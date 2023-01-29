Konstrukcija i ekspluatacija sistem i oborudovanija vozdusnogo sudna A-320 (319,321) 2018.pdf
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Конструкция и эксплуатация
систем и оборудования ВС А-
319/320/321
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник АУЦ
М.А. Жерибор
« » 20___г.
Конспект для самостоятельной подготовки
«Конструкция и эксплуатация систем и оборудования
ВС А-319/320/321»
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2.
Конструкция и эксплуатация
систем и оборудования ВС А-
319/320/321
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Учебное пособие подготовлено для преподавания дисциплины «Конструкция ВС А-
319/320/321» при проведении курсов первоначальной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации бортпроводников на воздушное судно А- 319/320/321. При
разработке учебного пособия, за основу взято воздушное судно А- 320, так как оно
является типичным представителем линейки самолетов А-319/320/321.
В учебном пособии рассмотрены конструктивные особенности ВС А- 319/320/321
(типовая компоновка и оборудование), дано общее описание самолетов А- 319/320/321,
размеров и оборудования пассажирской кабины, панелей управления, освещения ВС,
систем связи, туалетных комнат, рабочих стоек, дверей, трапов и аварийных выходов.
Системы самолета имеют продуманные конструктивные решения, в частности в
отношении наличия удобного расположения и конструкций панелей, люков и дверей,
обеспечивающего легкий доступ при обслуживании. Бортпроводник должен знать
конструкцию самолета, чтобы в случае каких то непредвиденных ситуаций (воздушные ямы,
гроза) уметь объяснить пассажирам причину тряски самолета, успокоить их, не
компрометируя экипаж и компанию. Одной из задач бортпроводника является: знать
конструкцию ВС и при необходимости применить свои знания и навыки в случаях
возникновения внештатных ситуаций.
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¶Перечень использованных аббревиатур и их толкование
APU – Auxiliary Power Unit (Вспомогательная cиловая установка). PSU – Passenger
Service Unit (Сервисная панель пассажира).
LSU – Lavatory Service Unit. (Сервисная панель туалетной комнаты)
INTERPHONE – Самолетное переговорное устройство, используется для внутреннего
общения между членами экипажа.
PA –Самолетное громкоговорящее устройство, используется для публичного обращения
к пассажирам.
MRT – Manual Release Tool (Инструмент ручного открытия кислородных блоков). CIDS
– Cabin Intercommunication Data System (Микропроцессор).
DEU – Decoder Encoder Unit (Декодирующее устройство).
FAP – Forward Attendant Panel (Передняя панель управления бортпроводника). PTP –
Programming and Test Panel (Панель программирования и тестирования).
CAM – Cabin Assignment Module (Модуль содержащий программное обеспечения для
работы систем пассажирской кабины)
AAP – Additional Attendant Panel (Дополнительная (задняя панель управления
бортпроводника).
ACP – Area Call Panel (Панель оповещения).
PRA – Prerecorded announcement (Звуковоспроизводящее устройство). PTT – Push To
Talk (Клавиша на микрофоне).
Перечень используемой литературы
1. Cabin Crew Operating Manual (CCOM) A319/320/321, AIRBUS INDUSTRIE;
2. Flight Crew Operating Manual (FCOM) A-319/320/321, AIRBUS INDUSTRIE.
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¶СОДЕРЖАНИЕ
¶Перечень использованных аббревиатур и их толкование...................................................3
Перечень используемой литературы.......................................................................................3
¶СОДЕРЖАНИЕ.......................................................................................................................4
¶Часть 1. Описание самолета...................................................................................................6
1.1. Летно-технические данные самолета...............................................................................6
¶1.2 Основные размеры самолета............................................................................................6
1.3. ¶Вспомогательная Силовая Установка (APU) .................................................8
1.4. Электрическая система самолета ......................................................................8
1.5. Система кондиционирования воздуха и герметизации (наддува)..................8
1.6. Пассажирская кабина........................................................................................10
1.6.1. Двери пассажирской кабины ...........................................................................10
1.6.2. Кухни..................................................................................................................11
1.6.3. Туалетные комнаты ..........................................................................................12
1.6.4. Багажные полки для пассажиров.....................................................................13
1.6.5. Шкафы и перегородки ......................................................................................13
1.7. Места для пассажиров и бортпроводников....................................................14
1.7.1. Места для пассажиров ......................................................................................14
1.7.2. Места для бортпроводников............................................................................14
1.7.3. Станции бортпроводников...............................................................................15
1.8. Сервисная панель пассажиров PSU. Кислородная система для
пассажиров 17
Часть 2. Микропроцессор CIDS. Панели бортпроводника .................................................19
2.1. Микропроцессор (CIDS - Cabin Intercommunication Data System)................20
2.2. Передняя панель управления бортпроводника FAP ......................................21
2.3. ¶Панель программирования и тестирования PTP ..........................................25
2.4. ¶Дополнительная (задняя) панель управления AAP......................................28
2.5. ¶Индикационная (информационная) панель AIP...........................................29
2.6. ¶Панель оповещения ACP................................................................................30
Часть 3. Система освещения..................................................................................................32
3.1. Освещение пассажирской кабины...................................................................32
3.1.1. Управление освещением пассажирской кабины............................................33
3.1.2. ¶Основное освещение пассажирских салонов................................................35
3.1.3. Освещение вестибюлей самолета....................................................................35
3.1.4. Индивидуальное освещение.............................................................................35
3.1.5. Освещение туалетных комнат..........................................................................35
3.1.6. Рабочее освещение............................................................................................35
3.2.Аварийное освещение.......................................................................................................35
3.2.1. Внутреннее аварийное освещение самолета ..................................................37
3.2.2. ¶Аварийный фонарь..........................................................................................38
3.2.3. Внешнее аварийное освещение........................................................................39
¶Часть 4. Система связи .........................................................................................................40
4.1. Самолетное переговорное устройство (Interphone) .......................................41
Interphone пассажирской кабины...........................................................................................42
4.2. Самолетное громкоговорящее устройство (РА).............................................45
4.3. Связь пассажиров с кабинным экипажем .......................................................47
4.3.2. Вызов бортпроводника из туалетной комнаты...............................................48
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4.4. Информационное табло для пассажиров .......................................................................49
Часть 5. Туалетные комнаты самолета..................................................................................50
5.1. Месторасположение туалетов на самолете.....................................................51
5.2. Описание туалетных комнат............................................................................51
5.3 ¶.Состав оборудования туалетной комнаты ...................................................51
5.4. Водоснабжение туалетных комнат.................................................................................52
5.4. Кран системы водоснабжения туалетной комнаты .......................................53
5.5. Детектор дыма туалетной комнаты.................................................................54
5.6. Стационарный огнетушитель туалетной комнаты.........................................56
5.7. ¶Возможные неисправности в туалетной комнате.........................................57
5.7.2. Переполнение канализационного бака ...........................................................57
5.7.3. Неисправность вакуумной системы смыва унитаза.......................................57
Часть 6. Система водоснабжения и канализации самолета.................................................57
6.1. Система водоснабжения...................................................................................57
6.2. Канализационная система ................................................................................58
Часть 7. Кухни самолета.........................................................................................................60
7.1. Описание кухонь самолета...............................................................................61
7.2. Электроснабжение кухонь................................................................................61
7.3. Водоснабжение кухонь.....................................................................................61
7.4. Расположение кухонь .......................................................................................63
7.5. Канализационная система кухонь ...................................................................63
7.6. Возможные неисправности в кухне.................................................................63
7.6.2. Течь воды в кухне .............................................................................................64
Часть 8. Двери, аварийные трапы, запасные аварийные выходы.......................................64
8.1. Двери самолета..................................................................................................64
8.2. Открытие дверей самолета снаружи ...............................................................72
8.3. ¶Вспомогательное место у двери ....................................................................74
8.4. Ограничительный барьер .................................................................................74
8.5. Запасные аварийные выходы ...........................................................................75
8.5.2. ¶Запасные аварийные выходы пассажирской кабины самолета A-321 .......80
8.6. ¶Средства эвакуации самолета А-31/320/321..................................................82
8.6.2 ¶.Средства эвакуации запасных аварийных выходов А-319/320..................86
8.6.3 ¶.Средства эвакуации запасных аварийных выходов А-321.........................88
Часть 9. Кабина летного экипажа..........................................................................................90
9.2. Кресла для членов летного экипажа................................................................92
9.3. ¶Запасные аварийные выходы в кабине пилотов...........................................94
9.3.2. Аварийные канаты кабины пилотов................................................................95
Часть 10. Система EVAC (команда на эвакуацию)..............................................................97
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¶Часть 1. Описание самолета
Эта часть содержит описание основных летно-технических данных ВС А-
319/320/321.
1.1. Летно-технические данные самолета
Семейство самолета А-320 (А-319/320/321) является самым передовым
семейством однопроходных узкофюзеляжных самолетов на сегодняшний день.
Семейство А-320 используется для выполнения полетов на средние дистанции.
Управление самолетом обеспечивается надежными компьютеризированными системами.
На эти самолеты по выбору эксплуатанта могут устанавливаться двигатели
International Aero Engines или CFM International.
¶1.2 Основные размеры самолета
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Рис. 1
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1.3. ¶Вспомогательная Силовая Установка (APU)
APU - газовый турбинный двигатель, который может использоваться на земле и в
воздухе. APU установлен в хвостовой части самолета.. На земле, APU обеспечивает
воздушное судно электроэнергией, которая в свою очередь обеспечивает работу жизненно
важных систем самолета, если работа этих систем не может быть обеспечена наземным
обслуживанием.
В полете, APU может использоваться в качестве резервного источника, отбора
воздуха для системы кондиционирования.
1.4. Электрическая система самолета
Электрическая система обеспечивает воздушное судно переменным током - 115
вольт и постоянным током - 28 вольт.
На земле, электропитание может быть обеспечено APU или наземным источником
питания, предоставленным наземным обслуживанием.
Если выходит из строя один и более электрических генераторов самолета,
электрическое питание кухонь самолетов отключается автоматически.
1.5. Система кондиционирования воздуха и герметизации (наддува)
Обычно, отбор воздуха для системы кондиционирования, и герметизации
обеспечивается работающими двигателями самолета. APU может также использоваться для
отбора воздуха (для работы этих систем).
Полностью автоматическая система кондиционирования обеспечивает приток свежего
воздуха и поддержание температурного режима в трех зонах на борту воздушного судна
(Рис.2):
- кабине летного экипажа;
- передней пассажирской кабине;
- задней пассажирской кабине.
Рис.2
Температура в пассажирской кабине, кабине пилотов регулируется из кабины
пилотов с панели управления системы кондиционирования (Рис 3).
Состояние температурного режима в кабине пилотов и двух зонах пассажирской
кабины отображается на жидкокристаллическом мониторе ECAM в кабине пилотов.
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¶
Рис. 3
Вентиляционная система пассажирских салонов самолета обеспечивает поступление
свежего воздуха. Часть поступающей воздушной массы смешивается со свежим (из-за
борта) воздухом обеспечивая рециркуляцию.
Поступление воздуха происходит через вентиляционные отверстия, расположенные
над и под багажными полками. Выход воздуха происходит через вентиляционные
отверстия, расположенные у пола (Рис. 4).
Рис. 4
Вентиляция кухонь и туалетов установлена таки образом, чтобы не допустить
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попадание неприятных запахов в пассажирские салоны самолета. Воздух принудительно
извлекается из этих помещений пассажирской кабины через вентиляционные отверстия и
выходит за борт воздушного судна.
Ниже, приведены негерметизируемые зоны на воздушном судне А-320 (Рис.5).
¶
Рис. 5
1.6. Пассажирская кабина
1.6.1. Двери пассажирской кабины
Левый (основной) борт фюзеляжа самолета оборудован двумя (основными) дверями,
предназначенными для входа и выхода пассажиров. Основные двери (1L и 3L) расположены
в носовой и хвостовой части воздушного судна. Двери (Рис. 6) крепятся на петлях. Для
фиксации двери в открытом положении, предусмотрен фиксатор.
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Рис.6
¶Правый (сервисный) борт фюзеляжа оборудован двумя (сервисными) дверями (1R и
3R).Эти двери также как и основные двери, расположены в носовой и хвостовой части
воздушного судна. В случае возникновения аварийной ситуации основные и сервисные
двери самолета используются для эвакуации – как основные аварийные выходы.
1.6.2. Кухни
На борту самолета предусмотрены кухни. Кухни имеют оборудование,
обеспечивающее условия хранения и приготовления питания и напитков (Рис. 7). Стойки
кухонь, имеют места (модули), для размещения сменных контейнеров, телег и полутелег.
Модули для размещения сменного оборудования имеют механизмы для надежной фиксации
этого оборудования в полете.
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Рис. 7
¶Кухни обеспечиваются электропитанием. К кухням подведена система
водоснабжения и канализации.
1.6.3. Туалетные комнаты
Каждая туалетная комната содержит унитаз, раковину, зеркало, и все
необходимое оборудованием для соблюдения правил личной гигиены.
Некоторые туалетные комнаты оборудованы - складными пеленальными
столами и поручнями для инвалидов.
На потолочных панелях каждого туалета, предусмотрен блок, с двумя кислородными
масками, которые выпадают автоматически при разгерметизации воздушного судна.
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Вентиляционная система самолета обеспечивает приток свежего воздуха в
каждую туалетную комнату.
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1.6.4. Багажные полки для пассажиров
Багажные полки (Рис. 8), расположены вдоль левого и правого борта
пассажирской кабины.
Рис. 8
¶Багажные полки предназначены для хранения подушек, одеял (предоставляемые
пассажирам в полете), а также для хранения одежды и ручной клади пассажиров. В
багажных полках может также храниться аварийно-спасательное оборудование. На каждой
багажной полке приведена информация о максимальной вместительности (весе).
1.6.5. Шкафы и перегородки
Шкафы (гардеробы) оборудованы штангой для верхней одежды, отделениями для
хранения аварийно-спасательного оборудования и мест для хранения личных вещей
кабинного экипажа.
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Некоторые перегородки могут оборудоваться карманами, для размещения прессы и
периодической печати.
1.7. Места для пассажиров и бортпроводников
1.7.1. Места для пассажиров
Кресла пассажиров комбинируются в блоки, три кресла в блоке для пассажиров
туристического класса, два кресла в блоке – бизнес класса (Рис. 9).
Рис. 9
Над каждым блоком кресел предусмотрена сервисная панель пассажиров (PSU). С
места пассажира можно включить индивидуальное освещение и вызвать бортпроводника
(кнопки расположены на PSU). Также на PSU предусмотрен индивидуальный вентилятор
(Рис. 10).
¶Кресла пассажиров имеют отклоняемые спинки и оборудованы ремнями безопасности.
1.7.2. Места для бортпроводников
Кресла для бортпроводников имеют отклоняемое сидение (Рис. 11). В сложенном
состоянии, сидение кресла бортпроводника плотно прижимается к спинке кресла,
автоматически складываясь, после схода с сидения (Рис. 12).
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Рис. 11
Кресло оборудовано комбинированным ремнем безопасности (плечевые ремни
безопасности и поясной ремень безопасности).
¶Ремень безопасности функционирует как безинерционное устройство. Ремни
безопасности снабжены единым запорным устройством, обеспечивающим быстрое и
надежное застегивание и расстегивание ремней.
1.7.3. Станции бортпроводников
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Станция бортпроводника – место бортпроводника (Рис. 13), оборудованное системой
связи (INTERPHONE, PA). Станции бортпроводников расположены в передней и в задней
части воздушного судна.
Рис. 13
Над каждой станцией бортпроводника установлен блок с двумя кислородными
масками (Рис. 14), которые выпадают автоматически при разгерметизации.
¶Каждая станция бортпроводника оборудована рабочим освещением.
Дополнительно каждая станция бортпроводника имеет места для размещения
аварийно-спасательного оборудования (аварийного жилета, дымозащитного капюшона,
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аварийного фонаря).
1.8. Сервисная панель пассажиров PSU. Кислородная система для
пассажиров
Сервисная панель пассажиров (Рис. 15) расположена над блоками пассажирских
кресел, на багажной полке пассажирской кабины.
Рис. 15
PSU включает в себя:
- Лампы индивидуального освещения, кнопки их включения;
- Кнопка вызова бортпроводника;
- Индивидуальные вентиляторы;
- Информационное табло FASTEN SEAT BELT, NO SMOKING и № МЕСТА;
- Динамик;
- Кислородный блок, четырьмя кислородными масками и химическим
генератором, вырабатывающим кислород.
Маски выпадут из блока автоматически (Рис. 16), если «высота в кабине» превышает
14 000 футов (низкое атмосферное давление на высоте 4200 метров, при
разгерметизации). Время работы химического генератора кислородной системы для
пассажиров (подачи кислорода в маски) – 15 минут.
Для включения химического генератора, необходимо потянуть за одну из выпавших
кислородных масок. При этом из генератора извлекается пин (чека), что приводит к
включению генератора кислорода.
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Рис. 16
Открыть кислородные блоки можно из кабины пилотов (Рис. 17), а также вручную,
при помощи подручных средств (шпилька) или помощью специального инструмента
открытия кислородных блоков MRT (Рис. 18).
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Рис. 17
¶
Рис. 18
Остановить работу химического генератора (подачу кислорода в маски) –
нельзя.
Часть 2. Микропроцессор CIDS. Панели бортпроводника
Эта часть содержит общую информацию и описание панелей управления
бортпроводника расположенные в пассажирской кабине самолета.
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2.1. Микропроцессор (CIDS - Cabin Intercommunication Data System)
Микропроцессор (CIDS) – система, позволяющая оперативно управлять и
контролировать работу систем пассажирской кабины, учитывая различные конфигурации
пассажирских салонов самолета.
CIDS состоит из двух блоков – «директоров» (Рис. 1).
Рис. 1
¶Один блок постоянно работает, другой находится в режиме ожидания. Работающий
«директор» связывается с системами пассажирской кабины через декодирующие устройства
DEU. Различаются два типа DEU:
- Тип А, контролирует функционирование систем предназначенных для
пассажиров;
- Тип В, контролирует функционирование систем предназначенных для экипажа и
пассажирской кабины (Рис. 2).
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Рис. 2
Передняя панель управления (FAP) используется для контроля и мониторинга
функций пассажирской кабины.
Панель программирования и тестирования (PTP) показывает состояние (статус)
систем пассажирской кабины и может быть использована для перепрограммирования
функций систем пассажирской кабины, а также для выполнения системных тестов. PTP-
оборудован модулем, который обеспечивает запись информации. Директор также
обменивается информацией с кабиной пилотов о функционировании некоторых
системам самолета (Рис. 3).
¶Директора размещены в отсеке авионики, под полом кабины пилотов (Рис.4).
Рис. 4
2.2. Передняя панель управления бортпроводника FAP
Передняя панель управления FAP (Рис. 5), расположена у двери 1L, над
станцией бортпроводника.
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¶Современные (усовершенствованные) самолеты А-319/320/321 оборудованы FAP в
виде дисплея (Рис.6), с возможностью изменять параметры прикосновением. Эта панель
объединена с панелью программирования и тестирования.
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¶Ниже приведен пример типовой панели FAP (Рис. 7).
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Рис 7
Типовая панель FAP разделена на четыре части:
- модуль, контролирующий систему кондиционирования пассажирской кабины
(дополнительная опция);
- модуль, контролирующий систему освещения
пассажирской кабины (Cabin Lighting);
- модуль, контролирующий систему развлечения пассажиров;
- модуль, контролирующий системы водоснабжения и канализации (Water and Waste)
и другие системы.
Набор кнопок управления на панели FAP может изменяться в зависимости от
конфигурации воздушного судна.
На предполетной подготовке, необходимо проверить исправность работы
индикации кнопок и индикаторов панели, нажав на кнопку PNL LIGHT TEST.
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2.3. ¶Панель программирования и тестирования PTP
При типовой конфигурации самолета, панель программирования и тестирования
PTP расположена рядом с панелью FAP и закрыта декоративной дверью (Рис. 8).
Рис. 8
Панель PTP имеет модуль CAM, на который установлено программное
обеспечение, необходимое для функционирования систем пассажирской кабины.
На жидкокристаллический дисплей PTP выводится информация о состоянии
(статусе) систем пассажирской кабины, а также отображаются некоторые виды
неисправностей при отказе этих систем.
В случае возникновения неисправности, в какой либо из систем пассажирской кабины,
на FAP загорается красный индикатор CIDS COT (Рис. 9).
Рис. 9
1) При включении кнопки-индикатора CIDS COT на земле:
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а) открыть декоративную дверь панели PTP;
б) проверить информацию о неисправности на дисплее; в) проинформировать
инженерно-техническую службу.
2) ¶При включении кнопки-индикатора CIDS COT в полете: а) открыть
декоративную дверь панели PTP;
б) проверить информацию о неисправности на дисплее, для получения более точной
информации о неисправности – использовать кнопки у дисплея панели;
в) проинформировать летный экипаж;
г) сделать запись в CLB (бортовом журнале);
д) очистить дисплей PTP нажатием на кнопку-индикатор CIDS COT, закрыть
декоративную дверь панели PTP (Рис.10).
Рис. 10
После прибытия воздушного судна в аэропорт, кнопка-индикатор CIDS COT
включится автоматически, так как информация о возникающих неисправностях в работе
систем пассажирской кабины сохраняется в модуле CAM, и может быть удалена после
устранения неисправности.
Ниже приведены примеры некоторых неисправностей в работе систем (Рис. 11),
при которых загорается кнопка-индикатор CIDS COT.
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Рис. 11
¶На усовершенствованных самолетах CIDS передает информацию на
жидкокристаллический монитор панели FAP, информация о статусе систем пассажирской
кабины может отображаться в следующем виде (Рис. 12, Рис. 13).
Пример 1.- Дверь 1L не закрыта, аварийный трап двери 3L в положении DISARMED.
Рис.12 Пример 2. – Перекрыт кран подачи воды в туалете «А».
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Рис. 13
2.4. ¶Дополнительная (задняя) панель управления AAP
Дополнительная (задняя) панель управления AAP (Рис. 14), расположена в вестибюле
хвостовой части воздушного судна у станции бортпроводника (слева).
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Рис. 14
С панели управления AAP (Рис. 15) возможно управление некоторыми системами
пассажирской кабины. Количество кнопок управления зависит от конфигурации
пассажирской кабины самолета, что позволяет контролировать работу других систем,
предусмотренных эксплуатантом на борту воздушного судна. Ниже приведен пример
типовой панели AAP:
2.5. ¶Индикационная (информационная) панель AIP
Индикационная (информационная) панель AIP (Рис. 16) расположена у каждой станции
бортпроводника.
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Рис.16
Панель AIP является частью системы связи на борту воздушного судна, так как на
дисплее панели отображается информация в виде сообщений о:
• использовании самолетного переговорного устройства (Interphone);
• использовании самолетного громкоговорящего устройства (РА);
• вызове от пассажиров из пассажирской кабины (дополнительная опция);
• вызове из туалетов (дополнительная опция);
• экстренном вызове (Emergency Call).
• задымлении туалетной комнаты (Smoke Lavatory XXX).
Красный индикатор периодически загорается при Emergency Call и Smoke Lavatory.
Зеленый загорается - при вызове, каким либо из членов экипажей (Рис. 17).
2.6. ¶Панель оповещения ACP
Панели оповещения ACP расположены на потолочных панелях самолета (Рис.
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18), перед вестибюлями носовой и хвостовой частей самолета. Панель ACP
представляет собой разноцветные индикаторы.
Рис. 18
• Включение розового индикатора (Рис.19) оповещает бортпроводников о вызове из
кабины пилотов летным экипажем;
Рис. 19
• Периодическое включение розового индикатора оповещает бортпроводника об
экстренном вызове (Emergency Call), сделанном из кабины пилотов (Рис. 20);
Рис. 20
• Включение синего индикатора оповещает бортпроводника о вызове исходящем от
пассажира из пассажирской кабины (Рис. 21);
• ¶Включение желтого индикатора оповещает бортпроводника о вызове исходящем от
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пассажира из туалетной комнаты (Рис. 22);
• Периодическое включение желтого индикатора оповещает бортпроводника о
срабатывании детектора дыма в туалетной комнате (Рис. 22).
Рис. 22
Все включения индикаторов на панели ACP сопровождаются соответствующим
звуковым сигналом (одно тональный, двух тональный, трехкратный двух тональный при
включении Emergency Call, специфический при срабатывании детектора дыма).
Часть 3. Система освещения
Эта часть содержит информацию, касающуюся освещения пассажирской кабины
самолета, а также внутреннего и внешнего аварийного освещения семейства самолетов А-
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3.1. Освещение пассажирской кабины
Система освещения пассажирской кабины обеспечивает освещение входных зон
(вестибюлей) на самолете, освещение пассажирских салонов и туалетных комнат.
Дополнительно предусмотрены лампы индивидуального освещения для
пассажиров и лампы рабочего освещения над станциями бортпроводников.
Освещение пассажирских салонов самолета обеспечивается белыми
флуоресцентными лампам, расположенными в два яруса (Рис.1).
Рис. 1
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¶Флуоресцентные лампы – основного освещения пассажирских салонов
установлены в потолочных панелях (верхний ярус – потолочное освещение) и на боковых
стеновых панелях, над иллюминаторами (нижний ярус – освещение над иллюминаторами)
вдоль пассажирской кабины самолета.
3.1.1. Управление освещением пассажирской кабины
Управление освещением пассажирской кабины производится с панелей управления
FAP (Рис. 2) и AAP (Рис. 3). Для управления освещением пассажирской кабины, на FAP
необходимо нажать кнопку MAIN ON. В этом случае основное освещение и освещение над
иллюминаторами включится автоматически на 100%.
Рис. 2
Рис. 3
С панели FAP можно управлять:
- лампами основного освещения – потолочного (CLG) и над иллюминаторами (WDO);
- лампами освещения переднего и заднего вестибюлей самолета (ENTRY FWD, ENTRY
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AFT);
- ¶рабочим освещением станций бортпроводников (ATTN);
- индивидуальным освещением пассажиров (READ).
Для управления системой освещения на панели FAP (модуль CABIN LIGHTING)
предусмотрены кнопки с зелеными индикаторами:
MAIN ON – подключение электропитания к системе освещения.
MAIN OFF – отключение электропитания от системы освещения.
WDO – включение ламп освещения нижнего яруса (над иллюминаторами).
CLG – включение ламп освещения верхнего яруса (потолочное).
LAV- включение ламп освещения туалетных комнат.
ATTN – подключение электропитания к лампам/кнопкам рабочего освещения станций
бортпроводников.
READ – подключение электропитания к лампам/кнопкам индивидуального освещения
пассажиров.
BRT – включение освещения на 100%. DIM 1 – включение освещения на 50%. DIM 2 –
включение освещения на 10%.
На усовершенствованных самолетах модуль управления системой освещения
пассажирской кабины на FAP выглядит следующим образом (Рис. 4).
Рис. 4
Панель AAP позволяет управлять освещением заднего вестибюля, а также может
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иметь кнопки для управления основным освещением пассажирской кабины самолета
(дополнительная опция).
3.1.2. ¶Основное освещение пассажирских салонов
Основное освещение включает в себя флуоресцентные лампы верхнего яруса
(потолочное освещение) и нижнего яруса (освещение над иллюминаторами).
Включение/выключение основного освещения (верхний и нижний ярус) пассажирской
кабины производится переключателем CLG и WDO, расположенным на FAP.
3.1.3. Освещение вестибюлей самолета
Освещение вестибюлей самолета обеспечивается флуоресцентными лампами,
расположенными на потолочных панелях переднего и заднего вестибюлей. Включение
освещения переднего и заднего вестибюлей происходит автоматически на 100%, при
нажатии кнопки MAIN ON на панели FAP. С помощью кнопок BRT, DIM 1, DIM 2
регулируется интенсивность свечения ламп (100%, 50%, 10%). Дополнительно, на панели
AAP предусмотрены кнопки для управления освещением в заднем вестибюле.
3.1.4. Индивидуальное освещение
Индивидуальное освещение пассажиров расположено на сервисных панелях
пассажиров (PSU), и состоит из ламп направленных на складные столики пассажиров и
кнопок для их включения. Для подключения электропитания к кнопкам и лампам
индивидуального освещения пассажиров на FAP предусмотрена кнопка READ.
3.1.5. Освещение туалетных комнат
Туалетные комнаты оборудованы флуоресцентными лампами освещения зеркала, и
потолка. Потолочная лампа включается автоматически (100%) при закрытии задвижки
двери туалета. Во время стоянки самолета, освещение туалета включено на 100%,
независимо от положения задвижки двери. Для подключения электропитания к освещению
туалетных комнат необходимо нажать кнопку LAV на панели FAP.
3.1.6. Рабочее освещение
Каждая станция бортпроводника оборудована рабочим освещением, и состоит из
ламп рабочего освещения, а также кнопок для их включения. Рабочее освещение
контролируется с панелей управления FAP кнопкой ATTN.
3.2.Аварийное освещение
Аварийное освещение самолета обеспечивает освещение путей эвакуации воздушного
судна как внутри, так и снаружи.
Аварийное освещение контролируется из кабины пилотов (Рис. 5) и с панели
управления FAP, модуль WATER AND WASTE (Рис.6).
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Рис. 5
¶
Рис. 6
Включение аварийного освещения производится:
• Автоматически при отключении электропитания на борту самолета. Для этого,
переключатель EMER EXIT LT, расположенный в кабине пилотов должен находиться в
положении ARMED;
• Вручную, при установке переключателя EMER EXIT LT в кабине пилотов в
положение ON;
• Вручную, при нажатии кнопки EMER LIGHT, на панели управления FAP.
¶
7);
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3.2.1. Внутреннее аварийное освещение самолета
Внутреннее аварийное освещение самолета состоит:
• Минимального (дежурного) освещения пассажирских салонов самолета (Рис.
¶
Рис. 7
• ¶табло EXIT расположенные над основными и сервисными дверями самолета, а
также над запасными аварийными выходами (люками) на крыло, а также табло EXIT
расположенные на потолочных панелях в районе расположения аварийных выходов (Рис.
8);
Рис. 8
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• напольное аварийное освещение (лампы освещения пола пассажирских
салонов, расположенные на стойках пассажирских кресел или фотолюминесцентная
полоса закрепленная на полу) и табло EXIT расположенные у пола около основных и
запасных аварийных выходов самолета (Рис. 9).
3.2.2. ¶Аварийный фонарь
Фонари установлены у каждого служебного места бортпроводника (Рис. 10).
Включение фонаря происходит автоматически, при снятии фонаря с кронштейна.
Индикатор (красного цвета), расположенный на рукоятке фонаря позволяет проверить
заряд батареи. Промежуток между вспышками индикатора при нормальной зарядке
батареи не более 10 секунд. Батарея фонаря не перезаряжаемая.
Для выключения фонаря необходимо установить фонарь на кронштейн. Время
непрерывной работы 30 минут.
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Рис. 10
3.2.3. Внешнее аварийное освещение
Внешнее аварийное освещение включает в себя:
• аварийное освещение аварийных трапов - лампы освещения «первого шага» при
сходе с трапа и лампы подсветки боковых границ, интегрированные в трап (Рис. 11);
• ¶лампы установленные на фюзеляже под запасными аварийными люками на
крыло (Рис. 12), для освещения пути к аварийному трапу-рампе для эвакуации с крыла.
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Рис. 12
Внешнее аварийное освещение включается автоматически, при открытии аварийного
люка, аварийное освещение трапа – при его наполнении.
Работа аварийного освещения самолета обеспечивается аварийными источниками
питания EPSU(Рис. 13). Время непрерывной работы EPSU приблизительно 12 минут.
¶Часть 4. Система связи
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Эта часть содержит описание системы связи на самолете, и ее использование
кабинным экипажем.
Система связи на самолете включает в себя:
• самолетное переговорное устройство (Interphone);
• самолетное громкоговорящее устройство (РА);
• система вызова пассажиров;
• система вызова из туалетов;
• информационное табло для пассажиров.
4.1. Самолетное переговорное устройство (Interphone)
Самолетное переговорное устройство (Interphone), представляет собой трубку
телефонного типа, установленную на станциях бортпроводников и в кабине пилотов. В
кабине пилотов дополнительно предусмотрены контрольные панели управления системой
связи (Рис. 1).
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¶С помощью Interphone можно обеспечить:
• вызов с кабинным экипажем – летный экипаж;
• вызов летным экипажем – кабинный экипаж;
• вызов кабинным экипажем – кабинный экипаж.
• экстренный (аварийный) вызов.
Interphone пассажирской кабины.
В пассажирской кабине трубки расположены на всех станциях бортпроводников (Рис.
2), и могут быть использованы для общения между станциями бортпроводников и кабиной
пилотов, а также как самолетное громкоговорящее устройство PA - для публичного
обращения к пассажирам (чтение информации и т.д.).
Рис. 2
INTPH – кнопка для включения самолетного переговорного устройства. При
использовании кнопки происходит включение СПУ.
PURS – кнопка для вызова станции старшего бортпроводника. При использовании
кнопки происходит соединение со станций старшего бортпроводника. При этом в
пассажирской кабине звучит двух тональный сигнал, на панели AIP станции старшего
бортпроводника горит зеленый индикатор и отображается вызывающий абонент (Рис. 3).
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¶ALL – кнопка для вызова всех станций бортпроводников.
При использовании кнопки происходит соединение одновременно со всеми
станциями бортпроводников. При этом в пассажирской кабине звучит двух тональный
сигнал, на панелях AIP всех станций горит зеленый индикатор и отображается
вызывающий абонент.
FWD, MID, EXIT, AFT – кнопки для вызова какой либо станции бортпроводника.
При использовании кнопки происходит соединение с вызываемой станцией
бортпроводника. При этом в пассажирской кабине звучит двух тональный сигнал, на
панели AIP вызываемой станции горит зеленый индикатор и отображается вызывающий
абонент.
EMER CAPT – кнопка для экстренного (аварийного) вызова.
При нажатии этой кнопки на станции бортпроводника, в кабине летного экипажа
прозвучит специфический сигнал. На панели AIP станции, откуда был сделан экстренный
вызов, будет периодически загораться красный индикатор, и отобразится соответствующая
информация (Рис. 4).
Рис. 4
Если экстренный вызов сделан из кабины пилотов, то в пассажирской кабине три
раза прозвучит двух тональный сигнал, на всех панелях ACP будет периодически
загораться розовый индикатор (Рис. 5). На всех панелях AIP будет периодически загораться
красный индикатор, и отобразится соответствующая информация.
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Рис. 5
¶CAPT – кнопка для вызова летного экипажа.
При нажатии этой клавиши, в кабине пилотов звучит сигнал и включается
индикатор, оповещающий пилотов о вызове со станции бортпроводника. При нажатии
кнопки вызова станции бортпроводника из кабины пилотов, в пассажирской кабине
прозвучит двух тональный сигнал, на панели AIP вызываемой станции бортпроводника
горит зеленый индикатор и отображается вызывающий абонент, на ближайшей панели ACP
загорится розовый индикатор (Рис. 6).
Рис. 6
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RESET – кнопка для разрыва соединения.
Нажатие кнопки приводит к разрыву соединения (отключению СПУ). Тоже
происходит после установки трубки в блок.
4.2. Самолетное громкоговорящее устройство (РА)
Самолетное громкоговорящее устройство (РА), используется на борту
воздушного судна для публичного обращения к пассажирам.
Публичное обращение к пассажирам может быть сделано:
• пилотами, из кабины (Рис. 7).
• ¶бортпроводниками, со станций бортпроводников (Рис. 8).
Рис. 8
• с панели FAP (Рис. 9), используя устройство для воспроизведения записанных текстов
информаций для пассажиров PRERECORDED ANNOUNCEMENT (PRA). MUSIC и PES
(система развлечения пассажиров), также являются частью РА.
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Рис. 9
Устройство для воспроизведения записанных текстов информаций для пассажиров
PRERECORDED ANNOUNCEMENT и система для индивидуального развлечения
пассажиров PES, являются дополнительной опцией.
На усовершенствованных самолетах модуль управления системой развлечения
пассажиров (AUDIO) выглядит следующим образом (Рис. 10).
¶Для включения системы MUSIC (прослушивание музыкальных программ во
время встречи и проводов пассажиров):
- нажать кнопку ON/OFF, загорится зеленый индикатор;
- кнопкой SEL, выбрать желаемую звуковую дорожку для прослушивания (номер
дорожки отобразится на дисплее);
- кнопками «+» или «–», установить желаемый уровень громкости.
При использовании самолетного громкоговорящего устройства PA на борту
самолета соблюдается следующий приоритет:
- кабина пилотов;
- станции бортпроводников;
- тексты информаций, воспроизводимые PRA;
- музыкальные программы.
В кабине пилотов, предусмотрен индикатор использования PA кабинным экипажем,
что позволяет пилотам не прерывать информационную работу бортпроводников.
Для использования самолетного громкоговорящего устройства (чтение
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информаций для пассажиров) со станции бортпроводника (Рис. 11):
Рис. 11
- извлечь трубку из блока;
- нажать кнопку PA;
- нажать кнопку ALL (выбирается зона прослушивания в пассажирском салоне);
- нажать и удерживая широкую клавишу Push To Talk (РТТ), произвести чтение
информации. На дисплее панели AIP станции бортпроводника, где используется PA,
отобразится информация (Рис. 12).
Рис. 12
¶На дисплеях панелей AIP других станций, отобразится информация (Рис. 13).
Рис. 13
Для отключения системы PA, нажать кнопку RESET или установить трубку в блок.
4.3. Связь пассажиров с кабинным экипажем
4.3.1. Вызов бортпроводника из пассажирской кабины
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В случае необходимости, пассажир может вызвать бортпроводника из пассажирской
кабины. Для этого над пассажирским креслом на сервисной панели пассажиров (PSU)
предусмотрена кнопка вызова бортпроводника (Рис. 14).
Рис. 14
При нажатии кнопки:
- включается индикатор № места на сервисной панели пассажира;
- включается синий индикатор на панели оповещения АСР;
- звучит одно тональный сигнал в пассажирской кабине.
Дополнительной опцией может быть предусмотрено отображение информации о
вызове из пассажирского салона, на дисплее AIP (Рис. 15).
¶Для сброса вызова - повторно нажать на кнопку вызова бортпроводника на PSU.
4.3.2. Вызов бортпроводника из туалетной комнаты
Вызов из туалетной комнаты производится нажатием кнопки вызова
бортпроводника, на сервисной панели туалета LSU (Рис. 16).
Рис. 16
При нажатии кнопки вызова бортпроводника (Рис. 17):
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Рис. 17
- горит желтый индикатор (кнопка для сброса вызова), на верхней части,
внешней стенки туалета;
- горит желтый индикатор на панели оповещения АСР;
- звучит одно тональный сигнал в пассажирской кабине.
Дополнительной опцией может быть предусмотрено отображение информации о
вызове из туалетной комнаты, на дисплее AIP (Рис. 18).
¶Для сброса вызова необходимо нажать кнопку для сброса вызова, на вешней
стенке туалетной комнаты.
4.4. Информационное табло для пассажиров
Информационные табло «НЕ КУРИТЬ» и «ЗАСТЕГНИТЕ РЕМНИ» расположены на
сервисных панелях пассажиров PSU (Рис. 19).
На сервисных панелях туалетов LSU предусмотрено информационное табло
«ВЕРНИТЕСЬ НА МЕСТО» (Рис. 19).
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Рис. 19
Включение информационных табло производится в кабине пилотов в ручную, или
автоматически.
Если КВС, выбрал автоматическое включение, все табло будут включены при
выпущенном положении шасси самолета.
После взлета самолета, после уборки шасси, погаснет табло «НЕ КУРИТЬ». Табло
«ЗАСТЕГНИТЕ РЕМНИ»/«ВЕРНИТЕСЬ НА МЕСТО» погаснет после полной уборки
закрылков.
¶На снижении при выпуске закрылков включается табло «ЗАСТЕГНИТЕ
РЕМНИ»/«ВЕРНИТЕСЬ НА МЕСТО», а при выпуске шасси табло «НЕ КУРИТЬ».
Включение и выключение информационных табло сопровождается одно тональным
звуковым сигналом.
Часть 5. Туалетные комнаты самолета
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Эта часть содержит описание туалетных комнат, их месторасположение на борту
воздушного судна, также приведена информация о системах водоснабжения и
канализации, детекторе дыма и о стационарном огнетушителе туалетных комнат
самолетов А-319/320/321.
5.1. Месторасположение туалетов на самолете
На борту самолета А-320, предусмотрено три туалетных комнаты – одна, в вестибюле
носовой части и две перед вестибюлем хвостовой части воздушного судна (Рис. 1).
Рис. 1
5.2. Описание туалетных комнат
Каждая туалетная комната оборудована унитазом, раковиной, зеркалом и прочим
санитарным оборудованием (Рис. 3).
На сервисной панели LSU предусмотрена кнопка вызова бортпроводника и
информационное табло «ВЕРНИТЕСЬ НА МЕСТО». На потолочной панели туалетов
установлены детекторы дыма, динамики, а также блок химической кислородной системы
с двумя кислородными масками. Под раковиной, у мусорного контейнера установлен
огнетушитель.
При закрытии двери туалета на задвижку, в туалете, над зеркалом включается
освещение, а в пассажирской кабине информационное табло «LAVATORY OCCUPIED».
Открытие и закрытие двери туалета может быть выполнено снаружи (Рис. 2). Для
этого над индикатором VACANT/OCCUPIED предусмотрен механизм (наружная задвижка,
закрытая декоративной крышкой).
Рис. 2
5.3 ¶.Состав оборудования туалетной комнаты
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Рис. 3
5.4. Водоснабжение туалетных комнат
Пресная (питьевая) вода поступает в туалетную комнату из бака системы
водоснабжения, установленного под полом пассажирской кабины. Эта вода поступает
только к раковине и унитазам туалетных комнат. Емкость бака – 150 литров.
Состояние систем обеспечивающих работу туалетных комнат (водоснабжение,
канализация) можно проконтролировать по индикатору, расположенному на панели FAP
(модуль WATER AND WASTE).
Давление в баке водоснабжения создает электрический компрессор. Альтернативным
источником поддержания давления в баке системы водоснабжения (при выходе из строя
электрического компрессора), является – воздушная система самолета.
¶Во время заправки бака водоснабжения водой (наземного обслуживания системы
водоснабжения), вода, к потребителям туалетных комнат и кухонь не поступает.
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В туалете предусмотрено горячее и холодное водоснабжение. Подготовка горячей
воды для раковины туалета обеспечивает водонагреватель, установленный под раковиной в
каждой туалетной комнате (Рис. 4). Температура воды, поддерживаемая водонагревателем
52 – 56 градусов по Цельсию.
Рис. 4
Для включения водонагревателя, на его корпусе, предусмотрен выключатель и
индикатор. Индикатор указывает на работу водонагревателя.
При возникновении проблем с системой водоснабжения в туалете, водонагреватель
целесообразно отключить.
5.4. Кран системы водоснабжения туалетной комнаты
В каждой туалетной комнате, под раковиной, установлен кран водоснабжения
(Рис. 5).
Рис. 5
54.
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¶Кран имеет два положения:
• OPEN – при этом положении, вода поступает к раковине и унитазу туалетной
комнаты (обычное положение);
• SHUT – при этом положении, вода не поступает в туалетную комнату.
Положение крана SHUT – используется при возникновении неисправности в
работе системы водоснабжения туалета.
5.5. Детектор дыма туалетной комнаты
В каждой туалетной комнате на потолочной панели, в вентиляционном канале
установлен детектор дыма (Рис. 6).
Рис. 6
Срабатывание детектора дыма сопровождается:
• характерным звуковым сигналом в пассажирской кабине;
• включением красного индикатора SMOKE LAV, на панели FAP (Рис. 7);
Рис. 7
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• ¶периодическим включением желтого индикатора на ближайшей панели ACP
(Рис. 8);
• периодическим включением желтого индикатора вызова, на внешней стене
туалета (Рис. 8);
Рис. 8
• Периодическим включением красного индикатора на панели AIP и
отображение соответствующей информации на дисплее (Рис. 9);
Рис. 9
В кабину пилотов, также поступает сигнал о срабатывании детектора дыма в
туалете:
• Звучит сигнал;
• Периодически загорается индикатор MASTER WARN;
• Отображается информация SMOKE LAVATORY на дисплее ICAM (Рис. 10).
Рис. 10
При нажатии кнопки RESET на панели FAP (Рис. 11), звуковой сигнал и вся
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индикация (ACP, AIP) кроме красного индикатора SMOKE LAV на FAP, отключится.
¶
Рис. 11
Индикатор SMOKE LAV погаснет автоматически после проветривания туалетной
комнаты, и детектор дыма снова будет готов к работе.
5.6. Стационарный огнетушитель туалетной комнаты
Стационарный огнетушитель расположен в каждой туалетной комнате, под
раковиной, над контейнером для сбора мусора (Рис. 12). Огнетушитель заряжен смесью,
не токсичным фреоном и Halon.
Рис. 12
При повышении температуры, под раковиной, более 77 гр. Цельсия, происходит
автоматический разряд огнетушителя (запаянные трубки огнетушителя открываются,
давая выход огнегасящему веществу).
Для определения состояния огнетушителя, на баллоне огнетушителя предусмотрен
манометр (Рис. 13).
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Рис. 13
Стрелка манометра исправного огнетушителя должна находиться в зеленом секторе.
Нахождение стрелки в красном секторе, говорит о возможном разряде огнетушителя.
5.7. ¶Возможные неисправности в туалетной комнате
5.7.1. Кран смесителя раковины не отключает воду
Если кнопки крана смесителя воды не отключает подачу воды к раковине, необходимо
перекрыть водоснабжение туалетной комнаты, так как возможна потеря всей воды
системы водоснабжения воздушного судна.
Для отключения водоснабжения в туалете, необходимо установить кран
водоснабжения туалета (под раковиной) в положение SHUT.
5.7.2. Переполнение канализационного бака
При переполнении канализационного бака (определяется по включению красного
индикатора SYSTEM INOP на FAP), закрыть двери туалетных комнат снаружи.
Проинформировать пассажиров о том, что туалеты не работает.
5.7.3. Неисправность вакуумной системы смыва унитаза
При возникновении неисправности в системе смыва унитаза на модуле WATER AND
WASTE панели FAP загорится красный индикатор LAV INOP.В этом случае данная
туалетная комната не может использоваться. Закрыть дверь туалетной комнаты снаружи.
Проинформировать пассажиров о том, что туалет не работает. При необходимости
отключить подачу воды в этот туалет, установив кран водоснабжения туалета (под
раковиной) в положение SHUT.
Примечание: При отключении подачи воды в туалетную комнату, рекомендуется
отключить водонагреватель, для предупреждения выхода его из строя.
Часть 6. Система водоснабжения и канализации самолета
На борту самолета предусмотрены системы водоснабжения и канализации.
Контроль функционирования этих систем осуществляется с панели FAP.
6.1. Система водоснабжения
Бак, для заправки питьевой водой, объем бака 200 литров. Бак расположен в
герметичном багажно-грузовом отсеке самолета. Вода из бака системы водоснабжения
поступает в туалетные комнаты и кухни самолета (Рис. 1). Поступление воды в туалеты и
кухни обеспечивает электрический компрессор, создающий давление в баке.
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¶Контроль количества воды в баке водоснабжения производится на панели FAP. Для
этого необходимо нажать кнопку IND ON и проконтролировать количество воды по
индикатору WATER QTY (Рис. 2).
Рис. 2
В случае возникновения неисправности в системе водоснабжения для отключения
подачи воды к потребителям туалетов и кухонь, в туалетах и кухнях предусмотрены краны.
Альтернативным источником поддержания давления в баке системы водоснабжения
(при выходе из строя электрического компрессора), является – воздушная система самолета.
Во время обслуживания системы водоснабжения самолета, вода в кухни не поступает.
6.2. Канализационная система
Использованная «Серая вода», сливаемая в раковину, в полете сбрасывается за борт
воздушного судна. Сброс воды за борт производится через обогреваемые сливные насадки.
Отходы, смытые в унитаз, попадают в канализационный бак (Рис. 3). Очистка
канализационного бака производится на земле, сервисными службами аэропорта. Объем
канализационного бака 170 литров.
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¶Все туалетные комнаты оборудованы вакуумной системой смыва. Нажатие клавиши
смыва унитаза «FLASH», включает цикл смыва. Вода из бака водоснабжения в течение
нескольких секунд подается для смыва унитаза. Повторное нажатие клавиши смыва
(очередной цикл), можно сделать, приблизительно через 15 секунд. Эта задержка для
включения очередного цикла позволяет экономить воду.
В верхней части канализационного бака установлены сенсорные датчики, которые
контролируют количество отходов в канализационном баке. При заполнении
канализационного бака сенсорные датчики отключают систему смыва унитазов,
предотвращая канализационную систему от переполнения. При этом на FAP (Рис. 4)
включится индикатор красный SYSTEM INOP.
Рис. 4
В этом случае, туалеты необходимо закрыть, так как они находятся в нерабочем
состоянии.
Для контроля количества отходов в канализационном баке, на панели FAP
необходимо нажать кнопку IND ON и проверить состояния канализационного бака по
индикатору WASTED QTY, шкала индикатора отобразит количество отходов в баке
канализации (Рис. 5).