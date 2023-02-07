ILIANA ZAVALA LEON_44-752100004893.pdf

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EXHORTO DE FIANZA JUZGADO TERCERO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO.
EXPEDIENTE NÚMERO 2638/2022, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO PENAL EXHORTO 0017/2023.
MEDIANTE EXPEDICIÓN DEL FONDO AUXILIAR DEL ESTADO DE YUCATÁN.
EXHORTO DE FIANZA JUZGADO TERCERO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO.
EXPEDIENTE NÚMERO 2638/2022, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO PENAL EXHORTO 0017/2023.
MEDIANTE EXPEDICIÓN DEL FONDO AUXILIAR DEL ESTADO DE YUCATÁN.