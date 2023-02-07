ILIANA ZAVALA LEON_44-752100004893.pdf

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  1. 1. Cuatrocientos treinta y tres mil ciento treinta y cuatro pesos 72/100. m.n. FORMATO PARA PAGO DE FIANZAS JUDICIALES ADR: de Yucatán "1" Número de Documento: 44-752100004893 R.F.C.: ZALI-810922-QP3 Fecha y hora de emisión: 03/Feb/2023 13:20 Nombre: ILIANA DEL CARMEN ZAVALA LEÓN Resolución(es) e importe(s) considerado(s) para el pago Número de resolución ó Referencia Importe actualizado * Importe a pagar 030223271223 (GARANTIA DE FIANZA 0017/2023) $ 433,134.72 $ 433,134.72 Totales $ 433,134.72 $ 433,134.72 * El(los) importe(s) se encuentra(n) actualizado(s) al: 03/Feb/2023 Observaciones: El(los) importe(s) de las contribuciones y/o aprovechamientos por el(los) cual(es) se emite el presente formato, se encuentra(n) actualizado(s) a la fecha de su emisión; dicho(s) importe(s) deberá(n) actualizarse con motivo de la publicación de un nuevo Índice Nacional de Precios al Consumidor en el Diario Oficial de la Federación del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Yucatán o a la entrada en vigor de una nueva tasa de recargos; en términos de lo dispuesto por los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, una vez efectuado el pago, se aplicará en el orden establecido en el artículo 20 del citado Código. El importe a pagar no te libera del pago de gastos de ejecución y extraordinarios generados durante los actos de cobro realizados. Para validar el pago total del adeudo, comunícate a FONDOPJEY Contacto Administración: 9 30 06 50 Ext.6005, opción 9, seguida de la opción 1, en la página web http://servicios.poderjudicialyucatan.gob.mx:81/fondopjey/; mediante la aplicación SiafApp o acude a la Administración del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Yucatán. Si pagas después de la fecha de vigencia señalada en la sección de línea de captura, deberás obtener un nuevo "Formato para Pago de Contribuciones Federales y/o Fianzas Judiciales" de forma gratuita en pjey.gob.mx, o a través de FONDOPJEY Contacto Administración: 9 30 06 50 Ext.6005, opción 9, seguida de la opción 1, o bien, acudir alas oficinas de la Administración del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado que corresponda a tu domicilio de residencia fiscal. El pago con cheque certificado, de caja o personal de la misma institución de crédito ante la cual se efectúa el pago, se entenderá realizado en las fechas que señala la Regla 2.1.19. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2022. Si deseas modificar o corregir tus datos personales, utiliza nuestros servicios de internet en la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente mediante el Organismo descentralizado del Poder Judicial que corresponda para recibir asesoría gratuita. Tus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas institucionales del Poder Judicial Yucatán, de conformidad con lo establecido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad judicial y fiscal. Para cualquier aclaración, con gusto te atenderemos a través del FONDOPJEY Contacto Administración: 9 30 06 50 Ext.6005, opción 9, seguida de la opción 1, o acude a la Administración del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado que te corresponde. Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emita la Institución de Crédito autorizada, coincidan con la información impresa en este formato de pago. 04210PI5124431390287 4073 El importe deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica a continuación: Línea de Captura : 0422 0DCH 3344 3447 2200 Importe total a pagar: Vigente: 27/12/2023 $433,134.72 Emitido a través de Internet EXHORTO DE FIANZA JUZGADO TERCERO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO. EXPEDIENTE NÚMERO 2638/2022, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO PENAL EXHORTO 0017/2023. MEDIANTE EXPEDICIÓN DEL FONDO AUXILIAR DEL ESTADO DE YUCATÁN.

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