Flutter ( 4 )

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عشان تكون Professional Flutter Developer لازم تكمل البوست دا
شركة Simplife EG بتقدملك افضل دبلومة #Flutter & #Dart ممكن تدرسه من الصفر الى الاحتراف ❤️
يعنى مش محتاج يكون عندك اى خبره او معرفة سابقة نهائى عشان تكون مبرمج Mobile Application.
معانا هتدرس Dart و Flutter .
•طيب ليه Flutter ؟ 類
عشان هي الأسرع و الأحدث من العديد من لغات تطوير #تطبيقات #الموبايل من خلال ميزة "إعادة التحميل السريع" يمكنك تجربة وإنشاء واجهات مستخدم وإضافة / إزالة الميزات واختبار الأخطاء وإصلاحها بشكل أسرع وبالتالي تقليل #الوقت الإجمالي لأنشاء التطبيق.
•هي ايه Flutter ؟
هي لغه مخصص لبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية بنظام #Android و #IOS ومخصصه لرسم الواجهات بجودة عالية و تطبيقات أصلية بأداء ممتاز و في نفس الوقت تعطي للمطور الأدوات التي تجعله يبني تطبيقات كاملة في أقل وقت
•بتستخدم Flutter لغة برمجه Dart .. وهي لغة برمجة متعددة الاستخدامات ، ومفتوحة المصدر ، تستخدم في برمجة تطبيقات سطح المكتب، وتطبيقات الويب ، وتطبيقات الجوال التي تعمل بنظام Android او IOS
✨ هتدرس معانا :
1)Dart basics
2)Object oriented programming
3)Flutter basics
4)Flutter UI
✨في نهاية الدبلومه :
هيكون في #تدريب عملي علي مشروع حقيقي في شركة Simplife EG
هتحصل على #شهادة معتمدة بإتمام الكورس
هتحصل على #شهادة خبرة عملية بالشركة لمدة 6 أشهر
كمان هتحصل على الكارنية كعضو مبرمج تحت التدريب بالشركة (اسأل علي مميزات الكارنيه)
✨ ادخل علي جروب الواتساب يلا عشان تعرف كل التفاصيل
https://chat.whatsapp.com/HwdEV6tl1xjBBG1kjd6GmF