Flutter ( 4 )

عشان تكون Professional Flutter Developer لازم تكمل البوست دا 

شركة Simplife EG بتقدملك افضل دبلومة #Flutter & #Dart ممكن تدرسه من الصفر الى الاحتراف ❤️

يعنى مش محتاج يكون عندك اى خبره او معرفة سابقة نهائى عشان تكون مبرمج Mobile Application.

معانا هتدرس Dart و Flutter .

•طيب ليه Flutter ؟ 類

عشان هي الأسرع و الأحدث من العديد من لغات تطوير #تطبيقات #الموبايل من خلال ميزة "إعادة التحميل السريع" يمكنك تجربة وإنشاء واجهات مستخدم وإضافة / إزالة الميزات واختبار الأخطاء وإصلاحها بشكل أسرع وبالتالي تقليل #الوقت الإجمالي لأنشاء التطبيق.

•هي ايه Flutter ؟

هي لغه مخصص لبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية بنظام #Android و #IOS ومخصصه لرسم الواجهات بجودة عالية و تطبيقات أصلية بأداء ممتاز و في نفس الوقت تعطي للمطور الأدوات التي تجعله يبني تطبيقات كاملة في أقل وقت

•بتستخدم Flutter لغة برمجه Dart .. وهي لغة برمجة متعددة الاستخدامات ، ومفتوحة المصدر ، تستخدم في برمجة تطبيقات سطح المكتب، وتطبيقات الويب ، وتطبيقات الجوال التي تعمل بنظام Android او IOS

✨ هتدرس معانا :

1)Dart basics

2)Object oriented programming

3)Flutter basics

4)Flutter UI

✨في نهاية الدبلومه :

هيكون في #تدريب عملي علي مشروع حقيقي في شركة Simplife EG

هتحصل على #شهادة معتمدة بإتمام الكورس

هتحصل على #شهادة خبرة عملية بالشركة لمدة 6 أشهر

كمان هتحصل على الكارنية كعضو مبرمج تحت التدريب بالشركة (اسأل علي مميزات الكارنيه)

✨ ادخل علي جروب الواتساب يلا عشان تعرف كل التفاصيل

https://chat.whatsapp.com/HwdEV6tl1xjBBG1kjd6GmF

