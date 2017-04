Profeta Jeremias - interpretação - parte 2 - livro

O profeta Jeremias havia sido designado por Deus para o cumprimento do seu ministério antes mesmo de ter sido formado no ventre de sua mãe, pois o Senhor sabia das condições terríveis que reinariam em Judá nos anos que antecederiam a sua deportação para Babilônia, e então somente alguém muito apegado a Ele e à Sua Palavra poderia prevalecer contra as fortes perseguições que seriam levantadas pelos opositores da verdade.

Nosso comentário do livro de Jeremias percorre cada um dos seus cinquenta e dois capítulos.

Foi especialmente a Jeremias que Deus revelou diretamente a promessa da Nova Aliança que faria com as pessoas do seu povo, perdoando-lhes e se esquecendo de todas as suas iniquidades e pecados (Jeremias 31).

Muito se aprende no livro de Jeremias sobre a justiça, o amor, a misericórdia e os juízos de Deus.

A par da extensão do livro de Jeremias e do nosso comentário, não temos uma tarefa enfadonha e cansativa ao viajarmos por cada uma de suas páginas, ao contrário, achamos refrigério, descanso e paz para as nossas almas no grande oásis da revelação de Deus em meio ao deserto de trevas densas deste mundo em que vivemos.