Deuteronômio - interpretação - parte 1 - livro

O livro de Deuteronômio é um conjunto de sermões proferidos por Moisés aos israelitas no último ano de sua vida.

São, portanto, recordações, palavras de exortação e advertência, profecias e prescrições das últimas ordenanças do Senhor para Israel, pouco antes da partida de Moisés para a glória celestial.

Temos, no capítulo 17º de Deuteronômio, a repetição de leis contra a idolatria, e na verdade grande parte do livro de Deuteronômio consiste na repetição de diversas leis, tendo em vista que cerca de quarenta anos haviam se passado, desde a escrita dos livros de Êxodo e Levítico, e aquela nova geração de israelitas que entraria em Canaã, estava sendo relembrada nestes discursos de Moisés no último ano da sua vida, qual era o dever deles para com o Senhor.

Daí o significado do livro de Deuteronômio, deutero = segunda, nomos = lei, isto é, uma segunda lei, não no sentido de uma nova lei, ou uma outra aliança, mas no de ser uma repetição da primeira, ainda que nem tudo o que está registrado nos demais livros da Lei, esteja contido neste livro.