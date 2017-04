Desagravo a Calvino - parte 2 - livro

As Escrituras nos ensinam que devemos dar honra a quem ela é devida, e que o nosso bem não deve ser vituperado.

Foi com isto em vista que pus-me a trabalhar para deixar registrado um testemunho cujo principal objetivo é o de desagravar a pessoa e obra de João Calvino, o qual, a par de ser uma fonte de inspiração para inúmeras vidas através dos séculos, tem sido criticado dura e injustamente por conta de uma incompreensão e ignorância das coisas que escreveu.

Antes de julgarmos a obra de qualquer pessoa, não devemos nos ater ao que dizem a seu respeito, senão ao que ela própria escreveu.

Dessa forma, examinando e traduzindo do original em inglês, em domínio público, alguns textos escritos por Calvino, pudemos vislumbrar por detrás deles uma mente poderosa e culta, e mais do que isso, um verdadeiro servo piedoso de Deus, que dominava amplamente os textos originais da Bíblia, tanto no hebraico, quanto no grego.

É parte deste material que desejamos compartilhar com os amados leitores neste livro.

A doutrina exposta por Calvino não foi inventada por Ele. Temos em seus escritos a exata interpretação da Bíblia, especialmente dos escritos do apóstolo Paulo.

Ele pôde enxergar verdades escondidas em passagens bíblicas como poucos conseguiram lograr quer antes, ou depois dele.

Se Lutero foi usado por Deus como o Elias da Reforma, Calvino foi usado como Esdras, pois ninguém melhor do que ele expôs a doutrina da justificação pela graça, mediante a fé.