"Dokter Mobil adalah bengkel AC mobil terbaik di Indonesia karena memiliki berbagai kelebihan di bandingkan bengkel AC mobil lainnya. Beberapa kelebihan service AC mobil di Dokter Mobil di antaranya adalah :



- Pengecheckan AC mobil GRATIS

Berapa yang bengkel AC mobil lainnya minta hanya sekedar pengecheckan AC mobil? Di Dokter Mobil, anda akan mendapatkan layanan pengecheckan AC mobil GRATIS 100%.



Meskipun Dokter Mobil memberikan pengecheckan AC mobil secara gratis, tetapi pengecheckan tetap akan dilakukan dengan seksama dan oleh para ahli di bidangnya. Hal ini tentuk akan memberikan jaminan hasil pengecheck an AC mobil yang 100% akurat



- Dapat melakukan service AC mobil tanpa bongkar

Beberapa keuntungan service AC mobil tanpa bongkar di antaranya adalah :



- Proses pengerjaan menjadi jauh lebih cepat (hanya kurang dari 1 jam)

- Menghilangkan resiko pemasangan kembali yang tidak presisi

- Mencegah terjadinya kerusakan tambahan pada AC mobil akibat kesalahan proses bongkar



- Memberikan garansi uang kembali

Dokter Mobil berani memberikan jaminan AC mobil anda pasti akan dingin layaknya baru setelah melakukan service di Dokter Mobil. Jika AC mobil anda tidak dingin, Dokter Mobil akan memberikan kembali uang anda 100%.



Garansi uang kembali ini adalah sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh bengkel-bengkel AC mobil lainnya.



- Peralatan Bengkel yang Paling Canggih

Dokter Mobil menggunakan peralatan yang sangat canggih. Hal ini akan membantu kinerja mekanik untuk :



a. Dapat melakukan service AC mobil dengan lebih cepat dan efektif

b. Menyedot kotoran pada kompresor AC dengan lebih cepat dan bersih

c. Mengisi ulang oli kompresor dan freon AC dengan takaran yang tepat.



Itulah beberapa kelebihan DOKTER MOBIL sebagai bengkel AC mobil terbaik di Indonesia. Jika anda memiliki pertanyaan, anda dapat menghubungi Dokter Mobil di alamat :



Boulevard Raya Blok QJ1 No.17

Kelapa Gading - Telp (021) 2245 4429

Phone / WA - Intan : 0813-9860-1800

http://www.doktermobil.com/"