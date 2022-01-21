قراءة في أهم أدوات التسويق الإلكتروني المجانية

يتناول هذا المقال أهم أدوات التسويق الإلكتروني الضرورية بالنسبة لمديري المواقع الإلكترونية أو المسوقين على حد سواء لقياس مدى فعالية الحملات التسويقية ومعدلات الزيارة وتصحيح واعتماد الطرق الأكثر نجاحاً في الترويج للمنتج أو الخدمة الخاصة بهم.