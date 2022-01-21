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قراءة في أهم أدوات التسويق الإلكتروني المجانية

Jan. 21, 2022
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يتناول هذا المقال أهم أدوات التسويق الإلكتروني الضرورية بالنسبة لمديري المواقع الإلكترونية أو المسوقين على حد سواء لقياس مدى فعالية الحملات التسويقية ومعدلات الزيارة وتصحيح واعتماد الطرق الأكثر نجاحاً في الترويج للمنتج أو الخدمة الخاصة بهم.

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قراءة في أهم أدوات التسويق الإلكتروني المجانية

  1. 1. ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫أدوات‬ ‫المجانية‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫أدوات‬ ‫أهم‬ ‫في‬ ‫قراءة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫في‬ ‫المفيد‬
  2. 2. ‫التسويق‬ ‫عمليات‬ ‫في‬ ‫استخدامها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األدوات‬ ‫مجموعة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫بأدوات‬ ‫يقصد‬ ،‫المستخدمة‬ ‫التسويق‬ ‫قناة‬ ‫نجاح‬ ‫مدى‬ ‫قياس‬ ‫وكذلك‬ ،‫المختلفة‬ ‫التسويق‬ ‫قنوات‬ ‫تفعيل‬ ‫في‬ ‫للمساعدة‬ ‫حملة‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ،‫اإلجتماعي‬ ‫التواصل‬ ‫منصات‬ ‫صفحات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫إلكتروني‬ ‫موقع‬ ‫أكانت‬ ‫سواء‬ .‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬ ‫مثل‬ ‫األخرى‬ ‫المختلفة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫طرق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تسويقية‬ ‫التسويق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫تخدمة‬‫المس‬ ‫الطرق‬ ‫ة‬‫فاعلي‬ ‫مدى‬ ‫م‬‫وتقيي‬ ‫قياس‬ ‫د‬‫عن‬ ‫األدوات‬ ‫هذه‬ ‫جدوى‬ ‫ف‬‫تتوق‬ ‫ال‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫البصري‬ ‫والتمثيل‬ ‫المحتوى‬ ‫وتحوير‬ ‫تنسيق‬ ‫في‬ ‫المساعدة‬ ‫لتشمل‬ ‫تمتد‬ ‫بل‬ ‫فحسب‬ ‫باإلنفوجرافيك‬ ‫المعروفة‬ ‫التوضيحية‬ ‫والبيانات‬ ‫الصور‬ ‫استخدام‬ ‫إمكانية‬ infographics ‫وكذلك‬ .‫التوضيحية‬ ‫العروض‬ ‫وستكون‬ ،‫القيمة‬ ‫المجانية‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫أدوات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫المقال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫سنستعرض‬ ‫متبوعة‬ ،‫اإللكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫مع‬ ‫استخدامها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫والمتابعة‬ ‫القياس‬ ‫أدوات‬ ‫مجموعة‬ ‫مع‬ ‫البداية‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫التواصل‬ ‫لمواقع‬ ‫المخصصة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫أدوات‬ ‫عن‬ ‫أخرى‬ ‫بمقاالت‬ ‫هللا‬ ‫بإذن‬ .‫وتويتر‬ ‫بوك‬ ‫فيس‬ ‫مثل‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫في‬ ‫المفيد‬
  3. 3. ‫والتحليل‬ ‫اإلحصائيات‬ Google Analytics ‫جوجل‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫اإللكتروني‬ ‫ع‬‫المواق‬ ‫تحليل‬ ‫ج‬‫برنام‬ ‫يعد‬ Google Analytics ‫برامج‬ ‫ر‬‫أشه‬ ‫أحد‬ ‫موقعك‬ ‫لزوار‬ ‫وعميقة‬ ‫دقيقة‬ ‫تحليل‬ ‫عمليات‬ ‫إجراء‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫والذي‬ ،‫الرقمية‬ ‫التحليالت‬ .‫الموقع‬ ‫زيارة‬ ‫أثناء‬ ‫المتباين‬ ‫وسلوكهم‬ ‫التعرف‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫يصبح‬ ،‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الموقع‬ ‫أهمية‬ ‫وإلعتبار‬ .‫الموقع‬ ‫لتسويق‬ ‫ناجحة‬ ‫استراتيجية‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫للمساعدة‬ ‫األداة‬ ‫هذه‬ ‫توفرها‬ ‫التي‬ ‫الرؤى‬ ‫إلى‬ ،‫الزوار‬ ‫وعدد‬ ،‫موقعك‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫أهمي‬ ‫ر‬‫األكث‬ ‫المحتوى‬ ‫ى‬‫إل‬ ‫التعرف‬ ‫ك‬‫يمكن‬ ‫األداة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫ن‬‫م‬ ‫الزيارات‬ ‫هذه‬ ‫مصادر‬ ‫إلى‬ ‫التعرف‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫الزوار‬ ‫لهؤالء‬ ‫الجغرافي‬ ‫التوزيع‬ ‫إلى‬ ‫والتعرف‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫مواقع‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫التواصل‬ ‫مواقع‬ ‫أو‬ ‫البحث‬ ‫محركات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أكانت‬ ‫سواء‬ .‫النصي‬ ‫المحتوى‬ ‫أو‬ ‫الصور‬ ‫روابط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫موقعك‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫في‬ ‫المفيد‬
  4. 4. ‫مع‬ ‫القياس‬ ‫وحدات‬ ‫ة‬‫إضاف‬ ‫خيارات‬ ‫خالل‬ ‫ن‬‫م‬ ‫مخصصة‬ ‫ر‬‫تقاري‬ ‫إنشاء‬ ‫ة‬‫إمكاني‬ ‫األداة‬ ‫هذه‬ ‫ح‬‫تتي‬ ‫مثل‬ ‫األخرى‬ ‫األدوات‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫والتكامل‬ ‫الربط‬ ‫إمكانية‬ Google AdWords ‫معدالت‬ ‫لقياس‬ ‫أداة‬ ‫وكذلك‬ ،‫جوجل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الدعائية‬ ‫الحمالت‬ ‫وتقييم‬ ‫األداء‬ Webmaster tool ‫جوجل‬ ‫من‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المواقع‬ ‫مطوري‬ ‫تهم‬ ‫أخطاء‬ ‫وإي‬ ‫وملفاته‬ ‫الموقع‬ ‫تركيب‬ ‫إلى‬ ‫دقة‬ ‫أكثر‬ ‫بصورة‬ ‫للتعرف‬ .‫وتعديلها‬ ‫إليها‬ ‫للتعرف‬ ‫من‬ ‫صفحة‬ ‫أو‬ ‫موقعك‬ ‫على‬ ‫معينة‬ ‫لصفحة‬ ‫الزوار‬ ‫مصادر‬ ‫تتبع‬ ‫إمكانية‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫األداة‬ ‫هذه‬ ‫مزايا‬ ‫من‬ ‫التتبع‬ ‫بكود‬ ‫يعرف‬ ‫ما‬ ‫استعمال‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫التواصل‬ ‫مواقع‬ ‫على‬ ‫التجاري‬ ‫نشاطك‬ ‫صفحات‬ Urchin tracking module (UTM) ‫الحمالت‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫للروابط‬ ‫إضافته‬ ‫يمكن‬ ‫والذي‬ .‫النتائج‬ ‫وتقييم‬ ‫الحملة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الزوار‬ ‫مصدر‬ ‫إلى‬ ‫للتعرف‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫اإلعالنية‬ ‫فأنت‬ ،‫أوشخصية‬ ‫إخبارية‬ ‫مدونة‬ ‫أو‬ ‫اإللكترونية‬ ‫للتجارة‬ ً‫ا‬‫موقع‬ ‫تدير‬ ‫كنت‬ ‫إذا‬ ‫عما‬ ‫النظر‬ ‫وبغض‬ .‫أفضل‬ ‫نتائج‬ ‫لتحقيق‬ ‫زوارك‬ ‫سلوك‬ ‫ودراسة‬ ‫لفهم‬ ‫حاجة‬ ‫في‬ ‫بالتأكيد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫في‬ ‫المفيد‬
  5. 5. ‫المفتاحية‬ ‫الكلمات‬ Ubersuggest ‫في‬ ‫المفتاحية‬ ‫الكلمات‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫عمليات‬ ‫تؤدي‬ Ubersuggest ‫توظيفها‬ ‫وحسن‬ ‫واكتشافها‬ .‫الزوار‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫وبالتالي‬ ً‫ا‬‫طلب‬ ‫أكثر‬ ‫محتوى‬ ‫كتابة‬ ‫إلى‬ ‫مستويات‬ ‫ومعرفة‬ ،‫ما‬ ‫نطاق‬ ‫يحتويها‬ ‫التي‬ ‫المفتاحية‬ ‫الكلمات‬ ‫اكتشاف‬ ‫األداة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫المحتوى‬ ‫بخصوص‬ ‫جديدة‬ ‫أفكار‬ ‫توليد‬ ‫في‬ ‫بذلك‬ ‫لتساعد‬ ،‫الكلمات‬ ‫هذه‬ ‫تجلبها‬ ‫التي‬ ‫الزوار‬ ‫حركة‬ .‫الزوار‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫ربما‬ ‫أو‬ ‫مماثل‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫تحريره‬ ‫يمكنك‬ ‫الذي‬ ‫التأكيد‬ ‫مع‬ ‫المجانية‬ ‫نسخته‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫المدفوعة‬ ‫النسخة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫البحث‬ ‫خدمات‬ ‫الموقع‬ ‫يوفر‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ،‫األداة‬ ‫هذه‬ ‫مزايا‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫تعد‬ ‫والتي‬ ،‫المجانية‬ ‫النسخة‬ ‫خدمات‬ ‫تعزيز‬ ‫استمرار‬ ‫على‬ ‫التسويق‬ ‫عمليات‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬ ‫والتشجيع‬ ‫كورونا‬ ‫جائحة‬ ‫بسبب‬ ً‫ا‬‫حالي‬ ‫العالم‬ ‫يشهدها‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ .‫الموقع‬ ‫الجديد‬ ‫المالك‬ ،‫باتل‬ ‫نيل‬ ‫يؤكد‬ ‫كما‬ ً‫ا‬‫إلكتروني‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫في‬ ‫المفيد‬
  6. 6. ‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬ MailChimp ‫االستثمار‬ ‫(عائد‬ ‫االستثمار‬ ‫عوائد‬ ‫أعلى‬ ‫أحد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬ ‫عبر‬ ‫التسويق‬ ‫يوفر‬ Return On Investment ‫بكل‬ ‫مقارنة‬ ) ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫طرق‬ .‫األخرى‬ ‫الرقمي‬ ‫أو‬ ‫في‬ ‫ي‬‫يأت‬ ‫اإللكتروني‬ ‫د‬‫البري‬ ‫عبر‬ ‫التسويق‬ ‫عبر‬ ‫الناتج‬ ‫التفاعل‬ ‫حجم‬ ‫فإن‬ ،‫ريعة‬‫س‬ ‫إشارة‬ ‫ي‬‫وف‬ ‫ة‬‫التلقائي‬ ‫ة‬‫المحادث‬ ‫برمجيات‬‫ب‬ ‫ة‬‫مقارن‬ ‫ي‬‫الثان‬ ‫ب‬‫الترتي‬ Chatbots ‫مثل‬ ‫ات‬‫المنص‬ ‫ض‬‫بع‬ ‫ى‬‫عل‬ Facebook Messenger ‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬ ‫استخدام‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫تفاعل‬ ‫نسب‬ ‫تحقق‬ ‫والتي‬ ‫في‬ ‫الخصائص‬ ‫هذه‬ ‫توضيح‬ ‫على‬ ‫وسنأتي‬ ‫بوك‬ ‫فيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫معلن‬ ‫إحصائيات‬ ‫حسب‬ .‫تعالى‬ ‫هللا‬ ‫بإذن‬ ‫قادمة‬ ‫مقاالت‬ ‫يعتبر‬ MailChimp ‫قوائم‬ ‫بناء‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫األغراض‬ ‫متعددة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫للتسويق‬ ‫منصة‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫يتمتع‬ ‫لما‬ ‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الحاليين‬ ‫العمالء‬ ‫مع‬ ‫والتواصل‬ ‫المحتملين‬ ‫الزبائين‬ .‫به‬ ‫الملحقة‬ ‫البيانات‬ ‫تحليل‬ ‫وبرامج‬ ‫التصميم‬ ‫جمال‬ ،‫اإلستخدام‬ ‫سهولة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫في‬ ‫المفيد‬
  7. 7. ‫بل‬ ،‫موقعك‬ ‫خادم‬ ‫إلى‬ ‫تحميله‬ ‫وإعادة‬ ‫تنزيله‬ ‫تتطلب‬ ‫ال‬ ‫التطبيق‬ ‫هذا‬ ‫عمل‬ ‫آلية‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫يجدر‬ ‫ومعطيات‬ ‫البيانات‬ ‫تخزين‬ ‫يعني‬ ‫بما‬ ،‫مباشرة‬ ‫التطبيق‬ ‫موقع‬ ‫في‬ ‫اإلشتراك‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الخدمة‬ ‫تتوفر‬ .‫موقعك‬ ‫خارج‬ ‫خوادم‬ ‫على‬ ‫الحمالت‬ ‫الالزمة‬ ‫المطلوبة‬ ‫األدوات‬ ‫كل‬ ‫بتوفر‬ ‫المجانية‬ ‫الخطة‬ ‫وتمتاز‬ ،‫خطط‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫البرنامج‬ ‫هذا‬ ‫يتوفر‬ ‫لتسويق‬ ‫التجارية‬ ‫األنشطة‬ ‫مع‬ ‫يتوافق‬ ‫بما‬ ً‫ا‬‫الحق‬ ‫الخطط‬ ‫تطوير‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬ ‫األولى‬ ‫مراحلها‬ ‫في‬ .‫النشاط‬ ‫حاجة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫في‬ ‫المفيد‬
  8. 8. ‫من‬ ‫للموقع‬ ‫الخارجية‬ ‫الروابط‬ ‫اختبار‬ Ahrefs ‫ع‬ ‫موق‬ ‫ر‬ ‫يوف‬ Ahrefs ‫الخارجية‬ ‫ط‬ ‫الرواب‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫التحق‬ ‫ة‬ ‫خدم‬ ‫ك‬ ‫كذل‬ Ahrefs Backlink Checker ‫ونوع‬ ‫كم‬ ‫إلى‬ ‫تتعرف‬ ‫وبالتالي‬ ‫موقعك‬ ‫على‬ ‫محددة‬ ‫صفحة‬ ‫أو‬ ‫لموقعك‬ ‫تشير‬ ‫التي‬ .‫إليك‬ ‫تشير‬ ‫التي‬ ‫المواقع‬ ‫أكثر‬ ‫إلى‬ ‫التعرف‬ ‫الخدمة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ،‫لذلك‬ ‫باإلضافة‬ 5 ‫مع‬ ً‫ا‬‫استخدام‬ ‫نصوص‬ ‫أو‬ ‫كلمات‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،‫الخارجية‬ ‫الروابط‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫أكبر‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫األولى‬ ‫الخمس‬ ‫الروابط‬ ً‫ا‬‫وأيض‬ ‫الروابط‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫اإلستفادة‬ ‫وإمكانية‬ ‫المنافسة‬ ‫للمواقع‬ ‫تشير‬ ‫التي‬ ‫الروابط‬ ‫إلى‬ ‫التعرف‬ ‫كذلك‬ ‫األداة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ .‫تقدمه‬ ‫الذي‬ ‫المحتوى‬ ‫مع‬ ‫تناسقها‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫الروابط‬ ‫هذه‬ ‫المجانية‬ ‫الخدمة‬ ‫في‬ ‫التسجيل‬ ‫يمكن‬ ‫المقابل‬ ‫وفي‬ ،‫الروابط‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫عامة‬ ‫صورة‬ ‫األداة‬ ‫هذه‬ ‫تعطيك‬ ‫لمديري‬ ‫يوفرها‬ ‫التي‬ ‫المفيدة‬ ‫األخرى‬ ‫المقاييس‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫على‬ ‫أكبر‬ ‫بصورة‬ ‫واإلطالع‬ ‫الموقع‬ ‫بهذا‬ .‫بينغ‬ ‫بحث‬ ‫محرك‬ ‫أو‬ ‫جوجل‬ ‫من‬ ‫المواقع‬ ‫مديري‬ ‫أداة‬ ‫تشابه‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫المواقع‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫في‬ ‫المفيد‬
  9. 9. ‫نشطة‬ ‫الغير‬ ‫الروابط‬ ‫اختبار‬ Ahref Broken Link Checker ‫في‬ ‫المهمة‬ ‫العوامل‬ ‫من‬ ‫وتصحيحها‬ ‫الويب‬ ‫صفحات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫خطأ‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫يعد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫اإلحباط‬ ‫مدى‬ ‫تتخيل‬ ‫أن‬ ‫ولك‬ ،‫عمومها‬ ‫في‬ ‫الروابط‬ ‫استخدام‬ ‫أو‬ ‫الموقع‬ ‫أداء‬ ‫تحسين‬ .‫الرابط‬ ‫بهذا‬ ‫المستهدفة‬ ‫للصفحة‬ ‫الوصول‬ ‫إمكانية‬ ‫عدم‬ ‫اكتشاف‬ ‫عند‬ ‫يتولد‬ ‫ومسارها‬ ‫تستخدمها‬ ‫التي‬ ‫الروابط‬ ‫سالمة‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫أداة‬ ‫استخدام‬ ‫يمكن‬ ،‫المشكلة‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫لتفادي‬ ‫من‬ ‫الروابط‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫أداة‬ ‫استخدام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ Ahref Broken Link Checker . ‫الصفحات‬ ‫هذه‬ ‫أداء‬ ‫معدل‬ ‫من‬ ‫بالتأكيد‬ ‫يحسن‬ ‫تصحيحها‬ ‫وإعادة‬ ‫المفقودة‬ ‫الروابط‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫إكتشاف‬ ‫تتحقق‬ ‫ال‬ ‫الفائدة‬ ‫وهذه‬ ،‫للمستخدم‬ ‫مفيدة‬ ‫تجرية‬ ‫تقديم‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫البحث‬ ‫محركات‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫الروابط‬ ‫إكتشاف‬ ‫إمكانية‬ ‫إلى‬ ‫تتعداها‬ ‫بل‬ ،‫بالموقع‬ ‫الداخلية‬ ‫الروابط‬ ‫تصحيح‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫هذا‬ ‫قيمة‬ ‫واستعادة‬ ‫تصحيحها‬ ‫ليعاد‬ ،‫الخطأ‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫حذفها‬ ‫أو‬ ‫إزالتها‬ ‫وقع‬ ‫التي‬ ‫ألتي‬ ‫الخارجية‬ .‫للموقع‬ ‫الرابط‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫في‬ ‫المفيد‬
  10. 10. ‫الخارجية‬ ‫والروابط‬ ‫النطاق‬ ‫بيانات‬ Open Site Explorer ‫أداة‬ ‫سابقة‬ ‫سنوات‬ ‫في‬ ‫ظهرت‬ Google PageRank ‫إلى‬ ‫التعرف‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫أمكن‬ ‫والتي‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫المعطيات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫على‬ ً‫بناء‬ ‫البحث‬ ‫محرك‬ ‫على‬ ‫أداؤه‬ ‫فاعلية‬ ‫ومدى‬ ‫موقع‬ ‫تصنيف‬ .‫المتعددة‬ ‫خورازمياته‬ ‫وفق‬ ‫بإحتسابها‬ ‫جوجل‬ ‫مثل‬ ‫جديدة‬ ‫تقييم‬ ‫أدوات‬ ‫محلها‬ ‫وتحل‬ ‫لتختفي‬ ،‫األداة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫ايقاف‬ ‫تم‬ ،‫الحاضر‬ ‫وقتنا‬ ‫في‬ Open Site Explorer ‫ة‬‫شرك‬ ‫طرف‬ ‫ن‬‫م‬ ‫المطور‬ Moz ‫األدوات‬ ‫من‬ ‫ة‬‫مجموع‬ ‫ن‬‫ضم‬ ، ‫على‬ ‫الموقع‬ ‫ظهور‬ ‫لمعدالت‬ ‫توقعية‬ ‫معايير‬ ‫إظهار‬ ‫مهمتها‬ ،‫اخرى‬ ‫عدة‬ ‫مواقع‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫المختلفة‬ .‫األداء‬ ‫لتحسين‬ ‫البيانات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫واإلستفادة‬ ‫البحث‬ ‫محركات‬ ‫على‬ ‫البحث‬ ‫نتائج‬ ‫صفحات‬ ‫على‬ ‫بعينه‬ ‫موقع‬ ‫أو‬ ‫بصفحة‬ ‫الخاصة‬ ‫المؤشرات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫إلى‬ ‫التعرف‬ ‫األداة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫ألتي‬ ‫الخارجية‬ ‫الروابط‬ ‫عدد‬ ،‫اثورتي‬ ‫الدومين‬ ‫او‬ ‫مرجعيته‬ ‫أو‬ ‫النطاق‬ ‫قوة‬ ‫مثل‬ ‫اإلنترنت‬ ‫شبكة‬ .‫األخرى‬ ‫المزايا‬ ‫من‬ ‫والعديد‬ ‫وقوتها‬ ‫الصفحة‬ ‫لهذه‬ ‫تؤشر‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫في‬ ‫المفيد‬
  11. 11. ‫الروابط‬ ‫تقصير‬ ‫خدمة‬ Bitly ‫أو‬ ‫لصقها‬ ‫ومحاولة‬ ‫المتصفح‬ ‫من‬ ‫نسخها‬ ‫عند‬ ‫الصفحات‬ ‫روابط‬ ‫ظهور‬ ‫كيفية‬ ‫شاهدت‬ ‫تأكيد‬ ‫بكل‬ ‫الحظت‬ ‫وكذلك‬ ،‫وغيره‬ ‫تويتر‬ ‫و‬ ‫بوك‬ ‫فيس‬ ‫على‬ ‫أخرى‬ ‫مواقع‬ ‫تغريدات‬ ‫او‬ ‫منشورات‬ ‫إلى‬ ‫إضافتها‬ ‫إلى‬ ‫باألضافة‬ ‫الرابط‬ ‫في‬ ‫المتكررة‬ ‫المئوية‬ ‫النسبة‬ ‫وعالمات‬ ‫األحرف‬ ‫خالل‬ ‫ن‬‫م‬ ‫الرابط‬ ‫تشفير‬ .‫مقبول‬ ‫الغير‬ ‫طوله‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ط‬‫الرواب‬ ‫ير‬‫تقص‬ ‫ة‬‫خدم‬ ‫تخدام‬‫اس‬ ‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫الحال‬ ‫هذه‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ل‬‫الح‬ bit.ly ‫الخدمة‬ ‫هذه‬ ‫يقدم‬ ‫الذي‬ ، ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الزيارات‬ ‫وعدد‬ ‫الرابط‬ ‫هذا‬ ‫أداء‬ ‫معدالت‬ ‫إلى‬ ‫التعرف‬ ‫إمكانية‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫المجانية‬ .‫بالموقع‬ ‫اإلشتراك‬ ‫تسجيل‬ ‫من‬ ‫الدائمة‬ ‫التوجيه‬ ‫إعادة‬ ‫طريقة‬ ‫استخدام‬ ‫الموقع‬ ‫يقدمها‬ ‫التي‬ ‫القصيرة‬ ‫الروابط‬ ‫خدمة‬ ‫مزايا‬ ‫من‬ ‫الشهير‬ ‫التوجيه‬ ‫إعادة‬ ‫كود‬ ‫خالل‬ 301 ‫الصفحة‬ ‫إلى‬ ‫الزائر‬ ‫توجيه‬ ‫إعادة‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫والذي‬ ، .‫الصفحة‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫وقوته‬ ‫الرابط‬ ‫قيمة‬ ‫تمرير‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫المقصودة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫في‬ ‫المفيد‬
  12. 12. ‫التصميم‬ ‫خدمات‬ Canva ‫منصات‬ ‫و‬ ‫ة‬‫اإللكتروني‬ ‫ع‬‫المواق‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫المحتوى‬ ‫ر‬‫نش‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫المهم‬ ‫المتطلبات‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ور‬‫الص‬ ‫بر‬‫تعت‬ .‫المعاني‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫اختزال‬ ‫على‬ ‫قادرة‬ ‫ولكونها‬ ،‫أكبر‬ ‫تفاعل‬ ‫صنع‬ ‫على‬ ‫لقدرتها‬ ‫التواصل‬ ‫منصة‬ Canva ‫وتصميم‬ ‫الصور‬ ‫تنزيل‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫اإلستفادة‬ ‫يمكن‬ ‫رسوميات‬ ‫تصميم‬ ‫منصة‬ ‫هي‬ ‫إمكانية‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫المختلفة‬ ‫المواقع‬ ‫على‬ ‫ونشرها‬ ‫استخدامها‬ ‫وإعادة‬ ”‫“اإلنفوجرافيك‬ ‫العروض‬ ‫من‬ ‫تفادة‬‫واإلس‬ ‫فيها‬ ‫ترغب‬ ‫التي‬ ‫والنصوص‬ ‫المؤثرات‬ ‫ة‬‫وإضاف‬ ‫بك‬ ‫الخاصة‬ ‫التصاميم‬ ‫تحميل‬ .‫لرغباتك‬ ‫المالئمة‬ ‫الصور‬ ‫انتاج‬ ‫في‬ ‫المنصة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫والمتاحة‬ ‫األخرى‬ ‫المتعددة‬ ‫األدوات‬ ‫في‬ ‫التفكير‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ،‫المنصة‬ ‫هذه‬ ‫استخدام‬ ‫عند‬ ‫الصور‬ ‫مقاسات‬ ‫و‬ ‫أحجام‬ ‫للنشر‬ ‫المناسبة‬ .‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫بنترست‬ ‫أو‬ ‫تويتر‬ ‫أو‬ ‫فيسبوك‬ ‫على‬ .ً‫ا‬‫هين‬ ً‫ا‬‫أمر‬ ‫استخدامها‬ ‫عملية‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫مسبقة‬ ‫بصورة‬ ‫ومعدة‬ ‫مدروسة‬ ‫المقاسات‬ ‫هذه‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫في‬ ‫المفيد‬
  13. 13. ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫أدوات‬ ‫المجانية‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫أدوات‬ ‫أهم‬ ‫في‬ ‫قراءة‬ ‫التفاصيل‬ ‫لمزيد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫أدوات‬ ‫مقال‬ ‫رابط‬ ‫فيسبوك‬ ‫تويتر‬ ‫تليجرام‬

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