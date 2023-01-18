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PPT OF MINOR AILMENTS OF PREGNANCY.pptx

  1. 1. PRACTICE TEACHING ON MINOR AILMENTS DURING PREGNANACY
  2. 2. INTRODUCTION • MANY WOMEN EXPERIENCE SOME MINOR DISORDER DURING PREGNANCY • THESE DISORDER SHOULD BE TREATED ADEQUATELY AS THEY MAY ESCALATE AND BECOME LIFE THREATENING. • MINOR DISORDERS MAY OCCUR DUE TO HORMONAL CHANGES,ACCOMODATION CHANGES, METABOLIC CHANGES AND POSTURAL CHANGES. • EVERY SYSTEM OF BODY MAY AFFECTED BY PREGNANCY
  3. 3. MINOR AILMENTS OF PREGNANCY • DURING PREGNANCY ANATOMICAL, PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ADAPTATIONS ARE PROFOUND • THE FEMALE BODY UNDERGOES THESE CHANGES DURING ONSET OF PREGNANCY AND CONTINUE THROUGH GESTATION. • THESE CHANGES OCCUR DUE TO SOME PHYSIOLOGICAL STIMULI PROVIDED BY THE FETUS AND PLACENTA. • THESE CHANGES MAY BE UNPLEASANT AND AS WELLAS WORRYING.
  4. 4. • DURING THE COURSE OF PREGNANCY PERIOD MANY CHANGES OCCUR IN A WOMAN’S BODY AS A RESULT OF HORMONAL INFLEUNCES AND ADAPTATIONS TO THE GESTATIONAL PROCESS. THEREBY, THEY EXPERIENCE A VARIETY OF PHYSIOLOGICALAND PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS SUCH AS NAUSEA, VOMITING, BACKACHE, GIDDINESS, HEARTBURN, AND ANXIETY ETC. THESE ARE TERMED AS MINOR AILMENTS OR DISCOMFORT OF PREGNANCY.
  5. 5. NAUSEAAND VOMITING:- • ESPECIALLY IN THE MORNING, SOON AFTER GETTING OUT OF BED. • USUALLY COMMON IN PRIMIGRAVIDAE. • 50% WOMEN HAVE BOTH NAUSEA AND VOMITING, 25% HAVE NAUSEA ONLY AND 25% ARE UNAFFECTED. • MOST COMMONLY OCCURS DURING THE FIRST 10 WEEKS. • RELATED TO HIGHER LEVELS OF HCG.
  6. 6. MANAGEMENT:- • DIETARY CHANGES. • BEHAVIOR MODIFICATION. • HOSPITALIZATION MAY BE NECESSARY TO CORRECT FLUID AND ELECTROLYTE IMBALANCE. • EXPLANATION, REASSURANCE, AND SYMPTOMATIC RELIEF ARE SUFFICIENT. • AVOID: DISAGREEABLE ODORS AND RICH, SPICY, OR GREASY FOODS. • DRINK WATER OR OTHER FLUIDS BETWEEN MEALS TO AVOID DEHYDRATION AND ACIDOSIS. • MEDICATION: WELL –KNOWN OVER-THE- COUNTER DRUGS SHOULD BE ADMINISTERED ONLY WHEN ABSOLUTELY INDICATED AND PRESCRIBED.
  7. 7. CONSTIPATION:- • QUITE COMMON AILMENT. • ATONICITY OF THE GUT DUE TO THE EFFECT OF PROGESTERONE, DIMINISHED PHYSICAL ACTIVITY AND PRESSURE OF THE GRAVID UTERUS ON THE PELVIC COLON, SLUGGISH BOWEL FUNCTION ARE THE POSSIBLE EXPLANATIONS.
  8. 8. MANAGEMENT:- • REGULAR BOWEL HABIT MAY BE RESTORED. • EMPHASIZE AMPLE FLUIDS AND LAXATIVE FOODS AND PRESCRIBE A STOOL SOFTENER. • PURGATIVES SHOULD BE AVOIDED BECAUSE OF THE POSSIBILITY OF INDUCING LABOR. • EXERCISE AND GOOD BOWEL HABITS ARE HELPFUL. • MINERAL OIL IS CONTRAINDICATED BECAUSE IT ABSORBS FAT- SOLUBLE VITAMINS FROM THE BOWELAND LEAKS FROM THE ANUS.
  9. 9. ACIDITY AND HEARTBURN:- • DUE TO RELAXATION OF THE ESOPHAGEAL SPHINCTER & HIATUS HERNIA. • HEARTBURN (PYROSIS, ACID INDIGESTION) RESULTS FROM GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE ( GERD) IN ALMOST 10% OF ALL GRAVIDAS. • IN LATE PREGNANCY, THIS MAY BE AGGRAVATED BY DISPLACEMENT OF THE STOMACH AND DUODENUM BY THE UTERINE FUNDUS. • MOST LIKELY TO OCCUR WHEN THE PATIENT IS LYING DOWN OR BENDING OVER.
  10. 10. MANAGEMENT:- • TO AVOID OVER EATING AND NOT TO GO TO BED IMMEDIATELY AFTER THE MEAL. • LIQUID ANTACIDS MAY BE HELPFUL. • SLEEPING IN SEMI- RECLINING POSITION WITH HIGH PILLOWS • THIS HERNIA IS REDUCED SPONTANEOUSLY AFTER DELIVERY. • SYMPTOMATIC TREATMENT, NOT SURGERY, IS RECOMMENDED. • HOT TEAAND CHANGE OF POSTURE ARE HELPFUL. • CALCIUM- CONTAINING ANTACIDS & THE HISTAMINE H2- RECEPTOR ANTAGONISTS ARE PREGNANCY CATEGORY B(E.G,TUMS) TO REDUCE GASTRIC IRRITATION.
  11. 11. EXCESSIVE SALIVATION(PTYALISM) • INCREASED SECRETION OF SALIVA IS OBSERVED DURING PREGNANCY. IT MAY BE ASSOCIATED WITH INCREASED INTAKE OF STARCH, THOUGH ACTUAL CAUSE IS NOT KNOWN. •MANAGEMENT- • THIS PROBLEM IS USUALLY SELF- LIMITING AND MAY BE OVERCOME BY DECREASING INTAKE OF CARBOHYDRATES. • IT IS NOT ASSOCIATED WITH ANY ADVERSE PREGNANCY OUTCOME.
  12. 12. ABDOMINAL DISCOMFORT:- • DUE TO PRESSURE, PELVIC HEAVINESS IS CAUSED BY THE WEIGHT OF THE UTERUS ON THE PELVIC SUPPORTS AND THE ABDOMINAL WALL. • ROUND LIGAMENT TENSION, TENDERNESS ALONG THE COURSE OF THE ROUND LIGAMENT ( USUALLY THE LEFT) DURING LATE PREGNANCY, IS DUE TO TRACTION ON THIS STRUCTURE BY THE UTERUS, WHICH IS DISPLACED BY THE LARGE BOWEL TO BE ROTATED SLIGHTLY TO THE RIGHT. • FLATULENCE AND DISTENSION CAN BE DUE TO LARGE MEALS, GAS FORMING FOODS, AND CHILLED BEVERAGES. THESE ARE POORLY TOLERATED BY PREGNANT WOMEN.
  13. 13. MANAGEMENT:- • REST FREQUENTLY, PREFERABLY IN THE LATERAL RECUMBENT POSITION. • LOCAL HEAT AND CHANGE IN POSITION. • DIETARY MODIFICATION • REGULAR BOWEL FUNCTION SHOULD BE MAINTAINED, AND EXERCISE IS BENEFICIAL. • ACETAMINOPHEN 0.3-0.6, 2-3 TIMES DAILY MAY BE OF VALUE. • INTRA ABDOMINAL DISORDERS MUST BE DIAGNOSED AND TREATED APPROPRIATELY.
  14. 14. PICA:- • THIS IS THE TERM USED WHEN THE MOTHER CRAVES CERTAIN FOOD OR UNNATURAL SUBSTANCES SUCH AS COAL. • THE CAUSE IS UNKNOWN BUT HORMONES AND CHANGES IN METABOLISM ARE THOUGHT TO CONTRIBUTE TO THIS. • IF THE SUBSTANCE CRAVED ARE HARMFUL TO THE UNBORN BABY, THE MOTHER MUST BE HELPED TO SEEK MEDICAL ADVICE.
  15. 15. FATIGUE- • THE PREGNANT PATIENT IS MORE SUBJECT TO FATIGUE DURING THE LAST TRIMESTER OF PREGNANCY BECAUSE OF ALTERED POSTURE AND EXTRA WEIGHT CARRIED •MANAGEMENT- •ANEMIA AND OTHER SYSTEMIC DISEASES MUST BE RULED OUT. •FREQUENT REST PERIODS ARE RECOMMENDED.
  16. 16. BACKACHE- • COMMON PROBLEM (50%) IN PREGNANCY. • PHYSIOLOGICAL CHANGES THAT CONTRIBUTE TO BACKACHE ARE: JOINT LIGAMENT LAXITY (RELAXIN,ESTROGEN), WEIGHT GAIN, HYPERLORDOSIS AND ANTERIOR TILT OF THE PELVIS. • MAY BE DUE TO FAULTY POSTURE AND HIGH HEELS SHOES, MUSCULAR SPASM, URINARY INFECTION OR CONSTIPATION. • FATIGUE, MUSCLE SPASM, OR POSTURAL BACK STRAIN MOST OFTEN IS RESPONSIBLE
  17. 17. MANAGEMENT- • EXCESSIVE WEIGHT GAIN SHOULD BE AVOIDED. • REST WITH ELEVATION OF THE LEGS TO FLEX THE HIPS MAY BE HELPFUL. • IMPROVEMENT OF POSTURE, WELL-FITTED PELVIC GIRDLE BELT WHICH CORRECTS THE LUMBAR LORDOSIS DURING WALKING AND IN HARD BED. • IMPROVEMENT IN POSTURE IS OFTEN ACHIEVED BY THE WEARING OF LOW- HEELED SHOES. TO ACHIEVED PROPER POSTURE, THE ABDOMEN SHOULD BE FLATTENED, THE PELVIS TILTED FORWARD, AND THE BUTTOCKS TUCKED UNDER TO STRAIGHTEN THE BACK. • MASSAGING THE BACK MUSCLES, ANALGESICS AND REST.
  18. 18. Cont.. • BACK EXERCISES UNDER THE SUPERVISION OF A REHABILITATION PHYSICIAN, AN ORTHOPEDIST, OR A PHYSICAL THERAPIST. • RECOMMEND SLEEP ON A FIRM MATTRESS. • APPLY LOCAL HEAT AND LIGHT MASSAGE TO RELAX TENSE, TAUT BACK MUSCLES. • GIVE ACETAMINOPHEN 0.3-0.6G ORALLY OR EQUIVALENT. • OBTAIN ORTHOPEDIC CONSULTATION IF DISABILITY RESULTS. NOTE NEUROLOGICAL SIGNS AND SYMPTOMS INDICATIVE OF PROLAPSED INTERVERTEBRAL DISK SYNDROME, RADICULITIS.
  19. 19. LEG CRAMPS- QUITE COMMON, USUALLY IN THE LEG. •WORST AT NIGHT. •THE CAUSE OF LEG CRAMPS IN PREGNANCY IS NOT KNOWN BUT IT MAY BE DUE TO DEFICIENCY VITAMIN B1 AND OF DIFFUSIBLE SERUM CALCIUM OR ELEVATION OF SERUM PHOSPHORUS. •IT MAY DUE ISCHEMIAAND CHANGES IN PH OR ELECTROLYTE STATUS.
  20. 20. MANAGEMENT- • SUPPLEMENTARY CALCIUM THERAPY IN TABLETS OR SYRUP AFTER THE PRINCIPAL MEALS MAY BE EFFECTIVE. • MASSAGING THE LEG, APPLICATION OF LOCAL HEAT AND INTAKE OF VITAMIN B1 (30MG) DAILY MAY BE EFFECTIVE. • SLEEP WITH THE FOOT AND ELEVATION BY 20 TO 25 CM. ONCE THE CRAMPS IS OCCUR GENTLE KNEADING IS EFFECTIVE.
  21. 21. ROUND LIGAMENT PAIN- • STRETCHING OF THE ROUND LIGAMENTS DURING MOVEMENTS IN PREGNANCY MAY CAUSE SHARP PAIN IN THE GROINS. THIS PAIN MAY BE UNILATERAL OR BILATERAL. • IT IS USUALLY FELT IN SECOND TRIMESTER ONWARDS. THIS IS MORE COMMON IN RIGHT SIDE AS A RESULTS OF DEXTROROTATION OF UTERUS. • PAIN MAY BE AWAKENING AT NIGHT TIME BECAUSE OF SUDDEN ROLL OVER MOVEMENTS DURING SLEEP.
  22. 22. MANAGEMENT- • PAIN MAY BE REDUCED BY MAKING MOVEMENTS GRADUAL INSTEAD OF SUDDEN. • LOCAL HEAT APPLICATION IS HELPFUL. • ANALGESICS ARE RARELY NEEDED.
  23. 23. VARICOSE VEIN- • IN THE LEGS AND VULVA (VARICOSITIES) OR RECTUM (HEMORRHOIDS) MAY APPEAR FOR THE FIRST TIME OR AGGRAVATE DURING PREGNANCY • USUALLY IN THE LATER MONTHS. • DUE TO OBSTRUCTION IN THE VENOUS RETURN BY THE PREGNANT UTERUS. • DUE TO SMOOTH MUSCLE RELAXATION, WEAKNESS OF THE VASCULAR WALLS, AND INCOMPETENT VALVES.
  24. 24. MANAGEMENT- • FOR LEG VARICOSITIES, ELASTIC CREPE BANDAGE MOVEMENTS AND ELEVATION OF THE LIMBS DURING REST CAN GIVES SYMPTOMATIC RELIEF. • ELEVATE LEGS ABOVE THE LEVEL OF HER BODY AND CONTROL EXCESSIVE WEIGHT GAIN. • AVOID FORCEFUL MASSAGE( ESPECIALLY DOWNWARDS, I.E., AGAINST VENOUS RETURN) AND POINT-PRESSURE OVER THE LEGS. • IN MORE SEVERE LEG OR VULVAR VARICOSITIES, HOWEVER, A JOBST-TYPE LEOTARD GARMENTS MAY BE NECESSARY TO OBTAIN VENOUS COMPRESSION. • INJECTION OR SURGICAL CORRECTION OF VARICOSE VEINS USUALLY IS NOT RECOMMENDED DURING PREGNANCY.
  25. 25. HEMORRHOIDS- • IT MAY CAUSE ANNOYING COMPLICATIONS LIKE BLEEDING OR MAY GET PROLAPSED. • MAY CAUSE CONSIDERABLE DISCOMFORT. • STRAINING AT STOOL OFTEN CAUSE HEMORRHOIDS, ESPECIALLY IN WOMEN PRONE TO VARICOSITIES.
  26. 26. MANAGEMENT- • REGULAR USE OF LAXATIVE • LOCALAPPLICATION OF HYDROCORTISONE OINTMENT. • SURGICAL TREATMENT IS BETTER TO BE WITHHELD AS THE CONDITION IMPROVES FOLLOWING DELIVERY. • TREAT CONSTIPATION EARLY. • DO NOT SUTURE. SITZ BATH, RECTAL OINTMENTS, SUPPOSITORIES, AND MILD LAXATIVES ARE INDICATED POSTOPERATIVELY OR POST DELIVERY. • INJECTION TREATMENTS ARE CONTRAINDICATED.
  27. 27. SYNCOPE ( FAINTNESS)- • THE WOMAN PRESENTS WITH DIZZINESS OR LIGHT HEADEDNESS ON STANDING UPRIGHT ABRUBTLY OR FOLLOWING STANDING FOR A PROLONGED PERIOD. • FOLLOWING PROLONGED STANDING OR STANDING UPRIGHT ABRUBTLY. • DUE TO POOLING OF BLOOD IN THE VEINS OF THE LOWER EXTREMITIES & COMPRESSION OF THE PELVIC VEINS BY GRAVID UTERUS. • OTHER CAUSES MAY BE DEHYDRATION, HYPOGLYCEMIA OR OVEREXERTION.
  28. 28. MANAGEMENT- • SYNCOPE USUALLY RESOLVES RAPIDLY ON LYING IN LEFT LATERAL POSITION. • SYNCOPE IN SUPINE POSITION IS ALSO MANAGED BY RESTING IN LATERAL RECUMBENT POSITION. • RECURRENT SYNCOPE NEEDS CARDIOLOGICAL EVALUATION. • ENCOURAGE THE PATIENT TO EAT SIX SMALL MEALS A DAY RATHER THAN THREE LARGE ONES. • STIMULANTS (SPIRITS OF AMMONIA, COFFEE, TEA) ARE INDICATED FOR ATTACKS DUE TO POSTURAL HYPOTENSION
  29. 29. ANKLE EDEMA- • EVIDENCED BY MARKED GAIN IN WEIGHT OR EVIDENCES OF PREECLAMPSIA. • DEVELOPS IN AT LEAST TWO THIRDS OF WOMEN IN LATE PREGNANCY. • DUE TO WATER RETENSION AND INCREASED VENOUS PRESSURE IN THE LEGS. • GENERALIZED OEDEMA, ALWAYS SERIOUS, MUST BE INVESTIGATED.
  30. 30. MANAGEMENT- • NO TREATMENT IS REQUIRED FOR PHYSIOLOGICAL OEDEMA OR ORTHOSTATIC OEDEMA. • OEDEMA SUBSIDES ON REST WITH SLIGHT ELEVATION OF LEGS. • DIURETICS SHOULD NOT BE PRESCRIBED. • TREATMENT IS LARGELY PREVENTIVE AND SYMPTOMATIC. • THE PATIENT SHOULD ELEVATE HER LEGS FREQUENTLY. • RESTRICT EXCESSIVE SALT INTAKE AND PROVIDE ELASTIC SUPPORT FOR VARICOSE VEINS. • DIURETICS MAY REDUCE EDEMA TEMPORARILY BUT MAY BE HARMFUL TO THE MOTHER OR FETUS
  31. 31. INSOMNIA- • THIS IS RELATIVELY COMMON IN LATE PREGNANCY OWNING TO THE DISCOMFORT CAUSED BY THE FETAL MOVEMENTS, FREQUENCY OF MICTURATION, AND DIFFICULTY IN FINDING A COMFORTABLE POSITION. • IT MAY ALSO DUE TO SOME DEEP- SEATED ANXIETY OR FEAR.
  32. 32. MANAGEMENT- • TAKE REST IN THE AFTERNOON. • DRINK A GLASS OF WARM MILK AT BED TIME. • TUCK A PILLOW UNDER THE ABDOMEN WHEN LYING IN A LATERAL POSITION. • TALK ABOUT HER FEAR AND ANXIETY SO THAT SHE CAN HAVE A SENSE OF NORMALITY AND LIGHTNESS
  33. 33. HEADACHE- • HEADACHE IN PREGNANCY IS COMMON AND USUALLY DUE TO TENSION. • REFRACTIVE ERRORS AND OCULAR IMBALANCE ARE NOT CAUSED BY NORMAL PREGNANCY. • SEVERE, PERSISTENT HEADACHE IN THE THIRD TRIMESTER MUST BE REGARDED AS SYMPTOMATIC OF PREECLAMPSIA- ECLAMPSIA UNTIL PROVEN OTHERWISE.
  34. 34. CARPAL TUNNEL SYNDROME- • PAIN AND NUMBNESS IN THE THUMB, INDEX AND THE MIDDLE FINGER. • WEAKNESS IN THE MUSCLES FOR THUMB MOVEMENTS. • DUE TO COMPRESSION EFFECT ON THE MEDIAN NERVE. • PHYSIOLOGICAL CHANGES IN PREGNANCY WITH RETENSION OF EXCESS FLUID ARE THE COMMON CAUSE.
  35. 35. MANAGEMENT- • TREATMENT IS MOSTLY SYMPTOMATIC. • A SPLINT IS APPLIED DURING SLEEP TIME TO THE SLIGHTLY FLEXED WRIST TO GIVE RELIEF. • CORTICOSTEROID INJECTION OR SURGICAL DECOMPRESSION IS RARELY NEEDED. • IT RESOLVES SPONTANEOUSLY FOLLOWING DELIVERY
  36. 36. VAGINAL DISCHARGE- • THIS IS DUE TO THE INCREASED TRANSUDATION OF FLUIDS AS A RESULTS OF INCREASED VASCULARITY AND HYPERESTROGENIC STATE DURING PREGNANCY. THE DISCHARGE IS CLEAR AND WHITE AND DO NOT HAVE UNPLEASANT SMALL.
  37. 37. MANAGEMENT- • ASSURANCE TO THE PATIENT AND ADVICE FOR LOCAL CLEANLINESS ARE ALL THAT ARE REQUIRED. • PRESENCE OF ANY INFECTION ( TRICHOMONAS, CANDIDA, BACTERIAL VAGINOSIS) SHOULD BE TREATED WITH VAGINAL APPLICATION OF METRONIDAZOLE OR MICONAZOLE.
  38. 38. LEUCORRHEA- • GRADUAL INCREASE IN THE AMOUNT OF NON IRRITATING VAGINAL DISCHARGE DUE TO ESTROGEN STIMULATION OF CERVICAL MUCUS IS NORMAL DURING PREGNANCY. • SUCH VAGINAL FLUID IS MILKY, THIN, AND NON IRRITATING UNLESS INFECTION HAS OCCURRED. • PERSISTENT EXTERNAL MOISTURE DUE TO MUCUS MAY CAUSE MILD PRURITUS, BUT ITCHING IS RARELY SEVERE WITHOUT INFECTION
  39. 39. MANAGEMENT- • REASSURE THE PATIENT, AND SUGGEST PROTECTIVE PERINEAL PADS. • EXCESSIVE LEUCORRHEA ACCOMPANIED BY PRURITUS OR DISCOLORATION OF THE SECRETION MAY INDICATE BLEEDING OR INFECTION, REQUIRING TREATMENT.
  40. 40. URINARY SYMPTOMS- • URINARY FREQUENCY, URGENCY, AND STRESS INCONTINENCE IN MULTIPARAS ARE COMMON, ESPECIALLY IN ADVANCED PREGNANCY. • DUE TO INCREASED INTRA ABDOMINAL PRESSURE AND REDUCED BLADDER CAPACITY. • SUSPECT URINARY TRACT DISEASE IF DYSURIA OR HEMATURIA IS PRESENT.
  41. 41. MANAGEMENT- • WHEN URGENCY IS PARTICULARLY TROUBLESOME, LIMIT CAFFEINE, SPICES AND POPULAR BEVERAGES. • AN 8 OZ GLASS OF CRANBERRY JUICE ASSISTS IN BOTH MAINTAINING URINARY ACIDITY AS WELLAS DECREASING URINARY TRACT INFECTIONS.
  42. 42. BREATHLESSNESS- • BREATHLESSNESS, NOT ACTUAL DYSPNEA, IS A PROGESTERONE EFFECT. • IN NON SMOKERS AND OTHERS FREE OF COUGH OR ALLERGIC PROBLEMS, BREATHLESSNESS OCCURS AS EARLY AS THE 12TH WEEK OF PREGNANCY, AND MOST WOMEN HAVE THIS SYMPTOM BY THE 30TH WEEK.
  43. 43. MANAGEMENT- • THERE IS NO EFFECTIVE TREATMENT
  44. 44. ITCHING OF BODY- • SOME MOTHERS COMPLAIN OF GENERALIZED THE ITCHING, WHICH OFTEN STARTS OVER THE ABDOMEN. • THIS OCCUR DUE TO LIVER’S RESPONSE TO THE HORMONES IN PREGNANCY WITH RAISED BILIRUBIN LEVEL. • IT CLEARS AFTER THE BABY IS BORN AND COMFORT CAN BE GAINED FROM LOCALAPPLICATIONS
  45. 45. MANAGEMENT- • AN ANTI- HISTAMINE IS PRESCRIBED. • WASHING WITH MILD SOAPAND WEAR COTTON UNDERWEAR. • IT CLEAN SOON AFTER THE BABY IS BORN AND COMFORT CAN BE GAINED FROM LOCALAPPLICATIONS. • IF A MOTHER COMPLAINT OF VULVAR IRRITATION, INFECTION SUCH AS THRUSH, AND GLYCOSURIA AS A RESULT OF DIABETES MUST BE EXCLUDED.
  46. 46. CHLOASMA GRAVIDUM- • (MASK OF PREGNANCY) A BUTTERFLY PIGMENTATION ON THE CHEEKS & NOSE. IT USUALLY DISAPPEAR FEW MONTHS AFTER LABOR LINEAALBICANS & STRAIEGRAVIDUM- • PIGMENTATION IN THE LOWER ABDOMEN, FLANKS, INNER THIGH, BUTTOCKS & BREASTS INCREASE AS PREGNANCY ADVANCES.
  47. 47. Cont.. • IT STARTS PINK (STRAIE RUBRA) THEN BECOMES PALE TO BECOME WHITE ( STRAIE ALBICANS)AFTER DELIVERY, WHITE PERSISTS. • IN PRIMIGRAVIDA, THE STRAIE RUBRA PRESENT ONLY. • IN MULTIGRAVIDA, BOTH STRIAE RUBRA & STRIAE ALBICANS PRESENT.
  48. 48. DISORDERS THAT REQUIRES IMMEDIATE ACTION- • Vaginal bleeding • Reduced fetal movement • Frontal or recurring headache • Sudden swelling/edema • Rupture of the membrane • Premature onset of contraction • Sudden nausea and sickness. • Epigastric pain
  49. 49. •SUMMARY

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