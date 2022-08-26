Складові_стратегічної_комунікації.pptx

2.
Сьогодні і кількох годин не проходить без людського
спілкування.
Якщо раніше люди спілкувались лише тет-а-тет і за
допомогою листів, то зараз з'явилось багато додаткових
можливостей, в першу чергу завдяки Інтернету і мобільним
пристроям.
У такому світі неправильна або неповна передача інформації
може вплинути негативним чином на успіх в житті, а її
точність, виразність і ефективність навпаки здатна допомогти
досягти багатьох цілей.
3.
Майкл і Сандра Роуз розробили і опублікували свою структуру стратегічної
комунікації (Communication Strategy Framework) в 2002 році в книзі «Business
Communications: A Cultural and Strategic Approach».
Ця стратегія проведе вас через процес планування і організації повідомлень так,
що вам вдасться уникнути комунікаційних бар'єрів, підвищити розуміння і
отримати хорошу реакцію від співрозмовника або аудиторії.
Стратегія складається з чотирьох елементів:
Стратегія комунікатора
Стратегія аудиторії
Стратегія повідомлення
Канал зв'язку
4.
СТРАТЕГІЯ КОМУНІКАТОРА
Думайте про себе як про комунікатора, коли вам потрібно донести свою думку співрозмовнику
або аудиторії. Це допоможе вам ставитись до своїх виступів більш усвідомлено.
Дайте відповідь на запитання:
Навіщо ви хочете передати свою думку?
Яких результатів ви прагнете досягти?
Яка ваша репутація серед аудиторії?
Чи довіряє вам аудиторія? Якщо довіра не сформована, то як можна донести і як побудувати
повідомлення, щоб викликати довіру?
Чи поділяєте ви ті ж погляди, що і ваша аудиторія?
Чи є у Вас чітке розуміння мети? Це може здатись зайвим, адже ми звикли думати, що завжди
говоримо, маючи будь-яку мету. Однак на ділі так відбувається не завжди. Пам'ятайте, що мета
- перш за все. І саме їй повинні бути підпорядковані всі наступні кроки.
5.
СТРАТЕГІЯ АУДИТОРІЇ
Подумайте про свою аудиторію.
Коли ви замислитесь про її потреби, освіту і навички, то зможете створити повідомлення, яке
максимально відповість їх інтересам, очікуванням і буде зрозумілим правильно.
Дайте відповідь на наступні запитання:
Хто ваша аудиторія?
Чи є в цій групі підгрупа із зовсім іншою точкою зору та іншими потребами?
Що ви знаєте про цю підгрупу або людей? Що вони знають про вас?
Що ви знаєте про решту аудиторії і що вона знає про вас?
Що ваша аудиторія знає про тему вашого виступу?
Як ви можете мотивувати їх?
Буває, що ви не можете знати добре свою аудиторію. Якщо так, то виділіть достатньо часу, щоб
подумати про те, з ким вам доведеться мати справу.
6.
СТРАТЕГІЯ ПОВІДОМЛЕННЯ
На цьому етапі вам потрібно подумати про стиль виступу, емоції і структуру повідомлення.
Дайте відповідь на два запитання:
Ваша мета переконати, розважити, проконсультувати або поінформувати? Який стиль виступу і
емоції краще підійдуть для цієї мети?
Ваше повідомлення повинно бути формальним або неформальним? Або мати змішаний тип?
Потрібно добре розуміти свою аудиторію для того, щоб відповісти на це питання правильно.
Коли ви думаєте про те, як будете доносити свою думку, то напевно думаєте про ймовірну реакцію
аудиторії.
Як ви думаєте, аудиторія погодиться з вашими словами? Чи часто аудиторія не погоджується з тим,
що ви хочете донести? І чи є у вас і у них більше часу для того, щоб зрозуміти один одного? Від
тривалості виступу залежить і ваша стратегія. Варто навіть враховувати, чи буде ваша аудиторія
сидіти або стояти.
7.
КАНАЛ ЗВ'ЯЗКУ
Дайте відповідь на наступні запитання:
Який канал зв'язку найкращий для вашої мети?
Чи потрібно вам записати на відео свій виступ?
Ви взяли до уваги культурний фактор? Люди деяких культур вважають за краще бесіди тет-а-тет
аніж публічні виступи.
Чи є сенс у поштовій розсилці?
Можливо варто використовувати онлайн канал, щоб не збирати людей в одному місці і не
витрачати їх час на дорогу?
Який би ви не вибрали канал зв'язку, переконайтесь, що у вас є можливість правильно зрозуміти
зворотний зв'язок. Це допоможе вам зробити висновок і змінити спосіб подачі повідомлення.
8.
Зосереджуйтесь на тому,
НАВІЩО ВИ ГОВОРИТЕ
ніж на тому
ЩО ВИ ГОВОРИТЕ