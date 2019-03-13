кейс Разработка франшизы сети баров «Tarrrantino Bar»

Сеть коктейльных баров «Tarrrantino Bar» завоевал любовь жителей города Сыктывкар благодаря своей уникальной дружеской и веселой атмосферой. Которую, кстати, оценил даже известный драматург Евгений Гришковец



Конечно же, встал вопрос масштабировать успех в формате франшизы. И команда Packmybiz взялась за проработку такой франшизы, которая бы в полной мере удалось передать весь уникальный опыт бизнеса франчайзи.



Кстати, еще на этапе разработке появился первый франчайзи ;)



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