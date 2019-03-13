кейс Разработка франшизы сети баров «Tarrrantino Bar»

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Разработка франшизы сети баров «Tarrrantino Bar» #кейс
Постановка задачи Сеть коктейльных баров «Tarrrantino Bar» завоевал любовь жителей города Сыктывкар благодаря своей уникал...
Начало работы и планирование Вся работа по созданию франшизы была разделена на 3 основных этапа. 1. Создание промо-упаковк...
Разработка сайта-лендинга Был разработан современный сайт-лендинг, рассказывающий все ценности и смыслы баров «Tarrrantino...
http://tarrrantino-franchise.ru/
Основные свойства лендинга Информационный – максимально полная информация о бизнесе с ключевыми показателями и смыслами • ...
Серия писем VK и Email Ключевой элемент всей промо-активности по продаже франшизы и «подогрева» заинтересованных в покупке...
Сообщения VK На серию сообщений ВК можно подписаться как в самом паблике, так и по кнопке с лендинга.
Рассылка сообщений реализована через сервис Senler. Всего там 10 рассчитанных на 46 дней
Письма на эл. почту Тут все аналогично с ВК. Точно такая же серия писем. • Установлены все необходимые тех. настройки: DKI...
Пример дизайна писем
Подписка на email-рассылку Подписка возможна только с лендинга. Подтверждение почты убрано. Первое письмо придет через 5-1...
Презентация франшизы На основе лендинга была создана презентация франшизы на 28 слайда. Были также добавлены слайды о бизн...
Финансовая модель бизнеса Была разработана полная финансовая модель с изменяемыми полями
Скрипты продаж франшизы Были подготовлены скрипты продаж франшизы, которые помогут менеджерам по продажам лучше закрывать ...
Календарь открытия Благодаря этому календарю франчайзи понимает, сколько времени займет работа над тем или иным этапом отк...
К сожалению, по понятным все же причинам, мы не можем показать другие внутренние документы компании. Но поверьте, они прод...
https://packmy.biz/ alexey@packmy.biz 8 (920) 293-14-12 Заполните анкету по кнопке ниже, чтобы получить бесплатную консуль...
#кейс Разработка франшизы сети баров «Tarrrantino Bar»
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#кейс Разработка франшизы сети баров «Tarrrantino Bar»

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Сеть коктейльных баров «Tarrrantino Bar» завоевал любовь жителей города Сыктывкар благодаря своей уникальной дружеской и веселой атмосферой. Которую, кстати, оценил даже известный драматург Евгений Гришковец
 
Конечно же, встал вопрос масштабировать успех в формате франшизы. И команда Packmybiz взялась за проработку такой франшизы, которая бы в полной мере удалось передать весь уникальный опыт бизнеса франчайзи.

Кстати, еще на этапе разработке появился первый франчайзи ;)

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Published in: Business
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#кейс Разработка франшизы сети баров «Tarrrantino Bar»

  1. 1. Разработка франшизы сети баров «Tarrrantino Bar» #кейс
  2. 2. Постановка задачи Сеть коктейльных баров «Tarrrantino Bar» завоевал любовь жителей города Сыктывкар благодаря своей уникальной дружеской и веселой атмосферой. Которую, кстати, оценил даже известный драматург Евгений Гришковец (смотрите видео) Конечно же, встал вопрос масштабировать успех в формате франшизы. И команда Packmybiz взялась за проработку такой франшизы, которая бы в полной мере удалось передать весь уникальный опыт бизнеса франчайзи. Кстати, еще на этапе разработке появился первый франчайзи ;)
  3. 3. Начало работы и планирование Вся работа по созданию франшизы была разделена на 3 основных этапа. 1. Создание промо-упаковки. Это сайт-лендинг, презентация франшизы, рекламная кампания, серия писем для рассылки. 2. Разработка пакета франчайзера. Это финансовая модель франшизы, смета вложений, описание работы и обучения франчайзи, портрет потенциального партнера, анкета партнера, скрипты продажи, договор франчайзинга, календарный план открытия и другие документы. 3. Разработка пакета франчайзи. В этот пакет входят все регламенты, инструкции, блок-схемы, документы и скрипты, которые касаются поиска помещения, ремонта, подбора персонала, обучения, поиску поставщиков, маркетингу и акциям.
  4. 4. Разработка сайта-лендинга Был разработан современный сайт-лендинг, рассказывающий все ценности и смыслы баров «Tarrrantino Bar» • Профессиональным копирайтером был написал интересный текст с рассказом о преимуществах баров Tarrrantino Bar перед обычными барами и клубами. • Зарегистрирован домен для сайта http://tarrrantino-franchise.ru/ • Создан современный дизайн сайта и выполнена верстка под разные устройства • Поставлены системы аналитики Яндекс.Метрика и Гугл Аналитикс • Установлены все конверсии и цели для контроля рекламной кампании и конверсии
  5. 5. http://tarrrantino-franchise.ru/
  6. 6. Основные свойства лендинга Информационный – максимально полная информация о бизнесе с ключевыми показателями и смыслами • Подводка к концепции • Знакомство с владельцем • О концепции баров • Развлекательные программы и шоу в барах • Финансовые результаты бизнеса • Материалы франшизы • Пакеты франшизы • Услуги за паушальный взнос • Услуги за роялти • Часто задаваемые вопросы Адаптивный – открывается со всех основных устройств: от мобильников до телевизоров Быстрый – вся графика оптимизирована, загрузка отложена, файлы сжаты, сервер настроен Мультилендинг – в зависимости от необходимости, заголовок на главном экране будет меняться, например: • http://tarrrantino-franchise.ru/+franch– лендинг под запросы о франшизе • http://tarrrantino-franchise.ru/+bizplan – лендинг под запросы о бизнес- плане • также меняется город в зависимости от города посетителя Конверсионный – реализованы множества точек захвата • кнопками на ключевых экранах лендинга • при попытке уйти с сайта (только один раз) • при долгом изучении сайта (автоматически всплывающее окно)
  7. 7. Серия писем VK и Email Ключевой элемент всей промо-активности по продаже франшизы и «подогрева» заинтересованных в покупке. Профессиональным копирайтером был написан продающий текст рассылки в формате сторителлинга – то есть рассказывающий историю появления первого бара Tarrrantino, разработки концепции и доносящий от первого лица компании все ценности, плюсы и особенности бизнеса. Суть в том, что мы легко захватываем какой-либо контакт заинтересованного посетителя – имейл или ВК – и начинаем автоматически отправлять ему письма/сообщения по определенной цепочке. Серия рассчитана на 46 дней и состоит из 10 писем/сообщений.
  8. 8. Сообщения VK На серию сообщений ВК можно подписаться как в самом паблике, так и по кнопке с лендинга.
  9. 9. Рассылка сообщений реализована через сервис Senler. Всего там 10 рассчитанных на 46 дней
  10. 10. Письма на эл. почту Тут все аналогично с ВК. Точно такая же серия писем. • Установлены все необходимые тех. настройки: DKIM, SPF - чтобы письма не попадали в спам • Создан дизайн писем для рассылки • На него поставлен адрес svetlana@franch.talantville.ru - это специальный адрес ТОЛЬКО для рассылки (т.е. не рабочий и не публичный) Справа список серий писем в почтовом сервисе
  11. 11. Пример дизайна писем
  12. 12. Подписка на email-рассылку Подписка возможна только с лендинга. Подтверждение почты убрано. Первое письмо придет через 5-10 минут. Попробуйте :) http://tarrrantino-franchise.ru/
  13. 13. Презентация франшизы На основе лендинга была создана презентация франшизы на 28 слайда. Были также добавлены слайды о бизнес-модели и схема начала роботы.
  14. 14. Финансовая модель бизнеса Была разработана полная финансовая модель с изменяемыми полями
  15. 15. Скрипты продаж франшизы Были подготовлены скрипты продаж франшизы, которые помогут менеджерам по продажам лучше закрывать сделки
  16. 16. Календарь открытия Благодаря этому календарю франчайзи понимает, сколько времени займет работа над тем или иным этапом открытия бизнеса.
  17. 17. К сожалению, по понятным все же причинам, мы не можем показать другие внутренние документы компании. Но поверьте, они продуманы до мелочей не меньше, чем промо- материалы ;) Кстати, посмотреть или скачать их все можно по кнопке ниже С К А Ч А Й Т Е П Р И М Е Р Ы П Р О М О ⬇
  18. 18. https://packmy.biz/ alexey@packmy.biz 8 (920) 293-14-12 Заполните анкету по кнопке ниже, чтобы получить бесплатную консультацию по разработке франшизы вашего бизнеса З А П О Л Н И Т Е А Н К Е Т У Данная презентация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ

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