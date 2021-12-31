2021年10月15日に、「グローバル自動車向けユーザビリティーベース保険に関する市場レポート, 2016年-2027年の推移と予測、会社別、地域別、製品別、アプリケーション別の情報」の調査資料を発表しました。自動車向けユーザビリティーベース保険の市場生産能力、生産量、販売量、売上高、価格及び今後の動向を説明します。世界と中国市場の主要メーカーの製品特徴、製品規格、価格、販売収入及び世界と中国市場の主要メーカーの市場シェアを重点的に分析する。過去データは2016年から2020年まで、予測データは2021年から2027年までです。



市場分析と見通し：グローバル自動車向けユーザビリティーベース保険市場

本調査レポートは、自動車向けユーザビリティーベース保険（Usage-based Insurance for Automotive）市場を調査し、さまざまな方法論と分析を行い、市場に関する正確かつ詳細な情報を提供します。また、より明確に理解するために、グローバル自動車向けユーザビリティーベース保険市場を会社別、地域別、製品別、アプリケーション別に細分化し、様々の方面からデータを収集、分析し、市場の現状、今後のトレンドを説明します。本調査レポートの著者は、レポート内の情報を照合するために一次および二次方法論を行い、高い品質の情報、分析の提供によって、皆様の成長戦略、製品戦略、事業戦略の策定、新しいビジネスモデルの構築・実行することを手伝い、皆様の競争力の強化、ビジネスビジョンの実現を支援します。

世界の自動車向けユーザビリティーベース保険市場規模は、2021年から2027年のCAGR が %になり、2020年の 百万米ドルから、2027年までに 百万米ドルに達する見込みと予測されています。



グローバル自動車向けユーザビリティーベース保険規模とセグメント

世界の自動車向けユーザビリティーベース保険市場は、会社別、地域別、製品別とアプリケーションによって細分化されてあります。グローバル自動車向けユーザビリティーベース保険市場の主な会社、関係者及びその他の参加者は、本調査レポートを重要なリソースとして活用することができます。このレポートは、2016年から2027年までの会社別、地域（国）別、製品別及びアプリケーション別の売上げ実績と予測に焦点を当てています。



製品別

Pay-As-You-Drive (PAYD)

Pay-How-You-Drive (PHYD)

Manage-How-You-Drive (MHYD)



アプリケーション別

Passenger Car

Commerical Car



地域別

北米

アメリカ

カナダ

ヨーロッパ

ドイツ

フランス

イギリス

イタリア

ロシア

その他のヨーロッパ地域

アジア太平洋地域

中国

日本

韓国

東南アジア

インド

オーストラリア

ラテンアメリカ

メキシコ

ブラジル

中東とアフリカ

トルコ

サウジアラビア

アラブ首長国連邦



会社別

Allstate Corporation

Allianz SE

American International Group

AXA SA

Generali Group

Insure The Box Limited

Liberty Mutual Insurance Company

Mapfre SA

Progressive Corporation

State Farm Automobile Mutual Insurance Company





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https://www.qyresearch.co.jp/reports/122817/usage-based-insurance-for-automotive



■世界トップレベルの調査会社QYResearch

https://www.qyresearch.co.jp

主な事業内容：QYResearchは2007年に中国北京市で設立され、世界トップレベルの市場調査会社です。今まで世界100か国以上にわたって、6万社以上の企業に産業情報サービスを提供してきました。日本の皆様に優れたサービスを提供するために、2016年、日本の現地法人を設立しました。



主な事業内容：市場調査レポート販売、市場調査サービス提供

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