I Took the Moon for a Walk

[Tiếng Việt bên dưới]

When the day has ended and everyone else has fallen asleep, a young boy embarks on a magical adventure with his friend the Moon. Their unusual journey is described in lyrical verse, creating a enchanting story that celebrates the serene beauty of the world at night.

Reading level: AD460L

Source: Reading Seed



Khi một ngày đài kết thúc và cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ, cậu nhóc bắt đầu cuộc phiêu lưu kỳ diệu với người bạn Mặt Trăng. Chuyến phiêu du kỳ diệu của họ được mô tả qua các câu thơ trữ tình để tạo nên một câu chuyện đầy mê hoặc tôn vinh vẻ đẹp thanh bình của thế giới vào ban đêm.

Trình độ đọc: AD460L

Nguồn: Reading Seed



