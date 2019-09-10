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  1. 1. ^*DOWNLOAD@PDF#)} A Handbook of Native American Herbs ^DOWNLOAD@PDF# A Handbook of Native American Herbs Details of Book Author : Alma R. Hutchens Publisher : ISBN : Publication Date : -- Language : Pages :
  2. 2. Book Appearances
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  4. 4. if you want to download or read A Handbook of Native American Herbs, click button download in the last page Description This authoritative guideâ€”based on the author's classic reference work, Indian Herbalogy of North America â€”is a portable illustrated companion for the professional and amateur herbalist alike. It provides detailed descriptions of 125 of the most useful medicinal plants commonly found in North America, along with directions for a range of uses, remedies for common ailments, and notes on the herbal traditions of other lands. Entries include staples of folk medicine such as echinacea and slippery elm as well as common kitchen herbsâ€”such as parsley, thyme, and pepperâ€”whose tonic and healing properties are less widely known.
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