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Energia Solar Fotovoltaica

Feb. 01, 2023
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Energia Solar Fotovoltaica

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Engineering

a) INTRODUÇÃO À ESVF, NO MUNDO, NA AMÉRICA e NO BRASIL.
b) NORMAS SOBRE A ESFV, ANEEL, INMETRO, ABNT, COPEL, NTC 905200 e CELESC. REVISÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS.
c) TÓPICOS ESPECÍFICOS SOBRE A ESFV, RADIAÇÃO SOLAR, HSP, CÉLULAS SOLARES CE 1ª. E 2ª. GERAÇÕES, ATLAS BRASILEIRO DE
ENERGIA SOLAR, MÓDULOS SOLARES e CONFIGURAÇÕES.
d) COMPONENTES DOS SISTEMAS ON GRID e OFF GRID, SISTEMA GRID ZERO.
e) CÁLCULOS DE DIMENSIONAMENTO PARA: MÓDULOS, INVERSORES, CABOS CC e CA, FUSÍVEIS CC, DISJUNTORES CA, DPS`s,
STRING BOX CC e CA, e ESQUEMAS DE ATERRAMENTO.
f) TIPOS DE FIXAÇÃO DOS MÓDULOS SOLARES, EM TELHADOS (TELHAS DE CERÂMICA e CONCRETO, FIBROCIMENTO e METÁLICAS);
COBERTURAS SOLARES; e NO SOLO SISTEMAS FIXO e TRACKER.
g) NOÇÕES DE PROJETOS DE ESFV, NORMAS NTC`s DA COPEL, NBR`s DA ABNT, SOFTWARES DE DIMENSIONAMENTO.
h) INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO e MANUTENÇÃO DE ESFV.
i) VIABILIDADE ECONÔMICA PARA ESFV, ESTUDO ESTRATÉGICO DE 2021.
j) TEMPO DE RETORNO DO INVESTIMENTO PARA SISTEMAS ESFV

a) INTRODUÇÃO À ESVF, NO MUNDO, NA AMÉRICA e NO BRASIL.
b) NORMAS SOBRE A ESFV, ANEEL, INMETRO, ABNT, COPEL, NTC 905200 e CELESC. REVISÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS.
c) TÓPICOS ESPECÍFICOS SOBRE A ESFV, RADIAÇÃO SOLAR, HSP, CÉLULAS SOLARES CE 1ª. E 2ª. GERAÇÕES, ATLAS BRASILEIRO DE
ENERGIA SOLAR, MÓDULOS SOLARES e CONFIGURAÇÕES.
d) COMPONENTES DOS SISTEMAS ON GRID e OFF GRID, SISTEMA GRID ZERO.
e) CÁLCULOS DE DIMENSIONAMENTO PARA: MÓDULOS, INVERSORES, CABOS CC e CA, FUSÍVEIS CC, DISJUNTORES CA, DPS`s,
STRING BOX CC e CA, e ESQUEMAS DE ATERRAMENTO.
f) TIPOS DE FIXAÇÃO DOS MÓDULOS SOLARES, EM TELHADOS (TELHAS DE CERÂMICA e CONCRETO, FIBROCIMENTO e METÁLICAS);
COBERTURAS SOLARES; e NO SOLO SISTEMAS FIXO e TRACKER.
g) NOÇÕES DE PROJETOS DE ESFV, NORMAS NTC`s DA COPEL, NBR`s DA ABNT, SOFTWARES DE DIMENSIONAMENTO.
h) INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO e MANUTENÇÃO DE ESFV.
i) VIABILIDADE ECONÔMICA PARA ESFV, ESTUDO ESTRATÉGICO DE 2021.
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Energia Solar Fotovoltaica

  1. 1. Certificado Certificamos que Raphael Fregonesi Teixeira participou como aluno da atividade de Extensão Capacitação em Energia Solar Fotovoltaica, promovida pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba, realizada no período de 14/12/2022 a 22/12/2022, com carga horária de 18 horas. a autenticidade deste documento pode ser verificada através da URL: http://apl.utfpr.edu.br/extensao/validar/5D238490D0568EE1F366FA7CF839F66F
  2. 2. Participante: Raphael Fregonesi Teixeira Evento: Capacitação em Energia Solar Fotovoltaica Carga Horária: 18 Coordenação: Ubirajara Zoccoli Conteúdo Programático: a) INTRODUÇÃO À ESVF, NO MUNDO, NA AMÉRICA e NO BRASIL. b) NORMAS SOBRE A ESFV, ANEEL, INMETRO, ABNT, COPEL, NTC 905200 e CELESC. REVISÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS. c) TÓPICOS ESPECÍFICOS SOBRE A ESFV, RADIAÇÃO SOLAR, HSP, CÉLULAS SOLARES CE 1ª. E 2ª. GERAÇÕES, ATLAS BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR, MÓDULOS SOLARES e CONFIGURAÇÕES. d) COMPONENTES DOS SISTEMAS ON GRID e OFF GRID, SISTEMA GRID ZERO. e) CÁLCULOS DE DIMENSIONAMENTO PARA: MÓDULOS, INVERSORES, CABOS CC e CA, FUSÍVEIS CC, DISJUNTORES CA, DPS`s, STRING BOX CC e CA, e ESQUEMAS DE ATERRAMENTO. f) TIPOS DE FIXAÇÃO DOS MÓDULOS SOLARES, EM TELHADOS (TELHAS DE CERÂMICA e CONCRETO, FIBROCIMENTO e METÁLICAS); COBERTURAS SOLARES; e NO SOLO SISTEMAS FIXO e TRACKER. g) NOÇÕES DE PROJETOS DE ESFV, NORMAS NTC`s DA COPEL, NBR`s DA ABNT, SOFTWARES DE DIMENSIONAMENTO. h) INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO e MANUTENÇÃO DE ESFV. i) VIABILIDADE ECONÔMICA PARA ESFV, ESTUDO ESTRATÉGICO DE 2021. j) TEMPO DE RETORNO DO INVESTIMENTO PARA SISTEMAS ESFV. Certificado

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