Energia Solar Fotovoltaica

Activate your 30 day free trial to unlock unlimited reading.
a) INTRODUÇÃO À ESVF, NO MUNDO, NA AMÉRICA e NO BRASIL.
b) NORMAS SOBRE A ESFV, ANEEL, INMETRO, ABNT, COPEL, NTC 905200 e CELESC. REVISÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS.
c) TÓPICOS ESPECÍFICOS SOBRE A ESFV, RADIAÇÃO SOLAR, HSP, CÉLULAS SOLARES CE 1ª. E 2ª. GERAÇÕES, ATLAS BRASILEIRO DE
ENERGIA SOLAR, MÓDULOS SOLARES e CONFIGURAÇÕES.
d) COMPONENTES DOS SISTEMAS ON GRID e OFF GRID, SISTEMA GRID ZERO.
e) CÁLCULOS DE DIMENSIONAMENTO PARA: MÓDULOS, INVERSORES, CABOS CC e CA, FUSÍVEIS CC, DISJUNTORES CA, DPS`s,
STRING BOX CC e CA, e ESQUEMAS DE ATERRAMENTO.
f) TIPOS DE FIXAÇÃO DOS MÓDULOS SOLARES, EM TELHADOS (TELHAS DE CERÂMICA e CONCRETO, FIBROCIMENTO e METÁLICAS);
COBERTURAS SOLARES; e NO SOLO SISTEMAS FIXO e TRACKER.
g) NOÇÕES DE PROJETOS DE ESFV, NORMAS NTC`s DA COPEL, NBR`s DA ABNT, SOFTWARES DE DIMENSIONAMENTO.
h) INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO e MANUTENÇÃO DE ESFV.
i) VIABILIDADE ECONÔMICA PARA ESFV, ESTUDO ESTRATÉGICO DE 2021.
j) TEMPO DE RETORNO DO INVESTIMENTO PARA SISTEMAS ESFV
a) INTRODUÇÃO À ESVF, NO MUNDO, NA AMÉRICA e NO BRASIL.
b) NORMAS SOBRE A ESFV, ANEEL, INMETRO, ABNT, COPEL, NTC 905200 e CELESC. REVISÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS.
c) TÓPICOS ESPECÍFICOS SOBRE A ESFV, RADIAÇÃO SOLAR, HSP, CÉLULAS SOLARES CE 1ª. E 2ª. GERAÇÕES, ATLAS BRASILEIRO DE
ENERGIA SOLAR, MÓDULOS SOLARES e CONFIGURAÇÕES.
d) COMPONENTES DOS SISTEMAS ON GRID e OFF GRID, SISTEMA GRID ZERO.
e) CÁLCULOS DE DIMENSIONAMENTO PARA: MÓDULOS, INVERSORES, CABOS CC e CA, FUSÍVEIS CC, DISJUNTORES CA, DPS`s,
STRING BOX CC e CA, e ESQUEMAS DE ATERRAMENTO.
f) TIPOS DE FIXAÇÃO DOS MÓDULOS SOLARES, EM TELHADOS (TELHAS DE CERÂMICA e CONCRETO, FIBROCIMENTO e METÁLICAS);
COBERTURAS SOLARES; e NO SOLO SISTEMAS FIXO e TRACKER.
g) NOÇÕES DE PROJETOS DE ESFV, NORMAS NTC`s DA COPEL, NBR`s DA ABNT, SOFTWARES DE DIMENSIONAMENTO.
h) INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO e MANUTENÇÃO DE ESFV.
i) VIABILIDADE ECONÔMICA PARA ESFV, ESTUDO ESTRATÉGICO DE 2021.
j) TEMPO DE RETORNO DO INVESTIMENTO PARA SISTEMAS ESFV