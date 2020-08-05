TELP/WA 0812-3221-9945, Jual Herbalife Shake Mix Malang

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WA 0812-3221-9945, Harga Susu Herbalife Untuk Kurus, Produk Herbalife 2020, Produk Herbalife Untuk Kurus, Herbalife Nutritional Shake Mix Harga, Shake Herbalife Harga
Kami melayani pengiriman ke Malang, Tapin, Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Tasikmalaya, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Kulon Progo, Sleman, Bengkayang, Kapuas Hulu dan seluruh kota di Indonesia.
Dibimbing dan didampingi untuk program Diet Sehat Herbalife
LANGSING Dalam 25 Hari menyenangkan :
MAKAN 5X seHARI
*Didampingi Sampai Berhasil
*Rencana Makan
*POTENSI TURUN 3-9 kg
*ONLINE GROUP Support
*OLAHRAGA FREE
*BERGARANSI
*Cheating Day
DISTRIBUTOR INDEPENDENT MEMBER HERBALIFE
Coach Laryn Baby
Telp/WA: 0812-3221-9945
Link WA
https://wa.me/6281232219945
Kantor Utama
Jl. Raya Bandulan Gg 8C No. 533
Bandulan, Kec. Sukun
Kota Malang
JAWA TIMUR
65146
(https://goo.gl/maps/vNwnqUynkfPGPM8B9)
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