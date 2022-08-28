Horario - 2022.2 - Manhã - Geral.pdf

1.
Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI
Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables
SOCIO
ANDRÉ
ÉPeC
GILDEON
MAT
MAX
MAT
MAX
MAT
MAX
ART
GEYZA
BIO
ALESSANDRA
BIO
ALESSANDRA
Português
CLEIRIANE
Português
CLEIRIANE
TA-ADM
JOSÉ NETO
FeNdM
ANA PAULA
FeNdM
ANA PAULA
NdDpeP
CIBELLE
NdDpeP
CIBELLE
ESP
HELYANNA
TA-ADM
JOSÉ NETO
TA-ADM
JOSÉ NETO
Português
CLEIRIANE
FIS
Cristina
FIS
Cristina
FeNdM
ANA PAULA
ESP
HELYANNA
INTERVALO
1
7:00 - 8:00
2
8:00 - 9:00
3
9:00 - 10:00
INTERVALO - MANHÃ
10:00 - 10:20
4
10:20 - 11:20
5
11:20 - 12:20
Seg Ter Qua Qui Sex
1º ano Administração
2.
Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI
Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables
FIS
HERBERT
SOCIO
ANDRÉ
GdM
ELIANA CONDE
BIO
ANDRÉIA
ART
GEYZA
QUIM
ANDREANE
QUIM
ANDREANE
LdM
BEKEMBAUER
BIO
ANDRÉIA
GdM
ELIANA CONDE
GdP
AZENATE
HIST
EVERTON DIEGO
FILO
DENISFRAN
GEO
PEDRO
Português
CLEIRIANE
GEO
PEDRO
MAT
FERNANDO
MAT
FERNANDO
ESP
HELYANNA
Inglês
WESLEY
OE
ANA PAULA
EF
EDVALDO
CG
LUANNA
INTERVALO
1
7:00 - 8:00
2
8:00 - 9:00
3
9:00 - 10:00
INTERVALO - MANHÃ
10:00 - 10:20
4
10:20 - 11:20
5
11:20 - 12:20
Seg Ter Qua Qui Sex
2º ano Administração
3.
Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI
Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables
AdmV
ELIANA CONDE
HIST
EVERTON DIEGO
BIO
ANDRÉIA
Inglês
PRISCILLA
SOCIO
ANDRÉ
Inglês
PRISCILLA
TA-ADM
MIKE
TA-ADM
MIKE
AdmV
ELIANA CONDE
BIO
ANDRÉIA
MAT
FERNANDO
FILO
DENISFRAN
GIE
LEONARDO
GIE
LEONARDO
EF
EDVALDO
HIST
EVERTON DIEGO
QUIM
ANA MARREIROS
ESP
HELYANNA
FIS
CARDOSO
Português
ELIANE SOARES
AdP
ANA PAULA
GEO
SAMMYA
INTERVALO
1
7:00 - 8:00
2
8:00 - 9:00
3
9:00 - 10:00
INTERVALO - MANHÃ
10:00 - 10:20
4
10:20 - 11:20
5
11:20 - 12:20
Seg Ter Qua Qui Sex
3º ano Administração
4.
Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI
Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables
ART
GEYZA
FILO
GILDEON
FILO
GILDEON
Português
RENATA
ART
GEYZA
PeGdR
EWERTON COSTA
PeGdR
EWERTON COSTA
PdA
CHARLENO
Português
RENATA
Português
RENATA
ESP
HELYANNA
SOCIO
ANDRÉ
SOCIO
ANDRÉ
FIS
Cristina
FIS
Cristina
PI-I
JOSÉ NETO
LM
CHARLENO
LM
CHARLENO
MAT
CLEITON
MdC
ROBSON
ESP
HELYANNA
MdC
ROBSON
PdA
CHARLENO
MAT
CLEITON
MAT
CLEITON
INTERVALO
1
7:00 - 8:00
2
8:00 - 9:00
3
9:00 - 10:00
INTERVALO - MANHÃ
10:00 - 10:20
4
10:20 - 11:20
5
11:20 - 12:20
Seg Ter Qua Qui Sex
1º ano Informática A
5.
Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI
Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables
POO
EWERTON COSTA
HIST
EVERTON DIEGO
BIO
ANDRÉIA
POO
EWERTON COSTA
FILO
GILDEON
AePdS
MIKE
BIO
ANDRÉIA
GEO
PEDRO
ART
GEYZA
GEO
PEDRO
ESP
HELYANNA
Português
RENATA
Português
RENATA
QUIM
ANDREANE
FIS
SAMARA CLOTILDES
TeLpBdD
JOSÉ NETO
HIST
EVERTON DIEGO
SOCIO
ANDRÉ
FILO
GILDEON
EF
EDVALDO
Inglês
WESLEY
Inglês
WESLEY
MAT
Hilquias
MAT
Hilquias
INTERVALO
1
7:00 - 8:00
2
8:00 - 9:00
3
9:00 - 10:00
INTERVALO - MANHÃ
10:00 - 10:20
4
10:20 - 11:20
5
11:20 - 12:20
Seg Ter Qua Qui Sex
2º ano Informática
6.
Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI
Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables
Inglês
PRISCILLA
TED
EWERTON COSTA
TED
EWERTON COSTA
Inglês
PRISCILLA
BIO
ANDRÉIA
EMPR
BEKEMBAUER
TED
EWERTON COSTA
BIO
ANDRÉIA
GEO
SAMMYA
HIST
EVERTON DIEGO
Português
ELIANE SOARES
QUIM
ANA MARREIROS
Português
ELIANE SOARES
FIS
SAMARA CLOTILDES
ESP
HELYANNA
MAT
BRUNO
FILO
GILDEON
MAT
BRUNO
SOCIO
ANDRÉ
ReSdI
ROBSON
ReSdI
ROBSON
PpW
WARLLES
EF
EDVALDO
PpW
WARLLES
INTERVALO
1
7:00 - 8:00
2
8:00 - 9:00
3
9:00 - 10:00
INTERVALO - MANHÃ
10:00 - 10:20
4
10:20 - 11:20
5
11:20 - 12:20
Seg Ter Qua Qui Sex
3º ano Informática
7.
Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI
Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables
CdA
LORRANE
Inglês
PRISCILLA
Inglês
PRISCILLA
EReL
AZENATE
CdA
LORRANE
GEO
PEDRO
BIO
ALESSANDRA
EReL
AZENATE
CdA
LORRANE
EF
EDVALDO
BIO
ALESSANDRA
QpA
ANA MARREIROS
HeSA
AFRA
HeSA
AFRA
CcB
ALESSANDRA
QUIM
ANA MARREIROS
QUIM
ANA MARREIROS
HIST
EVERTON DIEGO
MAT
KARMEN
MAT
KARMEN
EF
EDVALDO
Português
CLEIRIANE
Português
CLEIRIANE
INTERVALO
1
7:00 - 8:00
2
8:00 - 9:00
3
9:00 - 10:00
INTERVALO - MANHÃ
10:00 - 10:20
4
10:20 - 11:20
5
11:20 - 12:20
Seg Ter Qua Qui Sex
1º ano Alimentos
8.
Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI
Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables
HIST
EVERTON DIEGO
TdC
LORRANE
TdC
LORRANE
HIST
EVERTON DIEGO
ART
GEYZA
TdCeD
MELINA
FIS
HERBERT
FIS
HERBERT
MAT
MAX
MAT
MAX
QUIM
ANDREANE
TdLeD
LORRANE
TdLeD
LORRANE
FILO
DENISFRAN
BIO
ANDRÉIA
EF
EDVALDO
SOCIO
ANDRÉ
MeBdA
ALESSANDRA
GEO
PEDRO
TdCeD
MELINA
ESP
HELYANNA
Português
CLEIRIANE
Português
CLEIRIANE
Inglês
WESLEY
BdA
AFRA
INTERVALO
1
7:00 - 8:00
2
8:00 - 9:00
3
9:00 - 10:00
INTERVALO - MANHÃ
10:00 - 10:20
4
10:20 - 11:20
5
11:20 - 12:20
Seg Ter Qua Qui Sex
2º ano Alimentos
9.
Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI
Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables
BIO
ANDRÉIA
MAT
MAX
MAT
MAX
HIST
EVERTON DIEGO
FILO
GILDEON
GEO
SAMMYA
GEO
SAMMYA
Inglês
PRISCILLA
TdFeH
MELINA
TdFeH
MELINA
EF
EDVALDO
Inglês
PRISCILLA
EReL
AZENATE
TdPeD
MELINA
MAT
MAX
ESP
HELYANNA
SOCIO
ANDRÉ
FIS
CARDOSO
ASeDdP
AFRA
TdPA
AFRA
QUIM
ANA MARREIROS
EeP
ANA PAULA
Português
ELIANE SOARES
Português
ELIANE SOARES
INTERVALO
1
7:00 - 8:00
2
8:00 - 9:00
3
9:00 - 10:00
INTERVALO - MANHÃ
10:00 - 10:20
4
10:20 - 11:20
5
11:20 - 12:20
Seg Ter Qua Qui Sex
3º ano Alimentos
10.
Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI
Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables
ART
GEYZA
Português
RENATA
Português
RENATA
SOCIO
ANDRÉ
Português
RENATA
LM
CHARLENO
LM
CHARLENO
PeGdR
EWERTON COSTA
PeGdR
EWERTON COSTA
MAT
CLEITON
MAT
CLEITON
FIS
Cristina
PI-I
JOSÉ NETO
SOCIO
ANDRÉ
MdC
ROBSON
MdC
ROBSON
FILO
GILDEON
FILO
GILDEON
ESP
HELYANNA
MAT
CLEITON
PdA
CHARLENO
PdA
CHARLENO
FIS
Cristina
ESP
HELYANNA
INTERVALO
1
7:00 - 8:00
2
8:00 - 9:00
3
9:00 - 10:00
INTERVALO - MANHÃ
10:00 - 10:20
4
10:20 - 11:20
5
11:20 - 12:20
Seg Ter Qua Qui Sex
1º ano Informática B