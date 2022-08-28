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Horario - 2022.2 - Manhã - Geral.pdf

  1. 1. Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables SOCIO ANDRÉ ÉPeC GILDEON MAT MAX MAT MAX MAT MAX ART GEYZA BIO ALESSANDRA BIO ALESSANDRA Português CLEIRIANE Português CLEIRIANE TA-ADM JOSÉ NETO FeNdM ANA PAULA FeNdM ANA PAULA NdDpeP CIBELLE NdDpeP CIBELLE ESP HELYANNA TA-ADM JOSÉ NETO TA-ADM JOSÉ NETO Português CLEIRIANE FIS Cristina FIS Cristina FeNdM ANA PAULA ESP HELYANNA INTERVALO 1 7:00 - 8:00 2 8:00 - 9:00 3 9:00 - 10:00 INTERVALO - MANHÃ 10:00 - 10:20 4 10:20 - 11:20 5 11:20 - 12:20 Seg Ter Qua Qui Sex 1º ano Administração
  2. 2. Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables FIS HERBERT SOCIO ANDRÉ GdM ELIANA CONDE BIO ANDRÉIA ART GEYZA QUIM ANDREANE QUIM ANDREANE LdM BEKEMBAUER BIO ANDRÉIA GdM ELIANA CONDE GdP AZENATE HIST EVERTON DIEGO FILO DENISFRAN GEO PEDRO Português CLEIRIANE GEO PEDRO MAT FERNANDO MAT FERNANDO ESP HELYANNA Inglês WESLEY OE ANA PAULA EF EDVALDO CG LUANNA INTERVALO 1 7:00 - 8:00 2 8:00 - 9:00 3 9:00 - 10:00 INTERVALO - MANHÃ 10:00 - 10:20 4 10:20 - 11:20 5 11:20 - 12:20 Seg Ter Qua Qui Sex 2º ano Administração
  3. 3. Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables AdmV ELIANA CONDE HIST EVERTON DIEGO BIO ANDRÉIA Inglês PRISCILLA SOCIO ANDRÉ Inglês PRISCILLA TA-ADM MIKE TA-ADM MIKE AdmV ELIANA CONDE BIO ANDRÉIA MAT FERNANDO FILO DENISFRAN GIE LEONARDO GIE LEONARDO EF EDVALDO HIST EVERTON DIEGO QUIM ANA MARREIROS ESP HELYANNA FIS CARDOSO Português ELIANE SOARES AdP ANA PAULA GEO SAMMYA INTERVALO 1 7:00 - 8:00 2 8:00 - 9:00 3 9:00 - 10:00 INTERVALO - MANHÃ 10:00 - 10:20 4 10:20 - 11:20 5 11:20 - 12:20 Seg Ter Qua Qui Sex 3º ano Administração
  4. 4. Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables ART GEYZA FILO GILDEON FILO GILDEON Português RENATA ART GEYZA PeGdR EWERTON COSTA PeGdR EWERTON COSTA PdA CHARLENO Português RENATA Português RENATA ESP HELYANNA SOCIO ANDRÉ SOCIO ANDRÉ FIS Cristina FIS Cristina PI-I JOSÉ NETO LM CHARLENO LM CHARLENO MAT CLEITON MdC ROBSON ESP HELYANNA MdC ROBSON PdA CHARLENO MAT CLEITON MAT CLEITON INTERVALO 1 7:00 - 8:00 2 8:00 - 9:00 3 9:00 - 10:00 INTERVALO - MANHÃ 10:00 - 10:20 4 10:20 - 11:20 5 11:20 - 12:20 Seg Ter Qua Qui Sex 1º ano Informática A
  5. 5. Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables POO EWERTON COSTA HIST EVERTON DIEGO BIO ANDRÉIA POO EWERTON COSTA FILO GILDEON AePdS MIKE BIO ANDRÉIA GEO PEDRO ART GEYZA GEO PEDRO ESP HELYANNA Português RENATA Português RENATA QUIM ANDREANE FIS SAMARA CLOTILDES TeLpBdD JOSÉ NETO HIST EVERTON DIEGO SOCIO ANDRÉ FILO GILDEON EF EDVALDO Inglês WESLEY Inglês WESLEY MAT Hilquias MAT Hilquias INTERVALO 1 7:00 - 8:00 2 8:00 - 9:00 3 9:00 - 10:00 INTERVALO - MANHÃ 10:00 - 10:20 4 10:20 - 11:20 5 11:20 - 12:20 Seg Ter Qua Qui Sex 2º ano Informática
  6. 6. Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables Inglês PRISCILLA TED EWERTON COSTA TED EWERTON COSTA Inglês PRISCILLA BIO ANDRÉIA EMPR BEKEMBAUER TED EWERTON COSTA BIO ANDRÉIA GEO SAMMYA HIST EVERTON DIEGO Português ELIANE SOARES QUIM ANA MARREIROS Português ELIANE SOARES FIS SAMARA CLOTILDES ESP HELYANNA MAT BRUNO FILO GILDEON MAT BRUNO SOCIO ANDRÉ ReSdI ROBSON ReSdI ROBSON PpW WARLLES EF EDVALDO PpW WARLLES INTERVALO 1 7:00 - 8:00 2 8:00 - 9:00 3 9:00 - 10:00 INTERVALO - MANHÃ 10:00 - 10:20 4 10:20 - 11:20 5 11:20 - 12:20 Seg Ter Qua Qui Sex 3º ano Informática
  7. 7. Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables CdA LORRANE Inglês PRISCILLA Inglês PRISCILLA EReL AZENATE CdA LORRANE GEO PEDRO BIO ALESSANDRA EReL AZENATE CdA LORRANE EF EDVALDO BIO ALESSANDRA QpA ANA MARREIROS HeSA AFRA HeSA AFRA CcB ALESSANDRA QUIM ANA MARREIROS QUIM ANA MARREIROS HIST EVERTON DIEGO MAT KARMEN MAT KARMEN EF EDVALDO Português CLEIRIANE Português CLEIRIANE INTERVALO 1 7:00 - 8:00 2 8:00 - 9:00 3 9:00 - 10:00 INTERVALO - MANHÃ 10:00 - 10:20 4 10:20 - 11:20 5 11:20 - 12:20 Seg Ter Qua Qui Sex 1º ano Alimentos
  8. 8. Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables HIST EVERTON DIEGO TdC LORRANE TdC LORRANE HIST EVERTON DIEGO ART GEYZA TdCeD MELINA FIS HERBERT FIS HERBERT MAT MAX MAT MAX QUIM ANDREANE TdLeD LORRANE TdLeD LORRANE FILO DENISFRAN BIO ANDRÉIA EF EDVALDO SOCIO ANDRÉ MeBdA ALESSANDRA GEO PEDRO TdCeD MELINA ESP HELYANNA Português CLEIRIANE Português CLEIRIANE Inglês WESLEY BdA AFRA INTERVALO 1 7:00 - 8:00 2 8:00 - 9:00 3 9:00 - 10:00 INTERVALO - MANHÃ 10:00 - 10:20 4 10:20 - 11:20 5 11:20 - 12:20 Seg Ter Qua Qui Sex 2º ano Alimentos
  9. 9. Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables BIO ANDRÉIA MAT MAX MAT MAX HIST EVERTON DIEGO FILO GILDEON GEO SAMMYA GEO SAMMYA Inglês PRISCILLA TdFeH MELINA TdFeH MELINA EF EDVALDO Inglês PRISCILLA EReL AZENATE TdPeD MELINA MAT MAX ESP HELYANNA SOCIO ANDRÉ FIS CARDOSO ASeDdP AFRA TdPA AFRA QUIM ANA MARREIROS EeP ANA PAULA Português ELIANE SOARES Português ELIANE SOARES INTERVALO 1 7:00 - 8:00 2 8:00 - 9:00 3 9:00 - 10:00 INTERVALO - MANHÃ 10:00 - 10:20 4 10:20 - 11:20 5 11:20 - 12:20 Seg Ter Qua Qui Sex 3º ano Alimentos
  10. 10. Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, PI Horário criado:01/08/2022 aSc TimeTables ART GEYZA Português RENATA Português RENATA SOCIO ANDRÉ Português RENATA LM CHARLENO LM CHARLENO PeGdR EWERTON COSTA PeGdR EWERTON COSTA MAT CLEITON MAT CLEITON FIS Cristina PI-I JOSÉ NETO SOCIO ANDRÉ MdC ROBSON MdC ROBSON FILO GILDEON FILO GILDEON ESP HELYANNA MAT CLEITON PdA CHARLENO PdA CHARLENO FIS Cristina ESP HELYANNA INTERVALO 1 7:00 - 8:00 2 8:00 - 9:00 3 9:00 - 10:00 INTERVALO - MANHÃ 10:00 - 10:20 4 10:20 - 11:20 5 11:20 - 12:20 Seg Ter Qua Qui Sex 1º ano Informática B

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