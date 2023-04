MAPA - NUT - GENÉTICA E EMBRIOLOGIA - 51/2023

Maira Cardi sugere modulação epigenética para "zerar" doenças; é eficaz?

Por Priscila Carvalho

23 de março de 2022



Intitulada como “Empresária do Emagrecimento”, a influencer Maíra Cardi não para de se envolver em polêmicas na internet quando o assunto é alimentação.

Na semana passada, durante o programa a Hora do Faro, da TV Record, a coach disse que fez uma modulação epigenética antes de engravidar para “zerar” qualquer enfermidade que sua filha pudesse ter. “Câncer, diabetes, qualquer doença genética vem zerada. Aí seu filho nasce sem nenhum gene ruim”, disse em entrevista ao apresentador.



A fala, dita erroneamente, repercutiu nas redes sociais e trouxe à tona diversas incoerências cometidas pela influencer. Médicos, especialistas e geneticistas rechaçaram a explicação de Maíra que, segundo eles, gerou ainda mais desinformação. “Ela precisa ter muita responsabilidade, pois tem um impacto muito grande na fala dela. Não está falando para cinco pessoas, e sim, para milhões”, destaca Salmo Raskin, médico geneticista e professor da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).



Mas, afinal, o que é epigenética?



Embora pareça novo e tenha ficado mais “popular” após a fala da influencer, o conceito está descrito na literatura há 70 anos. Epigenética é a parte da ciência que tenta explicar fenômenos que ocorrem devido à genética, mas que não são causados por alteração no DNA (ácido desoxirribonucleico). Há ainda evidências científicas de que fatores externos não conseguem alterar a sequência de DNA durante a vida da pessoa, com exceção de mutações raras em uma outra célula do corpo. Ou seja, mesmo que uma pessoa siga uma alimentação específica não pode haver mudanças neste sentido. “Ela quis dizer que com uma dieta poderia apagar os erros genéticos do DNA. Uma ignorância completa”, alerta Raskin.

Um exemplo disso são as doenças hereditárias que ocorrem por meio de alterações no DNA. No caso do albinismo, em que o filho herdou os genes da mãe e do pai, não há como ter qualquer alteração por parte de uma dieta, por exemplo. Isso vale não só para essa condição, mas para outras oito mil patologias. Segundo o especialista, essas dietas restritas e específicas não alteram em nada o percurso da condição agora ou no futuro.



Por que relação com dieta não tem fundamento?



Andressa Heimbecher, endocrinologista e membro da Sociedade brasileira de endocrinologia e metabologia, explica que embora os hábitos dos pais influenciem no desenvolvimento do bebê, o método não tem qualquer comprovação científica. “O que a epigenética estuda não depende somente do intrautero”.

A partir do momento em que a criança nasce, ela também está exposta a fatores externos como radiação, poluentes e outros quesitos que, muitas vezes, não são fáceis de serem controlados.

Ela destaca ainda que, pelo que se sabe até hoje, mães e pais saudáveis que não seguem uma dieta inflamatória tendem a ter crianças menos obe