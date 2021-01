Six établissements sur dix expriment le besoin de développer des compétences numériques nouvelles.

Les compétences liées à la maintenance des infrastructures informatiques, à la sécurité informatique, à l’usage d’outils collaboratifs et aux services en ligne sont les plus recherchées. Les besoins portant sur le marketing numérique sont plus spécifiques, et sont exprimés surtout par les services marchands. Les besoins en gestion des recrutements grâce à des solutions informatiques sont relativement embryonnaires. Les compétences relatives à l’analyse de données massives, au maniement de machines automatisées ou à la programmation et configuration de logiciels sont quant à elles concentrées sur quelques activités et concernent bien davantage les grands établissements.



Six établissements sur dix estiment que le numérique va avoir un ou plusieurs impacts sur leur organisation du travail et la gestion de leur main d’œuvre.

Ainsi plus d’un tiers des établissements prévoient que le numérique va modifier leur façon de former leur salariés. Plus d’un quart des établissements anticipent le fait que le numérique va affecter la manière d’organiser la production ou de rendre un service (29%) et la nature des tâches individuelles effectuées par leurs salariés (27%). Le numérique aura des conséquences sur l’organisation du travail de l’établissement pour un peu moins d’un quart d’entre eux (23%)



En outre, un établissement sur dix estime nécessaire de recruter de nouveaux profils (15%) ou de nouveaux métiers (10%) différents de ceux recherchés habituellement. Enfin 16% pensent que le numérique va provoquer une réduction des effectifs dans certains métiers.