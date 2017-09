KB & TK ISLAM AL-A'RAAF

CERDAS- KREATIF - BERAKHLAK



JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT SE-KARISIDENAN SURAKARTA & GEDUNG MILIK SENDIRI





SIAP MENERIMA PESERTA DIDIK BARU





Visi

Menyiapkan generasi yang terampil, cerdas, mandiri yaang selalu siap menjadi pionir dalam segala bidang kehidupan dan tetap berakhlaq karimah.



MISI

Merealisasikan sebuah lembaga pendidikan yang modern dan unggul dengan berpegang teguh pada nilai nilai islami.Mewujudkan generasi yang sholeh dan sholehah, berakhlaqul karimah, mandiri,percaya diri, bertanggungjawab dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.



PRESTASI SEKOLAH



A.LOMBA SEKOLAH SEHAT.

A.1.JUARA I SEKECAMATAN BAKI.

A.2.JUARA I SEKABUPATEN SUKOHARJO.

A.3.JUARA III SEKARISIDENAN SURAKARTA.



B.LOMBA GUGUS PAUD

B.1.JUARA II SEKABUPATEN TAHUN 2013.

B.2.JUARA I SEKABUPATEN TAHUN 2015.



MATERI PEMBELAJARAN

1.Kemampuan Dasar (warna,abjad,bilangan,bentuk,dsb).

2.Doa sehari-hari,surat pendek dan hadits pilihan.

3.Pendidikan Karakter.

4.Lifeskill.

5.Menumbuhkan minat baca : Private IQRO dan AISM.

6.Pembiasaan Toilet Training.

7.Kemandirian,Sosialisasi, dan Kepercayaan Diri.





KEGIATAN:





Outing Class

Cooking Class

Outbounds Kids

Manasik Haji

Sains Kids

Home Visit

Pasar Bocah

Kartinian

Pemeriksaan Kesehatan

After School/ Fullday.

Renang



FASILITAS

GEDUNG MILIK SENDIRI, RUANG KELAS BERSIH & NYAMAN, PERLENGKAPAN KELAS MEMADAI, PERMAINAN INDOOR & OUTDOOR, KAMAR MANDI BERSIH, PERPUSTAKAAN, MULTIMEDIA,

RUANG UKS, MASJID, LAHAN TANAM, PEMERIKSAAN KESEHATAN BERKALA, LAPORAN HARIAN SISWA, SNACK SEHAT SETIAP HARI, KONSULTASI PERKEMBANGAN ANAK, TRIAL CLASS (KELAS PERCOBAAN).



SYARAT PENDAFTARAN

A.Usia Anak Minimal : KB 2 Tahun 6 Bulan Per Juli,

TK A 3 Tahun 10 Bulan Per Juli,

TK B 4 Tahun 10 Bulan Per Juli.

B.Membayar Biaya Pendaftaran.

C.Mengisi Formulir Pendaftaran.

D.Mengumpulkan : - Pas Photo 4x 6 = 2 Lembar.

- Photo Copy Akte Kelahiran.

- Photo Copy Kartu Keluarga (KK)

E.Mengikuti Observasi Siswa & Interview Orang Tua.





WAKTU BELAJAR

REGULER

A.KB (5 Hari/MINGGU)

Senin sampai Jum'at Jam 07.30 sampai 10.00

B.TK (5 Hari/MINGGU)

Senin sampai Jum'at Jam 07.30 sampai 11.00



AFTER SCHOOL

Senin sampai Jum'at Jam 11.30 sampai 15.30



KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

DRUMBAND

KOMPUTER

TARI

ENGLISH FUN

SENI MELUKIS



HUBUNGI:

US. ARI DINA WULANDARI Wa 0858 6739 8415

US. PUTRI Hp 0856 4706 5052



Alamat :



KB & TK ISLAM AL - A'RAAF

Cerdas-Kreatif-Berakhlak

Jl. Mangesti No.G9 (Depan Graha Setyowati)

Gentan, Baki, SUKOHARJO

Telepon (0271) 76 50 60 4



NB: Letak TK kurang lebih 10 menit dari PUSAT KOTA SURAKARTA.

