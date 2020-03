Tabela efemerides astronomicas abril 2020

O Núcleo de Observação do Céu é um local de ensino e divulgação da Astronomia Observacional que é integrado ao Planetário e Cinedome de Santo André. Todo esse complexo está localizado na Sabina Escola Parque do Conhecimento.



Todos os últimos sábados do mês, às 13h30min, o Núcleo de Observação do Céu promove no Planetário e Cinedome de Santo André a sessão intitulada como Efemérides Astronômicas. Nessa sessão narrada ao vivo, o público aprende a contemplar a olho nu os principais fenômenos que poderão ser observados a olho nu no céu noturno. Seja esse céu com ou sem poluição luminosa. Durante a apresentação, são destacados diversos eventos astronômicos com data e hora certa de serem observados no mês que entrará. Por entendermos que são muitas as informações apresentadas, o publico é convidado a acessar esse site e verificar na tabela abaixo quais fenômenos poderão ser contemplados, sem precisar anotar datas e horários dos eventos que são narrados durante a sessão. Além disso, todas as terças feiras são gravados vídeos referente aos principais fenômenos que poderão ser contemplados e postados no YouTube.



Sabina Escola Parque do Conhecimento:

http://www2.santoandre.sp.gov.br/hotsites/sabina/



Planetário e Cinedome de Santo André:

http://www2.santoandre.sp.gov.br/hotsites/sabina/index.php/menu-planetario/programacao-planetario



Canal YouTube do Núcleo de Observação do Céu:

https://www.youtube.com/channel/UCMHRJ_hJvEWZqrk1bKpd6cw



Canal Youtube com as Efemérides Astronômicas descritas na tabela:

https://www.youtube.com/user/marcoscalil



Aproveite todo esse material disponível e venha nos visitar sempre!

Marcos Calil

Coordenador científico