IN 5 DAGEN NAAR EEN NIEUWE STRATEGIE

De voorbije maanden is de wereld waarin we leven drastisch veranderd. Veel kans dat die mooie strategie die jullie in januari nog hadden, niet meer relevant is. Ze is voorbijgestreefd door de omstandigheden.



De voorbije maanden hebben we ons met z’n allen overeind gehouden met ad hoc reacties. Snelle noodinterventies die er voor moesten zorgen dat we het hoofd boven water hielden.



Voorzichtige prognoses lijken aan te geven dat we nog minstens een jaar met het virus zullen moeten samen leven. Misschien zelfs langer. Uiteraard kan je niet nog een jaar verder op deze impulsieve, ad hoc manier. Dat is voor niemand houdbaar. Niet voor jou, niet voor je medewerkers en zeker niet voor je klanten.



Er moet dus een zekere regelmaat in de chaos komen. Een plan. Een nieuwe strategie. Aangepast aan de nieuwe omstandigheden en flexibel genoeg om snel aangepast te worden wanneer de omstandigheden daar om vragen.



Daar wil je uiteraard geen maanden op wachten. Snelheid is hier het kernwoord. Om je daarbij te helpen, hebben we samen met onze business partner Studio Dott. speciaal voor deze omstandigheden een vijf-daagse Strategie Sprint ontworpen. Die zal er voor zorgen dat je op korte tijd een nieuwe, aangepaste strategie kan uitwerken samen met je collega’s.