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  1. 1. 1 AGOSTO 2018 Compañía Minera Poderosa S.A.
  2. 2. 2 DISMINUCION DE LA TEMPERATURA Y COSTO DE VENTILACION AUXILIAR CON EL CAMBIO DE ESTANDAR DE MANGAS DE VENTILACION Agosto 2018
  3. 3. 3 Ubicación Avioneta: 80 minutos Distancia: 360 km Ómnibus: 12 horas Avionetas: 35 minutos Distancia: 550 km Ómnibus: 9 horas Avión: 50 minutos
  4. 4. 4 Ubicación PATAZ SANCHEZ CARRION BOLIVAR ANCASH OCEANO PACIFICO SAN MARTIN CAJAMARCA HUANUCO LAMBAYEQUE AMAZONAS VIRU PATAZ ASCOPE OTUZCO BOLIVAR TRUJILLO JULCAN CHEPEN SANCHEZ CARRION SANTIAGO DE CHUCO GRAN CHIMU PACASMAYO ³ O C E A N O P A C I F I C O 25 0 25 12.5 Km.
  5. 5. Vista Panorámica Mina Consuelo Mina Atahualpa Mina Papagayo Mina El Tingo 0 2 Km. STA. MARIA ZARUMILLA SOCORRO CEDRO PARAISO SUYUBAMBA PIAS RIO MARAÑON U.E.A LA PODEROSA DE TRUJILLO U.E.A. LA LIBERTAD U.E.A. SUYUBAMBA PATAZ Mina Pataz
  6. 6. 6 Generalidades Inicio de operaciones Mayo 1982 Ubicación Caserío de Vijus, Distrito y Provincia de Pataz, Departamento de La Libertad Altitud Entre los 1,250 y 3,100 m.s.n.m. Fuerza laboral 726 de Empresa y 2,850 de Contratas Sistema de trabajo Empleados y obreros 28 días de labor y 14 días libres Producto Oro Yacimiento Filoniano, emplazado en el Batolito de Pataz Recursos 1’310,003 TM con 719,861 onzas de oro Capacidad de Tratamiento Planta Marañón Planta Sta. María 800 TM/día 600 TM/día (en ampliación a 800 TM/día) Métodos de exploración Labores Mineras y Perforación Diamantina Métodos de explotación Mecanizado y Convencional Tratamiento Lixiviación con Cianuro, Recuperación con Merrill Crowe y Fundición de barra dore
  7. 7. 7 Ubicación de Vetas
  8. 8. 8 Labores Mineras a Largo Plazo
  9. 9. 9
  10. 10. 10 VENTILACION Ventilación de Minas Es el proceso mediante el cual se hace circular el flujo de aire necesario para asegurar una atmosfera respirable y segura para el desarrollo de los trabajos. IMPORTANCIA En el marco de los objetivos de las compañías mineras y de los reglamentos vigentes, es necesario asegurar un contenido mínimo de oxigeno en la atmosfera de la mina, para permitir la respiración de los trabajadores; en el interior donde se desprenden diferentes tipos de gases, según el mineral a explotar y la maquinaria utilizada. estos gases pueden ser tóxicos, asfixiantes y/o explosivos, por lo que es necesario diluirlos por debajo de los limites legales; el área de ventilación tiene los siguientes objetivos: • Determinar los parámetros Termo ambientales de la Mina. • Determinar las necesidades de caudal de aire para el personal y equipos • Establecer el diseño de los sistemas de ventilación. COMPONENTES Ventilador axial, maquina que genera movimiento del flujo de aire a través de los alabes por la generación de diferencia de presiones. Ducto de Ventilación, es el elemento que se emplea para conducir el flujo de aire de un punto a otro.
  11. 11. 11 Diseños de ventilación EXTRACTOR - IMPELENTE IMPELENTE - SERIE IMPELENTE - COLA
  12. 12. 12 Resumen El trabajo de investigación esta enfocado en mejorar las condiciones ambientales y reducir el consumo de energía eléctrica en el servicio de ventilación, para lo cual se cuantifico a través del método experimental los siguientes parámetros: • Concentración de monóxido de Carbono, (Producto de la voladura de Rocas) • Comportamiento de la temperatura del ambiente de trabajo. • Medición de caudales y velocidades de flujo de aire, de acuerdo al diseño de ventilación • Medición del consumo de energía eléctrica por el servicio de ventilación • Optimizar el sistema de ventilación auxiliar. • Disminuir la temperatura en los frentes de trabajo. • Disminuir el alto consumo de energía eléctrica en los sistemas de ventilación. • Mantener la velocidad en el frente de trabajo por encima de 25 m/min. Introducción Objetivos Pruebas • Ventilación Mixta, extractor - impelente • Ventilación impelente en serie • Ventilación impelente en cola
  13. 13. 2013 2014 2015 Santa María 5,680 6,782 7,762 Marañón 12,373 14,603 12,640 Total Ventilacion 18,053 21,385 20,402 Total general 48,853 54,388 56,858 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 MW - Hr. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANUAL (MW - hr) Energía Eléctrica
  14. 14. 2013 2014 2015 Santa Maria 11.63% 12.47% 13.65% Marañon 25.33% 26.85% 22.23% Total Ventilacion 36.95% 39.32% 35.88% Equipos Varios 63.05% 60.68% 64.12% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% % Consumo CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (%) % Consumo en Ventilación
  15. 15. 15 Ventiladores Principales Auxiliares
  16. 16. 16 Incidencia de Consumo de Energía 2013 2014 2015 Principales 28% 29% 30% Auxiliares 72% 71% 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% % de Incidencia % INCIDENCIA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - MARAÑON El 71 % de consumo se emplea en ventilación auxiliar
  17. 17. 17 Avances por tipo de Labor 42.6 Km. 31.2 Km. CR, GL, BP,SN 11.4 Km. CH, RA, IN 11.8 Km. CR, GL, RA
  18. 18. 18 Diagnostico primera prueba Sistema de Ventilación Mixta; Extractor - Impelente La secuencia de mediciones de parámetros en las pruebas, se realizó en primer punto, las concentraciones de monóxido de carbono CO, para lo cual se tomo las siguientes consideraciones: • Zona de medición de Gases, tiene una longitud de 430 m. • Se colocaron 4 medidores de gases en diferentes puntos de control. • El sistema de ventilación del túnel es extractor – impelente (10 000 CFM c/u). • Las mangas de ventilación son de 15 m. de tramo y 24” de diámetro, con sistema de unión velcro. • La voladura del frente se realizaba con explosivo de tipo emulsión. Medición de concentración de monóxido de carbono (CO) Las pruebas se realizaron con las siguientes condiciones: • Longitud total es de 1450 m. del túnel de pruebas. • Sección del túnel es de 2.5 x 2.5 m. • La altura de ubicación del túnel, es de 2890 m.s.n.m.
  19. 19. 19 Diagnostico primera prueba Medición de concentración de monóxido de carbono (CO) Planificación Prueba de Equipos
  20. 20. 20 Diagnostico primera prueba Medición de concentración de monóxido de carbono (CO) Medición de caudales de flujo de Aire Monitoreo de concentración de Gases
  21. 21. 3er equipo de gases 2do equipo de gases 1er equipo de gases Equipo analizador de gases Labor minera Simulación de Medición de Gases
  22. 22. Zona de medición de monóxido CO Frente de túnel Boca Mina Ventilador Impelente 10 000 CFM Ventilador Extractor 10 000 CFM
  23. 23. 23 Mediciones de Monóxido de Carbono C o n c e n t r a c i ó n p p m
  24. 24. 1265 ppm. Mediciones de Monóxido de Carbono C o n c e n t r a c i ó n p p m
  25. 25. 1320 ppm. Mediciones de Monóxido de Carbono C o n c e n t r a c i ó n p p m
  26. 26. 1206 ppm. Mediciones de Monóxido de Carbono C o n c e n t r a c i ó n p p m
  27. 27. 1096 ppm. Mediciones de Monóxido de Carbono C o n c e n t r a c i ó n p p m
  28. 28. 50 ppm. Mediciones de Monóxido de Carbono C o n c e n t r a c i ó n p p m
  29. 29. Mediciones de Caudales de Aire 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Caudal CFM Distancia m. CAUDAL DE AIRE - SISTEMA DE VENTILACION, IMPELENTE - EXTRACTOR
  30. 30. Mediciones de Caudales de Aire 5,195 6,014 6,874 7,025 7,580 8,158 9,357 9,338 12,011 10,837 10,009 9,271 7,881 6,826 6,793 6,343 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Caudal CFM Distancia m. CAUDAL DE AIRE - SISTEMA DE VENTILACION, IMPELENTE - EXTRACTOR V. IMPELENTE V. EXTRACTOR ZONA DE RECIRCULACION
  31. 31. 17.20 17.60 18.20 17.90 18.60 18.30 19.10 19.40 23.20 23.70 23.80 23.50 23.40 23.40 23.70 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Temperatura C° Distancia m. COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA EN EL TUNEL 17.1 ZONA DE RECIRCULACION, PASO DE AIRE POR MOTOR DEL VENTILADOR (FRESCO + VICIADO) Mediciones de Temperatura
  32. 32. 32 Diagnostico segunda prueba Sistema de Ventilación Impelente en serie La secuencia de mediciones de parámetros en las pruebas, se realizó en primer punto, las concentraciones de monóxido de carbono CO, para lo cual se tomo las siguientes consideraciones: • Zona de medición de Gases, tiene una longitud de 430 m. desde el frente del túnel. • Se colocaron 3 medidores de gases en diferentes puntos de control. • El sistema de ventilación del túnel es impelente, distanciados 800 m. (10 000 CFM c/u). • Las mangas de ventilación son de 15 m. de tramo y 24” de diámetro, con sistema de unión velcro. • La voladura del frente se realizaba con explosivo de tipo emulsión. Medición de concentración de monóxido de carbono (CO)
  33. 33. Zona de medición de monóxido CO Frente de túnel Boca Mina Ventilador Impelente 10 000 CFM Ventilador Impelente 10 000 CFM
  34. 34. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 01:14:03 p.m. 01:15:43 p.m. 01:17:23 p.m. 01:19:03 p.m. 01:20:43 p.m. 01:22:23 p.m. 01:24:03 p.m. 01:25:43 p.m. 01:27:23 p.m. 01:29:03 p.m. 01:30:43 p.m. 01:32:23 p.m. 01:34:03 p.m. 01:35:43 p.m. 01:37:23 p.m. 01:39:03 p.m. 01:40:43 p.m. 01:42:23 p.m. 01:44:03 p.m. 01:45:43 p.m. 01:47:23 p.m. 01:49:03 p.m. 01:50:43 p.m. 01:52:23 p.m. 01:54:03 p.m. 01:55:43 p.m. 01:57:23 p.m. 01:59:03 p.m. 02:00:43 p.m. 02:02:23 p.m. 02:04:03 p.m. 02:05:43 p.m. 02:07:23 p.m. 02:09:03 p.m. 02:10:43 p.m. 02:12:23 p.m. 02:14:03 p.m. 02:15:43 p.m. 02:17:23 p.m. 02:19:03 p.m. 02:20:43 p.m. 02:22:23 p.m. 02:24:03 p.m. 02:25:43 p.m. 02:27:23 p.m. 02:29:03 p.m. 6 5 2 Mediciones de Monóxido de Carbono ppm
  35. 35. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 01:14:03 p.m. 01:15:43 p.m. 01:17:23 p.m. 01:19:03 p.m. 01:20:43 p.m. 01:22:23 p.m. 01:24:03 p.m. 01:25:43 p.m. 01:27:23 p.m. 01:29:03 p.m. 01:30:43 p.m. 01:32:23 p.m. 01:34:03 p.m. 01:35:43 p.m. 01:37:23 p.m. 01:39:03 p.m. 01:40:43 p.m. 01:42:23 p.m. 01:44:03 p.m. 01:45:43 p.m. 01:47:23 p.m. 01:49:03 p.m. 01:50:43 p.m. 01:52:23 p.m. 01:54:03 p.m. 01:55:43 p.m. 01:57:23 p.m. 01:59:03 p.m. 02:00:43 p.m. 02:02:23 p.m. 02:04:03 p.m. 02:05:43 p.m. 02:07:23 p.m. 02:09:03 p.m. 02:10:43 p.m. 02:12:23 p.m. 02:14:03 p.m. 02:15:43 p.m. 02:17:23 p.m. 02:19:03 p.m. 02:20:43 p.m. 02:22:23 p.m. 02:24:03 p.m. 02:25:43 p.m. 02:27:23 p.m. 02:29:03 p.m. 6 5 2 Mediciones de Monóxido de Carbono ppm
  36. 36. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 01:14:03 p.m. 01:15:43 p.m. 01:17:23 p.m. 01:19:03 p.m. 01:20:43 p.m. 01:22:23 p.m. 01:24:03 p.m. 01:25:43 p.m. 01:27:23 p.m. 01:29:03 p.m. 01:30:43 p.m. 01:32:23 p.m. 01:34:03 p.m. 01:35:43 p.m. 01:37:23 p.m. 01:39:03 p.m. 01:40:43 p.m. 01:42:23 p.m. 01:44:03 p.m. 01:45:43 p.m. 01:47:23 p.m. 01:49:03 p.m. 01:50:43 p.m. 01:52:23 p.m. 01:54:03 p.m. 01:55:43 p.m. 01:57:23 p.m. 01:59:03 p.m. 02:00:43 p.m. 02:02:23 p.m. 02:04:03 p.m. 02:05:43 p.m. 02:07:23 p.m. 02:09:03 p.m. 02:10:43 p.m. 02:12:23 p.m. 02:14:03 p.m. 02:15:43 p.m. 02:17:23 p.m. 02:19:03 p.m. 02:20:43 p.m. 02:22:23 p.m. 02:24:03 p.m. 02:25:43 p.m. 02:27:23 p.m. 02:29:03 p.m. 6 5 2 Mediciones de Monóxido de Carbono ppm
  37. 37. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 01:14:03 p.m. 01:15:43 p.m. 01:17:23 p.m. 01:19:03 p.m. 01:20:43 p.m. 01:22:23 p.m. 01:24:03 p.m. 01:25:43 p.m. 01:27:23 p.m. 01:29:03 p.m. 01:30:43 p.m. 01:32:23 p.m. 01:34:03 p.m. 01:35:43 p.m. 01:37:23 p.m. 01:39:03 p.m. 01:40:43 p.m. 01:42:23 p.m. 01:44:03 p.m. 01:45:43 p.m. 01:47:23 p.m. 01:49:03 p.m. 01:50:43 p.m. 01:52:23 p.m. 01:54:03 p.m. 01:55:43 p.m. 01:57:23 p.m. 01:59:03 p.m. 02:00:43 p.m. 02:02:23 p.m. 02:04:03 p.m. 02:05:43 p.m. 02:07:23 p.m. 02:09:03 p.m. 02:10:43 p.m. 02:12:23 p.m. 02:14:03 p.m. 02:15:43 p.m. 02:17:23 p.m. 02:19:03 p.m. 02:20:43 p.m. 02:22:23 p.m. 02:24:03 p.m. 02:25:43 p.m. 02:27:23 p.m. 02:29:03 p.m. 6 5 2 Mediciones de Monóxido de Carbono 30 ppm. ppm
  38. 38. 9,531 7,574 6,914 6,873 6,810 6,261 5,807 6,994 6,938 6,896 6,874 6,707 6,345 6,021 4,935 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Caudal CFM Distancia m. CAUDAL DE AIRE - SISTEMA DE VENTILACION, IMPELENTE EN SERIE V. IMPELENTE V. IMPELENTE ZONA DE RECIRCULACION Mediciones de Caudales de Aire
  39. 39. 19.50 18.60 18.90 19.30 19.50 18.90 19.10 19.50 20.60 21.20 21.00 21.50 21.60 21.70 21.40 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Temperatura C° Distancia m. COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA EN EL TUNEL 17.5 ZONA DE RECIRCULACION, PASO DE AIRE POR MOTOR DEL VENTILADOR (FRESCO + VICIADO) Mediciones de Temperatura
  40. 40. CONCLUSIONES De las dos primeras pruebas y mediciones de los dos sistemas se dedujo lo siguiente: • La recirculación de flujo de aire, genera que se eleve la temperatura. • La concentración de gases de producto de la voladura, no se reduce la concentración a cero. • Las fugas en los empalmes de las mangas de ventilación llegan en promedio a 45% del flujo total MEJORAS EN EL DISEÑO Se analizo la base de mediciones y se realizo los siguientes cambios: • Para evitar las recirculación de flujo de aire, los ventiladores se instalaran en serie - cola. • Eliminada la recirculación no se presentara concentración de gases. • Mientras menos empalmes en las mangas de ventilación, se evitara la fuga de caudal en el túnel. • Se disminuyo el factor de resistencia de los ductos de ventilación con un nuevo diseño de manga (Propiedades aerodinámicas) y se redujo la el factor de fricción de las mangas de 0.030 a 0.014.
  41. 41. Mejoras Implementadas 1) Regulación de alavés de los ventiladores 2) Implementación de tramos de manga de ventilación de 24” x100m con empalme tipo cremallera. 3) Instalación de 02 ventiladores de 10 000cfm enserie en bocamina Manga de ventilación Ventiladores en serie Regulación de alabes
  42. 42. 42 Diagnostico tercera prueba Sistema de Ventilación Impelente en Cola La secuencia de mediciones de parámetros en las pruebas, se realizó en primer punto, las concentraciones de monóxido de carbono CO, para lo cual se tomo las siguientes consideraciones: • Zona de medición de Gases, tiene una longitud de 400 m. desde el frente del túnel. • Se colocaron 3 medidores de gases en diferentes puntos de control. • El sistema de ventilación del túnel es impelente en cola (10 000 CFM c/u). • Las mangas de ventilación son de 100 m. de tramo y de 24” de diámetro, con sistema de unión cremallera. • La voladura del frente se realizaba con explosivo de tipo emulsión. Medición de concentración de monóxido de carbono (CO)
  43. 43. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 01:27:03 p.m. 01:29:03 p.m. 01:31:03 p.m. 01:33:03 p.m. 01:35:03 p.m. 01:37:03 p.m. 01:39:03 p.m. 01:41:03 p.m. 01:43:03 p.m. 01:45:03 p.m. 01:47:03 p.m. 01:49:03 p.m. 01:51:03 p.m. 01:53:03 p.m. 01:55:03 p.m. 01:57:03 p.m. 01:59:03 p.m. 02:01:03 p.m. 02:03:03 p.m. 02:05:03 p.m. 02:07:03 p.m. 02:09:03 p.m. 02:11:03 p.m. 02:13:03 p.m. 02:15:03 p.m. 02:17:03 p.m. 02:19:03 p.m. 02:21:03 p.m. 02:23:03 p.m. 02:25:03 p.m. 02:27:03 p.m. 02:29:03 p.m. 02:31:03 p.m. 02:33:03 p.m. 02:35:03 p.m. 02:37:03 p.m. 02:39:03 p.m. 02:41:03 p.m. 02:43:03 p.m. 02:45:03 p.m. 02:47:03 p.m. 6 5 2 Mediciones de Monóxido de Carbono
  44. 44. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 01:27:03 p.m. 01:29:03 p.m. 01:31:03 p.m. 01:33:03 p.m. 01:35:03 p.m. 01:37:03 p.m. 01:39:03 p.m. 01:41:03 p.m. 01:43:03 p.m. 01:45:03 p.m. 01:47:03 p.m. 01:49:03 p.m. 01:51:03 p.m. 01:53:03 p.m. 01:55:03 p.m. 01:57:03 p.m. 01:59:03 p.m. 02:01:03 p.m. 02:03:03 p.m. 02:05:03 p.m. 02:07:03 p.m. 02:09:03 p.m. 02:11:03 p.m. 02:13:03 p.m. 02:15:03 p.m. 02:17:03 p.m. 02:19:03 p.m. 02:21:03 p.m. 02:23:03 p.m. 02:25:03 p.m. 02:27:03 p.m. 02:29:03 p.m. 02:31:03 p.m. 02:33:03 p.m. 02:35:03 p.m. 02:37:03 p.m. 02:39:03 p.m. 02:41:03 p.m. 02:43:03 p.m. 02:45:03 p.m. 02:47:03 p.m. 6 5 2 Mediciones de Monóxido de Carbono
  45. 45. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 01:27:03 p.m. 01:29:03 p.m. 01:31:03 p.m. 01:33:03 p.m. 01:35:03 p.m. 01:37:03 p.m. 01:39:03 p.m. 01:41:03 p.m. 01:43:03 p.m. 01:45:03 p.m. 01:47:03 p.m. 01:49:03 p.m. 01:51:03 p.m. 01:53:03 p.m. 01:55:03 p.m. 01:57:03 p.m. 01:59:03 p.m. 02:01:03 p.m. 02:03:03 p.m. 02:05:03 p.m. 02:07:03 p.m. 02:09:03 p.m. 02:11:03 p.m. 02:13:03 p.m. 02:15:03 p.m. 02:17:03 p.m. 02:19:03 p.m. 02:21:03 p.m. 02:23:03 p.m. 02:25:03 p.m. 02:27:03 p.m. 02:29:03 p.m. 02:31:03 p.m. 02:33:03 p.m. 02:35:03 p.m. 02:37:03 p.m. 02:39:03 p.m. 02:41:03 p.m. 02:43:03 p.m. 02:45:03 p.m. 02:47:03 p.m. 6 5 2 Mediciones de Monóxido de Carbono
  46. 46. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 01:27:03 p.m. 01:29:03 p.m. 01:31:03 p.m. 01:33:03 p.m. 01:35:03 p.m. 01:37:03 p.m. 01:39:03 p.m. 01:41:03 p.m. 01:43:03 p.m. 01:45:03 p.m. 01:47:03 p.m. 01:49:03 p.m. 01:51:03 p.m. 01:53:03 p.m. 01:55:03 p.m. 01:57:03 p.m. 01:59:03 p.m. 02:01:03 p.m. 02:03:03 p.m. 02:05:03 p.m. 02:07:03 p.m. 02:09:03 p.m. 02:11:03 p.m. 02:13:03 p.m. 02:15:03 p.m. 02:17:03 p.m. 02:19:03 p.m. 02:21:03 p.m. 02:23:03 p.m. 02:25:03 p.m. 02:27:03 p.m. 02:29:03 p.m. 02:31:03 p.m. 02:33:03 p.m. 02:35:03 p.m. 02:37:03 p.m. 02:39:03 p.m. 02:41:03 p.m. 02:43:03 p.m. 02:45:03 p.m. 02:47:03 p.m. 6 5 2 Mediciones de Monóxido de Carbono 00 .0 ppm.
  47. 47. 8,472 8,481 8,439 8,453 8,398 8,439 8,461 8,409 8,479 8,412 8,343 8,381 8,338 8,348 8,344 7000 8000 9000 10000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Caudal CFM Distancia m. CAUDAL DE AIRE - SISTEMA DE VENTILACION, IMPELENTE EN COLA 2 Ventiladores IMPELENTES Mediciones de Caudales de Aire
  48. 48. 48 17.64 17.75 17.80 17.67 17.25 17.65 17.55 17.85 17.90 17.50 17.60 17.50 17.20 17.50 17.25 15 16 17 18 19 20 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Temperatura C° Distancia m. COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA EN EL TUNEL 16.2 Mediciones de Temperatura
  49. 49. 49 40.12 48.09 40.45 35.05 38.85 40.26 40.37 39.31 31.69 34.39 43.31 39.99 39.94 39.26 36.99 20 25 30 35 40 45 50 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Velocidad m./min Distancia m. VELOCIDAD DE FLUJO DE AIRE A LO LARGO DEL TUNEL Mediciones de Velocidad
  50. 50. 50 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Caudal CFM Distancia m. COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE CAUDALES DE AIRE POR EL TIPO DE DISEÑO Mejora Q(CFM) Q I -I (CFM) Q E - I (CFM) Comparativo de Caudales
  51. 51. 51 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Caudal CFM Distancia m. COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE CAUDALES DE AIRE POR EL TIPO DE DISEÑO Mejora Q(CFM) Q I -I (CFM) Q E - I (CFM) Comparativo de Caudales
  52. 52. 52 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Caudal CFM Distancia m. COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE CAUDALES DE AIRE POR EL TIPO DE DISEÑO Mejora Q(CFM) Q I -I (CFM) Q E - I (CFM) Comparativo de Caudales
  53. 53. 53 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Caudal CFM Distancia m. COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE CAUDALES DE AIRE POR EL TIPO DE DISEÑO Mejora Q(CFM) Q I -I (CFM) Q E - I (CFM) Comparativo de Caudales
  54. 54. 54 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Temperatura C° Distancia m. COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA POR EL TIPO DE DISEÑO Mejora T (C°) T I -I (C°) T E - I (C°) Comparativo de Temperatura
  55. 55. 55 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Temperatura C° Distancia m. COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA POR EL TIPO DE DISEÑO Mejora T (C°) T I -I (C°) T E - I (C°) 17.1 Comparativo de Temperatura
  56. 56. 56 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Temperatura C° Distancia m. COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA POR EL TIPO DE DISEÑO Mejora T (C°) T I -I (C°) T E - I (C°) 17.1 17.5 Comparativo de Temperatura
  57. 57. 57 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Temperatura C° Distancia m. COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA POR EL TIPO DE DISEÑO Mejora T (C°) T I -I (C°) T E - I (C°) 16.2 17.1 17.5 Comparativo de Temperatura
  58. 58. 58 1.49 1.60 1.65 1.52 1.10 1.50 1.40 1.70 1.75 1.35 1.45 1.35 1.05 1.35 1.10 2.00 1.10 1.40 1.80 2.00 1.40 1.60 2.00 3.10 3.70 3.50 4.00 4.10 4.20 3.90 0.1 0.5 1.1 0.8 1.5 1.2 2.0 2.3 6.1 6.6 6.7 6.4 6.3 6.3 6.6 0 1 2 3 4 5 6 7 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Temperatura C° Distancia m. VARIACION DE LA TEMPERATURA DESDE SUPERFICIE AL FRENTE DEL TUNEL Mejora T (C°) T I -I (C°) T E - I (C°) Comparativo de Temperatura
  59. 59. 59 20 25 30 35 40 45 50 55 60 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Vel. m/min Distancia m. COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD DE FLUJO DE AIRE POR EL TIPO DE DISEÑO Mejora V (m./min.) V I -I (m./min) V E -I (m./min) Comparativo de Velocidad de Flujo
  60. 60. 60 20 25 30 35 40 45 50 55 60 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Vel. m/min Distancia m. COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD DE FLUJO DE AIRE POR EL TIPO DE DISEÑO Mejora V (m./min.) V I -I (m./min) V E -I (m./min) Comparativo de Velocidad de Flujo
  61. 61. 61 20 25 30 35 40 45 50 55 60 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Vel. m/min Distancia m. COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD DE FLUJO DE AIRE POR EL TIPO DE DISEÑO Mejora V (m./min.) V I -I (m./min) V E -I (m./min) Comparativo de Velocidad de Flujo
  62. 62. 62 20 25 30 35 40 45 50 55 60 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Vel. m/min Distancia m. COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD DE FLUJO DE AIRE POR EL TIPO DE DISEÑO Mejora V (m./min.) V I -I (m./min) V E -I (m./min) Comparativo de Velocidad de Flujo
  63. 63. Elaboración de Estándar de Diseño
  64. 64. Elaboración de Estándar de Diseño A B C D E E F F G H I J 1,350 21.02 0.48 5,232 6,780 9,157 9,269 10,283 10,530 43.0 48.2 14.3 18.6 4.3 6.1 25.35 447.54 15.72 21.07 1,250 21.07 0.41 5,665 6,336 9,749 10,869 11,528 11,804 47.6 54.0 15.6 18.5 2.9 6.47 25.2 448.66 15.67 21.00 1,150 20.84 0.46 5,860 6,938 9,073 10,066 11,014 11,729 46.2 53.7 15.4 18.2 2.8 6.17 24.67 448.74 15.34 20.56 1,050 20.36 0.55 6,034 6,467 13,069 13,602 10,905 11,167 63.8 51.1 16.3 17.7 1.4 6.04 24.17 449.58 15.06 20.18 950 19.64 0.69 6,228 7,668 10,302 10,652 11,107 11,373 52.5 52.0 18.3 17.7 -0.6 5.75 23.57 449.56 14.68 19.68 850 18.78 0.62 6,142 6,999 11,134 11,023 11,948 12,235 51.2 56.0 17.7 17.5 -0.2 6.1 23.15 450.22 14.44 19.36 750 18.05 0.75 6,302 7,988 11,280 12,072 10,210 10,455 59.7 47.8 18.2 17.9 -0.3 5.73 22.62 450.54 14.12 18.93 650 16.55 0.69 6,746 8,609 12,997 12,278 12,076 12,366 58.6 56.6 19.2 17.7 -1.5 5.93 22.07 450.12 13.77 18.45 550 15.60 1.33 7,085 8,367 12,607 12,618 12,790 13,097 59.1 59.9 21.4 17.5 -3.9 6.05 21.65 451.04 13.53 18.14 450 14.09 1.13 6,996 9,602 13,851 14,161 12,186 12,479 64.9 57.1 21.4 18.5 -2.9 6.18 21.1 451.36 13.20 17.69 350 12.78 1.54 7,289 9,369 14,308 13,788 12,461 12,760 77.3 58.4 20.4 18.6 -1.8 5.05 20.57 452.18 12.89 17.28 250 11.14 1.30 7,353 9,184 14,427 15,165 12,461 12,760 85.7 58.4 20.5 19 -1.5 5.01 20.02 452.52 12.55 16.83 INTENSIDA D (AMPERIOS ) VOLTAJE (VOLTIOS) POTENCIA KW POTENCIA HP DISTANCIA (m) Pt Vent. "H2O Pt f manga "H2O Qº Vent. (CFM) Qf manga (CFM) Q tope- Labor (CFM) Q sal-Labor (CFM) VEL. Tope (m/min.) VEL. labor (m/min.) Tº - fan Tf - labor VAR. de TEMP. (°C) AREA DE LABOR (m2) Q tope- Labor (CFM)1 Q sal-Labor (CFM)1 Angulo de 50° Angulo de 60°
  65. 65. 65 Diseño Ventilacion Seccion de Labor (m) Longitud de proyecto m. N° de Personas Equipo de perforacion Equipo de limpieza Equipo de extraccion Capacidad Ventilador CFM Angulo de Alabe ° N° de Ventiladores Diametro de Ducto Pulg. Impelente 2.5 x 2.5 500 6 Jack Leg Pala neumatica Locomotora Baterias 10 000 40 1 24 Impelente 2.5 x 2.5 700 6 Jack Leg Pala neumatica Locomotora Baterias 10 000 50 1 24 Impelente 2.5 x 2.5 1000 6 Jack Leg Pala neumatica Locomotora Baterias 10 000 60 1 24 Impelente 2.5 x 2.5 1500 6 Jack Leg Pala neumatica Locomotora Baterias 20 000 60 1 24 Impelente 2.5 x 2.5 1800 10 Jack Leg Pala neumatica Locomotora Baterias 10 000 50 2 24 Impelente 2.5 x 2.5 2200 10 Jack Leg Pala neumatica Locomotora Baterias 10 000 60 2 24 Impelente 2.5 x 2.5 2500 10 Jack Leg Pala neumatica Locomotora Baterias 10 000 60 3 24 Impelente 2.7 x 2.7 500 6 Jack Leg Pala neumatica Locomotora Baterias 10 000 50 1 24 Impelente 2.7 x 2.7 700 6 Jack Leg Pala neumatica Locomotora Baterias 10 000 60 1 24 Impelente 2.7 x 2.7 1000 6 Jack Leg Pala neumatica Locomotora Baterias 10 000 50 1 30 Impelente 2.7 x 2.7 1200 6 Jack Leg Pala neumatica Locomotora Baterias 10 000 60 1 30 Impelente 2.7 x 2.7 1500 6 Jack Leg Pala neumatica Locomotora Baterias 20 000 60 1 30 Impelente 2.7 x 2.7 2000 10 Jack Leg Pala neumatica Locomotora Baterias 10 000 50 2 30 Impelente 2.7 x 2.7 2200 10 Jack Leg Pala neumatica Locomotora Baterias 10 000 60 2 30 Impelente 2.7 x 2.7 2500 10 Jack Leg Pala neumatica Locomotora Baterias 20 000 60 2 30 Impelente 3.0 x 3.0 500 6 Jack Leg Pala neumatica Lomomotora Trolley 10 000 50 1 30 Impelente 3.0 x 3.0 500 6 Jack Leg Scoop Dumper 20 000 50 1 30 Impelente 3.0 x 3.0 800 6 Jack Leg Pala neumatica Lomomotora Trolley 10 000 60 1 30 Impelente 3.0 x 3.0 800 6 Jack Leg Scoop Dumper 20 000 60 1 30 Impelente 3.0 x 3.0 1200 6 Jack Leg Pala neumatica Lomomotora Trolley 20 000 60 1 30 Impelente 3.0 x 3.0 1200 6 Jack Leg Scoop Dumper 30 000 60 1 30 Impelente 3.0 x 3.0 2000 8 Jack Leg Scoop Dumper 30 000 60 2 30 Impelente 3.5 x 3.5 500 8 Jack Leg Pala neumatica Lomomotora Trolley 20 000 60 1 30 Impelente 3.5 x 3.5 500 8 Jumbo Scoop Dumper 30 000 50 1 42 Impelente 3.5 x 3.5 800 8 Jack Leg Pala neumatica Lomomotora Trolley 20 000 60 1 42 Impelente 3.5 x 3.5 800 8 Jumbo Scoop Dumper 30 000 60 1 42 Impelente 3.5 x 3.5 1200 8 Jack Leg Pala neumatica Lomomotora Trolley 20 000 60 2 30 Impelente 3.5 x 3.5 1200 8 Jumbo Scoop Dumper 20 000 60 2 30 Impelente 3.5 x 3.5 1500 8 Jack Leg Pala neumatica Lomomotora Trolley 20 000 50 2 30 Impelente 3.5 x 3.5 1500 8 Jumbo Scoop Dumper 30 000 50 2 42 Impelente 3.5 x 3.5 1800 8 Jack Leg Pala neumatica Lomomotora Trolley 20 000 60 2 42 Impelente 3.5 x 3.5 1800 8 Jumbo Scoop Dumper 30 000 60 2 42 Impelente 3.5 x 3.5 2000 8 Jack Leg Pala neumatica Lomomotora Trolley 30 000 60 1 42 Impelente 3.5 x 3.5 2000 8 Jumbo Scoop Dumper 30 000 60 2 42 Impelente 3.5 x 3.5 2500 10 Jack Leg Pala neumatica Lomomotora Trolley 30 000 60 2 42 Impelente 3.5 x 3.5 2500 8 Jumbo Scoop Dumper 30 000 70 2 42 Impelente 4.5 x 4.5 800 8 Jumbo Scoop Dumper 30 000 50 1 42 Impelente 4.5 x 4.5 1000 8 Jumbo Scoop Dumper 30 000 60 1 42 Impelente 4.5 x 4.5 1500 8 Jumbo Scoop Dumper 40 000 50 1 42 Impelente 4.5 x 4.5 2000 10 Jumbo Scoop Dumper 40 000 50 2 42 Impelente 4.5 x 4.5 2500 10 Jumbo Scoop Dumper 40 000 60 2 42 Estándares de Diseño de Ventilación
  66. 66. 66 Estándares de Diseño de Ventilación
  67. 67. 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 2014 2015 2016 2017 Proy -2018 TMB MW-HR COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Santa María Marañón Total ventilacion Total general TMB 67 Resultados Económicos
  68. 68. 68 3.66 3.48 3.42 2.21 1.75 4.32 4.28 4.47 3.14 2.81 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 2014 2015 2016 2017 Proy -2018 US$/TMB INDICADOR DE US$/TMB ENERGIA ENERGIA + MATERIALES + TRABAJOS Indicador
  69. 69. 69 447,003 549,731 765,542 893,139 1,125,062 2,486,541 2,368,038 2,561,632 2,135,948 1,846,968 2,933,544 2,917,769 3,327,175 3,029,088 2,972,030 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 2014 2015 2016 2017 Proy -2018 TMB US$ COSTOS EN SERVICIO DE VENTILACION Materiales + Mano de Obra Energia Costo Total TMB Costos de ventilación
  70. 70. SEGURIDAD Con respecto a la implementación de las mangas de ventilación de 24”, 30” y 42” x 100m en nuestras labores auxiliares, el riesgo de gaseamiento se ha reducido considerablemente, ya que se ha logrado controlar la recirculación de aire viciado. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Este proyecto de ventilación nos ha permitido una reducción por consumo de energía desde el año 2016 hasta la actualidad en un 6.55%, RESULTADOS FINANCIEROS En el año 2016 se procedió a invertir en las mangas de ventilación por un monto de US$ 240,000, luego con esta inversión se obtuvo un ahorro que asciende a un monto de US$ 1´140,348.00, (año 2016, 2017 y 2018). REDUCCION DE LA TEMPERATURA Se redujo de la temperatura, con el control de la recirculación del aire viciado en un promedio de 2 a 3°C. 70 Conclusiones Generales
  71. 71. 71 Video video
  72. 72. 72 GRACIAS

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