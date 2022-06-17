EXTRAORDINARY, SEGERA WA 0895-7111-00400, K3 Umum Pelatihan.pdf

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ONLINE PELATIHAN DAN SERTIFIKASI AHLI K3 UMUM KEMNAKER RI
No. SKP KEMNAKER : 5/258/AS.02.04/III/2002
LIMITED SEAT!
SEGERA WA https//wa.me/62895711100400, Pelatihan K3 Umum Di Cepu, Pelatihan Ahli K3 Umum Semarang, Pelatihan Ahli K3 Umum Ugm, Pelatihan K3 Umum Di Batam, Pelatihan K3 Umum Yang Bagus
Persyaratan Peserta :
- Minimal pendidikan D3/S1
- Copy Ijazah Terakhir
- Surat Keterangan Kerja
- Softfile Foto dengan latar merah (file Jpg)
Fasilitas Peserta :
- Sertifikasi SKP Ahli K3 Umum Kemenaker RI
- Lisensi Ahli K3 Umum Kemenaker RI
- Modul dan Undang-undang
- Kaos Polo K3 Umum dan Training Kit
Jadwal Online Training & Sertifikasi Via Zoom :
Batch 14 : 14 Mei - 24 Mei 2022
Batch 15 : 28 Mei - 06 Juni 2022
Batch 16 : 11 Juni - 20 Juni 2022
Batch 17 : 25 Juni - 05 Juli 2022
Investasi Pelatihan dan Sertifikasi :
- Umum : Rp. 5.500.000,-
- Utusan Perusahaan : Rp. 8.000.000,-
30 Pendaftar Pertama :
- Umum : Rp. 4.000.000,-
- Utusan Perusahaan : Rp. 6.000.000,-
Bank Transfer Mandiri :
164.000.3416.866
a.n. PT. INSPIRASI INDONESIA BERDAYA
Pelatihan dan Sertifikasi diselenggarakan oleh :
PT. INSPIRASI INDONESIA BERDAYA dan PT. BLA INDONESIA
INFORMASI DAN REGISTRASI
SEGERA WA https//wa.me/62895711100400
https://www.instagram.com/pelatihank3umumkemnakerbspnp/
https://www.youtube.com/channel/UC8B3x-d17dYzMLsR21-rwjQ
https://www.tiktok.com/@pelatihank3umumkemnaker?lang=id-ID
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ONLINE PELATIHAN DAN SERTIFIKASI AHLI K3 UMUM KEMNAKER RI
No. SKP KEMNAKER : 5/258/AS.02.04/III/2002
LIMITED SEAT!
SEGERA WA https//wa.me/62895711100400, Pelatihan K3 Umum Di Cepu, Pelatihan Ahli K3 Umum Semarang, Pelatihan Ahli K3 Umum Ugm, Pelatihan K3 Umum Di Batam, Pelatihan K3 Umum Yang Bagus
Persyaratan Peserta :
- Minimal pendidikan D3/S1
- Copy Ijazah Terakhir
- Surat Keterangan Kerja
- Softfile Foto dengan latar merah (file Jpg)
Fasilitas Peserta :
- Sertifikasi SKP Ahli K3 Umum Kemenaker RI
- Lisensi Ahli K3 Umum Kemenaker RI
- Modul dan Undang-undang
- Kaos Polo K3 Umum dan Training Kit
Jadwal Online Training & Sertifikasi Via Zoom :
Batch 14 : 14 Mei - 24 Mei 2022
Batch 15 : 28 Mei - 06 Juni 2022
Batch 16 : 11 Juni - 20 Juni 2022
Batch 17 : 25 Juni - 05 Juli 2022
Investasi Pelatihan dan Sertifikasi :
- Umum : Rp. 5.500.000,-
- Utusan Perusahaan : Rp. 8.000.000,-
30 Pendaftar Pertama :
- Umum : Rp. 4.000.000,-
- Utusan Perusahaan : Rp. 6.000.000,-
Bank Transfer Mandiri :
164.000.3416.866
a.n. PT. INSPIRASI INDONESIA BERDAYA
Pelatihan dan Sertifikasi diselenggarakan oleh :
PT. INSPIRASI INDONESIA BERDAYA dan PT. BLA INDONESIA
INFORMASI DAN REGISTRASI
SEGERA WA https//wa.me/62895711100400
https://www.instagram.com/pelatihank3umumkemnakerbspnp/
https://www.youtube.com/channel/UC8B3x-d17dYzMLsR21-rwjQ
https://www.tiktok.com/@pelatihank3umumkemnaker?lang=id-ID
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