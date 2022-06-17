Successfully reported this slideshow.

EXTRAORDINARY, SEGERA WA 0895-7111-00400, K3 Umum Pelatihan.pdf

0

Share

Jun. 17, 2022
0 likes 3 views
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 5
1 of 5

EXTRAORDINARY, SEGERA WA 0895-7111-00400, K3 Umum Pelatihan.pdf

Jun. 17, 2022
0 likes 3 views

0

Share

Download to read offline

Business

ONLINE PELATIHAN DAN SERTIFIKASI AHLI K3 UMUM KEMNAKER RI
No. SKP KEMNAKER : 5/258/AS.02.04/III/2002


LIMITED SEAT!
SEGERA WA https//wa.me/62895711100400, Pelatihan K3 Umum Di Cepu, Pelatihan Ahli K3 Umum Semarang, Pelatihan Ahli K3 Umum Ugm, Pelatihan K3 Umum Di Batam, Pelatihan K3 Umum Yang Bagus

Persyaratan Peserta :
- Minimal pendidikan D3/S1
- Copy Ijazah Terakhir
- Surat Keterangan Kerja
- Softfile Foto dengan latar merah (file Jpg)

Fasilitas Peserta :
- Sertifikasi SKP Ahli K3 Umum Kemenaker RI
- Lisensi Ahli K3 Umum Kemenaker RI
- Modul dan Undang-undang
- Kaos Polo K3 Umum dan Training Kit

Jadwal Online Training & Sertifikasi Via Zoom :
Batch 14 : 14 Mei - 24 Mei 2022
Batch 15 : 28 Mei - 06 Juni 2022
Batch 16 : 11 Juni - 20 Juni 2022
Batch 17 : 25 Juni - 05 Juli 2022

Investasi Pelatihan dan Sertifikasi :
- Umum : Rp. 5.500.000,-
- Utusan Perusahaan : Rp. 8.000.000,-

30 Pendaftar Pertama :
- Umum : Rp. 4.000.000,-
- Utusan Perusahaan : Rp. 6.000.000,-

Bank Transfer Mandiri :
164.000.3416.866
a.n. PT. INSPIRASI INDONESIA BERDAYA

Pelatihan dan Sertifikasi diselenggarakan oleh :
PT. INSPIRASI INDONESIA BERDAYA dan PT. BLA INDONESIA

INFORMASI DAN REGISTRASI
SEGERA WA https//wa.me/62895711100400

https://www.instagram.com/pelatihank3umumkemnakerbspnp/
https://www.youtube.com/channel/UC8B3x-d17dYzMLsR21-rwjQ
https://www.tiktok.com/@pelatihank3umumkemnaker?lang=id-ID

#pelatihank3umumgratis, #pelatihank3umumsertifikasidepnakertrans, #pelatihank3umumonline, #pelatihank3umumkemnaker, #pelatihanahlik3umum, #pelatihanahlik3umumkemnaker, #pelatihanahlik3umumonline, #pelatihanahlik3umummakassar, #pelatihank3umumbatam, #pelatihank3umumbnsp

Pelatihan K3 Umum Gratis 2022, Pelatihan K3 Umum Gratis, Jenis Pelatihan K3, Pelatihan K3 Umum Untuk Sma, Biaya Pelatihan K3, Pelatihan K3 2022, Contoh Sertifikat K3 Umum, Pelatihan K3 Online Gratis

ONLINE PELATIHAN DAN SERTIFIKASI AHLI K3 UMUM KEMNAKER RI
No. SKP KEMNAKER : 5/258/AS.02.04/III/2002


LIMITED SEAT!
SEGERA WA https//wa.me/62895711100400, Pelatihan K3 Umum Di Cepu, Pelatihan Ahli K3 Umum Semarang, Pelatihan Ahli K3 Umum Ugm, Pelatihan K3 Umum Di Batam, Pelatihan K3 Umum Yang Bagus

Persyaratan Peserta :
- Minimal pendidikan D3/S1
- Copy Ijazah Terakhir
- Surat Keterangan Kerja
- Softfile Foto dengan latar merah (file Jpg)

Fasilitas Peserta :
- Sertifikasi SKP Ahli K3 Umum Kemenaker RI
- Lisensi Ahli K3 Umum Kemenaker RI
- Modul dan Undang-undang
- Kaos Polo K3 Umum dan Training Kit

Jadwal Online Training & Sertifikasi Via Zoom :
Batch 14 : 14 Mei - 24 Mei 2022
Batch 15 : 28 Mei - 06 Juni 2022
Batch 16 : 11 Juni - 20 Juni 2022
Batch 17 : 25 Juni - 05 Juli 2022

Investasi Pelatihan dan Sertifikasi :
- Umum : Rp. 5.500.000,-
- Utusan Perusahaan : Rp. 8.000.000,-

30 Pendaftar Pertama :
- Umum : Rp. 4.000.000,-
- Utusan Perusahaan : Rp. 6.000.000,-

Bank Transfer Mandiri :
164.000.3416.866
a.n. PT. INSPIRASI INDONESIA BERDAYA

Pelatihan dan Sertifikasi diselenggarakan oleh :
PT. INSPIRASI INDONESIA BERDAYA dan PT. BLA INDONESIA

INFORMASI DAN REGISTRASI
SEGERA WA https//wa.me/62895711100400

https://www.instagram.com/pelatihank3umumkemnakerbspnp/
https://www.youtube.com/channel/UC8B3x-d17dYzMLsR21-rwjQ
https://www.tiktok.com/@pelatihank3umumkemnaker?lang=id-ID

#pelatihank3umumgratis, #pelatihank3umumsertifikasidepnakertrans, #pelatihank3umumonline, #pelatihank3umumkemnaker, #pelatihanahlik3umum, #pelatihanahlik3umumkemnaker, #pelatihanahlik3umumonline, #pelatihanahlik3umummakassar, #pelatihank3umumbatam, #pelatihank3umumbnsp

Pelatihan K3 Umum Gratis 2022, Pelatihan K3 Umum Gratis, Jenis Pelatihan K3, Pelatihan K3 Umum Untuk Sma, Biaya Pelatihan K3, Pelatihan K3 2022, Contoh Sertifikat K3 Umum, Pelatihan K3 Online Gratis

Business

Recommended

More Related Content

Featured

AI and Machine Learning Demystified by Carol Smith at Midwest UX 2017
Carol Smith
10 facts about jobs in the future
Pew Research Center's Internet & American Life Project
Harry Surden - Artificial Intelligence and Law Overview
Harry Surden
Inside Google's Numbers in 2017
Rand Fishkin
Pinot: Realtime Distributed OLAP datastore
Kishore Gopalakrishna
How to Become a Thought Leader in Your Niche
Leslie Samuel
Visual Design with Data
Seth Familian
Designing Teams for Emerging Challenges
Aaron Irizarry
UX, ethnography and possibilities: for Libraries, Museums and Archives
Ned Potter
Winners and Losers - All the (Russian) President's Men
Ian Bremmer
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
LinkedIn
Shorter ER Wait Times
Knowledge@Wharton
Asia's Artificial Intelligence Agenda. MIT Technology Review
Alexander Jarvis
Martin Luther King's Pearl Of Wisdom!
SurveyCrest
Teaching Students with Emojis, Emoticons, & Textspeak
Shelly Sanchez Terrell
Inaugural Addresses
Booz Allen Hamilton
How to think like a startup
Loic Le Meur
32 Ways a Digital Marketing Consultant Can Help Grow Your Business
Barry Feldman
How to Fix the Internet
LinkedIn Editors' Picks
5 major events that shaped 2016
Kotak Securities

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
Hot Seat: What I Learned Leading a Great American Company Jeff Immelt
(4.5/5)
Free
Authentic: A Memoir by the Founder of Vans Louise Maclellan
(4.5/5)
Free
We Should All Be Millionaires: A Woman’s Guide to Earning More, Building Wealth, and Gaining Economic Power Rachel Rodgers
(4/5)
Free
Believe IT: How to Go from Underestimated to Unstoppable Jamie Kern Lima
(4.5/5)
Free
How Innovation Works: And Why It Flourishes in Freedom Matt Ridley
(5/5)
Free
Ladies Get Paid: The Ultimate Guide to Breaking Barriers, Owning Your Worth, and Taking Command of Your Career Claire Wasserman
(5/5)
Free
The Ministry of Common Sense: How to Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, and Corporate BS Martin Lindstrom
(4/5)
Free
Made in China: A Prisoner, an SOS Letter, and the Hidden Cost of America's Cheap Goods Amelia Pang
(4.5/5)
Free
Ask for More: 10 Questions to Negotiate Anything Alexandra Carter
(4/5)
Free
Driven: The Race to Create the Autonomous Car Alex Davies
(4.5/5)
Free
Bezonomics: How Amazon Is Changing Our Lives and What the World's Best Companies Are Learning from It Brian Dumaine
(4/5)
Free
Blue-Collar Cash: Love Your Work, Secure Your Future, and Find Happiness for Life Ken Rusk
(4/5)
Free
The Richest Man in Babylon: The most inspiring book on wealth ever written George S. Clason
(4.5/5)
Free
Girl, Stop Apologizing: A Shame-Free Plan for Embracing and Achieving Your Goals Rachel Hollis
(3.5/5)
Free
The 7 Habits of Highly Effective People: Guided Journal: Infographics eBook (Goals Journal, Self Improvement Book) Stephen R. Covey
(5/5)
Free
Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On It Chris Voss
(4.5/5)
Free

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
Twelve and a Half: Leveraging the Emotional Ingredients Necessary for Business Success Gary Vaynerchuk
(5/5)
Free
Anna: The Biography Amy Odell
(4.5/5)
Free
The March 2022 Audiozine Issue Entrepreneur Magazine
(5/5)
Free
Pay Up: The Future of Women and Work (and Why It's Different Than You Think) Reshma Saujani
(4/5)
Free
Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo Reggie Fils-Aimé
(5/5)
Free
Imaginable: How to See the Future Coming and Feel Ready for Anything—Even Things that Seem Impossible Today Jane McGonigal
(4.5/5)
Free
The April/May 2022 Audiozine Issue Entrepreneur Magazine
(5/5)
Free
Your Work from Home Life: Redefine, Reorganize and Reinvent Your Remote Work (Tips for Building a Home-Based Working Career) M.J. Fievre
(4/5)
Free
Moonshot: Inside Pfizer's Nine-Month Race to Make the Impossible Possible Dr. Albert Bourla
(4.5/5)
Free
Full Out: Lessons in Life and Leadership from America's Favorite Coach Monica Aldama
(4/5)
Free
Larger Than Yourself: Reimagine Industries, Lead with Purpose & Grow Ideas into Movements Thibault Manekin
(5/5)
Free
Impact Players: How to Take the Lead, Play Bigger, and Multiply Your Impact Liz Wiseman
(5/5)
Free
Where You Are Is Not Who You Are: A Memoir Ursula Burns
(5/5)
Free
The One Week Marketing Plan: The Set It & Forget It Approach for Quickly Growing Your Business Mark Satterfield
(4.5/5)
Free
The Debt Trap: How Student Loans Became a National Catastrophe Josh Mitchell
(4.5/5)
Free
Subtract: The Untapped Science of Less Leidy Klotz
(4/5)
Free

EXTRAORDINARY, SEGERA WA 0895-7111-00400, K3 Umum Pelatihan.pdf

  1. 1. Kursus Pelatihan K3 Umum Online EXTRAORDINARY, SEGERA WA 0895-7111-00400, K3 Umum Pelatihan
  2. 2. PERSYARATAN PESERTA : ➢ Minimal pendidikan D3/S1 ➢ Copy Ijazah Terakhir ➢ Surat Keterangan Kerja ➢ Softfile Foto dengan latar merah (file Jpg)
  3. 3. FASILITAS PESERTA : ❖ Sertifikasi SKP Ahli K3 Umum Kemenaker RI ❖ Lisensi Ahli K3 Umum Kemenaker RI ❖ Modul dan Undang-undang ❖ Kaos Polo K3 Umum dan Training Kit
  4. 4. INVESTASI PELATIHAN DAN SERTIFIKASI : • Investasi Pelatihan dan Sertifikasi : • - Umum : Rp. 5.500.000,- • - Utusan Perusahaan : Rp. 8.000.000,- • 30 Pendaftar Pertama : • - Umum : Rp. 4.000.000,- • - Utusan Perusahaan : Rp. 6.000.000,- • Bank Transfer Mandiri : • 164.000.3416.866 • a.n. PT. INSPIRASI INDONESIA BERDAYA
  5. 5. JADWAL ONLINE TRAINING & SERTIFIKASI VIA ZOOM : ❑Batch 14 : 14 Mei - 24 Mei 2022 ❑Batch 15 : 28 Mei - 06 Juni 2022 ❑Batch 16 : 11 Juni - 20 Juni 2022 ❑Batch 17 : 25 Juni - 05 Juli 2022 INFORMASI DAN REGISTRASI SEGERA WA https//wa.me/62895711100400

×