04-AULA AUTOMOTIVA - CAMBIO.pdf

um automóvel tem a função de fornecer as forças de tração e impulsão necessárias para induzir o movimento do automóvel. As caixas de marcha também são chamadas de caixas de câmbio ou caixas de mudanças com múltiplas velocidades. Principais componentes do sistema de transmissão

As trocas de marchas, nas caixas de mudança, são efetuadas ou com interrupção da força de tração (acoplamento por encaixe) ou sob carga através de acoplamento de fricção. • As caixas de marchas manuais ou automatizadas pertencem ao primeiro grupo e as transmissões automáticas ao segundo. • As caixas de marchas manuais instaladas em automóveis de passageiros e na maioria dos utilitários são de eixo duplo, com eixo principal e eixo intermediário. • As caixas de marchas para veículos pesados, como caminhões, possuem, algumas vezes, dois ou três eixo intermediários. • Esses casos requerem medidas construtivas especiais para equilibrar a distribuição da potência nos eixos intermediários.