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1.- HABILIDADES y TERRENOS.ppt

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1.- HABILIDADES y TERRENOS.ppt

  1. 1. PERITO en AVALÚOS de INMUEBLES MÓDULO 1 – AVALÚOS y TERRENO 1. Finalidad del informe de avalúo. 2. Tipos de avalúos. 3. Habilidades del Perito Valuador. • Capacidad de Análisis. • Capacidad de Percepción. • Escala de calidades. 4. Valor Comercial del terreno. • Factores determinantes. • Fuentes para determinar el valor comercial de terrenos. 5. Zonas Residenciales y Zonas Comerciales. 6. RESUMEN DE MÓDULO 1
  2. 2. PERITO EN AVALÚOS de INMUEBLES TIPOS DE AVALÚOS 1. Avalúo Hipotecario 2. Avalúo Judicial 3. Avalúo para Seguros 4. Avalúo Inmobiliario
  3. 3. PERITO en AVALÚOS de INMUEBLES HABILIDADES INDISPENSABLES
  4. 4. I.- CAPACIDAD de ANÁLISIS DESGLOSE DEL INMUEBLE 1. Terreno 2. Edificaciones: – Bardas – Rejas – Portones – Edificación principal – Edificación secundaria – Galerías – Pisos en patio – Churrasquera – Piscina – Garaje – Locales comerciales – Bauleras
  5. 5. VALORES DE AVALÚO
  6. 6. II.- CAPACIDAD de PERCEPCIÓN $us.- 1,200 por M2 $us.- 200 por M2 GALERÍA GALERÍA
  7. 7. ESCALA DE CALIDADES 1. Super lujo 2. Lujo 3. Primera 4. Estándar 5. Económica
  8. 8. CAPACIDAD DE PERCEPCIÓN Significa DARSE CUENTA de las calidades El perito valuador es: EXPERTO EN DETECTAR CALIDADES
  9. 9. VALOR COMERCIAL DEL TERRENO FACTOR DETERMINANTE: Oferta y Demanda – UBICACIÓN – INFRAESTRUCTURA BÁSICA • PAVIMENTO • RED DE ALCANTARILLADO • ENERGÍA ELÉCTRICA • AGUA POTABLE • RED DE GAS DOMICILIARIO – INFRAESTRUCTURA SOCIAL – CERCANÍA A 1 KM. A LA REDONDA • CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS: MERCADO, SUPERMERCADO, ETC. • CENTRO DE EDUCACIÓN: ESCUELAS • CENTRO DE SALUD: CLÍNICA, HOSPITAL, POSTA SANITARIA • MÓDULO POLICIAL • CENTROS DE ATENCIÓN PÚBLICA: AGENCIAS BANCARIAS, SUB-ALCALDÍA • ÁREAS DE ESPARCIMIENTO: PARQUES y JARDINES, CANCHAS DEPORTIVAS
  10. 10. VALOR COMERCIAL DEL TERRENO NORMAS QUE DEBEN APLICARSE • PRIMERA NORMA: • NO EXISTEN TABLAS CON VALORES COMERCIALES DE TERRENOS • SEGUNDA NORMA: • EL PRECIO DEL TERRENO PUEDE CAMBIAR EN POCO TIEMPO Y EN POCA DISTANCIA ************************** FUENTES PARA OBTENER EL VALOR DE TERRENO PRIMERA FUENTE: INVESTIGAR MEDIANTE UN SONDEO EN EL LUGAR 2 CUADRAS A LA REDONDA SEGUNDA FUENTE: INVESTIGAR MEDIANTE LA OFERTA PÚBLICA: PRENSA, INTERNET, ETC. TERCERA FUENTE: OBTENER LA INFORMACIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS. CUARTA FUENTE: OBTENER LA INFORMACIÓN DE EMPRESAS AVALUADORAS.
  11. 11. HERRAMIENTAS NECESARIAS 1. Plano de uso de suelo – Plan regulador 2. Planos de edificaciones – mínimamente plantas 3. Tablas y Planillas actualizadas 4. Valores de mercado
  12. 12. CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS TIPOS DE ZONAS: I.- Zonas Residenciales II.- Zonas Comerciales III.- Zonas Industriales IV.- Zonas Mixtas
  13. 13. ZONAS RESIDENCIALES CALIDADES ESCALA PARA CALIFICAR CADA ZONA: 1. SUPER LUJO 2. LUJO 3. PRIMERA 4. ESTANDAR 5. ECONÓMICA 6. MARGINAL _____________________________________________
  14. 14. TIPOS DE ZONAS RESIDENCIALES 1. CONDOMINIO PRIVADO - URBANIZACIÓN CERRADA 2. URBANIZACIÓN ABIERTA 3. BARRIO _____________________________________________
  15. 15. ZONAS COMERCIALES ESCALA PARA CALIFICAR CADA ZONA: 1. MUY COMERCIAL: ALTA CIRCULACIÓN DE CLIENTES POTENCIALES 2. MEDIANAMENTE COMERCIAL: MEDIANA CIRCULACIÓN DE CLIENTES 3. POCO COMERCIAL: BAJA CIRCULACIÓN DE CLIENTES
  16. 16. TIPOS DE ZONAS COMERCIALES 1. CENTROS COMERCIALES 2. FERIAS COMERCIALES 3. MERCADOS 4. ZONAS COMERCIALES ABIERTAS _____________________________________________

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