1.- HABILIDADES y TERRENOS.ppt

1.
PERITO en AVALÚOS de INMUEBLES
MÓDULO 1 – AVALÚOS y TERRENO
1. Finalidad del informe de avalúo.
2. Tipos de avalúos.
3. Habilidades del Perito Valuador.
• Capacidad de Análisis.
• Capacidad de Percepción.
• Escala de calidades.
4. Valor Comercial del terreno.
• Factores determinantes.
• Fuentes para determinar el valor comercial de terrenos.
5. Zonas Residenciales y Zonas Comerciales.
6. RESUMEN DE MÓDULO 1
2.
PERITO EN AVALÚOS de INMUEBLES
TIPOS DE AVALÚOS
1. Avalúo Hipotecario
2. Avalúo Judicial
3. Avalúo para Seguros
4. Avalúo Inmobiliario
3.
PERITO en AVALÚOS de INMUEBLES
HABILIDADES
INDISPENSABLES
6.
II.- CAPACIDAD de PERCEPCIÓN
$us.- 1,200 por M2 $us.- 200 por M2
GALERÍA GALERÍA
7.
ESCALA DE CALIDADES
1. Super lujo
2. Lujo
3. Primera
4. Estándar
5. Económica
8.
CAPACIDAD DE PERCEPCIÓN
Significa DARSE CUENTA de las calidades
El perito valuador es:
EXPERTO EN DETECTAR CALIDADES
9.
VALOR COMERCIAL DEL TERRENO
FACTOR DETERMINANTE: Oferta y Demanda
– UBICACIÓN
– INFRAESTRUCTURA BÁSICA
• PAVIMENTO
• RED DE ALCANTARILLADO
• ENERGÍA ELÉCTRICA
• AGUA POTABLE
• RED DE GAS DOMICILIARIO
– INFRAESTRUCTURA SOCIAL – CERCANÍA A 1 KM. A LA REDONDA
• CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS: MERCADO, SUPERMERCADO, ETC.
• CENTRO DE EDUCACIÓN: ESCUELAS
• CENTRO DE SALUD: CLÍNICA, HOSPITAL, POSTA SANITARIA
• MÓDULO POLICIAL
• CENTROS DE ATENCIÓN PÚBLICA: AGENCIAS BANCARIAS, SUB-ALCALDÍA
• ÁREAS DE ESPARCIMIENTO: PARQUES y JARDINES, CANCHAS DEPORTIVAS
10.
VALOR COMERCIAL DEL TERRENO
NORMAS QUE DEBEN APLICARSE
• PRIMERA NORMA:
• NO EXISTEN TABLAS CON VALORES COMERCIALES DE TERRENOS
• SEGUNDA NORMA:
• EL PRECIO DEL TERRENO PUEDE CAMBIAR EN POCO TIEMPO Y EN POCA DISTANCIA
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FUENTES PARA OBTENER EL VALOR DE TERRENO
PRIMERA FUENTE: INVESTIGAR MEDIANTE UN SONDEO EN EL LUGAR 2 CUADRAS A LA REDONDA
SEGUNDA FUENTE: INVESTIGAR MEDIANTE LA OFERTA PÚBLICA: PRENSA, INTERNET, ETC.
TERCERA FUENTE: OBTENER LA INFORMACIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS.
CUARTA FUENTE: OBTENER LA INFORMACIÓN DE EMPRESAS AVALUADORAS.
11.
HERRAMIENTAS NECESARIAS
1. Plano de uso de suelo – Plan regulador
2. Planos de edificaciones – mínimamente plantas
3. Tablas y Planillas actualizadas
4. Valores de mercado
12.
CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS
TIPOS DE ZONAS:
I.- Zonas Residenciales
II.- Zonas Comerciales
III.- Zonas Industriales
IV.- Zonas Mixtas
13.
ZONAS RESIDENCIALES CALIDADES
ESCALA PARA CALIFICAR CADA ZONA:
1. SUPER LUJO
2. LUJO
3. PRIMERA
4. ESTANDAR
5. ECONÓMICA
6. MARGINAL
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14.
TIPOS DE ZONAS RESIDENCIALES
1. CONDOMINIO PRIVADO - URBANIZACIÓN CERRADA
2. URBANIZACIÓN ABIERTA
3. BARRIO
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15.
ZONAS COMERCIALES
ESCALA PARA CALIFICAR CADA ZONA:
1. MUY COMERCIAL: ALTA CIRCULACIÓN DE CLIENTES POTENCIALES
2. MEDIANAMENTE COMERCIAL: MEDIANA CIRCULACIÓN DE CLIENTES
3. POCO COMERCIAL: BAJA CIRCULACIÓN DE CLIENTES
16.
TIPOS DE ZONAS COMERCIALES
1. CENTROS COMERCIALES
2. FERIAS COMERCIALES
3. MERCADOS
4. ZONAS COMERCIALES ABIERTAS
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