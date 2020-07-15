Алексей Селезнёв. Как работать с API Google Analytics на языке R

Google Analytics является наиболее популярным инструментом среди используемых веб-аналитиками всего мира.

GA действительно гибкий и удобный инструмент для сбора данных о посещениях ваших сайтов, но, к сожалению, возможности по визуализации данных очень ограничены.

В связи с чем большинство пользователей отказываются от графического интерфейса в пользу API.



В ходе доклада я продемонстрирую некоторые возможности взаимодействия с API Google Analytics на языке R с помощью пакета googleAnalyticsR.



1. Что такое язык R и в чём его преимущества?

2. Возможности пакета googleAnalyticsR.

3. Авторизация в API Google Analytics через сервисный аккаунт.

4. Запрос статистических отчётов из Core Reporting API v4. 5. Построение визуализации на основе полученных данных с помощью пакета ggplot2.