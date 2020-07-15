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Как работать с API Google Analytics на языке R С помощью пакета googleAnalyticsR Алексей Селезнёв Докладчик
Чем я занимаюсь Развиваю отдел аналитики в Netpeak Веду youtube и telegram канал R4marketing Разрабатываю R пакеты для инт...
Про Netpeak Netpeak — компания, которая стремится развивать рынок интернет-маркетинга. Вне зависимости от того, станете вы...
Преимущества Кроссплатформенный Windows, MacOS, Linux Имеет более 15000 дополнительных пакетов Open Source Бесплатный Имее...
Возможности пакета googleAnalyticsR ● Поддерживает различные способы авторизации, в том числе через сервисные аккаунты ● Р...
Статьи, литература и видео уроки по теме на русском языке Статьи ● Как получить данные из Google Analytics в R и загрузить...
Алексей Селезнёв Head of Analytics Dept. at Netpeak +38 (048) 73-73-501 a.seleznev@netpeak.net seleznev.netpeak Буду рад о...
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Алексей Селезнёв. Как работать с API Google Analytics на языке R

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Google Analytics является наиболее популярным инструментом среди используемых веб-аналитиками всего мира.
GA действительно гибкий и удобный инструмент для сбора данных о посещениях ваших сайтов, но, к сожалению, возможности по визуализации данных очень ограничены.
В связи с чем большинство пользователей отказываются от графического интерфейса в пользу API.

В ходе доклада я продемонстрирую некоторые возможности взаимодействия с API Google Analytics на языке R с помощью пакета googleAnalyticsR.

1. Что такое язык R и в чём его преимущества?
2. Возможности пакета googleAnalyticsR.
3. Авторизация в API Google Analytics через сервисный аккаунт.
4. Запрос статистических отчётов из Core Reporting API v4. 5. Построение визуализации на основе полученных данных с помощью пакета ggplot2.

Published in: Presentations & Public Speaking
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Алексей Селезнёв. Как работать с API Google Analytics на языке R

  1. 1. Как работать с API Google Analytics на языке R С помощью пакета googleAnalyticsR Алексей Селезнёв Докладчик
  2. 2. Чем я занимаюсь Развиваю отдел аналитики в Netpeak Веду youtube и telegram канал R4marketing Разрабатываю R пакеты для интернет маркетинга Преподаю на онлайн курсе Язык R для интернет маркетинга
  3. 3. Про Netpeak Netpeak — компания, которая стремится развивать рынок интернет-маркетинга. Вне зависимости от того, станете вы нашим клиентом или нет, мы готовы помогать в обучении для достижения бизнес-целей вашего проекта. Работаем на рынке интернет-маркетинга с 2006 года 2000+ успешных проектов 200+ сертифицированных специалистов 7 офисов в 4 странах мира Наши разработки: Мы делаем прибыльнее бизнес наших клиентов: В группе компаний Netpeak создаются лучшие продукты для профессионалов рынка. Практически все лидеры рынка интернет-маркетинга используют Serpstat, Ringostat, Netpeak Software и другие продукты, которые были созданы в Netpeak Group.
  4. 4. Преимущества Кроссплатформенный Windows, MacOS, Linux Имеет более 15000 дополнительных пакетов Open Source Бесплатный Имеет удобную среду разработки RStudio
  5. 5. Возможности пакета googleAnalyticsR ● Поддерживает различные способы авторизации, в том числе через сервисные аккаунты ● Работает со всеми доступными API Google Analytics, включая User Activity API ● Имеет продвинутые методы обхода семплирования данных ● Поддерживает пакетную отправку запросов, до 5 запросов одновременно ● Позволяет создавать собственные вычисляемые показатели не прибегаю к веб интерфейсу Google Analytics ● Позволяет сравнивать данные за разные периоды ● Позволяет запрашивать отчёты по когортам
  6. 6. Статьи, литература и видео уроки по теме на русском языке Статьи ● Как получить данные из Google Analytics в R и загрузить в Power BI ● Как загрузить данные из API Google Analytics в R: часть 2 Книги ● Перевод книги «Using Google Analytics with R» от Якова Осипенкова Видео уроки ● Как загрузить данные о расходах из Facebook в Google Analytics с помощью языка R ● Как загрузить данные о расходах из Яндекс.Директ в Google Analytics Бесплатный видео курс “Язык R для пользователей Excel” ● Плейлист ● Материалы ● Тесты ● Статья о курсе на Хабре
  7. 7. Алексей Селезнёв Head of Analytics Dept. at Netpeak +38 (048) 73-73-501 a.seleznev@netpeak.net seleznev.netpeak Буду рад ответить на все ваши вопросы

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