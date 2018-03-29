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Darkness�at�Noon A�fictional�portrayal�of�an�aging�revolutionary,�this�novel�is�a�powerful�commentary�on�the�nightmare�pol...
Darkness�at�Noon
Darkness�at�Noon
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FREE Darkness at Noon Audiobook Download mp3 online | Fiction Audiobook

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Published in: Entertainment & Humor
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FREE Darkness at Noon Audiobook Download mp3 online | Fiction Audiobook

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  2. 2. Darkness�at�Noon A�fictional�portrayal�of�an�aging�revolutionary,�this�novel�is�a�powerful�commentary�on�the�nightmare�politics�of�the troubled�20th�century.�Born�in�Hungary�in�1905,�a�defector�from�the�Communist�Party�in�1938,�and�then�arrested�in both�Spain�and�France�for�his�political�views,�Arthur�Koestler�writes�from�a�wealth�of�personal�experience. Imprisoned�by�the�political�party�to�which�he�has�dedicated�his�life,�Nicolas�Rubashov�paces�his�prison�cell, examining�his�life�and�remembering�his�tempestuous�career.�As�the�old�intelligentsia�is�eradicated�to�make�way�for the�new,�he�is�psychologically�tortured�and�forced�to�confess�to�preposterous�crimes.�Comparing�himself�to�Moses, led�to�the�Promised�Land�but�refused�entry,�he�sees�only�darkness�at�the�end�of�his�life�where�once�he�saw�such promise�for�humanity. Frank�Muller's�narrative�expertise�is�perfect�for�this�haunting�work.�Rubashov's�personal�agony�becomes�Muller's�as he�presents�Koestler's�relevant�and�important�questions�to�a�world�entering�a�new�millennium.
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