Dumitru Stăniloae - Rugăciunea lui Iisus și experiența Duhului Sfânt

Parintele Dumitru Staniloae este cu siguranta cel mai mare teolog ortodox al sfarsitului secolului XX. Vasta si profunda, opera sa exprima in acelasi timp sensibilitatea mistica si rigoarea dogmatica a Ortodoxiei patristice, cat si geniul specific al Ortodoxiei romanesti.

Aparute acum pentru prima data in romaneste, textele reunite in acest volum reprezinta cateva conferinte tinute de parintele profesor Dumitru Staniloae in Occident in anii ’70. Ele transcriu in termeni simpli, accesibili cititorului modern nespecializat, reflectia sa personala asupra specificului spiritualitatii ortodoxe. Experienta duhovniceasca a Bisericii intrupata in sfintenie si rugaciune apare aici ca manifestare plina de finete a „delicatetii” si gingasiei umanului transfigurat in a carei „transparenta” licareste taina suprema a Iubirii Sfintei Treimi. Deschizand umanul spre orizontul Infinitului divin, mistica ortodoxa intemeiaza astfel autenticitatea tuturor expresiilor si dimensiunilor existentei omului, dovedindu-si relevanta nedepășită.