Mesut tutsak Cv & Portfolyo

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MESUT TUTSAK I İÇ MİMAR Doğum Tarihi: 19.05.1996 Ehliyet : B Medeni Durum : Bekar Diller: Türkçe , İngilizce İletişim: +90...
KONSEPT Gebze Gözlük Mekan, Gebze’de bulunmaktadır. İş veren tarafından giriş kısmı için kon- sept çalışması talep edilmiş...
KONSEPT / UYGULAMA Bostan Villa - Acarkent Yapı, İstanbul-Acarkent de bulunmak- tadır. İş veren tarafından cephe için kons...
Öncesi Sonrası
Öncesi Sonrası
KONSEPT / UYGULAMA Akva Dent Lobi & Resepsiyon Mekan, Beylikdüzü’nde bulunmak- tadır. İş veren tarafından giriş kısmı için...
Öncesi Sonrası
Öncesi Sonrası
YATAK ODASI - FIKIR PROJESI
Mekan, İzmir-Balatçık da yeni açılan İ. Katip Çelebi Üniversitesinin arka girişindedir. Aynı zaman da bölgenin ilk 3. nesi...
DIŞ KISIM TASARIMIN ÖNDDEN GÖRÜNÜŞÜ MEKANIN IÇI GIRIŞ KIŞMI
MEVZUNİYET PROJESİ Bina, Girne'nin alsancak bölgesinde yer almaktadır. Alsancak merkeze toplu taşıma araçlarından indikten...
arazi planı Alanın girişinde işleve uygun olarak kır- mızı, yeşil, beyaz ve ahşap tonları öne çıkı- yor. Üst kotta yer ala...
Ana Yapı Plan ana yapıya giriş noktası resepsiyon & lobby resepsiyon ve restaurant giriş avlusu Ana Yapı Persfektif
Restauranta geçiş koridoru [resepsiyonun arkası] Bar Restaurant şarap mahzeni bölümü
TUĞLA DUVAR SISTEMI
ŞARAP RAF SISTEMI
ODA TIPLERI
double room twin room
ISLAK HACIM [IKI ODA IÇINDE AYNI]
KAPALI SERGI ALANI [ÜST BINA] PLAN kesit h
Giriş cephesi Ön cephe iç mekan iç mekan
HEX-CAT SHELTER Hex-cat, birçok kedinin barına- bileceği farklı açılardaki altı- gen prizmalardan oluşuyor. Tasarım fikri,...
“Focus” pozisyonu yemek kabı pasif soğutma fikra tasarım fikirler yatay kesit IÇ SISTEM PERSFEKIF ÜST PERSFEKTİF ön görünü...
BİSİKLET KAFE İÇ MİMARİ PROJE I Yapı Lefkoşanın haspolat bölgesinde UKÜ kampüsünde yer almaktadır. Yapının eski fonksiyonu...
İçerideki hareketin rahatlaması için bar girişte yer almaktadır. Oturma alanı, bisiklet sergi bölümü ile ayrılmıştır. Topl...
PROJE ADI Kesit C-C Maket Görseli Malzemeler
PROJE ADI Kesit D-D Kesit C-C Maket Görseli
ODA KABARET ön görünüş giriş kat planı sende kat planı a kesiti detaylar b kesiti Yapı Kıbrıs-Lefkoşa bölgesinde yer almak...
Sende Kat Persfektif Görünüş Giriş Kat Persfektif Görünüş
Ön Cephe Gece Efekti Tuvaletler
Girş Sende Kat
Sende Kat Merdiven Sende kat Dansçıların Koridoru
PROJE ADI Projenin tarafımdan çalışılan kısımlarına yer verilmiştir.
İÇ MİMARİ PROJE V Alan, Lefkoşa'nın Taşkent bölgesinde yer almaktadır. Bölge, Bufavento Kalesi yolu üzerindedir ve toplu t...
Alanın girişinden itibaren gölgelik görevi gören bir sistem bulunuyor. Soldaki boşluk çeşitli etkinlikler için uygundur. Y...
Giriş Bölümü Etkinlik Alanından Giriş Bölümünün Görünüşü Otra Alan Teras ve Tuvalet Bölümü
BUILDONG I
BUILDING II
Mesut tutsak Cv & Portfolyo
Mesut tutsak Cv & Portfolyo
Mesut tutsak Cv & Portfolyo
Mesut tutsak Cv & Portfolyo
Mesut tutsak Cv & Portfolyo
Mesut tutsak Cv & Portfolyo
Mesut tutsak Cv & Portfolyo
Mesut tutsak Cv & Portfolyo
Mesut tutsak Cv & Portfolyo
Mesut tutsak Cv & Portfolyo
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Mesut tutsak Cv & Portfolyo

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Merhabalar,

Ekibinizde yer almak için başvuru yapmak istiyorum.

Özgeçmiş :
1996 yılı, İzmir doğumlu bir iç mimarım. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İç Mimarlık(eng) bölümünü bitirdim. Üniversite yıllarında tiyatro ve Mimarlık topluluklarında yer aldım. 2. sınıfın yaz döneminde Hacky's kafenin 2. şubesinin konsept-uygulama çalışmalarını yürüttüm. Aynı yaz döneminde şantiye aşamalarının her kademesini deneyimlemek amaçlı İzmir-Narlıdere de 4 katlı villa projesinde stajyer dönemi ve 1 ay gönüllü yer aldım. 3. sınıfın yaz döneminde orta ölçekte bir ofiste staj imkanı bularak, ofis ortamında teknik detayların çözümü ve proje yönetimi aşamalarını daha fazla tecrübe edebilme imkanı buldum. 4. sınıfta 2 mimarlık ofisi ile KKTC Merkez Bankası Ulusal Mimari Proje Yarışmasına proje asistanı olarak katılma imkanı buldum ve projemiz mansiyon ödülüne layık görüldü. Ayrıca 4. sınıfta Olguner Mimarlık ve Antre Design(Kıbrıs) ofislerinde çalışma fırsatları buldum. Aynı sene Atilla Yücel eskiz yarışmasında mansiyon ödülü kazandım. 4 yıllık İç Mimarlık eğitimim boyunca birçok projem fakülte arşivinde ve sergisinde yer almıştır. Üniversiteden mezun olduktan sonra Akva Dent kliniği için lobi ve resepsiyon konsept proje ayrıca Acarkent'de bulunan Bostan Villa için cephe konsept projesini gerçekleştirdim. Bu iki projede pandemi şartlarından dolayı uygulama aşaması ileri tarihe ertelenmiştir. Ofis stajı döneminde ağırlıklı olarak konut projelerinin mekan çözümleri ve detay/uygulama kısımları üzerine çalışma fırsatı yakaladım. İstenildiği takdirde bu çalışmalarımı gönderebilirim. Çalışmakta olduğum firmada, gözlük mağazası ve genç odası tasarımlarını gerçekleştirdim. Şuan konut projesi üzerine çalışmaya devam etmekteyim.

Published in: Design
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Mesut tutsak Cv & Portfolyo

  1. 1. MESUT TUTSAK I İÇ MİMAR Doğum Tarihi: 19.05.1996 Ehliyet : B Medeni Durum : Bekar Diller: Türkçe , İngilizce İletişim: +90 0536 563 3146 mesuttutsak.icmimar@gmail.com DENEYİMLER Küçükaksoy İnş. Mak. San.ve Tic.Ltd.Şti / Şantiye Stajı Alpesin İç Mimarlık / Ofis Stajı Olguner Mimarlık / İç Mimar Antre Design Mimarlık / Proje Asistanlığı İlkim Mimarlık / İç Mimar - Devam Ediyor Okul Projeleri Butik Hotel Tasarımı / Lefkoşa / 2020 Müze Tasarımı / Lefkoşa / 2019 Kabare Tasarımı / Lefkoşa / 2019 Hayvan Barınanğı / Lefkoşa / 2018 Mutfak Sanatları Akademisi / Lefkoşa / 2017 Göz Kliniği / Lefkoşa-Ortaköy / 2017 Bisiklet Kafe / Lefkoşa-UKÜ Kampüsü / 2016 Projeler Gebze Gözlük / Konsept Tasarım / 2020 Akva Dent / Lobi - Resepsiyon Konspet Tasarımı / 2020 Bostan Villa / Acarkent / İstanbul / Cephe Tasarımı / 2020 Hacky’s Kafe İKÇÜ / İzmir-Balatçık / Konsept-Uygulama / 2017 B**** Evi Projesi / Islak Hacim - Ortak Alanlar ( Staj Çalışması) S**** Ş**** Evi / Yatak Odaları - Çamaşır Odası (Staj Çalışması) ÇALIŞTAY & ÖDÜLLER ALANI PROGRAMLAR Yarışmalar: UKÜ GSTMF “Atilla Yücel Eskiz Yarışması” - Mansiyon KKTC Merkez Bankası Ulusal Mimari Proje Yarışması - Mansiyon - Proje Asistanı Çalıştaylar: Internatıonal Workshop on Adaptive Re-use & Infıll - 2018 The art of Figure Ground - 2018 Traces of Techonology -2019 Autodesk Autocad Autodesk 3Dmax V-ray 5 REFERANSLAR Prof. Dr. Sevinç Kurt / UKÜ İçmimarlık Bölüm Başkanı 0533 865 75 14 / skurt@ciu.edu.tr Ahmet Özenç / Antre Design Mimarlık - Kurucu 0533 867 44 15 / aozenc@antrecyprus.com Dr. Ahmet Murat Saymanlıer / UKÜ İçmimarlık Bölüm Başkan Yard. 0542 866 30 01 / ahmets@ciu.edu.tr Onur Olguner / Olguner Mimarlık - Kurucu 0548 836 59 79 / onur@olgunerdesign.com Özge Gören Erdaş / İç Mimar 0541 807 82 08 / ozgegorenn@gmail.com EĞİTİM Uluslararası Kıbrıs Ünersitesi 2015-2020 İç Mimarlık [GANO: 3.38] 2016-17 Güz:2,86 - Bahar:3,01 2017-18 Güz:3,00 - Bahar:3,33 (Onur Belgesi x 2) 2018-19 Güz:3,65 - Bahar:3,51 (Yüksek Onur Belgesi x 2) 2019-20 Güz:3,55 - Bahar:4,00 (Yüksek Onur Belgesi x 2) A.Ü. / Açıköğretim - Parekende Satış ve Mağaza Yöneticiliği (Devam Ediyor) Adobe Illustrator CC Adobe Photoshop CC SketchupPro Lumion 10 Corona Render
  2. 2. KONSEPT Gebze Gözlük Mekan, Gebze’de bulunmaktadır. İş veren tarafından giriş kısmı için kon- sept çalışması talep edilmiştir. İş verenin isteği doğrultusunda henüz kesinleşmediği için mağzanın ismine yer verilmemiştir. Satış - karşılama bölümü girişi karşısına konum- landırılmıştır. Bu bölümün çevresini saran bir gözlük vitrin kurgulanmıştır. Depoya inen merdiven ayna tasarımı ile mekan ile ilikkisi kesilmiştir. Aynı zamanda alana derinlik kazan- dırılmıştır.
  3. 3. KONSEPT / UYGULAMA Bostan Villa - Acarkent Yapı, İstanbul-Acarkent de bulunmak- tadır. İş veren tarafından cephe için konsept tasarımı talep edilmiştir. Hazırlanılan görseller ile konsept sunum gerçekleştirilmiş olup onay alınmıştır. Proje devam etmektedir. İş veren tarafında mevcut programın korunup, nötr tonların hakim olduğu modern cephe tasarımı talep edilm- iştir.
  4. 4. Öncesi Sonrası
  5. 5. Öncesi Sonrası
  6. 6. KONSEPT / UYGULAMA Akva Dent Lobi & Resepsiyon Mekan, Beylikdüzü’nde bulunmak- tadır. İş veren tarafından giriş kısmı için konsept çalışması talep edilmiştir. İş verenin isteği doğrultusunda elinde malzeme bulunduğu için çalışmada baffle sistem ve ayna kullanımı yer vermemiz istenmiştir. İş verenin tale- pleri doğrultusunda hazırlanılan proje görselleri ile konsept sunum gerçekleştirilmiş olup onay alınmıştır. Proje uygulama aşamasında olup, devam etkemtedir.
  7. 7. Öncesi Sonrası
  8. 8. Öncesi Sonrası
  9. 9. YATAK ODASI - FIKIR PROJESI
  10. 10. Mekan, İzmir-Balatçık da yeni açılan İ. Katip Çelebi Üniversitesinin arka girişindedir. Aynı zaman da bölgenin ilk 3. nesil kahve üzerine olan işletmesidir. İşletme Hacky’s kafenin 2. şubesidir. İş verenlerin ve Hacky’s kafenin kurucuları tarafından yöneltilen ilk istek yerleşim planında bar bölümünün mekanın tama- mını görecek şekilde olmasıdır ve me- kanın girişinden itibaren barın iç atmos- ferde kurumsal kimlik taşıması olmuştur. Tasarımda endüstriyel tarz ön planda tutulmuştur. Bu tarzı desteklemek adına elektrik aksanı tavanda ray sistem ile taşınmıştır. Aydnlatma ise ray sisteme monte edilen ayarlanabilir ray spot ile sağlanmıştır. Tasarımda genel olarak olarak ahşap ve metal kullanılmıştır. Dış mekanda ki sabit oturma grupları, profil iskelete boardex monte edilip üstü lambri kaplanarak yapılmıştır. KONSEPT / UYGULAMA Adress: 8788/10 sok. no:8 çiğli-izmir iş veren Sercan önder 0534 392 89 21 sercanonder963@gmail.com Berkay Demir 0551 402 18 95 /roastedbaristas.com /hackyscoffee.com
  11. 11. DIŞ KISIM TASARIMIN ÖNDDEN GÖRÜNÜŞÜ MEKANIN IÇI GIRIŞ KIŞMI
  12. 12. MEVZUNİYET PROJESİ Bina, Girne'nin alsancak bölgesinde yer almaktadır. Alsancak merkeze toplu taşıma araçlarından indikten sonra böl- geye ulaşım 20 dakika yürüme mesafesin- dedir. Ayrıca işletmenin kendine ait oto- parkı bulunmaktadır. Bina yeniden tasar- lanırken kendi kimliğini kaybetmeden yeni bir kimlik yaratılması düşünülmüştür. Konaklamanın yanı sıra bina, şaraphane ve şarap restoranı işlevini de sunmakta- dır. Toplam 10 odadan oluşmaktadır. Kontenjanı 20 kişiden oluşmaktadır. Yapı fonksiyonlarına göre bölümlere ayrılmış- tır. Ana girişin sol tarafı hem otel müşte- risine hem de dışarıdan gelenlere açıktır. Sağ taraf sadece otel müşterilerine ayrılmıştır. Çalışan ve depolama depart- manları diğer departmanlardan ayrılmış- tır. Alanın üst kısmındaki yapı sergiye ayrılmıştır. Ulaşım, resepsiyonun arkasın- daki merdivenlerden sağlanacaktır.
  13. 13. arazi planı Alanın girişinde işleve uygun olarak kır- mızı, yeşil, beyaz ve ahşap tonları öne çıkı- yor. Üst kotta yer alan yapıların üzeri sarı taşla kaplanmış ve su kulesinin kimliğinin korunması amaçlanmıştır.Ana binada resep- siyon ve restaurant mevcuttur. Bu iki bölü- mün girişi ayrıdır fakat aynı avludan sağla- nır. Çalışan alanından diğer alanlara ge- çişte kullanılan aks yapı içerisindeki sirkü- lasyondan ayrı konumlanmıştır. Odalar güneş ışığı ve havalandırma açısından en verimli yerde bulunmaktadır. Önemli saat- lerde yataydan güneş ışığı almaz ve arka- sında büyük bir ormanlık tepe olduğu için deniz tarafından gelen rüzgarlardan daha az etkilenir. Böylelikle her iki katta bulu- nan odalar önündeki geniş alanı rahatlık- la kullanılabilmektedir. Peyzajdaki geniş alanlar çeşitli aktivitelere izin verir. Bina- nın sol tarafındaki alanlar, kapsamlı akti- vitelerde kullanılmak üzere alternatif olarak sunulmuştur.
  14. 14. Ana Yapı Plan ana yapıya giriş noktası resepsiyon & lobby resepsiyon ve restaurant giriş avlusu Ana Yapı Persfektif
  15. 15. Restauranta geçiş koridoru [resepsiyonun arkası] Bar Restaurant şarap mahzeni bölümü
  16. 16. TUĞLA DUVAR SISTEMI
  17. 17. ŞARAP RAF SISTEMI
  18. 18. ODA TIPLERI
  19. 19. double room twin room
  20. 20. ISLAK HACIM [IKI ODA IÇINDE AYNI]
  21. 21. KAPALI SERGI ALANI [ÜST BINA] PLAN kesit h
  22. 22. Giriş cephesi Ön cephe iç mekan iç mekan
  23. 23. HEX-CAT SHELTER Hex-cat, birçok kedinin barına- bileceği farklı açılardaki altı- gen prizmalardan oluşuyor. Tasarım fikri, arka ayaklarının üzerinde kalkıp ve başını yere koyan bir kedinin “Focus“ po- zisyonundan (figür1) ilham alıyor. Ortadaki giriş (B) kedi- nin kafasını, sol-sağ kısımlar (A-C) arka bacaklarını, yemek Ürün İsmi : HEX-CAT Konsept : Altıgenlerin kargaşası Materyal : AHŞAP PLAKA Hex-cat, birçok kedinin barınabileceği farklı açılardaki altıgen prizmalardan oluşuyor. Tasarım fikri, arka ayaklarının üzerinde kalkıp ve başını yere koyan bir kedinin “Focus“ pozisyonundan (figür1) ilham alıyor. Ortadaki giriş (B) kedinin kafasını, sol-sağ kısımlar (A-C) arka bacaklarını, yemek kapları ise kafasının iki yanına birleştirdiği patilerini betimliyor. İç kısımda toplam 4 balkon vardır. Tasarımda tek malzeme kullanımı ve hatların sadeliğini taşımakla birlikte bir çok açıdan asıl fonksiyonu dışında heykelsi formu ile birçok park tasarımına uyum sağlıyor. Tasarım, okul arşivine kaldırılmıştır MOBİLYA TASARIMI VE UYGULAMASI I
  24. 24. “Focus” pozisyonu yemek kabı pasif soğutma fikra tasarım fikirler yatay kesit IÇ SISTEM PERSFEKIF ÜST PERSFEKTİF ön görünüş dikey kesit -b-
  25. 25. BİSİKLET KAFE İÇ MİMARİ PROJE I Yapı Lefkoşanın haspolat bölgesinde UKÜ kampüsünde yer almaktadır. Yapının eski fonksiyonu fırın-kafedir. Tek kaltı betonarme bir yapıdır. Bitişik 3 kafeden oluşan bir sırada yer almaktadır. Bu üç kafede aynı tuvaleti kul- lanmaktadır. Bu mekanda, bisiklet topluluklarını kampüs hayatıyla birleştirmeyi amaçlanmıştır. Mekân bisiklet toplulukları için toplantı ve bisiklet kiralama seçeneklerine sahip olacak. Aynı zamanda burası kampüs öğrencisinin kahve ihtiyaçlarını karşılarken, "Take Away" seçeneğini ön plana çıkarmaktadır. Tasarımda Endüstriyel stil tercih edilmiştir. Sıtl belir- nlendikten sonra konsepti daha iyi kavramak için anah- tar kelimeler(enerji, dinamik, geri dönüşüm) belirlenmiş- tir. Materyal olarak zemin ve bar da şap beton, duvar- larda genel olarak OSB, mobilyalarda ise ahşap tercih edilmiştir. Tasarım, okulun fakülte arşivine kaldırılmıştır. Ayrıca Prof. Dr. Atilla Yücel adına düzenenlenen anma etkinlerinde sergilenmiştir.
  26. 26. İçerideki hareketin rahatlaması için bar girişte yer almaktadır. Oturma alanı, bisiklet sergi bölümü ile ayrılmıştır. Toplantılar için barın yanında uzun masa kullanılmıştır. Barın bitiminde ise bisiklet depolama bölümüne açılan kapı vardır. Kapının hemen yanında Bisiklet kiralayan müsteriler için kilitli dolap mevcuttur. Plan yerleşiminde barın her noktaya en uygun açı ile hakim olması düşünülmüştür.
  27. 27. PROJE ADI Kesit C-C Maket Görseli Malzemeler
  28. 28. PROJE ADI Kesit D-D Kesit C-C Maket Görseli
  29. 29. ODA KABARET ön görünüş giriş kat planı sende kat planı a kesiti detaylar b kesiti Yapı Kıbrıs-Lefkoşa bölgesinde yer almaktadır. Yığma yapı tekniği ile yapılmış ve Kıbrıs taşı kullanılmıştır. Yapının çevresinde bir çok kamusal ve konut yapıları mevcuttur. Yapıta iki giriş var biri seyirci diğeri personel girişidir. Personel girişin alanın yanındaki otopark açılmaktadır. Yapının dış cephe tasarımın da çevre ile bağlamının kesilmemesi adına eski kimliğinin korunması, geceleri ise aydınlatmaların yardımıyla yeni kimliğini kazanmaktadır. Gelen seyirciler girişten itibaren bütün mekanı rahatlıkla algılayabilmektedirler. Bu durum yenilikçi sahne fikrini seyirciye aktarmakta etkileyici rol üstlenmektedir. Kabaret iç ve dış sahneden oluşmaktadır. İç sahne perde ile ikiye bölüne- bilmektedir. ön görünüş Aksonometrik Görünüş İÇ MİMARİ PROJE IV
  30. 30. Sende Kat Persfektif Görünüş Giriş Kat Persfektif Görünüş
  31. 31. Ön Cephe Gece Efekti Tuvaletler
  32. 32. Girş Sende Kat
  33. 33. Sende Kat Merdiven Sende kat Dansçıların Koridoru
  34. 34. PROJE ADI Projenin tarafımdan çalışılan kısımlarına yer verilmiştir.
  35. 35. İÇ MİMARİ PROJE V Alan, Lefkoşa'nın Taşkent bölgesinde yer almaktadır. Bölge, Bufavento Kalesi yolu üzerindedir ve toplu taşıma araçları vardır. Bölgede piknik alanı ve restoran bulunmaktadır. Aynı zamanda bölge vahşi hayvan rehabilitasyon alanı olduğundan çevrede inşaat yapıl- mamaktadır. Tasarlanan alanda iki kilise binası ve yıkık bir yapı vardı. Alan mobilya ve ahşap müze olarak tasarlan- mıştır. Kiliselerden biri müze olarak tasarlanmıştır. İkinci kilise, genel ahşap ve mobilya hakkında bilgi, sergi ve müzayede işlevleri sağlar. Çöken alanlara yeni bir çatı sistemi uygulan- dı. Mekanlar depo, çalışma alanı ve kü- tüphane olarak düzenlenmiştir. Müze- nin birinci önceliği modern sanata katkı sağlamaktır. Alan, Kıbrıs adına pek çok sanat eserinin sergilenmesinin yanı sıra başka aktiviteler için fırsatlar da sunmaktadır.
  36. 36. Alanın girişinden itibaren gölgelik görevi gören bir sistem bulunuyor. Soldaki boşluk çeşitli etkinlikler için uygundur. Yarı açık alan ekipman ve sahne için kullanılmıştır. Kullanılan tel malzemeler, kapalı alan algısın- dan kurtulmaya yöneliktir. Sonra ikinci kilisenin ortasında dış teşhir alanları vardır. Sol taraftaki yapı sadece müze olarak kullanılmaktadır. sağda sergi, müzayede ve bilgilendirme alanı. Kiliselerden sonra teras ve tuvaletler bölümleri vardır. Personellerin bu bölümden ilk kiliseye ulaşmak mümkündür. ikinci kilise ilk kilise
  37. 37. Giriş Bölümü Etkinlik Alanından Giriş Bölümünün Görünüşü Otra Alan Teras ve Tuvalet Bölümü
  38. 38. BUILDONG I
  39. 39. BUILDING II

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