Mesut tutsak Cv & Portfolyo

Merhabalar,



Ekibinizde yer almak için başvuru yapmak istiyorum.



Özgeçmiş :

1996 yılı, İzmir doğumlu bir iç mimarım. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İç Mimarlık(eng) bölümünü bitirdim. Üniversite yıllarında tiyatro ve Mimarlık topluluklarında yer aldım. 2. sınıfın yaz döneminde Hacky's kafenin 2. şubesinin konsept-uygulama çalışmalarını yürüttüm. Aynı yaz döneminde şantiye aşamalarının her kademesini deneyimlemek amaçlı İzmir-Narlıdere de 4 katlı villa projesinde stajyer dönemi ve 1 ay gönüllü yer aldım. 3. sınıfın yaz döneminde orta ölçekte bir ofiste staj imkanı bularak, ofis ortamında teknik detayların çözümü ve proje yönetimi aşamalarını daha fazla tecrübe edebilme imkanı buldum. 4. sınıfta 2 mimarlık ofisi ile KKTC Merkez Bankası Ulusal Mimari Proje Yarışmasına proje asistanı olarak katılma imkanı buldum ve projemiz mansiyon ödülüne layık görüldü. Ayrıca 4. sınıfta Olguner Mimarlık ve Antre Design(Kıbrıs) ofislerinde çalışma fırsatları buldum. Aynı sene Atilla Yücel eskiz yarışmasında mansiyon ödülü kazandım. 4 yıllık İç Mimarlık eğitimim boyunca birçok projem fakülte arşivinde ve sergisinde yer almıştır. Üniversiteden mezun olduktan sonra Akva Dent kliniği için lobi ve resepsiyon konsept proje ayrıca Acarkent'de bulunan Bostan Villa için cephe konsept projesini gerçekleştirdim. Bu iki projede pandemi şartlarından dolayı uygulama aşaması ileri tarihe ertelenmiştir. Ofis stajı döneminde ağırlıklı olarak konut projelerinin mekan çözümleri ve detay/uygulama kısımları üzerine çalışma fırsatı yakaladım. İstenildiği takdirde bu çalışmalarımı gönderebilirim. Çalışmakta olduğum firmada, gözlük mağazası ve genç odası tasarımlarını gerçekleştirdim. Şuan konut projesi üzerine çalışmaya devam etmekteyim.