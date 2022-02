What to Upload to SlideShare

Injertos cartilaginosos y manejo de punta nasal 1. INJERTOS CARTILAGINOSOS Y MANEJO DE PUNTA NASAL Marina Martínez Sánchez R2 ORLyCCC @marina_msan 2. INJERTOS 3. Los injertos han dramáticamente mejorado la calidad de nuestros resultados de rinoplastia, permitiendo un resultado primario mas natural •Absorción parcial del 1,4% a los 3 años de seguimiento •100% de los injertos se absorbieron cuando estuvieron colocados durante más de 10 años. Cadáver •No tienen un buen historial, especialmente en el dorso y en casos secundarios Aloplásticos Autólogos Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 4. Análisis Secuencia Al inicio del procedimiento Después de que se complete el cambio dorsal Antes de la cirugía nasal Hasta que los requisitos sean obvios Preservación Reducción Aumento Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 5. Problemas Edema y su resolución posoperatoria Tentación para aceptar ilusiones intraoperatorias: -cartílago triturado colocado en el dorso para cubrir pequeñas irregularidades: absorción impredecible Infección Visibilidad: -todos los solidos en la base se aprecian con el tiempo (fascia) -en punta nasal; proyección (experiencia) Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 6. Cartílago cortado en cubitos Cartílago costal Fascia Cartílago: -abordaje subcostal (costillas novena, octava) -inframamaria (costillas 5-7) Se extrae pericondrialmente en una dirección retrógrada desde la punta flotante hasta la unión ósea. Osteocartilaginosos: -nariz de cocaína -trauma. Ha revolucionado el injerto dorsal Injertos de radix, encerrar injertos de cartílago cortados en cubitos y controlar la nariz de piel fina (sobre el dorso en los casos primarios) Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 7. Material de elección debido a su supervivencia, resistencia, forma y disponibilidad Riesgo de perforación septal del 1-2% Debe moldearse, colocarse y asegurarse correctamente Debe sobrevivir a largo plazo Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 8. Técnica Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 9. Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 10. Solo cartílago Técnica Asepsia y antisepsia Infiltra anterior y posterior con un total de 5 cc de xilocaína al 1% con epinefrina1: 100.000 -piel blanca Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 11. Oreja retraída hacia adelante Incisión se realiza por encima del sitio de incisión planificado del cartílago Se realiza una incisión en el cartílago por debajo del pliegue de antihélix y se eleva la piel anterior Se retira todo el cuerpo de la concha Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 12. Hemostasia Se redondean los bordes Catgut 4-0 Vendaje de amarre Retiro en una semana Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 13. Informar: 1) dolor 2) cicatriz 3) posible cambio en la posición de la oreja Mas doloroso que la nariz Sensible al frio por hasta un año La cicatriz es generalmente insignificante posteriormente Cicatriz anterior amplia variación en cicatriz Infección Hematoma Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 14. Compuestos Se observan tres aplicaciones de injertos compuestos que a menudo representan una progresión en tamaño y dificultad: 1) descenso del borde alar 2) corrección de la estenosis vestibular 3) estenosis de la válvula interna Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 15. Técnica Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 16. Injerto compuesto de reserva Cuando se ha usado el conchal Pequeño 12 × 5 mm de la superficie antero-inferior de la raíz cefálica del hélix Técnica Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 17. Problemas Corregir las muescas del borde alar y bajar el borde alar hasta 4 mm Mayor espesor en comparación con cartílago alar Apreciación del injerto especialmente si la incisión se hace demasiado cerca del borde alar ola disección se realiza hacia éste. abajo, hacia el borde alar Una mejor solución para el paciente de piel delgada es utilizar la superficie inferior del borde del hélix Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 18. Valioso para cuando se necesita un tejido blando acolchonado en lugar de un soporte estructural. La fascia temporal profunda se utiliza exclusivamente por su grosor y supervivencia a largo plazo. Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 19. Pieza de 5 × 5 cm Incisión de 3cm 1,5 cm Retractor de ragnell Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 20. Bola “Pelota y delantal” -hematoma Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 21. Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 22. La novena costilla es la primera "costilla flotante" y por lo tantoes posible una disección suprapericondrial retrógrada simple Abordaje subcostal 2,5 cm 6 cc Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 23. Abordaje inframamario 3,5cm 1cm Elevador de Doyen Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 24. Osseocartilaginosa 3 cm 4 cm Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 25. Cicatriz Dolor Neumotorax Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 26. PUNTA 27. Anatomía Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 28. Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 29. Mecanismos de apoyo de la punta MAYORES Tamaño, la forma y elasticidad de los pilares medial y lateral Base de la crura medial al extremo caudal del cartílago cuadrangular Margen caudal de los CLS al margen cefálico del cartílago alar Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición, 2020 Brennan PA, Mahadevan, Vishy, Evans BT. Clinical head and neck anatomy for surgeons [Internet]. 2016 30. MENORES Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición, 2020 31. Factores de punta Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 32. Intrínsecos Volumen Tamaño de los pilares laterales Evalúa el tamaño, forma y eje de los pilares laterales En el 90% de las rinoplastias femeninas: resección de la crura latera -reduce volumen -minimiza la superposición (boluda) -reduce la curvatura convexa intrínseca de los pilares laterales. Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 33. Esta escisión produce tres mejoras estéticas: 1) hace que la punta sea más pequeña 2) resalta la punta mejorando así la definición 3) gira la punta ligeramente hacia arriba También facilita la sutura de la punta. Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 34. Definición Determinado anatómicamente por la relación adyacente entre la convexidad del segmento domal y la concavidad del pilar lateral La mejor definición de punta es un segmento domal convexo con una crura lateral cóncava. Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 35. La importancia fundamental de la envoltura de la piel nunca debe olvidarse Forma y superficie estética de la punta Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p Theorhinoplasty. A minimalist approach. Teoman Dogan 36. Ancho Distancia interdomal y se mide fácilmente en la superficie de la piel entre los dos puntos que definen la punta. El ancho interno ideal se correlaciona a menudo con el ancho de las columnas filtrales y las líneas dorsales. Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 37. Forma Las 3 B (ancha, bola,y cuadrado) Las 3 P (Pinocho, pellizcado y paréntesis) Cada una de estas formas denota: -cierta combinación de deformidades anatómicas -cierto conjunto de posibles problemas posoperatorios Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 38. Extrínsecos Configuradas por las estructuras de soporte Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 39. Proyección Distancia desde un plano facial vertical que pasa a través del pliegue alar hasta la punta nasal Según Byrd (1993) ideal: -dos tercios de la longitud dorsal ideal, que a su vez es dos tercios de la mitad ideal de la altura de la cara Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p Theorhinoplasty. A minimalist approach. Teoman Dogan 40. Determinada: -configuración intrínseca del cartílago -configuración de estructuras extrínsecas Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 41. Cerrati EW, Dayan SH. Association of increasing nasal tip projection with lip position in primary rhinoplasty. JAMA Facial Plast Surg [Internet]. julio de 2017 42. Rotación Ángulo de la punta, que se mide desde el plano vertical en el pliegue alar hasta la punta Posición del punto domal en el eje anterior-posterior en vista lateral Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p Theorhinoplasty. A minimalist approach. Teoman Dogan 43. Posición Ubicación de la punta a lo largo de la línea dorsal (N-T) y es de gran preocupación por acortar la nariz larga Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 44. Supratip Paso entre la punta y el dorso Longitud anteroposterior de la punta Del supratip al punto mas estrecho de la columela Theorhinoplasty. A minimalist approach. Teoman Dogan 45. Suturas Suturas- injertos Injertos 85% 10% 5% Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 46. Cirugía de la punta Forma: definición Posición: rotación y proyección Theorhinoplasty. A minimalist approach. Teoman Dogan 47. Concepto del trípode Theorhinoplasty. A minimalist approach. Teoman Dogan 48. Theorhinoplasty. A minimalist approach. Teoman Dogan 49. Porque se cae en el posquirúrgico? Tipicamente se pierde -proyección -perdida de supratip -alargamiento de la longitus anteroposterior Theorhinoplasty. A minimalist approach. Teoman Dogan 50. Theorhinoplasty. A minimalist approach. Teoman Dogan 51. Theorhinoplasty. A minimalist approach. Teoman Dogan 52. Theorhinoplasty. A minimalist approach. Teoman Dogan 53. Theorhinoplasty. A minimalist approach. Teoman Dogan 54. Con punto domal Theorhinoplasty. A minimalist approach. Teoman Dogan 55. Con extensión septal Theorhinoplasty. A minimalist approach. Teoman Dogan 56. Tongue-in-groove 57. Theorhinoplasty. A minimalist approach. Teoman Dogan 58. Theorhinoplasty. A minimalist approach. Teoman Dogan 59. Theorhinoplasty. A minimalist approach. Teoman Dogan 60. Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 61. Reducción del volumen de la punta En prácticamente todos los casos: -reducir el volumen de la punta nasal -aumentar la maleabilidad de los cartílagos para suturar -cambio significativo en la convexidad de los cartílagos. Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 62. Tecenica -abordaje abierto -análisis Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 63. Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 64. Estabilidad de la punta Proyección de la punta Forma columelar Elimina el hundimiento de la punta al sonreír Puntos mejoran simetría Rigidez intrínseca; independiente de la desviación septal Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 65. Técnica 20 mm de largo, 2,5 mm de ancho y 1,5 mm de espesor Disecar hasta espina nasal anterior Se fija debajo de la cúpula Se parar ampliamente las cruras/bolsillo 5–0 Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 66. Produce una definición de la punta creando la anatomía estética ideal, incluso de cartílagos planos o cóncavos Segmento domal convexo y crura lateral cóncava Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 67. El segmento domal se aprieta suavemente con unas pinzas Addson-Brown para determinar la ubicación exacta para la sutura y la cantidad de convexidad Sutura de colchonero horizontal de medial a lateral con el nudo anudado medialmente. Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 68. 1) demasiado apretado puede resultar en una punta afilada debajo piel delgada 2) demasiado suelta no logra la definición deseada 3) una colocación demasiado medial se aparta de la punta 4) una colocación demasiado lateral alarga el infralobulillo 5) no intenta modificar toda la crura lateral, solo la parte inmediatamente adyacente a la cúpula Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 69. Controla el ancho de la punta tanto en los domos como en el infralobulo Sutura vertical simple Comienza en un pilar adyacente a la sutura de creación domal Sale por encima de la sutura columelar Cruza al pilar opuesto en el mismo nivel Sale adyacentes a la sutura de creación domal El nudo se aprieta gradualmente hasta que el ideal se alcanza el ancho Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 70. Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 71. Asegura la simetría de la punta Crea el punto cefálico del diamante de la punta Baja la parte cefálica de la tira del borde por debajo de los puntos que definen la punta La más fácil de insertar y la más difícil de hacer mal Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 72. La sutura trae el borde cefálico de los dos segmentos domales convexos juntos, creando así el vértice del diamante de punta Permite que el punto de definición de la punta sea el borde caudal del segmento domal (deprime el borde cefálico) Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 73. Tratamiento de la punta ancha, cuadrada y de bola Gruber (2005) Cortes: colapso de la crura lateral y bossing Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 74. Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 75. Rotación de la punta como una mayor proyección que a su vez crea la rotura supratip que la mayoría de los pacientes desean Sutura transversal - A través de la mucosa del infralobulillo con inclusión opcional del puntal columelar -A través del septum dorsal; 3-4 mm hacia atrás desde el ángulo septal anterior evitando habitualmente los spreders. Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 76. Al principio, uno debe hacer solo un doble giro y volver a pegar la piel para evaluar efecto: cuidando rotación excesiva. El problema es que los ajustes precisos en rotación y proyección no se puede hacer una vez que los alares se suturan al tabique. Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 77. Domal Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 78. Escudo Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 79. Diamante Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 80. Plegado Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 81. Contrarrestan los efectos sutiles de la sutura de la punta en la forma del borde alar, tanto la retracción como la depresión del borde. Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p vía subcutánea Incisión del borde verdadero (injerto de la estructura del borde alar) 82. Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 83. Se mide desde la columela, punto de corte de 6 a 8 mm y marcar un corte transversal en el segmento lobulillar de la crura media Daniel RK. Mastering rhinoplasty: a comprehensive atlas of surgical techniques with integrated video clips. 2nd ed. New York: Springer; 2010. 449 p 84. Desprotección + Rotación Sin rotación Sclafani AP, editor. Rhinoplasty: the experts’ reference. New York: Thieme; 2015 85. Sclafani AP, editor. Rhinoplasty: the experts’ reference. New York: Thieme; 2015 86. Sclafani AP, editor. Rhinoplasty: the experts’ reference. New York: Thieme; 2015 87. FIN

