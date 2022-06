Audiometría y pruebas audiológicas.pptx 1. AUDIOMETRÍA Y PRUEBAS AUDIOLÓGICAS Marina Martínez Sánchez R3 ORLyCCC @marina_msan 2. Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 3. Pruebas auditivas cuantitativas: Su uso nunca se ha vuelto universal debido a la construcción compleja Urbantschitsch 1890 audiómetro eléctrico Fenómenos de cruce Atenuación interaural Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 4. Sonido Perturbación en la densidad de partículas en un medio - 340 m/s aire - 1500 m/s agua Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 5. ~20 to 20,000 Hz 1 Hz = 1 ciclo por segundo. Frecuencia Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 Movimiento armónico Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 6. Vibración compleja (no armónica) + patrón periódico repetido = tonos Lalwani AK. Current diagnosis & treatment in otolaryngology: head and neck surgery. 2nd ed. New York: McGraw-Hill medical; 2008. 7. Vibración compleja sin patrón repetitivo= ruido Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 8. Cuantificar el sonido Intensidad: vatios/cm2 Presión: raíz cuadrada de la intensidad - N/m2 Rango de intensidad humano - 1012 veces dB: 20 log10 P/Pr Cantidad de fuerza de vibración de las partículas de sonido ejercida sobre un área Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 9. 10 veces + presión 100 veces + presión 20 veces mas fuerte 40 veces mas fuerte Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. Referencia 20 μPa: nivel de presión sonora 10. PRUEBAS DE AUDIOLOGÍA CLÍNICA Pruebas de comportamiento Respuesta conductual específica a un estímulo auditivo Pruebas objetivas Medida física o fisiológica asociada a un estímulo auditivo - Timpanometría - Respuesta auditiva del tronco encefálico Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 11. Weber: lateraliza con perdida de 10- 15dB Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 12. Umbral de audición Nivel de audición Nivel más bajo de presión de sonido o fuerza en el cual las respuestas ocurren en al menos el 50% de la prueba ascendente Presiones sonoras de referencia La sensibilidad auditiva de adultos jóvenes normales cuando se prueba en condiciones razonablemente silenciosas. Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 13. Pruebas de conducción de aire de tono puro Miden la función del sistema auditivo total Prueba de conducción ósea de tonos puros Cóclea es estimulada más o menos directamente Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 14. Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 15. Determinación del umbral? “Método ascendente” de Hughson- Westlake 10 a 15 dB 5 dB Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 10 dB 16. Tipo 17. Grado de perdida auditiva Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. Pasha R, Golub JS. Otolaryngology: head and neck surgery : clinical reference guide. 2018 18. Mixta Prueba de tono puro en inter- octavas - 750Hz (500 y 1000 Hz) - 1500 Hz (1000 y 2000 Hz) Si existe una diferencia de ≥ 20 dB HL Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 Gap: +10dB 19. Configuración Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 20. PRUEBAS DEL HABLA Determinación del umbral de detección del habla Nivel en el que un oyente apenas puede discernir la presencia de una señal de voz el 50% del tiempo Típicamente coincide con PTA Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 21. Determinación del umbral de reconocimiento del lenguaje Nivel en el que un oyente puede repetir el 50% del material de voz Suele ser de 8 a 9 dB más alta que el umbral de detección +/- 10dB del PTA Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 22. Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. Capacidad del oyente para reconocer el habla 50 dB por encima del umbral de reconocimiento Determinación de la discriminación del lenguaje 23. Test auditivo de la universidad de Northwestern https://chhs.fresnostate.edu/csds/documents/CSDS%20250%20Spring%202020.pdf Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 24. Pruebas de conjunto cerrado Percepción de las palabras Conjunto de respuestas proporcionado por el experimentador Pruebas abiertas de palabras Capacidad del niño para comunicarse en el "mundo real“ Todo el léxico mental Clopper CG, Pisoni DB, Tierney AT. Effects of open-set and closed-set task demands on spoken word recognition. J Am Acad Audiol [Internet]. mayo de 2006 Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. Bonino AY, Malley AR. Measuring open-set, word recognition in school-aged children: Corpus of monosyllabic target words and speech maskers. The Journal of the Acoustical Society of America [Internet]. octubre de 2019 Uhler K, Warner-Czyz A, Gifford R, Working Group P. Pediatric minimum speech test battery. J Am Acad Audiol [Internet]. marzo de 2017 25. ENMASCARAMIENTO Fuente de sonido en el oído no probado Evita participación del oído no probado Ruido de banda estrecha Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 Fenómeno de cruce -respuestas de “sombra” >2000 Hz 5–15 dB Pasha R, Golub, Justin S. Otolaryngology head & neck surgery: clinical reference guide. San Diego, CA: Plural Publishing Inc.; 2018 Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 26. Atenuación interaural Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. Pasha R, Golub, Justin S. Otolaryngology head & neck surgery: clinical reference guide. San Diego, CA: Plural Publishing Inc.; 2018 60 a 65 dB 35 a 50 dB 27. Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 28. Límite inferior para atenuación interaural para conducción ósea 0 dB El enmascaramiento debe usarse rutinariamente Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 29. Pruebas de habla Oido en prueba y el no examinado difieren en 40-45db Banda ancha Alrededor de 500 a 2000 Hz Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. Pasha R, Golub, Justin S. Otolaryngology head & neck surgery: clinical reference guide. San Diego, CA: Plural Publishing Inc.; 2018 Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 30. Sobre- enmascaramiento Dilema de enmascaramiento Umbrales de conducción aérea Superan la atenuación interaural Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 31. Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. Inmitacia Impedancia Oposición al flujo de energía Admitancia Facilidad de flujo de energía 32. Volumen del CAE Presión del OM Admitancia Hein TAD, Hatzopoulos S, Skarzynski PH, Colella-Santos MF. Wideband tympanometry. En: Hatzopoulos S, editor. Advances in Clinical Audiology [Internet]. InTech; 2017 Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 33. Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. Bailey's Head and Neck Surgery- Otolaryngology. 5ta edición. Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 34. Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 35. Volumen del conducto auditivo externo: 0,5 a 1,0 ml 0,6 a 2,0 ml Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 36. Atrofia de membrana timpánica Discontinuidad de cadena osicular Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 37. Fijación de cadena osicular Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 38. Otitis media con derrame Lesiones ocupantes del espacio de la cavidad timpánica Perforaciones de la membrana timpánica Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 39. Disfunción de la trompa de Eustaquio Otitis media primeras etapas Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 40. Tímpanos cicatrizados Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 41. Mide Umbral del reflejo acústico Cambios en la distensibilidad de la membrana timpánica ​​por la contracción del músculo estapedio Nivel mas bajo en el que se puede provocar (desviación de > o igual 0.02ml) Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 42. Sonido Cóclea VIII N. Coclear ipsi Cuerpo trapezoidal Olivas sup. bilateral Núcleos faciales VII Contracción de estapedios Pasha R, Golub, Justin S. Otolaryngology head & neck surgery: clinical reference guide. San Diego, CA: Plural Publishing Inc.; 2018 Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 Pasha R, Golub, Justin S. Otolaryngology head & neck surgery: clinical reference guide. San Diego, CA: Plural Publishing Inc.; 2018 43. dB Frecuencias Con audición normal a niveles de 70 a 100 dB HL 500, 1000, 2000 y 4000 Hz Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 44. Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 45. No presente Presente en 60 dB o - Perdida de audición de 60dB o + Bilateral en hipoacusia conductiva en el oído de prueba Patología coclear Umbral de reflejo acústico disminuye Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. Reclutamiento de sonoridad 46. Ausencia de reflejo contralateral Parálisis facial Lesión en el área de las vías cruzadas del tronco encefálico Proximal o distal Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 47. Patologia retrococlear -AUSENTES en oído afectado Prueba de decaimiento del reflejo acústico Incapaz de mantener la contracción 10 dB por encima del umbral del reflejo acústico durante 10 segundos Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 48. Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 49. No eventos eléctricos Señales de audiofrecuencia Microfono en CAE Procesador de señal Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 50. Amplificador del desplazamiento de la partición coclear Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 51. EOA Evocados Transición Breve estimulo transitorio Dispersión Tonos puros separados por una diferencia de frecuencia Frecuencia de estímulo Tono puro Espontáneas Sin estimulo sonoro Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. Pasha R, Golub, Justin S. Otolaryngology head & neck surgery: clinical reference guide. San Diego, CA: Plural Publishing Inc.; 2018 52. Micrófono Reducida o ausente Altavoz Pérdida auditiva más allá 35 a 40 dB Filtra Amplifica promedi o Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 53. Transición Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 54. Dispersión Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 55. Mide eventos neuroelectricos Potencial sumatorio Potencial de acción Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 56. Electrodo Hornibrook J, Kalin C, Lin E, O’Beirne GA, Gourley J. Transtympanic electrocochleography for the diagnosis of ménière’s disease. International Journal of Otolaryngology Kumaragamage C, Lithgow B, Moussavi Z. A new low-noise signal acquisition protocol and electrode placement for electrocochleography (Ecog) recordings. Med Biol Eng Comput. junio de 2015 Colletti V, Mandalà M, Colletti L. Electrocochleography in round window vibrant soundbridge implantation. Otolaryngol Head Neck Surg [Internet]. abril de 2012 57. 0.04 to 0.59 Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 58. Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 59. Dehiscencia del canal semicircular superior Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 60. Mide la actividad neuronal Respuesta promediada La actividad de la porción distal de la vía auditiva Rodríguez César, Rodríguez Rubén. Audiología Clínica y Electrodiagnóstico. Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 61. 5-7 picos positivo En 1° 10 ms después del inicio del estímulo Se etiquetan con números romanos Ondas I, III y V Clic/ráfaga www.interacoustics.com/guides/product-guides/eclipse Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 62. octavo nervio (segmentos distal y proximal) I-II núcleos cocleares II I olivar (superior) IV lemnisco lateral (la más grande) V colículo inferior VI–VII Pasha R, Golub, Justin S. Otolaryngology head & neck surgery: clinical reference guide. San Diego, CA: Plural Publishing Inc.; 2018 Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 63. Análisis diagnostico No respuesta con 85dB Hipoacusia severa a profunda Ausencia de onda V Patología retrococlear Mediciones -latencia de I a III -latencia de III a V -latencia absoluta de la onda V -diferencia de latencia interaural (onda V) Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. + sensibles patología retrococlear 64. I-III 2.3ms o + III-V 2.1ms o + I-V 4.4MS o + Diferencia interaural 0.4ms Valente M, Fernandez E, Monroe H. Audiology answers for otolaryngologists. New York: Thieme; 2011 65. Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 66. Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 67. GRACIAS 68. Respuesta auditiva de estado estable Grabación de campo lejano de la actividad EEG provocada mediante un estímulo acústico sinusoidal continuo que se modula en amplitud y frecuencia a velocidades lentas. La presencia/ausencia de respuesta se analiza automáticamente mediante procedimientos estadísticos. Flint, P. et al editories. Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery. 7ma edición. 69. Estima sensibilidad auditiva en frecuencias específicas para pacientes con hipoacusia >80 dB Emplea señales continuas de tonos puros (NO clics cortos de banda ancha y las ráfagas) Los tonos puros continuos se modifican modulando rápidamente la frecuencia o amplitud Pasha R, Golub, Justin S. Otolaryngology head & neck surgery: clinical reference guide. San Diego, CA: Plural Publishing Inc.; 2018 70. Útiles para determinar el umbral auditivo Tonos modulados estimulan partes limitadas de la membrana basilar Naturaleza continuar=mayor estimulación Las respuestas pueden detectarse en el dominio de la frecuencia Respuesta a varias frecuencias simultáneamente Núnez-Batalla ˜ F, Noriega-Iglesias S, Guntín-García M, Carro-Fernández P, Llorente-Pendás JL. Fiabilidad de los potenciales evocados auditivos de estado estable en la fase diagnóstica del cribado neonatal universal de la hipoacusia. Acta Otorrinolaringol Esp. 2016;67:193---200. 71. Seymour R, Rippon G, Gooding-Williams G, Sowman P, Kessler K. Reduced auditory steady state responses in autism spectrum disorder. Molecular Autism. 2020;11(1).

