Les deux gros dossiers du deuxieme semestre 1968 sont ceux de la crise monetaire et de la crise tchecoslovaque. A la suite des evenements de mai 1968, la situation monetaire francaise s est considerablement deterioree: alors que tout le monde s attend a une devaluation du franc, le general de Gaulle decide de ne pas devaluer. Le Quai d Orsay justifie cette decision approuvee par les amis de la France comme la Cote d Ivoire et l Iran. Meme les Sovietiques sont disposes a apporter leur soutien; en revanche, les Britanniques comme les Allemands sont sceptiques et estiment que la France devra, a terme, devaluer. Mais c est de tres loin la Tchecoslovaquie qui retient l attention. Des le premier semestre, la crise se profile. Au deuxieme semestre, les diplomates francais en poste a Prague rendent compte au jour le jour de l evolution de la crise: le 11 juillet, la sous-direction d Europe orientale estime que la menace de l installation d un - regime liberal - en Tchecoslovaquie est telle pour Moscou que - l action de force - est possible. Puis vient le drame: l invasion des troupes du Pacte de Varsovie connue le 21 aout par un communique d une station de radio de l armee tchecoslovaque et le message de Dubcek diffuse par Radio-Prague, qui se tait a 7 h. 47: - il vous prie de supporter dignement la situation et d avoir confiance -. S ajoutent a cela l instauration d un pouvoir soumis aux forces d occupation, les incidents et les protestations contre l occupation sovietique, justifiee par l ambassadeur Zorine, et soutenue par l Algerie, l Irak et la Syrie. Quant a la position francaise, elle joue au grand ecart: le Ministre demande d abord a l ambassadeur Olivier Wormser de faire savoir que - l action sovietique [...] est inspiree par une conception de la vie internationale que la France n a cesse de reprouver - et que, neanmoins, - la France reste attachee a la politique de detente, d entente et de cooperation -. L attitude francaise s exprime aussi par le biais d un teleg