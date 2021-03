Morooj South Plots / أراضي المروج الجنوبية / زمین های مروج جنوبی

https://dxboffplan.com/properties/morooj-south-plots-tilal-city/



Morooj South Plots



Morooj South Plots at Tilal City | Tilal Properties



Morooj South comprises of a range of mixed-use plots suitable for contemporary and post-modern style houses. These plots are located at the first elegant community of Sharjah Tilal City



أراضي المروج الجنوبية



أراضي المروج الجنوبية السكنية في مدينة تلال - الشارقة | تلال العقارية



المروج الجنوبية هي أراضي سكنية جديدة في أول مجتمع راقي في الشارقة مدينة تلال التي تعتبر أول مشروع مشترك بين حكومة الشارقة والقطاع الخاص



زمین های مروج جنوبی



زمین های مروج جنوبی در تلال سیتی | تلال پراپرتیز



مروج جنوبی زمین های مسکونی جدید در اولین جامعه باکلاس در شارجه ، شهر تلال است که اولین سرمایه گذاری مشترک بین دولت شارجه و بخش خصوصی است.







