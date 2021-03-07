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Morooj South Plots / أراضي المروج الجنوبية / زمین های مروج جنوبی

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Morooj South Plots

Morooj South Plots at Tilal City | Tilal Properties

Morooj South comprises of a range of mixed-use plots suitable for contemporary and post-modern style houses. These plots are located at the first elegant community of Sharjah Tilal City

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أراضي المروج الجنوبية

أراضي المروج الجنوبية السكنية في مدينة تلال - الشارقة | تلال العقارية

المروج الجنوبية هي أراضي سكنية جديدة في أول مجتمع راقي في الشارقة مدينة تلال التي تعتبر أول مشروع مشترك بين حكومة الشارقة والقطاع الخاص

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Morooj South Plots / أراضي المروج الجنوبية / زمین های مروج جنوبی

  1. 1. https://dxboffplan.com/properties/morooj-south-plots-tilal-city/ https://dxboffplan.com/properties/morooj-south-plots-tilal-city/ https://dxboffplan.com/properties/morooj-south-plots-tilal-city/
  2. 2. Shams Areej Naseem Residence Almass Residence Naseem Villa Almass Villa Morooj South Morooj North Shopping Mall TILAL CITY https://dxboffplan.com/properties/morooj-south-plots-tilal-city/ https://dxboffplan.com/properties/morooj-south-plots-tilal-city/ https://dxboffplan.com/properties/morooj-south-plots-tilal-city/
  3. 3. Shams Shams is designed as a crescent which overlooks the public park, adjacent to the Mall. The zone has been designed as a vibrant area which combines retail with residential apartments. Pedestrian walkways are a key feature which ema- nate from the central park to the neigh- bourhood areas. Areej Areej is a residential zone with Neo Classical Architecture with traditional Arab Architectural motifs which provides a lively district for residents to enjoy quality neighborhood facilities. Naseem Residence Naseem Residence is a residen- tial zone with Post Modern Ar- chitecture style and local archi- tectural characteristics. which provides a lively district for res- idents to enjoy quality neighbor- hood facilities. Naseem Villas Naseem villas compromises of residential villas with Post Mod- ern Architecture styles with local architectural characteristics and has been designed to create a low density neighborhood which offers residents a range of qual- ity amenities. TILAL PROJECTS https://dxboffplan.com/properties/morooj-south-plots-tilal-city/ https://dxboffplan.com/properties/morooj-south-plots-tilal-city/ https://dxboffplan.com/properties/morooj-south-plots-tilal-city/
  4. 4. Almass Villas Almass Villas compromises of residential villas with Contem- porary Architecture Style with vertical and horizontal bands and has been designed to cre- ate a low density neighborhood which offers residents a range of quality amenities. Almass Residence Almas comprises of a range of mixed use building types to al- low residents to live, work and be entertained in a self-con- tained urban environment. The Zone has been planned to offer a combination of re- tail, commercial and residential buildings with Contemporary Architecture Styles. Morooj South Morooj South comprises of a range mixed use building types to allow residents to live, work and be entertained in a self-con- tained urban environment. The Project has been planned to offer a combination of re- tail, commercial and residential buildings with Contemporary Ar- chitecture Styles and Post Mod- ern characters. Morooj North Morooj North comprises of a range of mixed use building types to allow residents to live, work and be entertained in a self-contained urban environ- ment. The Project has been planned to offer a combination of re- tail, commercial and residential buildings with Contemporary Ar- chitecture Styles and Post Mod- ern characters. TILAL PROJECTS https://dxboffplan.com/properties/morooj-south-plots-tilal-city/ https://dxboffplan.com/properties/morooj-south-plots-tilal-city/ https://dxboffplan.com/properties/morooj-south-plots-tilal-city/
  5. 5. LOCATION MAP Shams Areej Naseem Residence Almass Residence Naseem Villa Almass Villa Morooj South Morooj North Shopping Mall Entry/Exit Tilal City <<<--- Emirates Road to Dubai To Ajman <<<--- Sharjah Khorfakan Road <<<--- Al Dhaid Road Grand Mosque Emirates Road to Sharjah --->>> Barashi Sharjah Uiniversity --->>> Sharjah --->>> UPCOMING TILAL PROJECTS Nasma Residence Al Tay Saburb Juwaiza’a Saburb Sharjah Indian School Trauma Hospital Sharjah Girl Guide Al Tay Saburb Al Suyoh Saburb 9 Al Suyoh Saburb 13 Al Suyoh Saburb 8 Al Bade’i Saburb Al Suyoh Saburb 7 https://dxboffplan.com/properties/morooj-south-plots-tilal-city/ https://dxboffplan.com/properties/morooj-south-plots-tilal-city/ https://dxboffplan.com/properties/morooj-south-plots-tilal-city/
  6. 6. THANK YOU https://dxboffplan.com/properties/morooj-south-plots-tilal-city/ https://dxboffplan.com/properties/morooj-south-plots-tilal-city/ https://dxboffplan.com/properties/morooj-south-plots-tilal-city/

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