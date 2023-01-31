__ae2_23_1_COMPATIBILITY_GRIDS.pptx

1.
STRUCTURAL ANALYSIS II
INTRODUCTION
BEYOND 2D AND ELASTIC ANALYSIS
2.
STRUCTURAL ANALYSIS II
INTRODUCTION
2nd YEAR
SOLID MECHANICS
STRUCTURAL SYSTEMS
3rd YEAR
STRUCTURAL ANALYSIS I
STRUCTURAL ANALYSIS II
4rd YEAR
DIMENSIONING OF STRUCTURES I
FOUNDATIONS
5th YEAR
BUILDING STRUCTURE PROJECT
STRUCTURES ADVANCED ANALYSIS
DIMENSIONING OF STRUCTURES II
3.
STRUCTURAL ANALYSIS II
INTRODUCTION
1.- ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS
1.1.- COMPATIBILITY METHOD
1.2- SLOPE DEFLECTION METHOD
2.- PLASTIC ANALYSIS OF STRUCTURES
2.1- PLASTIC ANALYSIS OF BEAMS
2.2- PLASTIC ANALYSIS OF FRAMES
2.2.1- KINEMATIC METHOD
2.2.2- INCREMENTAL ANALYSIS. HINGE BY HINGE METHOD
3.- INTRODUCTION TO SECOND ORDER ANALYSIS OF STRUCTURES
2.3- PLASTIC ANALYSIS OF SLABS.
FEBRUARY
MARCH
APRIL
5.
STRUCTURAL ANALYSIS II
INTRODUCTION
1.- ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS
1.1.- COMPATIBILITY METHOD
1.2- SLOPE DEFLECTION METHOD
2.- PLASTIC ANALYSIS OF STRUCTURES
2.1- PLASTIC ANALYSIS OF BEAMS
2.2- PLASTIC ANALYSIS OF FRAMES
2.2.1- KINEMATIC METHOD
2.2.2- INCREMENTAL ANALYSIS. HINGE BY HINGE METHOD
3.- INTRODUCTION TO SECOND ORDER ANALYSIS OF STRUCTURES
2.3- PLASTIC ANALYSIS OF SLABS.
FEBRUARY
MARCH
APRIL
T1 15th FEBRUARY
T2 24th MARCH
T3 19TH APRIL
FRAMES BATTLE
8TH MARCH
GRIDS COMPETITION
12TH APRIL
GLOBAL EXAM 60% 28th APRIL
6.
STRUCTURAL ANALYSIS II
INTRODUCTION
T1 15nd FEBRUARY
T2 24nd MARCH
T3 19th APRIL
FRAMES BATTLE
8th MARCH
GLOBAL I 28th APRIL
GRIDS COMPETITION
19TH APRIL
ASSIGNMENTS
15th February, 24th March, 19th April
7.
STRUCTURAL ANALYSIS II
INTRODUCTION
GLOBAL EXAM 100% 2nd JUNE
RETAKE 100% 26th JUNE
9.
STRUCTURAL ANALYSIS II
INTRODUCTION
TO REMEMBER
EXTERNAL LOAD, REACTION FORCES?
BENDING MOMENTS, SHEAR FORCE, AXIAL FORCE DIAGRAMS?
HOW does BENDING STIFFNESS and
AXIAL STIFFNESS affect LOAD DISTRIBUTION?
LOAD SHOULD ALWAYS REACH THE GROUND
DEFORMED SHAPE?
EQUILIBRIUM?
UNSTABLE, STATICALLY DETERMINATE, STATICALLY INDETERMINATE?
10.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
1.- ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS
1.1.- COMPATIBILITY METHOD
1.2- SLOPE DEFLECTION METHOD
11.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
UNIT AIM:
UNDERSTANDING HOW THE LOAD IS
DISTRIBUTED IN A GRID SYSTEM
REMEMBER: LOAD SHOULD ALWAYS
REACH THE GROUND
12.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
A grid is a planar structural system composed of continuous members that
intersect each other. The applied loads are perpendicular to the grid plane.
13.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
A grid is a planar structural system composed of continuous members that
intersect each other. The applied loads are perpendicular to the grid plane.
14.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
INTERNAL FORCES?
15.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
AXIAL FORCE DIAGRAM? SHEAR FORCE DIAGRAM YZ? SHEAR FORCE DIAGRAM XZ?
BENDING MOMENT Y? BENDING MOMENT X? TORQUE DIAGRAM (TORSION)?
16.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
AXIAL FORCE DIAGRAM? SHEAR FORCE DIAGRAM YZ? SHEAR FORCE DIAGRAM XZ?
BENDING MOMENT Y? BENDING MOMENT X? TORQUE DIAGRAM (TORSION)?
Torque
17.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
18.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
19.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
TANGENCIAL STRESS DISTRIBUTION (PRODUCED BY TORSION)
20.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
WHICH CROSS SECTIONS ARE MORE EFFECTIVE TO RESIST TORSION?
21.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
WHAT DO YOU THINK IS HAPPENING IN THESE GRIDS?
WHICH REACTION FORCES ARE BIGGER?
22.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
WHAT DO YOU THINK IS HAPPENING IN THESE GRIDS?
WHICH REACTION FORCES ARE HIGHER?
23.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
WHAT DO YOU THINK IS HAPPENING IN THESE GRIDS?
WHICH REACTION FORCES ARE HIGHER?
24.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
HOW CAN WE CALCULATE THE PART OF THE LOAD THAT TRAVELS THROUGH EACH BEAM?
25.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
COMPATIBILITY METHOD
26.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
COMPATIBILITY METHOD
27.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
COMPATIBILITY METHOD
28.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
COMPATIBILITY METHOD
29.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
COMPATIBILITY METHOD
30.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
CONCLUSION:
A GRID IS EFFECTIVE WHEN
THE BENDING STIFFNESS OF BOTH BEAMS
IS SIMILAR
31.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
32.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
33.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
34.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
35.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
36.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
37.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
WHAT DO YOU THINK IS HAPPENING IN THESE GRIDS?
WHICH REACTION FORCES ARE HIGHER?
38.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
WHAT DO YOU THINK IS HAPPENING IN THESE GRIDS?
WHICH REACTION FORCES ARE HIGHER?
39.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
40.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
WHAT DO YOU THINK IS HAPPENING IN THESE GRIDS?
WHICH REACTION FORCES ARE HIGHER?
41.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
42.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
43.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
CAN YOU GUESS WHICH BEAM IS SUPPORTING THE OTHER?
44.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
CAN YOU GUESS WHICH BEAM IS SUPPORTING THE OTHER?
45.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
CAN YOU GUESS WHICH BEAM IS SUPPORTING THE OTHER?
46.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
TO APPLY THE EXPRESSIONS OF THE SIMPLE BEAMS WE CAN REMOVE THE
CANTILEVER AND CONSIDER ITS EFFECT OVER THE BEAM AB
47.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
COMPATIBILITY EQUATION
48.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
ONCE WE KNOW THE VALUE OF R WE SHOULD CHECK! IF IT IS CORRECT
49.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
ONCE WE KNOW THE VALUE OF R WE CAN DRAW THE DIAGRAMS
50.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
ASSIGNMENT 1 year 22/23
51.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
ASSIGNMENT 1 year 22/23
RECIPROCAL FRAME
52.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
RECIPROCAL FRAME
53.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
RECIPROCAL FRAME
54.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
ASSIGNMENT 1 year 21/22
55.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
ASSIGNMENT 1 year 20/21
56.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
ASSIGNMENT 1 year 19/20
57.
STRUCTURAL ANALYSIS II
ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
ASSIGNMENT 1 year 18/19