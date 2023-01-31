__ae2_23_1_COMPATIBILITY_GRIDS.pptx

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  1. 1. STRUCTURAL ANALYSIS II INTRODUCTION BEYOND 2D AND ELASTIC ANALYSIS
  2. 2. STRUCTURAL ANALYSIS II INTRODUCTION 2nd YEAR SOLID MECHANICS STRUCTURAL SYSTEMS 3rd YEAR STRUCTURAL ANALYSIS I STRUCTURAL ANALYSIS II 4rd YEAR DIMENSIONING OF STRUCTURES I FOUNDATIONS 5th YEAR BUILDING STRUCTURE PROJECT STRUCTURES ADVANCED ANALYSIS DIMENSIONING OF STRUCTURES II
  3. 3. STRUCTURAL ANALYSIS II INTRODUCTION 1.- ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS 1.1.- COMPATIBILITY METHOD 1.2- SLOPE DEFLECTION METHOD 2.- PLASTIC ANALYSIS OF STRUCTURES 2.1- PLASTIC ANALYSIS OF BEAMS 2.2- PLASTIC ANALYSIS OF FRAMES 2.2.1- KINEMATIC METHOD 2.2.2- INCREMENTAL ANALYSIS. HINGE BY HINGE METHOD 3.- INTRODUCTION TO SECOND ORDER ANALYSIS OF STRUCTURES 2.3- PLASTIC ANALYSIS OF SLABS. FEBRUARY MARCH APRIL
  4. 4. STRUCTURAL ANALYSIS II INTRODUCTION
  5. 5. STRUCTURAL ANALYSIS II INTRODUCTION 1.- ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS 1.1.- COMPATIBILITY METHOD 1.2- SLOPE DEFLECTION METHOD 2.- PLASTIC ANALYSIS OF STRUCTURES 2.1- PLASTIC ANALYSIS OF BEAMS 2.2- PLASTIC ANALYSIS OF FRAMES 2.2.1- KINEMATIC METHOD 2.2.2- INCREMENTAL ANALYSIS. HINGE BY HINGE METHOD 3.- INTRODUCTION TO SECOND ORDER ANALYSIS OF STRUCTURES 2.3- PLASTIC ANALYSIS OF SLABS. FEBRUARY MARCH APRIL T1 15th FEBRUARY T2 24th MARCH T3 19TH APRIL FRAMES BATTLE 8TH MARCH GRIDS COMPETITION 12TH APRIL GLOBAL EXAM 60% 28th APRIL
  6. 6. STRUCTURAL ANALYSIS II INTRODUCTION T1 15nd FEBRUARY T2 24nd MARCH T3 19th APRIL FRAMES BATTLE 8th MARCH GLOBAL I 28th APRIL GRIDS COMPETITION 19TH APRIL ASSIGNMENTS 15th February, 24th March, 19th April
  7. 7. STRUCTURAL ANALYSIS II INTRODUCTION GLOBAL EXAM 100% 2nd JUNE RETAKE 100% 26th JUNE
  8. 8. STRUCTURAL ANALYSIS II INTRODUCTION
  9. 9. STRUCTURAL ANALYSIS II INTRODUCTION TO REMEMBER EXTERNAL LOAD, REACTION FORCES? BENDING MOMENTS, SHEAR FORCE, AXIAL FORCE DIAGRAMS? HOW does BENDING STIFFNESS and AXIAL STIFFNESS affect LOAD DISTRIBUTION? LOAD SHOULD ALWAYS REACH THE GROUND DEFORMED SHAPE? EQUILIBRIUM? UNSTABLE, STATICALLY DETERMINATE, STATICALLY INDETERMINATE?
  10. 10. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY 1.- ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS 1.1.- COMPATIBILITY METHOD 1.2- SLOPE DEFLECTION METHOD
  11. 11. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY UNIT AIM: UNDERSTANDING HOW THE LOAD IS DISTRIBUTED IN A GRID SYSTEM REMEMBER: LOAD SHOULD ALWAYS REACH THE GROUND
  12. 12. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY A grid is a planar structural system composed of continuous members that intersect each other. The applied loads are perpendicular to the grid plane.
  13. 13. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY A grid is a planar structural system composed of continuous members that intersect each other. The applied loads are perpendicular to the grid plane.
  14. 14. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY INTERNAL FORCES?
  15. 15. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY AXIAL FORCE DIAGRAM? SHEAR FORCE DIAGRAM YZ? SHEAR FORCE DIAGRAM XZ? BENDING MOMENT Y? BENDING MOMENT X? TORQUE DIAGRAM (TORSION)?
  16. 16. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY AXIAL FORCE DIAGRAM? SHEAR FORCE DIAGRAM YZ? SHEAR FORCE DIAGRAM XZ? BENDING MOMENT Y? BENDING MOMENT X? TORQUE DIAGRAM (TORSION)? Torque
  17. 17. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
  18. 18. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
  19. 19. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY TANGENCIAL STRESS DISTRIBUTION (PRODUCED BY TORSION)
  20. 20. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY WHICH CROSS SECTIONS ARE MORE EFFECTIVE TO RESIST TORSION?
  21. 21. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY WHAT DO YOU THINK IS HAPPENING IN THESE GRIDS? WHICH REACTION FORCES ARE BIGGER?
  22. 22. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY WHAT DO YOU THINK IS HAPPENING IN THESE GRIDS? WHICH REACTION FORCES ARE HIGHER?
  23. 23. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY WHAT DO YOU THINK IS HAPPENING IN THESE GRIDS? WHICH REACTION FORCES ARE HIGHER?
  24. 24. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY HOW CAN WE CALCULATE THE PART OF THE LOAD THAT TRAVELS THROUGH EACH BEAM?
  25. 25. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY COMPATIBILITY METHOD
  26. 26. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY COMPATIBILITY METHOD
  27. 27. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY COMPATIBILITY METHOD
  28. 28. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY COMPATIBILITY METHOD
  29. 29. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY COMPATIBILITY METHOD
  30. 30. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY CONCLUSION: A GRID IS EFFECTIVE WHEN THE BENDING STIFFNESS OF BOTH BEAMS IS SIMILAR
  31. 31. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
  32. 32. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
  33. 33. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
  34. 34. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
  35. 35. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
  36. 36. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
  37. 37. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY WHAT DO YOU THINK IS HAPPENING IN THESE GRIDS? WHICH REACTION FORCES ARE HIGHER?
  38. 38. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY WHAT DO YOU THINK IS HAPPENING IN THESE GRIDS? WHICH REACTION FORCES ARE HIGHER?
  39. 39. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
  40. 40. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY WHAT DO YOU THINK IS HAPPENING IN THESE GRIDS? WHICH REACTION FORCES ARE HIGHER?
  41. 41. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
  42. 42. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY
  43. 43. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY CAN YOU GUESS WHICH BEAM IS SUPPORTING THE OTHER?
  44. 44. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY CAN YOU GUESS WHICH BEAM IS SUPPORTING THE OTHER?
  45. 45. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY CAN YOU GUESS WHICH BEAM IS SUPPORTING THE OTHER?
  46. 46. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY TO APPLY THE EXPRESSIONS OF THE SIMPLE BEAMS WE CAN REMOVE THE CANTILEVER AND CONSIDER ITS EFFECT OVER THE BEAM AB
  47. 47. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY COMPATIBILITY EQUATION
  48. 48. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY ONCE WE KNOW THE VALUE OF R WE SHOULD CHECK! IF IT IS CORRECT
  49. 49. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY ONCE WE KNOW THE VALUE OF R WE CAN DRAW THE DIAGRAMS
  50. 50. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY ASSIGNMENT 1 year 22/23
  51. 51. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY ASSIGNMENT 1 year 22/23 RECIPROCAL FRAME
  52. 52. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY RECIPROCAL FRAME
  53. 53. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY RECIPROCAL FRAME
  54. 54. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY ASSIGNMENT 1 year 21/22
  55. 55. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY ASSIGNMENT 1 year 20/21
  56. 56. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY ASSIGNMENT 1 year 19/20
  57. 57. STRUCTURAL ANALYSIS II ELASTIC ANALYSIS OF GRIDS. COMPATIBILITY ASSIGNMENT 1 year 18/19

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