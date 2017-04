Etica informatica

La ética informática es una ciencia que se encarga del comportamiento del ser humano frente a las tecnologías informáticas, siempre teniendo en cuenta lo que está correcto y lo que no, poniendo como prioridad que no debemos hacer mal uso de la información porque podemos perjudicar a terceros o incurrir en algún delito .

Su principal objetivo es aportar guías de actuación frente a las tecnologías informáticas cuando no hay reglamentación o cuando la existente es obsoleta.

Algunos ejemplos son:

Clarificar dilemas éticos

Guiar sobre que hacer ante los problemas informáticos de manera que vayan encaminados con los valores y derechos humanos

Guiar para una aplicación de las normas

Los diez mandamientos de la ética informática son:

No usarás una computadora para dañar a otros.

No interferirás con el trabajo ajeno.

No indagarás en los archivos ajenos.

No utilizarás una computadora para robar.

No utilizarás la informática para realizar fraudes.

No copiarás o utilizarás software que no hayas comprado.

No utilizarás los recursos informáticos ajenos sin la debida autorización.

No te apropiarás de los derechos intelectuales de otros.

Deberás evaluar las consecuencias sociales de cualquier código que desarrolles.

Siempre utilizarás las computadoras de manera de respetar los derechos de los demás