Kripto paralarda hukuki sınıflandırma sorunu

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Kripto paralarla ilgili yasal düzenleme çalışmaları beraberinde kripto paralarda sınıflandırma sorununu da getirmektedir. Kripto paraları hukuken sınıflandırmak o kadar da kolay bir husus değildir. Zira bir hukuki düzenleme, kendinden önceki hukuki düzenlemelerden veya evrensel hukuki düzenlemelerden ilham alır. Kripto para yeni olduğu için bu konuda evrensel veya milli anlamda hukuki bir altyapısı oluşmamıştır.
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Kripto paralarla ilgili yasal düzenleme çalışmaları beraberinde kripto paralarda sınıflandırma sorununu da getirmektedir. Kripto paraları hukuken sınıflandırmak o kadar da kolay bir husus değildir. Zira bir hukuki düzenleme, kendinden önceki hukuki düzenlemelerden veya evrensel hukuki düzenlemelerden ilham alır. Kripto para yeni olduğu için bu konuda evrensel veya milli anlamda hukuki bir altyapısı oluşmamıştır.
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