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【BIMCIM活用工事と言う名の業務と捉えた場合】要領基準抜粋.pptx

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Jun. 23, 2022
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Business

BIM/CIM活用工事の要領・基準については、当社も各人で捉え方に違いがあり、社内的に考え方を統一する必要性が生じた事を踏まえると各社それぞれの捉え方があり問題点や改善提案も広がりを見せるのかも知れません

私共が社内検討を行った時の要領・基準記載の抜粋内容を資料として、また改善提案作成時の要領・基準の記載内容としてもご利用下さい。

BIM/CIM活用工事の要領・基準については、当社も各人で捉え方に違いがあり、社内的に考え方を統一する必要性が生じた事を踏まえると各社それぞれの捉え方があり問題点や改善提案も広がりを見せるのかも知れません

私共が社内検討を行った時の要領・基準記載の抜粋内容を資料として、また改善提案作成時の要領・基準の記載内容としてもご利用下さい。

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【BIMCIM活用工事と言う名の業務と捉えた場合】要領基準抜粋.pptx

  1. 1. 番 号 運用内容 要領・基準書 要領・基準記載内容 1 BIM/CIM 活用工事 「BIM/CIM活用工事実施要領」 1.1 概要 BIM/CIM 活用工事とは、建設生産・管理システム全体の課題解決および業務効率化を図るため、建設生産・管理システム における施工プロセスの各段階において、BIM/CIMを活用した検討等を実施し、必要なBIM/CIMモデル等を構築する工事 である。 ※「ＩＣＴの全面的な活用の推進に関する実施方針」 3-3-2 BIM/CIM活用工事の実施 建設生産・管理システム全体の課題解決および業務効率化を図るため、建設生産・管理システムにおける施工プロセスの 各段階において、BIM/CIMを活用した検討等を実施する。工事におけるBIM/CIM適用とは、詳細設計において「3 次元モデ ル成果物作成要領（案）」に基づき作成したBIM/CIMモデルがある場合、当該BIM/CIMモデルを活用して、契約図書（2 次元 図面）に係る照査及び施工計画の検討を実施することを指す。 2 BIM/CIMの 活用効果 「BIM/CIM活用ガイドライン(案)」 1.1.3 BIM/CIMの活用効果 【解説】 (1) フロントローディング 「発注者におけるBIM/CIM実施要領(案)」 2.1 BIM/CIM活用の考え方 【解説】 (1) フロントローディング フロントデーディングとは・・・・・・全体の効率化を目指すことである。 ・調査段階 事業に関連する・・・・・・などの情報の見える化。 ・設計段階 事業に関連する・・・・・・などの情報を見える化。 設計成果の可視化による・・・・・・による施工段階での手戻り防止。 維持管理に配慮した設計。 ・施工段階 維持管理に必要な情報・・・・・・作業効率化、災害時の迅速な対応。 3 BIM/CIMを活 用した検討等 「BIM/CIM活用工事実施要領」 1.3.1 ① 設計BIM/CIMモデルを活用した図面照査 及び施工計画の検討 詳細設計において「３次元モデル成果物作成要領（案）」に基づき作成したBIM/CIMモデルがある場合、当該BIM/CIMモデ ルを活用して、契約図書（2次元図面）に係る照査及び施工計画の検討を実施する。
  2. 2. 4 実施計画書 「BIM/CIM活用工事実施要領」 1.3.2 BIM/CIM実施計画書 「BIM/CIM実施計画書、 BIM/CIM実施報告書(案)」 「BIM/CIM活用工事実施要領」 「BIM/CIM実施計画書、 BIM/CIM実施報告書（案）」 1. 業務もしくは工事の概要 1) 検討体制 2. 検討体制 2.1 BIM/CIM担当技術者 2.2 体制組織 2) 工程表（BIM/CIMモデルの 3. 工程表 段階確認を行う時期を含む) 3) BIM/CIMを活用した検討等の 4. BIM/CIMを活用した検討等 実施項目 4.1 実施項目 4) BIM/CIMモデル作成・更新の 4.2 BIM/CIMモデルの作成 対象範囲及びデータファイル 及び更新 5) BIM/CIMモデルの種類 4.3 BIM/CIMモデルを活用 6) BIM/CIMモデルの詳細度 した検討 7) 付与する属性情報及び参照資料 4.4 使用するソフトウェア、オリ 8) BIM/CIMモデル作成・更新に ナルデータの種類 用いるソフトウェア、オリジナル 4.5 情報共有システム データの種類 5. BIM/CIMモデルを活用 した設計図面の照査 5 電子納品 (実施計画書) 「BIM/CIMモデル等電子納品要領(案) 及び同解説」 2.1 DOCUMENT 「DOCUMENT」フォルダには「BIM/CIM実施計画書」や受発注者間協議により決定した「BIM/CIMモデル作成事前協議・引 継書シート」、「BIM/CIMモデル照査時チェックシート」等を格納する。 6 BIM/CIMモ デルの作成 範囲及び詳 細度 「発注者におけるBIM/CIM実施要領（案）」 3.3 業務又は工事の着手 【解説】 (2) 事前協議の実施 BIM/CIM活用業務又はBIM/CIM活用工事の・・・・・・を協議する。 BIM/CIM活用項目は、原則として設計図書に記載したリクワイヤメント及び入札・契約における技術提案事項とする。事前協 議において受注者から検討事項の提案があった場合は、後述するBIM/CIM実施計画書に反映の上、技術提案事項を除き契 約変更の対象とする。 BIM/CIMモデルの作成の範囲及び詳細度については、上記BIM/ CIM活用項目を実施するために必要な範囲及び詳細度とする。なお、受注者が自らの業務等の効率化のため、より詳細なモ デルを作成することは妨げない。 使用するソフトウェア及び情報共有環境、・・・・・・同様とする。（参照） 1) 3次元モデル成果物作成要領（案）［付属資料２］ 「3次元モデル成果物作成要領（案）に基づく3次元モデル作成資料」 1.道路土工構造物編 (2) 3次元モデルの作成上の留意点 2） 3次元モデルの省略できる内容 ・排水工、付属構造、交差点、構造物周辺の細部や小構造物、安 全施設などの3次元モデル作成については、設計活用 (景観検討 ・関係機関協議等)や後工程での活用ケースを確認し、活用効果が小さいと判断された場合は、3次元モデルから2 次元図面を外部 参照することで省略すること。
  3. 3. 7 実施報告書 「BIM/CIM活用工事実施要領」 1.3.3 BIM/CIM実施報告書 1.3.1②に基づく検討について、成果物一覧、納品ファイル形式等とともに、以下の1)～5）の内容を記入する。詳細は別添3 「BIM/CIM実施計画書・BIM/CIM実施報告書」を参照する。また、併せて「BIM/CIMモデル作成事前協議・引継ぎシート」に納 品時の必要事項を記入する。 1) BIM/CIMモデルを活用した検討の実施概要 2) 創意工夫内容 3) BIM/CIM活用効果 4) 基準要領に関する改善提案（ある場合） 5) ソフトウェアへの技術開発提案事項（ある場合） 8 改善提案 (実施報告書) 「BIM/CIM実施計画書、 BIM/CIM実施報告書(案)」 5. 基準要領に関する改善提案 具体的な基準要領の名称と、どの部分にどのような追記・修正が必要か記載する。当該検討等において、基準要領に関する 問題点があった場合のみでよく、総花的に「〇〇のルールが必要」といった内容であれば不要である。 9 工事 成績評定 「BIM/CIM活用工事実施要領」 3.1 工事成績評定 BIM/CIM活用工事を実施した場合、創意工夫における【その他】において評価するものとし、理由に「BIM/CIM活用工事を実 施した」と記載することとする。 評価点数については、「2点」を標準とするが、各地方整備局等の運用に応じて、適切に運用することとする。 なお、BIM/CIM活工事において・・・・・・ （※ 参考） 「発注者におけるBIM/CIM実施要領（案）」 2.4成績評定 BIM/CIM活用業務又はBIM/CIM活用工事の推進のための措置として、BIM/CIMの利活用を実施した場合は、成績評定にお いて適切に評価する。なお詳細は「ICTの全面的な活用推進に関する実施方針」別紙-9、別紙-10、別紙-11を参照する。

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