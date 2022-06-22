【BIMCIM活用工事と捉えた場合】要領基準抜粋.pptx

BIM/CIM活用工事の要領・基準については、当社も各人で捉え方に違いがあり、社内的に考え方を統一する必要性が生じた事を踏まえると各社それぞれの捉え方があり問題点や改善提案も広がりを見せるのかも知れません



私共が社内検討を行った時の要領・基準記載の抜粋内容を資料として、また改善提案作成時の要領・基準の記載内容としてもご利用下さい。

