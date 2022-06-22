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【BIMCIM活用工事と捉えた場合】要領基準抜粋.pptx

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Jun. 22, 2022
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【BIMCIM活用工事と捉えた場合】要領基準抜粋.pptx

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BIM/CIM活用工事の要領・基準については、当社も各人で捉え方に違いがあり、社内的に考え方を統一する必要性が生じた事を踏まえると各社それぞれの捉え方があり問題点や改善提案も広がりを見せるのかも知れません

私共が社内検討を行った時の要領・基準記載の抜粋内容を資料として、また改善提案作成時の要領・基準の記載内容としてもご利用下さい。

BIM/CIM活用工事の要領・基準については、当社も各人で捉え方に違いがあり、社内的に考え方を統一する必要性が生じた事を踏まえると各社それぞれの捉え方があり問題点や改善提案も広がりを見せるのかも知れません

私共が社内検討を行った時の要領・基準記載の抜粋内容を資料として、また改善提案作成時の要領・基準の記載内容としてもご利用下さい。

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【BIMCIM活用工事と捉えた場合】要領基準抜粋.pptx

  1. 1. 番 号 運用内容 要領・基準書 要領・基準記載内容 1 事前協議 ①別紙-11 BIM/CIM活用工事実施要領 【特記仕様書】記載例 1.BIM/CIM活用工事について ②BIM/CIM活用工事におけるBIM/CIMモデルを 活用した検討内容の記載 ③発注者におけるBIM/CIM実施要領(案) 3.3 (2)事前協議の実施 ④BIM/CIM活用ガイドライン(案) 3.BIM/CIM活用の流れ ◎別紙-11 BIM/CIM活用工事実施要領 特記仕様書記載 BIM/CIM活用について提案・協議を行い、協議が整った場合に受注者希望型としてBIM/CIM活用工事として出来る 工事である ◎ 発注者におけるBIM/CIM実施要領(案)記載 3.3 (2)事前協議の実 BIM/CIM活用業務又はBIM/CIM活用工事の着手に当たって、BIM/CIMの利活用について実施方法及び内容を協 議する。 BIM/CIM活用工事は原則として設計図書に記載したリクワイアメント及び入札・契約における技術提案事項とする。 ◎BIM/CIM活用ガイドライン(案) 3.BIM/CIM活用の流れ BIM/CIM活用業務又はBIM/CIM活用工事の実施にあたっては、前工程のBIM/CIM成果品等の有無を確認するとと もに、受発注者間でBIM/CIMの活用目的、BIM/CIMモデルの作成範囲などを事前に協議、確認を行う 図1-15BIM/CIM活用の流れ 2 BIM/CIMを 活用した検 討等 ①別紙-11 BIM/CIM活用工事実施要領 1.3.1①～④による 4.2(2)受注者希望型における積算方法 ◎別紙-11BIM/CIM活用工事実施要領 1.3.1①～④による ①設計BIM/CIMモデルを活用した図面照査及び施工計画の検討 ②BIM/CIMモデルを活用した検討の実施a)～e)の内容 ③BIM/CIMモデルの照査 ④BIM/CIMモデルの納品 4.2(2)受注者希望型における積算方法 受発注者間の協議により見積を徴収して精算するものとし、実施項目に応じて設計変更の対象とする。BIM/CIM活用 工事に要する費用の設計変更は、「実施計画書」に基づいた見積書の提出を求め、妥当性を確認したうえ で計上すること ①別紙-11 BIM/CIM活用工事実施要領 1.3.1①～④による ②BIM/CIMモデルを活用した検討の実施a)～e)の内容 ◎BIM/CIM活用工事実施要領 1.3.1②BIM/CIMモデルを活用した検討の実施 a)～e)の内容 a) 監督・検査の効率化 b) 変更協議等の効率化 c) リスクに関するシミュレーション (地質、騒音、浸水、既設構造物への影響等) d) 対外説明 (関係者協議、住民説明、広報等) e) その他 3
  2. 2. 4 実施計画書 ①別紙-11 BIM/CIM活用工事実施要領 3.2BIM/CIM実施計画書 ②発注者におけるBIM/CIM実施要領(案) 3.3(3)「BIM/CIM実施計画書」の受領 ③BIM/CIMモデル等電子納品要領(案)及び同解説 2.1DOCUMENT ◎別紙-11BIM/CIM活用工事実施要領 3.2BIM/CIM実施計画書 3.1（2）に基づくBIM/CIM活用について以下の1)～6) の内容を記入する。詳細は別添3「BIM/CIM実施計 画書、 BIM/CIM実施報告書」を参照する。また、併せて「BIM/CIMモデル作成、事前協議・引継書シート」に事前協議時の必 要事項を記入する ◎発注者におけるBIM/CIM実施要領(案) 3.3(3)「BIM/CIM実施計画書」の受領 担当者は、事前協議の結果を踏まえた「BIM/CIM実施計画書」の提出を受け、内容を確認する。BIM/CIM活用工事に あたっては施工計画書とは別に提出を受けるものとする。 ◎BIM/CIMモデル等電子納品要領(案)及び同解説 2.1DOCUMENT 「DOCUMENT」フォルダには「BIM/CIM実施計画書」や受発注者間協議により決定した「BIM/CIMモデル作成 事前協 議・引継書シート」、「BIM/CIMモデル照査時チェックシート」等を格納する。 5 実施計画書 ①別紙-11 BIM/CIM活用工事実施要領 3.2BIM/CIM実施計画書 ② BIM/CIM実施計画書、BIM/CIM実施報告書 ◎別紙-11BIM/CIM活用工事実施要領 ※3.1（2）内容は黒文字表記 ◎ BIM/CIM実施計画書、BIM/CIM実施報告書 ※目次は赤文字にて表記 1. 業務もしくは工事の概要 2. 1)検討体制 2.1BIM/CIM担当技術者 2.2体制組織図 3. 2）工程表（BIM/CIMモデルの段階確認を行う時期を含む) 4.4.1 3)BIM/CIMを活用した検討等の実施項目 4.2 4)BIM/CIMモデル作成・更新の対象範囲及びデータファイル 4.3 5)BIM/CIMモデルの種類(サーフェス、ソリッド) 4.3 6)BIM/CIMモデルの詳細度 4.3 7)付与する属性情報及び参照資料 4.4 8)BIM/CIMモデル作成・更新に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類 4.5 情報共有システム 5. BIM/CIMモデルを活用した設計図面の照査 詳細設計において「3次元モデル成果物作成要領(案)」に 基づき作成したBIM/CIMモデルがある場合のみ記載
  3. 3. 6 段階モデル 確認 ①BIM/CIM実施計画書、BIM/CIM実施報告書（案） 3．工程表 ②発注者におけるBIM/CIM実施要領 3.3(2)事前協議 ③別紙-1 BIM/CIM活用工事実施要領 【特記仕様書】記載例 3.1(2)BIM/CIMモデルを活用した検討の実施 ④BIM/CIMにおける「段階モデル確認書」作成手引き ⑤3次元モデル成果物作成要領(案) 2-2-2段階確認 ◎別紙-11BIM/CIM実施計画書、BIM/CIM実施報告書（案） 3．工程表の記述抜粋 目的に応じたBIM/CIMモデルが作成されていることを適切な時期に発注者が確認できるよう、発注者にBIM/CIMモデルの 段階確認を受ける時期を明記する。 段階モデル確認書を活用する場合は、プロセスマップを記載してもよい。 ◎発注者におけるBIM/CIM実施要領 3.3(2)事前協議から抜粋 段階モデル確認書は、上記BIM/CIM活用項目を勘案の上プロセスマップ及び情報確認要件について協議し、必要に応じ て修正する。受注者の提案により段階モデル確認書を活用する場合も同様とする。 ◎BIM/CIM活用工事実施要領 【特記仕様書】記載例 3.1(2)BIM/CIMモデルを活用した検討の実施 記述抜粋 「段階モデル確認書」作成手引き【試行版】(案)による段階モデル確認等により、手戻りなく検討を進められるよう努める。 ◎BIM/CIMにおける「段階モデル確認書」作成手引き 1.総則 記載抜粋 関係者間で円滑な情報交換を実施できるためのプロセスや情報確認案件を示した「段階モデル確認書」を『発注者』が作成 できるようにするための手順や活用方法を解説 ◎3次元モデル成果物作成要領(案) 2-2-2段階確認 受発注者間にて、3次元モデルを利用して詳細設計の成果を段階的に確認して設計成果の品質を確保するとともに、手戻 りなく3次元モデルを作成することに務める。 7 照査チェック シート ①別紙-1 BIM/CIM活用工事実施要領 【特記仕様書】3.1(3) BIM/CIMモデルの照査 ②3次元モデル成果物作成要領(案) 2-2-1設計照査 ③BIM/CIMモデル照査時チェックシート ◎BIM/CIM活用工事実施要領 【特記仕様書】3.1(3) BIM/CIMモデルの照査 作成したBIM/CIMモデルの照査を実施する。 事前協議で決定した内容 目的、作成・変更の範囲、詳細度、ファイル形式等 「BIM/CIMモデル照査チェックシート」により確認する ◎3次元モデル成果物作成要領(案) 2-2-1設計照査記述抜粋 ・3次元モデルからの切り出し等により作成した2次元形状データについて、最終成果物として2次元図面と整合している事を 確認する。 なお、3次元モデルそのものを用いて照査する場合においては、用地協会、建築限界等の設計条件等の設計照査項目に ついて再度2次元図面を用いて設計照査することは不要である。2次元図面でしか設計照査できない場合(3次元モデルに 記載しない構造物の寸法等)は2次元図面によって設計照査を行う必要がある。 【参考】フロントローディング フロントローディングとは工程の初期(フロント)において負荷をかけて事前に集中的に検討することで、後工程で生じそうな 仕様変更や手戻りを未然に防ぎ、後続フェーズにおいて品質向上や工期の短縮化など事業全体の効率化を目指すことで ある。
  4. 4. 8 BIM/CIMモ デルの作成 範囲及び詳 細度 ①発注者におけるBIM/CIM実施要領 2.1BIM/CIM活用の考え方 3.3(2)事前協議 ③別紙-1 BIM/CIM活用工事実施要領 【特記仕様書】記載例 2(1) 定義 ③3次元出来形計測技術を用いた出来形管理要領 ◎発注者におけるBIM/CIM実施要領 2.1BIM/CIM活用の考え方抜粋 なお、BIM/CIM活用の目的が公共工事当の品質確保及び行政事務の円滑かつ効率的な実施であることに鑑み、 BIM/CIMモデルの過度な作り込み等指示しないよう留意する。 3.3(2)事前協議より抜粋 BIM/CIMモデルの作成の範囲及び詳細度については、上記BIM/CIM活用項目を実施するために必要な範囲及び詳細 度とする。なお、受注者が自らの業務等の効率化にため、より詳細なモデルを作成することは妨げない。 ③別紙-1 BIM/CIM活用工事実施要領 【特記仕様書】記載例 2(1) 定義 i-Constructionとは、ICTの全面的活用、全体最適の導入、施工時期の平準化等の施策を建設現場に導入することにより、 建設生産・管理システム全体の最適化を図る取組である。その現実に向けてBIM/CIMを活用した工事(BIM/CIM活用工 事)を実施することとする。 【付属資料 2】 3次元モデル成果物作成要領（案）に基づく 3次元モデル作成資料(2) 3次元モデルの作成上の留意点 2） 3次元モデルの省略できる内容 ・排水工、付属構造、交差点、構造物周辺の細部や小構造物、安全施設などの3次元モデル作成については、設計活用 (景観検討・関係機関協議等)や後工程での活用ケースを確認し、活用効果が小さいと判断された場合は、3次元モデル から2次元図面を外部参照することで省略すること。 9 実施報告書 ①別紙-1 BIM/CIM活用工事実施要領 3.3BIM/CIM実施報告書 ②発注者におけるBIM/CIM実施要領(案) 3.5(1)「BIM/CIM実施報告書 ② BIM/CIM実施計画書、BIM/CIM実施報告書 ◎BIM/CIM活用工事実施要領 3.3BIM/CIM実施報告書 3.1(2)に基づく検討について、成果物一覧、納品ファイル形式等とともに、以下の1)～5）の内容を記入する。詳細は別添3 「BIM/CIM実施計画書・BIM/CIM実施報告書」を参照する。また、併せて「BIM/CIMモデル作成事前協議・引継ぎシート」 に納品時の必要事項を記入する。 ◎発注者におけるBIM/CIM実施要領(案) 3.5(1)「BIM/CIM実施報告書 担当者は、成果品の受領に先立ち、「BIM/CIM実施計画書」(「BIM/CIM実施(変更)計画書」がある場合は当該 「BIM/CIM実施(変更)計画書」)によりBIM/CIM活用項目を確認するとともに、BIM/CIM活用項目の履行結果が 「BIM/CIM実施報告書」に記載されていることを確認する。特に、BIM/CIM活用項目の効果と課題が定量的又は定性的 に記載されていることを確認する。 ◎ BIM/CIM実施計画書、BIM/CIM実施報告書 実施報告書の内容は 1．成果物 2.活用した検討の実施概要 3.創意工夫内容 4.モデル作成に要した費用 5.基準要領に関する改善提案 6.ソフトウェアへの技術開発提案
  5. 5. 10 実施報告書 ① BIM/CIM実施計画書、BIM/CIM実施報告書 5.基準要領に関する改善提案 ◎ BIM/CIM実施計画書、BIM/CIM実施報告書 5.基準要領に関する改善提案 具体的な基準要領の名称と、どの部分にどのような追記・修正が必要か記載する。当該検討等において、基準要領に関する 問題点があった場合のみでよく、総花的に「〇〇のルールが必要」といった内容であれば不要である。 11 工事成績評 定 ◎発注者におけるBIM/CIM実施要領 2.4成績評定 ◎別紙-1 BIM/CIM活用工事実施要領 3.1 工事成績評定に記載 ◎発注者におけるBIM/CIM実施要領 2.4成績評定 BIM/CIM活用業務又はBIM/CIM活用工事の推進のための措置として、BIM/CIMの利活用を実施した場合は、成績評定にお いて適切に評価する。なお詳細は「ICTの全面的な活用推進に関する実施方針」別紙-9、別紙-10、別紙-11を参照する ◎BIM/CIM活用工事実施要領 3.1 工事成績評定に記載 BIM/CIM活用工事を実施した場合、創意工夫における【その他】において評価する。 理由に「BIM/CIM活用工事を実施した」と記載することとする 評価点数について「2点」を標準とする 12 工事費の積 算 ◎発注者におけるBIM/CIM実施要領 2.3(1)BIM/CIM活用業務又はBIM/CIM活用工事 に要する費用 2.3(3)積算方法 ◎別紙-1 BIM/CIM活用工事実施要領 4.2(2)希望型における積算方法 ◎発注者におけるBIM/CIM実施要領 2.3(1)BIM/CIM活用業務又はBIM/CIM活用工事に要する費用 BIM/CIM活用業務又はBIM/CIM活用工事の実施に当たって、「2.2(1)BIM/CIM活用業務およびBIM/CIM活用工事における BIM/CIMの活用目的の設定」を踏まえ、発注者の要求事項(リクワイヤメント)を具現化するBIM/CIMモデル作成・更新、受注 者の3次元ソフトウェアの調達や業務効率化を図るための検討に必要な費用を計上する。BIM/CIM活用項目については、 「3.1BIM/CIM活用項目の選定」を参照すること。 2.3(3)積算方法 BIM/CIM活用業務又はBIM/CIM活用工事に要する費用の積算方法は、当面の間見積もりによるものとする。なお、詳細は 「ICTの全面的な活用の推進に関する実施方針」別紙-5、別紙-9、別紙-10、別紙-11を参照する ◎BIM/CIM活用工事実施要領 4.2(2)希望型における積算方法 BIM/CIM活用工事に要する費用の設計変更は「実施計画書」に基づいた見積書の提出を求め妥当性を確認したうえで計上 すること。

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