O Poder do Chá de Sumiço

Wait! Exclusive 60 day trial to the world's largest digital library.
The SlideShare family just got bigger. You now have unlimited* access to books, audiobooks, magazines, and more from Scribd.Cancel anytime.
Create your free account to read unlimited documents.
VOCÊ VAI APRENDER A FAZER
FLERTES
INTELIGENTES
APRENDER A
JOGAR ISCAS
PARA QUE ELE VENHA ATÉ VOCÊ E NÃO
PARA QUE VOCÊ VÁ ATÉ ELE.
SABER CRIAR
GANCHOS MENTAIS
APRENDER TAMBÉM A
NÃO DEIXAR A
CONVERSA MORRER
INTERESSANTE NO SEXO...
A ARTE DA TRANSA HIPNOTIZANTE
COMO SENTAR;
COMO GEMER;
TER COORDENAÇÃO MOTORA;
SABER ESCOLHER BOAS LINGERIES;
COMO E ONDE TOCAR ÀS PARTES ERÓGENAS DE UM HOMEM;
E A IMPRESSIONANTE
HIPNOSE SEXUAL