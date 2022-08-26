CV Alto Impacto - Antony Merino.pdf

1.
Curriculum Vitae –
CV Alto Impacto
Antony David Merino Justiniano
2.
TIPS Y RECOMENDACIONES
SE HONESTO CONTIGO MISMO
TEN CLARAS Y ESCRITAS TUS
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE
MEJORA
DEDICALE TIEMPO A CADA EMPRESA A LA
QUE VAYAS A POSTULARTE.
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO,
RECUERDA QUE TE JUEGAS MUCHO EN
POCO TIEMPO
3.
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ELABORACIÓN DEL CURRICULUM
VITAE
QUE ES UN CURRICULUM VITAE Y COMO
ESTRUCTURARLO
DISEÑO Y CONTENIDO
FOTO PROFESIONAL Y ENLACE A TUS
PERFILES EN LA RED
4.
ENTENDER LOS DIFERENTES TIPOS DE CURRICULUM
(CRONOLÓGICO; INVERSO; FUNCIONAL, MIXTO,
CREATIVO) PARA SELECCIONAR EL QUE MAS SE ADAPTE
A NUESTRAS NECESIDADES
QUE ES UN CURRICULUM VITAE Y
COMO ESTRUCTURARLO
EL CURRÍCULUM ES COMO UN BUEN ANUNCIÓ, SU
FINALIDAD ES GENERAR UNA BUENA IMPRESIÓN E
INTERÉS PARA DARSE A CONOCER, ES LA CARTA DE
PRESENTACIÓN ANTE CUALQUIER EMPRESA
CARACTERÍSTICAS DE UN CURRÍCULUM EXITOSO
5.
DISEÑO Y CONTENIDO
LA IMPORTANCIA DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN
PARÁMETROS PARA REDACTAR EL ENCABEZADO, DATOS
PERSONALES, EXPERIENCIA PROFESIONAL,
PREPARACIÓN ACADÉMICA, IDIOMAS, HABILIDADES
ERRORES QUE DEBES EVITAR A LA HORA DE REDACTAR
TU CURRICULUM
6.
FOTO PROFESIONAL Y ENLACE A
TUS PERFILES EN LA RED
PARÁMETROS PARA ESCOGER LA FOTO
DE TU CURRICULUM, EN RELACIÓN A TU
VESTUARIO Y ARREGLO PERSONAL Y ASI
COMO EL ESTILO Y LA ESTÉTICA DE LA
MISMA
INCLUIR O NO LAS REDES SOCIALES A TU
CURRÍCULUM, LINKEDIN, FACEBOOK,
INSTAGRAM
7.
Lecciones Aprendidas
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LA IMPORTANCIA DE UNA FOTO PENSADA Y SELECCIONADA PARA
TRANSMITIR LO POSITIVO DEL POSTULANTE
SI ANEXAS LAS REDES SOCIALES EN TU CURRICULUM REVISA QUE SEAN
CONSISTENTES CON TU PROPÓSITO DE SER SELECCIONADO, QUE NADA
DE LO QUE TU RECLUTADOR ENCUENTRE VAYA A RESULTAR SENSIBLE
PARA TI
DEPENDERÁ DE LA PROFESIÓN QUE TENGAS EL BENEFICIO QUE VA A
APORTAR LA EXPOSICIÓN DE TUS REDES, SI TU PROFESIÓN ESTÁ
ORIENTADA HACIA LO CREATIVO Y SI TU PORTAFOLIO TIENE
POSIBILIDADES DE SER MOSTRADO A TRAVÉS DE LAS IMÁGENES QUE SE
PUEDEN PUBLICAR EN ALGUNA RED SOCIAL ENTONCES USALA