ACIDO-BASE.pptx

1.
JOSE ANGEL CARO
ANESTESIA Y REANIMACIÓN
F.U.H.M
2.
CONCENTRACION DE HIDROGENIONES EN LOS LIQUIDOS CORPORALES.
ION HIDROGENO
ES EL ATOMO MAS SENCILLO DE LA NATURALEZA FORMADO POR UN PROTON
EN EL NUCLEO Y UN ELECTRON EN EL NIVEL ENERGETICO NUMERO 1
3.
ES EL ELEMENTO QUE SE ENCUENTRA EN MAYOR PROPORCION EN EL
ORGANISMO, ES UN PROTON PURO.
TRES VARIEDADES
EN EL
ORGANISMO
• MOLECULAS SIN FUNCION ACTIVA.
• MOLECULAS CON FUNCION ACTIVA.
• IONES HIDROGENO ( 35 – 45 NMOL/L)
PH - 7.35 – 7.45.
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
4.
ACIDOSIS: PROCESO FISIOPATOLOGICO CON
TENDENCIA A LA ACIDIFICACION DE LOS LUIQUIDOS
CORPORALES.
ALCALOSIS: PROCESO FISIOPATOLOGICO CON
TENDENCIA A LA ALCALINIZACION DE LOS LUIQUIDOS
CORPORALES.
CONCEPTOS
5.
ACIDOS FUERTES: SON AQUELLOS QUE AL PONERSE EN CONTACTO EN
UNA SOLUCION SE IONIZAN O SE DISUELVEN (HCL).
ACIDOS DEBILES: SON AQUELLOS QUE AL PONERSE EN CONTACTO EN
UNA SOLUCION NO SE IONIZAN EN SU TOTALIDAD.
H2 CO3.
BASE FUERTE : QUE REACCIONA RAPIDAMENTE CON LOS IONES
HIDROGENO - ( OH )
BASE DEBIL : REACCIONA CON MENOR CAPACIDAD CON LOS IONES
HIDROGENO - ( HCO3 )
6.
MIENTRAS MAS PEQUEÑO ESTE VALOR EL AC. ES MAS DISOCIABLE
7.
AMORTIGUADORES
(BUFFERS O TAMPONES)
PROTEINAS HEMOGLOBINA FOSFATOS BICARBONATO
HCO3 + H H2CO3 CO2+H2O
+
-
CONCEPTO
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
8.
REGULACIONRESPIRATORIADEL
PH SANGUINEO
Músculos
Respiratorios
Ventilación
Alveolar
PCO2
Centro Respiratorio
Quimiorreceptores
PCO2 pH PO2
Señales de la Sangre
H + HCO3 H2 CO3 H20 + CO2
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
9.
PETER STEWART
H2O H+ + OH-
HENDERSON-HASSELBALCH
HCO3
pH= pKa + Log 10 ---------
H2CO3
CO2
DIF ATOT
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
11.
MODELODE STEWAR:
SE FUNDAMENTE EN 3 PRINCIPIOS.
ELECTRONEUTRALIDAD LA SUMA DE ANIONES DEBE SER IGUAL
A LA DE LOS CATIONES.
CONSERVACION
DE LA MASA
LA MASA TOTAL DE LOS REACTIVOS ES
LA MASA TOTAL DE LOS PRODUCTOS.
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
DISOCIACION DEL AGUA
12.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA
REGULACION DEL ION HIDROGENO.
LA [ H ] SE MANTIENE DENTRO DEL RANGO DE
35-45 NMOL/L.
LA [ H ] ESTA DETERMINADA POR LA DISOCIACION DEL AGUA EN
IONES HIDROGENOS E HIDROXILO
EN EL PLASMA HAY TRES FACTORES QUE DETERMINAN LA DISOCIACION
DEL AGUA.
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
13.
Diferencia de Ión Fuerte
(DIF)
Presión Parcial de CO2
Concentración total de
Ácidos débiles (ATOT)
La DIF = ( Na+ + K+ + Mg+ + Ca ) – ( Cl- + lactato )
= 40 – 42 mEq/L
DIF APARENTE NO REPRESENTA EL
COMPORTAMIENTO DE TODAS LAS
VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL PLASMA.
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
DIF APARENTE
14.
SI LA DIF > DIF E PRESENCIA DE ANIONES NO MEDIBLES.
(CETONAS, SULFATOS, METANOL, SALICILATOS)
BRECHA DE IONES FUERTES : < 2 mEq/L
SE EN LA CETOACIDOSIS DIABETICA E INSUFICIENCIA RENAL.
SIG= DIFA - DIFE
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
15.
ACIDOS DEBILES TOTALES .
EL PUNTO DE VISTA FISIOLOGICO TIENE UN PKA > DE 5.4.
LOS DE MAYOR TRASCENDENCIA SON LA ALBUMINA Y EL FOSFATO.
EXISTE CADA VEZ MAS EVIDENCIA DE SU CONTRIBUCION PARA
MANTENER EL EQUILIBRIO ACIDO-BASE.
UNA DISMINUCION DE LOS ACIDOS DEBILES TOTALES ES LA GENESIS
DE ALCALOSIS.
pCO2: ES SEMEJANTE AL DEL ABORDAJE DE HENDERSON-
HASSELBACH.
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
16.
En las soluciones biológicas
existen 2 grupos de variables
VARIABLES
DEPENDIENTES
VARIABLES
INDEPENDIENTES
Variación
secundaria
Variación
Primaria
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
17.
VARIABLES INDEPENDIENTES
CO2 DIFERENCIA
DE IONES
FUERTES
ÁCIDOS DEBILES
NO VOLÁTILES
pCO2 DIF Atot
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
19.
CAMBIO EN LAS
VARIABLES
INDEPENDIENTES
CAMBIO EN LAS
VARIABLES
DEPENDIENTES
CAMBIO EN LAS
VARIABLES
DEPENDIENTES
CAMBIO EN LAS
VARIABLES
INDEPENDIENTES
NO
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
20.
SI OBSERVAMOS UN CAMBIO EN LAS VARIABLES
DEPENDIENTES
TENEMOS QUE
ACEPTAR
QUE
HUBO UN CAMBIO EN UNA O MÁS
DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
21.
ABORDAJEDEL EQUILIBRIOABEN BASE AL MODELOSTEWART
ACIDOSIS METABOLICA: DE LA DIF a LO CUAL PRODUCE
DISOCIACION DEL AGUA GENERANDO H,
LA DIF a POR PERDIDA DE CATIONES , MAL MANEJO DE ANIONES O
EFECTO DE ANIONES EXOGENOS.
ALCALOSIS METABOLICA: DE LA DIF a
HIPOALBUMINEMICA: SINDROME NEFROTICO , CIRROSIS .
BRECHA DE IONES FUERTES ELEVADA: PERDIDA DE CLORO ,
VOMITO, SUCCION GASTRICA, DIURETICOS,
DIARREA, SINDROME DE LIDDLE, BARTTER Y CUSHING Y CARGA DE
SODIO
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
22.
DIFERENCIASENTRE LOSMODELOS DE HENDERSON-HASSELBALCHY STEWART
LEYES FISICOQUIMICAS:
HENDERSON-HASSELBALCH SE BASA EN LA LEY DE LA ACCION DE
LA MASA, STEWART EN LA ELECTRONEUTRALIDAD Y LA
CONSERVACION DE LA MASA.
VARIABLES INDEPENDIENTES:
HENDERSON-HASSELBLACH POSTULA COMO VARIABLES
INDEPENDIENTES A LA PCO2 Y AL HCO3 , STEWART POSTULA
TRES ( LA DIF, ATOT, PCO2) QUIENES TIENEN LA CAPACIDAD DE
DISOCIAR EL AGUA Y POR LO TANTO AUMENTAR EL H
PLASMATICO.
+
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
24.
Determinar el estado del “ pH ”
pH > 7.44------ alcalosis
pH < 7.40------ acidosis
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
25.
Determinar si el proceso primario es
respiratorio,metabolico,o ambos
Alcalemia resp. PCO2 menos de 40 mmHg
Alcalemia met. HCO3 mayor de 25 Meq / L
Acidemia resp. PCO2 mayor de 44 mmHg
Acidemia met.HCO3 menor de 25 Meq / L
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
26.
Calcular “Anion gap” plasmático
Concepto:
BA = NA - (CL + HCO3)
BA = 10 – 12 MEQ/L
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
27.
Determinar el grado de compensación
Acidosis met.1 HCO3-----1.3 PCO2
Alcalosis met. 1 HCO3-----0.6 PCO2
Acidosis resp.
Aguda:10 PCO2-----1 HCO3
Crónica:10 PCO2-----4 HCO3
Alcalosis resp.
Aguda:10 PCO2-------2 HCO3
Crónica:10 PCO2------5 HCO3
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
28.
Determinar el “delta gap”
Relación aniónica 1:1
EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
B.A 1 BICARBONATO 1