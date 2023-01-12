ACIDO-BASE.pptx

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  1. 1. JOSE ANGEL CARO ANESTESIA Y REANIMACIÓN F.U.H.M
  2. 2.  CONCENTRACION DE HIDROGENIONES EN LOS LIQUIDOS CORPORALES. ION HIDROGENO ES EL ATOMO MAS SENCILLO DE LA NATURALEZA FORMADO POR UN PROTON EN EL NUCLEO Y UN ELECTRON EN EL NIVEL ENERGETICO NUMERO 1
  3. 3.  ES EL ELEMENTO QUE SE ENCUENTRA EN MAYOR PROPORCION EN EL ORGANISMO, ES UN PROTON PURO. TRES VARIEDADES EN EL ORGANISMO • MOLECULAS SIN FUNCION ACTIVA. • MOLECULAS CON FUNCION ACTIVA. • IONES HIDROGENO ( 35 – 45 NMOL/L) PH - 7.35 – 7.45. EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  4. 4.  ACIDOSIS: PROCESO FISIOPATOLOGICO CON TENDENCIA A LA ACIDIFICACION DE LOS LUIQUIDOS CORPORALES.  ALCALOSIS: PROCESO FISIOPATOLOGICO CON TENDENCIA A LA ALCALINIZACION DE LOS LUIQUIDOS CORPORALES. CONCEPTOS
  5. 5.  ACIDOS FUERTES: SON AQUELLOS QUE AL PONERSE EN CONTACTO EN UNA SOLUCION SE IONIZAN O SE DISUELVEN (HCL).  ACIDOS DEBILES: SON AQUELLOS QUE AL PONERSE EN CONTACTO EN UNA SOLUCION NO SE IONIZAN EN SU TOTALIDAD. H2 CO3.  BASE FUERTE : QUE REACCIONA RAPIDAMENTE CON LOS IONES HIDROGENO - ( OH )  BASE DEBIL : REACCIONA CON MENOR CAPACIDAD CON LOS IONES HIDROGENO - ( HCO3 )
  6. 6. MIENTRAS MAS PEQUEÑO ESTE VALOR EL AC. ES MAS DISOCIABLE
  7. 7. AMORTIGUADORES (BUFFERS O TAMPONES) PROTEINAS HEMOGLOBINA FOSFATOS BICARBONATO HCO3 + H H2CO3 CO2+H2O + - CONCEPTO EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  8. 8. REGULACIONRESPIRATORIADEL PH SANGUINEO Músculos Respiratorios Ventilación Alveolar PCO2 Centro Respiratorio Quimiorreceptores PCO2 pH PO2 Señales de la Sangre H + HCO3 H2 CO3 H20 + CO2 EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  9. 9. PETER STEWART H2O H+ + OH- HENDERSON-HASSELBALCH HCO3 pH= pKa + Log 10 --------- H2CO3 CO2 DIF ATOT EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  10. 10. EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  11. 11. MODELODE STEWAR: SE FUNDAMENTE EN 3 PRINCIPIOS. ELECTRONEUTRALIDAD LA SUMA DE ANIONES DEBE SER IGUAL A LA DE LOS CATIONES. CONSERVACION DE LA MASA LA MASA TOTAL DE LOS REACTIVOS ES LA MASA TOTAL DE LOS PRODUCTOS. EQUILIBRIOÁCIDO-BASE DISOCIACION DEL AGUA
  12. 12. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA REGULACION DEL ION HIDROGENO. LA [ H ] SE MANTIENE DENTRO DEL RANGO DE 35-45 NMOL/L. LA [ H ] ESTA DETERMINADA POR LA DISOCIACION DEL AGUA EN IONES HIDROGENOS E HIDROXILO EN EL PLASMA HAY TRES FACTORES QUE DETERMINAN LA DISOCIACION DEL AGUA. EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  13. 13. Diferencia de Ión Fuerte (DIF) Presión Parcial de CO2 Concentración total de Ácidos débiles (ATOT) La DIF = ( Na+ + K+ + Mg+ + Ca ) – ( Cl- + lactato ) = 40 – 42 mEq/L DIF APARENTE NO REPRESENTA EL COMPORTAMIENTO DE TODAS LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL PLASMA. EQUILIBRIOÁCIDO-BASE DIF APARENTE
  14. 14.  SI LA DIF > DIF E PRESENCIA DE ANIONES NO MEDIBLES. (CETONAS, SULFATOS, METANOL, SALICILATOS) BRECHA DE IONES FUERTES : < 2 mEq/L  SE EN LA CETOACIDOSIS DIABETICA E INSUFICIENCIA RENAL. SIG= DIFA - DIFE EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  15. 15.  ACIDOS DEBILES TOTALES .  EL PUNTO DE VISTA FISIOLOGICO TIENE UN PKA > DE 5.4.  LOS DE MAYOR TRASCENDENCIA SON LA ALBUMINA Y EL FOSFATO.  EXISTE CADA VEZ MAS EVIDENCIA DE SU CONTRIBUCION PARA MANTENER EL EQUILIBRIO ACIDO-BASE.  UNA DISMINUCION DE LOS ACIDOS DEBILES TOTALES ES LA GENESIS DE ALCALOSIS.  pCO2: ES SEMEJANTE AL DEL ABORDAJE DE HENDERSON- HASSELBACH. EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  16. 16. En las soluciones biológicas existen 2 grupos de variables VARIABLES DEPENDIENTES VARIABLES INDEPENDIENTES Variación secundaria Variación Primaria EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  17. 17. VARIABLES INDEPENDIENTES CO2 DIFERENCIA DE IONES FUERTES ÁCIDOS DEBILES NO VOLÁTILES pCO2 DIF Atot EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  18. 18. VARIABLES DEPENDIENTES H+ OH- CO3- IONES DEBILES HCO3- EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  19. 19. CAMBIO EN LAS VARIABLES INDEPENDIENTES CAMBIO EN LAS VARIABLES DEPENDIENTES CAMBIO EN LAS VARIABLES DEPENDIENTES CAMBIO EN LAS VARIABLES INDEPENDIENTES NO EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  20. 20. SI OBSERVAMOS UN CAMBIO EN LAS VARIABLES DEPENDIENTES TENEMOS QUE ACEPTAR QUE HUBO UN CAMBIO EN UNA O MÁS DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  21. 21. ABORDAJEDEL EQUILIBRIOABEN BASE AL MODELOSTEWART  ACIDOSIS METABOLICA: DE LA DIF a LO CUAL PRODUCE DISOCIACION DEL AGUA GENERANDO H, LA DIF a POR PERDIDA DE CATIONES , MAL MANEJO DE ANIONES O EFECTO DE ANIONES EXOGENOS.  ALCALOSIS METABOLICA: DE LA DIF a  HIPOALBUMINEMICA: SINDROME NEFROTICO , CIRROSIS .  BRECHA DE IONES FUERTES ELEVADA: PERDIDA DE CLORO , VOMITO, SUCCION GASTRICA, DIURETICOS, DIARREA, SINDROME DE LIDDLE, BARTTER Y CUSHING Y CARGA DE SODIO EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  22. 22. DIFERENCIASENTRE LOSMODELOS DE HENDERSON-HASSELBALCHY STEWART  LEYES FISICOQUIMICAS: HENDERSON-HASSELBALCH SE BASA EN LA LEY DE LA ACCION DE LA MASA, STEWART EN LA ELECTRONEUTRALIDAD Y LA CONSERVACION DE LA MASA.  VARIABLES INDEPENDIENTES: HENDERSON-HASSELBLACH POSTULA COMO VARIABLES INDEPENDIENTES A LA PCO2 Y AL HCO3 , STEWART POSTULA TRES ( LA DIF, ATOT, PCO2) QUIENES TIENEN LA CAPACIDAD DE DISOCIAR EL AGUA Y POR LO TANTO AUMENTAR EL H PLASMATICO. + EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  23. 23. pH : PCO2 : Cationes : Aniones : Anion gap : Albúmina : 7.40 – 7.44 40 – 44 mmHg Na+: 140- 144 Meq / L K+: 3.8 – 4.4 Meq / L HCO3: 25 Meq / L ( 24 – 28) CL- : 100 Meq / L ( 99 – 104 ) 3 – 10 Meq / L 4 gm / dl EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  24. 24. Determinar el estado del “ pH ” pH > 7.44------ alcalosis pH < 7.40------ acidosis EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  25. 25. Determinar si el proceso primario es respiratorio,metabolico,o ambos Alcalemia resp. PCO2 menos de 40 mmHg Alcalemia met. HCO3 mayor de 25 Meq / L Acidemia resp. PCO2 mayor de 44 mmHg Acidemia met.HCO3 menor de 25 Meq / L EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  26. 26. Calcular “Anion gap” plasmático Concepto: BA = NA - (CL + HCO3) BA = 10 – 12 MEQ/L EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  27. 27. Determinar el grado de compensación Acidosis met.1 HCO3-----1.3 PCO2 Alcalosis met. 1 HCO3-----0.6 PCO2 Acidosis resp. Aguda:10 PCO2-----1 HCO3 Crónica:10 PCO2-----4 HCO3 Alcalosis resp. Aguda:10 PCO2-------2 HCO3 Crónica:10 PCO2------5 HCO3 EQUILIBRIOÁCIDO-BASE
  28. 28. Determinar el “delta gap” Relación aniónica 1:1 EQUILIBRIOÁCIDO-BASE B.A 1 BICARBONATO 1

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