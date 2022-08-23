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APLICACION DE CRITERIOS PARA EL TRABAJO SEGURO EN TAREAS DE ALTO RIESGO 02000126 v1.pdf

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APLICACION DE CRITERIOS PARA EL TRABAJO SEGURO EN TAREAS DE ALTO RIESGO 02000126 v1.pdf

  1. 1. LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN Modelo de Mejora Continua RED TECNOLÓGICA TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL VERSIÓN: DURACIÓN MÁXIMA 40 horas 1 APLICACION DE CRITERIOS PARA EL TRABAJO SEGURO EN TAREAS DE ALTO RIESGO 02000126 JUSTIFICACIÓN: En Colombia, la Industria y sus diferentes sectores econ¨®micos se interesan cada vez m¨¢s por la seguridad y la salud de la poblaci¨®n trabajadora, por lo que desarrolla acciones tendientes a evitar accidentes de trabajo. As¨ª mismo dentro de los est¨¢ndares internacionales las empresas deben establecer programas de protecci¨®n para tareas de alto riesgo con el prop¨®sito de competir frente al mercado Internacional. En el a&ntilde;o 2016, teniendo en cuenta las cifras que maneja la Federaci¨®n de aseguradores Colombianos, se presentaron aproximadamente 22.831 accidentes de trabajo relacionados con algunas de las que son consideradas tareas de alto riesgo. Seg¨²n ARL SURA estas tareas no son ajenas para las empresas Pymes y producen una mayor frecuencia en los reportes de accidentes de trabajo e incremento en d¨ªas de incapacidad. Las causas de estos accidentes se relacionan con el desconocimiento de los riesgos que ofrecen las instalaciones en el momento de la ejecuci¨®n de las tareas, la falta de coordinaci¨®n, el desconocimiento y manejo eficiente de los Permisos de Trabajos. Las tareas de Alto Riesgo por su grado de peligrosidad necesitan de exigentes medidas preventivas para su control, favoreciendo condiciones seguras para la ejecuci¨®n de este tipo de tareas; para lograrlo es indispensable que trabajadores y empresarios participen en el desarrollo de acciones encaminadas al control de accidentes de trabajo relacionados con este tipo de tareas. SECTOR DEL PROGRAMA: INDUSTRIA Vigencia del Programa Fecha inicio Programa: Fecha Fin Programa: 15/11/2017 DISEÑO DE ACCIONES DE FORMACION COMPLEMENTARIA DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA CÓDIGO: El programa aún se encuentra vigente REQUISITOS DE INGRESO: oSolicitud de parte de la comunidad o del sector productivo. oCumplir con el tr¨¢mite de selecci¨®n definido por el centro. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Centrada en la construcci¨®n de autonom¨ªa para garantizar la calidad de la formaci¨®n en el marco de la formaci¨®n por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de t¨¦cnicas did¨¢cticas activas que estimulan el pensamiento para la resoluci¨®n de problemas simulados y reales; soportadas en el utilizaci¨®n de las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n y la comunicaci¨®n, integradas, en ambientes abiertos y pluritecnol¨®gicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias. Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocr¨ªtica y la reflexi¨®n del aprendiz sobre el que hacer y los resultados de aprendizaje que logra a trav¨¦s de la vinculaci¨®n activa de las cuatro fuentes de informaci¨®n para la construcci¨®n de conocimiento: Página 1 de 6 27/07/22 16:26
  2. 2. LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN Modelo de Mejora Continua RED TECNOLÓGICA TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ¡ñEl instructor - Tutor ¡ñEl entorno ¡ñLas TIC ¡ñEl trabajo colaborativo. COMPETENCIA DENOMINACIÓN CÓDIGO: 220601049 CONTROLAR PELIGROS DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO Y NORMATIVA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE ELEMENTO(S) DE LA COMPETENCIA DENOMINACIÓN Evaluar medidas de seguridad DESCRIPCIÓN DESCRIBIR PROCEDIMIENTOS DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. PROMOVER COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN TAREAS DE ALTO RIESGO SEGÚN ESTÁNDARES EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO TENIENDO EN CUENTA NORMATIVA VIGENTE. VERIFICAR CONDICIONES SEGURAS DE TRABAJO SEGÚN ESTÁNDARES ESTABLECIDOS. AREAS DE ALTO RIESGO: CONCEPTO, TIPOS, CLASIFICACIÓN DE TAREAS DE ALTO RIESGO, SUPERVISIÓN, MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL. NORMATIVA VIGENTE: LEY 9 DE 1979, RESOLUCIÓN 2400 DE 1979, DECRETO 2090 DE 2003, RESOLUCIÓN 1409 DE 2012, LEY 685 DEL 2001, DECRETO 1072 DE 2015, RESOLUCIÓN 9031 DE 1990, RETIE, RESOLUCIÓN 1434 DE 2002, DECRETO 1886 DE 2015 (OBJETIVO, ALCANCE Y ESTRUCTURA). ESPACIO CONFINADO: DEFINICIÓN, TIPOS, CARACTERÍSTICAS, PERMISOS DE ENTRADA, MEDICIONES, TIPOS DE ATMÓSFERAS, ESTRATEGIAS DE CONTROL TRABAJADOR AUTORIZADO. MINERÍA SUBTERRÁNEA: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS. EXCAVACIÓN: CONCEPTO, CONDICIONES, ESTÁNDARES, TIPOS, OPERACIÓN. IZAGE DE CARGAS: CONCEPTO, RIESGOS ASOCIADOS, APAREJADOR, EQUIPOS DE IZAGE, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. SOLDADURA: CONCEPTOS, TIPOS, CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN. LLAMAS ABIERTAS: CONCEPTOS, CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS: CONCEPTOS, TIPOS, CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 3. CONOCIMIENTOS 3.1. CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS Página 2 de 6 27/07/22 16:26
  3. 3. LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN Modelo de Mejora Continua RED TECNOLÓGICA TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL TRABAJO SEGURO EN ALTURAS: CONCEPTOS, TIPOS, CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN. TRABAJOS EN SUSPENSIÓN: CONCEPTO, MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN. SISTEMAS DE PROTECCIÓN: CONCEPTOS, CARACTERÍSTICAS. ALTA TENSIÓN EN EL TRABAJO CON REDES ENERGIZADAS: CONCEPTOS, CLASIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS, TRABAJOS EN CALIENTE PARA PROCESOS DE SIDERURGIA Y METALURGIA: CONCEPTOS, TIPOS, PROPIEDADES, CLASIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS. PERMISOS DE TRABAJO: CONCEPTO, CONTENIDOS, PERSONA CALIFICADA. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO: TRABAJO EN ALTURAS, ESPACIOS CONFINADOS, TRABAJOS EN FRÍO Y EN CALIENTE, TRABAJO ELÉCTRICO. MEDIDAS DE PREVENCIÓN: MEDIDAS DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: PROTECCIÓN CORPORAL, PROTECCIÓN FACIAL, PROTECCIÓN RESPIRATORIA, PROTECCIÓN AUDITIVA, PROTECCIÓN PARA MANOS Y PIES. SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: CONCEPTOS, ESTRATEGIAS. CAPACITACIÓN: ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS, ESTRUCTURA, MATERIALES, RECURSOS, LIDERAZGO. FACILITADOR: CONCEPTO, COMUNICACIÓN, EXPRESIÓN VERBAL. EMERGENCIA: PROTOCOLOS. INDICADORES: DEFINICIÓN NO CONFORMIDADES: CONCEPTO, CAUSAS. ARGUMENTAR CONCEPTOS DE: TAREA DE ALTO RIESGO, EXCAVACIÓN, ESPACIO CONFINADO IDENTIFICAR TIPOS DE TAREAS DE ATO RIESGO DESCRIBIR LAS TAREAS DE ALTO RIESGO COMPARAR LAS TAREAS DE ALTO RIESGO RECONOCER LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN PROCESOS DE: ESPACIOS CONFINADOS, MINERÍA SUBTERRÁNEA, TRABAJO EN ALTURAS, EXCAVACIÓN, IZAGE DE CARGAS, SOLADURA, LLAMAS ABIERTAS, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, TRABAJOS EN SUSPENSIÓN, TRABAJOS EN CALIENTE Y EN ALTA TENSIÓN. RECONOCER LOS CRITERIOS TÉCNICOS RELACIONADOS A LAS TAREAS DE ALTO RIESGO. INTERPRETAR CONCEPTOS TÉCNICOS EN TAREAS DE ALTO RIESGO. INTERPRETAR CONCEPTOS NORMATIVOS Y LEGALES EN LABORES DE ALTO RIESGO. RECONOCER LAS CARACTERÍSTICAS QUE TIENE UNA TAREA DE ALTO RIESGO. ARGUMENTAR CONCEPTOS DE: PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO, MEDIDAS DE PREVENCIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO, PERSONA CALIFICADA. DESCRIBIR CARACTERÍSTICAS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD. RECONOCE LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO RECONOCE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: FACIAL, CORPORAL, PROTECCIÓN RESPIRATORIA, AUDITIVA, MANOS Y PIES. RECONOCE SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO. RECONOCER CONDICIONES SEGURAS EN EL AMBIENTE DE TRABAJO. INSPECCIONAR CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS AMBIENTES LABORALES. IDENTIFICAR PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TAREAS DE ALTO RIESGO. CONOCER ASPECTOS PROCEDIMENTALES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE PERMISOS DE TRABAJO EN TAREAS DE ALTO RIESGO. GARANTIZAR CONDICIONES CONTROLADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO. EXPLICA CONCEPTOS RELACIONADOS CON PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN TAREAS DE ALTO RIESGO. ARGUMENTA ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS PARA CAPACITAR A LA POBLACIÓN TRABAJADORA. 3.2. CONOCIMIENTOS DE PROCESO Página 3 de 6 27/07/22 16:26
  4. 4. LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN Modelo de Mejora Continua RED TECNOLÓGICA TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL RECONOCE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN FACILITADOR. IDENTIFICA LOS PROTOCOLOS DE EMERGENCIA. TRANSFERIR CONOCIMIENTOS EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS EN TRABAJOS DE ALTO RIESGO. SOCIALIZAR A LA POBLACIÓN TRABAJADORA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN TAREAS DE ALTO RIESGO. CAPACITAR A LOS TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN EN SEGURIDAD EN TAREAS DE ALTO RIESGO. APLICAR PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE TAREAS DE ALTO RIESGO. IDENTIFICAR LOS EQUIPOS EMPLEADOS PARA LA EJECUCIÓN SEGURA EN TAREAS DE ALTO RIEGO. ELABORAR PROPUESTAS DE ACCIONES CORRECTIVAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO RELACIONADO CON TAREAS DE ALTO RIESGO. CONOCER PROTOCOLOS DE EMERGENCIA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE TRABAJO. REPORTAR LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO CONFORME A PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO. ARGUMENTA LA IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES EN LA EVALUACIÓN DE CONTROLES EN LAS TAREAS DE ALTO RIESGO EXPLICA EL CONCEPTO DE UNA NO CONFORMIDAD Y SUS CAUSAS. PROPONER PLAN DE ACCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN TAREAS DE ALTO RIESGO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE TAREAS DE ALTO RIESGO. PROPONER ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO. APLICA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LAS TAREAS DE ALTO RIESGO CON BASE EN LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA. EJECUTA PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES SEGURAS EN EL ÁREA TRABAJO AL REALIZAR LABORES DE ALTO RIESGO SEGÚN NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN. GENERA CONDUCTAS SEGURAS EN TAREAS DE ALTO RIESGO DE ACUERDO CON ESTÁNDARES DEFINIDOS Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. APROPIA LAS NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LAS ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO TENIENDO EN CUENTA ESTÁNDARES ESTABLECIDOS. APLICA INDICADORES DE GESTIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 5. PERFIL TÉCNICO DEL INSTRUCTOR TÍTULO PROFESIONAL EN LAS DIFERENTES ÁREAS OCUPACIONALES CON ESPECIALIZACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. CON LICENCIA EN SALUD Requisitos Académicos COMPETENCIAS TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS DEL ÁREA: CONTROLAR PELIGROS DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO Y NORMATIVA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PEDAGÓGICAS: OEVALUAR EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS APRENDICES. OCONCERTAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, EVALUACIÓN, FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS APRENDICES. OPLANEAR Y ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN. OPARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA FORMACIÓN. ACTITUDINALES: Competencias mínimas Página 4 de 6 27/07/22 16:26
  5. 5. LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN Modelo de Mejora Continua RED TECNOLÓGICA TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ODEMOSTRAR RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. OMANEJAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES CON BASE EN EL RESPETO MUTUO Y LA TOLERANCIA. OTRABAJAR EN EQUIPO. ODEMOSTRAR COMPORTAMIENTO ÉTICO EN EL PROCESO FORMATIVO. ODEMOSTRAR COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN. OSER RESPONSABLE Y PUNTUAL. EXPERIENCIA CERTIFICADA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Experiencia laboral y/o especialización CONTROL DEL DOCUMENTO CARGO NOMBRE DEPENDENCIA / RED FECHA ANDREA CONSTANZA TIBAQUIRA CELIS APROBAR ANALISIS Responsable del diseño DIRECCION GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL 24/04/2017 ANDREA CONSTANZA TIBAQUIRA CELIS EQUIPO DE DISEÑO CURRICULAR Responsable del diseño DIRECCION GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL 24/04/2017 OLGA MILENA GAMEZ SOCH QUITAR SUSPENDIDO Responsable del diseño null. DIRECCIÓN GENERAL 09/08/2017 CESAR LEONARDO PEDRAZA ASESORIA METODOLÓGICA Responsable del diseño CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL. REGIONAL DISTRITO CAPITAL 30/08/2017 EDILMA SANDOVAL ELABORACIÓN CONTENIDOS CURRICULARES Responsable del diseño CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA. REGIONAL DISTRITO CAPITAL 30/08/2017 Página 5 de 6 27/07/22 16:26
  6. 6. LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN Modelo de Mejora Continua RED TECNOLÓGICA TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL FABIO HERNÁNDEZ APROBACIÓN Responsable del diseño CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL. REGIONAL DISTRITO CAPITAL 30/08/2017 LIGIA MARCELA AREVALO GUIO EQUIPO DE DISEÑO CURRICULAR Responsable del diseño CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL. REGIONAL DISTRITO CAPITAL 30/08/2017 OLGA MILENA GAMEZ SOCH QUITAR SUSPENDIDO Responsable del diseño null. DIRECCIÓN GENERAL 14/11/2017 ANDREA CONSTANZA TIBAQUIRA CELIS ACTIVAR PROGRAMA Responsable del diseño DIRECCION GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL 15/11/2017 ANDREA CONSTANZA TIBAQUIRA CELIS Aprobación DIRECCION GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL 15/11/2017 Página 6 de 6 27/07/22 16:26

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