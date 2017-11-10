Legislación laboral básica 2017 ccoo

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Consulta en línea la Legislación Laboral Básica actualizada
Guía Legislación Laboral Básica,
Contenido
1. RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL COTIZACIONS PÁG. 03
2. RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA PÁG. 07
3. RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA PÁG. 10
4. PERSONAS EMPLEADAS DEL HOGAR PÁG. 12
5. EVOLUCIÓN DEL SMI Y DEL IPREM PÁG. 14
6. PRESTACIÓN POR DESEMPLEO PÁG. 16
7. SUBSIDIOS PÁG. 19
8. FONDO DE GARANTÍA SALARIAL FOGASA PÁG. 22
9. PENSIONES CONTRIBUTIVAS PÁG. 24
10. PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS PÁG. 26
11. PRESTACIONES FAMILIARES PÁG. 30
12. OTROS SUBSIDIOS O AYUDAS PÁG. 34
13. AYUDAS DE RETORNO VOLUNTARIO DE PERSONAS EXTRANJERAS NO COMUNITARIAS PÁG. 44
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