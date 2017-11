PSOL questiona no Supremo MP que adia reajuste de servidores

O PSOL protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (7), uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Medida Provisória que adia o reajuste dos servidores públicos e aumenta a contribuição previdenciária deles. A MP foi editada no último dia 30 pelo governo Michel Temer (PMDB), quando foi anunciada a nova versão do Orçamento de 2018, com previsão de garantir R$ 12,6 bilhões extras no ano que vem com corte de despesas e aumento de receitas.