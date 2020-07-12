Multidisciplinary team Malanchii

Без кордонів: розвиток та підтримка інклюзивної освітньої спільноти

Without borders: sustaining and supporting inclusive education learning community

Цифровий продукт вироблено за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Відображена точка зору може не співпадати з офіційною позицією уряду США

(с) Sergiy Sydoriv, 2020

(c) inclusion without borders, 2020

(с) Без кордонів: Розвиток та підтримка інклюзивної освітньої спільноти, 2020