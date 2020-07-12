Multidisciplinary team Malanchii

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Співпраця спеціалістів команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами як запорука успішн...
психолого-педагогічний супровід учнів командою фахівців тісна співпраця з батьками формування компетентності педагогів ств...
Психолого-педагогічний супровід - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, перед...
Психолого-педагогічний супровід дитини в інклюзивному закладі – це взаємоузгоджена комплексна діяльність мультидисциплінар...
Принципи взаємодії фахівців Повага до індивідуальних особливостей дитини Недопущення дискримінації Командний підхід Непере...
Умови ефективності роботи команди Уміння працювати в команді Вміння вести діалог Вироблення міждисциплінарного понятійно- ...
Завдання команди супроводу збереження і зміцнення здоров’я дітей корекційно спрямоване виховання школяра надання комплексн...
Завдання команди супроводу надання методичної підтримки педагогічним працівникам професійна взаємодія фахівців створення п...
Залучені фахівціПостійні учасники медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціально...
Залучені фахівці медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населе...
• адміністрація школи • вчителі • асистенти вчителів • соціальний педагог • практичні психологи • вчителі-реабілітологи • ...
Інформація, якою можуть поділитися батьки учнів з особливими освітніми потребами важлива медична інформація успішні навчал...
Роль батьків як членів команди психолого-педагогічного супроводу брати участь у прийнятті рішень, що впливають на освіту т...
Організація роботи Команди супроводу Загальне керівництво Командою супроводу дітей з ООП покладається на директора або зас...
Визначення наявності у дитини особливих освітніх потреб Психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги шляхом провед...
Алгоритм професійної взаємодії фахівців ІРЦ та команди супроводу дитини з ООП Крок 1: Ознайомлення учасників команди супро...
Діти, які вчаться разом, вчаться жити разом
Multidisciplinary team Malanchii
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Multidisciplinary team Malanchii

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Без кордонів: розвиток та підтримка інклюзивної освітньої спільноти
Without borders: sustaining and supporting inclusive education learning community
Цифровий продукт вироблено за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Відображена точка зору може не співпадати з офіційною позицією уряду США
(с) Sergiy Sydoriv, 2020
(c) inclusion without borders, 2020
(с) Без кордонів: Розвиток та підтримка інклюзивної освітньої спільноти, 2020

Published in: Education
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Multidisciplinary team Malanchii

  1. 1. Співпраця спеціалістів команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами як запорука успішної організації інклюзивного навчання в ЗЗСО Валентина Маланчій, заступник директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького 28 травня 2019 р.
  2. 2. психолого-педагогічний супровід учнів командою фахівців тісна співпраця з батьками формування компетентності педагогів створення спеціальних умов раннє виявлення правильне психолого-педагогічне вивчення особистості дитини доступність та наступність психологічна готовність дитини та її батьків, однолітків Умови ефективності інклюзивного навчання
  3. 3. Психолого-педагогічний супровід - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.
  4. 4. Психолого-педагогічний супровід дитини в інклюзивному закладі – це взаємоузгоджена комплексна діяльність мультидисциплінарної команди фахівців та батьків дитини, спрямована на створення необхідних умов, що сприяють розвитку особистості дитини, засвоєнню нею знань, умінь і навичок, успішній адаптації, реабілітації, її самореалізації та інтеграції в соціум.
  5. 5. Принципи взаємодії фахівців Повага до індивідуальних особливостей дитини Недопущення дискримінації Командний підхід Неперервність супроводу Системність роботи Співпраця з батьками Міжвідомча співпраця Конфіденційність
  6. 6. Умови ефективності роботи команди Уміння працювати в команді Вміння вести діалог Вироблення міждисциплінарного понятійно- категоріального апарату Використання зворотного зв’язку від інших спеціалістів та батьків дитини
  7. 7. Завдання команди супроводу збереження і зміцнення здоров’я дітей корекційно спрямоване виховання школяра надання комплексної психолого-медико-педагогічної допомоги дитині комплексне медико-психолого- педагогічне вивчення дитини створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище різнобічний розвиток індивідуальності дитини
  8. 8. Завдання команди супроводу надання методичної підтримки педагогічним працівникам професійна взаємодія фахівців створення позитивного соціального середовища для інклюзії розроблення ІПР для кожної дитини з ООП та моніторинг її виконання консультування родин надання батькам необхідної психологічної допомоги
  9. 9. Залучені фахівціПостійні учасники медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей директор або вихователь-методист, вихователь, асистент вихователя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог та батьки дитини з ООП тощо Заклад дошкільної освіти Склад команди супроводу дитини з ООП
  10. 10. Залучені фахівці медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо Постійні учасники директор або заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель (класний керівник), вчителі-предметники, асистент вчителя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог та батьки або законні представники дитини Склад команди супроводу дитини з ООП Заклад загальної середньої освіти
  11. 11. • адміністрація школи • вчителі • асистенти вчителів • соціальний педагог • практичні психологи • вчителі-реабілітологи • логопед • вчитель-дефектолог • помічники вихователів • водій • вихователь супроводу • ліфтер • батьки Команда супроводу учнів з ООП СЗОШ І-ІІІ ступенів №8 м. Хмельницького
  12. 12. Інформація, якою можуть поділитися батьки учнів з особливими освітніми потребами важлива медична інформація успішні навчальні та поведінкові техніки, що батьки застосовують вдома минулий навчальний досвід дитини намічені для дитини цілі зміни в житті чи складі сім’ї
  13. 13. Роль батьків як членів команди психолого-педагогічного супроводу брати участь у прийнятті рішень, що впливають на освіту та розвиток дитини надавати необхідну інформацію, що може вплинути на навчання та поведінку дитини у школі брати участь у розробленні Індивідуальної програми розвитку (ІПР) дитини регулярно отримувати звіти про успіхи дитини протягом навчального року отримувати від учителів та інших спеціалістів інформацію про розвиток, навчання та успішність дитини, зокрема про реалізацію ІПР отримувати консультації фахівців, що працюють з дитиною
  14. 14. Організація роботи Команди супроводу Загальне керівництво Командою супроводу дітей з ООП покладається на директора або заступника директора з навчально-виховної роботи/вихователя-методиста. Робота Команди супроводу здійснюється в межах основного робочого часу працівників. Однією з організаційних форм діяльності Команди супроводу є засідання її учасників, яке проводиться не менше трьох разів протягом навчального року. Рішення засідання Команди супроводу приймаються за результатами колегіального обговорення інформації кожного її учасника. Рішення засідання Команди супроводу оформлюється протоколом, який веде секретар засідання.
  15. 15. Визначення наявності у дитини особливих освітніх потреб Психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги шляхом проведення індивідуальних та групових занять Участь фахівця ІРЦ у підготовці ІПР та моніторингу її виконання Надання методичної допомоги Розроблення ІПР для кожної дитини з ООП та моніторинг її виконання Напрями взаємодії команди супроводу та інклюзивно- ресурсного центру Команда супроводу ІРЦ Інформування учасників команди супроводу про загальні висновки та рекомендації ІРЦ на етапах створення ІПР Направлення до ІРЦ для проходження комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини Визначення напрямів психолого-педагогічних, корекційно- розвиткових послуг Формування запиту щодо надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти Інформування: • про дітей з ООП; • про потребу у фахівцях; • про наявність дітей з ООП; • про результати виконання ІПР. Моніторинг динаміки розвитку дитини
  16. 16. Алгоритм професійної взаємодії фахівців ІРЦ та команди супроводу дитини з ООП Крок 1: Ознайомлення учасників команди супроводу з особливими освітніми потребами дитини, які визначені у Ви сновку ІРЦ Крок 2: Участь фахівця І РЦ у підготовці Індивідуальної програми розвитку Крок 3: Надання психолого- педагогічних, корекційно- розвиткових послуг шляхом проведення індивідуальних та групових занять фахівцями ІРЦ
  17. 17. Діти, які вчаться разом, вчаться жити разом

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