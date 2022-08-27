Lógica.pptx

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  1. 1. Racicínio Lógio Matemático Raciocínio lógico matemático é uma metodologia para resolução de problemas relacionados a aspectos exatos e lógicos. Para além do contexto avaliativo de uma instituição, o raciocínio lógico funciona para questões cotidianas.
  2. 2. Questão 01
  3. 3. Questão 01
  4. 4. Questão 02
  5. 5. Questão 02
  6. 6. Questão 03
  7. 7. Questão 03
  8. 8. Questão 04
  9. 9. Questão 04 RESPOSTA = 7
  10. 10. Questão 05
  11. 11. Questão 05 RESPOSTA = 3 e 8
  12. 12. Questão 06
  13. 13. Questão 06 RESPOSTA = 9
  14. 14. Questão 07 HÁ UM GRAVE PROBLEMA COM O RELÓGIO DA TORRE DA CIDADE: POR UM MOTIVO DESCONHECIDO, O RELÓGIO PARA UM MINUTO A CADA DEZ MINUTOS. QUANTO TEMPO DEMORA O PONTEIROS DOS MINUTOS A DAR UMA VOLTA COMPLETA NO RELÓGIO?
  15. 15. Questão 07 RESPOSTA = 65 MINUTOS HÁ UM GRAVE PROBLEMA COM O RELÓGIO DA TORRE DA CIDADE: POR UM MOTIVO DESCONHECIDO, O RELÓGIO PARA UM MINUTO A CADA DEZ MINUTOS. QUANTO TEMPO DEMORA O PONTEIROS DOS MINUTOS A DAR UMA VOLTA COMPLETA NO RELÓGIO?
  16. 16. Questão 08 SE DURANTE UMA CORRIDA DE CARROS, VOCÊ DEIXA O SEGUNDO COLOCADO PRA TRÁS, QUAL É A SUA COLOCAÇÃO APÓS A ULTRAPASSAGEM?
  17. 17. Questão 08 RESPOSTA = SEGUNDO SE DURANTE UMA CORRIDA DE CARROS, VOCÊ DEIXA O SEGUNDO COLOCADO PRA TRÁS, QUAL É A SUA COLOCAÇÃO APÓS A ULTRAPASSAGEM?
  18. 18. Questão 09 NO CAMINHO DE CASA ATÉ O MERCADO, UMA SENHORA CONTA 10 ÁRVORES A SUA DIREITA. APÓS AS COMPRAS, ELA VOLTA PARA CASA E CONTA 10 ÁRVORES A SUA ESQUERDA. QUANTAS ÁRVORES ELA VIU NO TOTAL NESSE DIA?
  19. 19. Questão 09 RESPOSTA = 10 ÁRVORES NO CAMINHO DE CASA ATÉ O MERCADO, UMA SENHORA CONTA 10 ÁRVORES A SUA DIREITA. APÓS AS COMPRAS, ELA VOLTA PARA CASA E CONTA 10 ÁRVORES A SUA ESQUERDA. QUANTAS ÁRVORES ELA VIU NO TOTAL NESSE DIA?
  20. 20. Questão 10 SE UMA BORBOLETA VIVE CINCO DIAS E A CADA DIA ELA VOA QUATRO METROS, QUANTOS METROS ELA TERÁ PERCORRIDO EM UMA SEMANA?
  21. 21. Questão 10 RESPOSTA = 20M SE UMA BORBOLETA VIVE CINCO DIAS E A CADA DIA ELA VOA QUATRO METROS, QUANTOS METROS ELA TERÁ PERCORRIDO EM UMA SEMANA?
  22. 22. Questão 11 UMA ARANHA ESTÁ SUBINDO UM MURO DE 10 METROS. DURANTE O DIA, ELA CONSEGUE SUBIR DOIS METROS, PORÉM TODAS AS NOITES, ELA DESCE UM METRO. EM QUANTO TEMPO ELA CONSEGUIRÁ CHEGAR AO TOPO?
  23. 23. Questão 11 RESPOSTA = 9 DIAS UMA ARANHA ESTÁ SUBINDO UM MURO DE 10 METROS. DURANTE O DIA, ELA CONSEGUE SUBIR DOIS METROS, PORÉM TODAS AS NOITES, ELA DESCE UM METRO. EM QUANTO TEMPO ELA CONSEGUIRÁ CHEGAR AO TOPO?
  24. 24. Questão 12 TRÊS GATOS PEGAM TRÊS RATOS EM TRÊS MINUTOS. SABENDO DISSO, RESPONDA: QUANTO TEMPO 100 GATOS LEVAM PARA CAPTURAR 100 RATOS?
  25. 25. Questão 12 RESPOSTA = 3 MINUTOS TRÊS GATOS PEGAM TRÊS RATOS EM TRÊS MINUTOS. SABENDO DISSO, RESPONDA: QUANTO TEMPO 100 GATOS LEVAM PARA CAPTURAR 100 RATOS?
  26. 26. Questão 13 QUAL É O SUCESSOR DO DOBRO DO ANTECESSOR DO SUCESSOR DO TRIPLO DE 2?
  27. 27. Questão 13 RESPOSTA = 13 QUAL É O SUCESSOR DO DOBRO DO ANTECESSOR DO SUCESSOR DO TRIPLO DE 2?
  28. 28. Questão 14 UMA MULHER IRÁ TER UM BEBÊ. SE ELE FOR MENINO, FICARÁ FALTANDO APENAS UM FILHO PARA QUE O NÚMERO DE MENINOS SEJA IGUAL AO DE FILHAS. NO ENTANTO, SE O BEBÊ FOR UMA MENINA, O NÚMERO DE FILHAS DA MULHER SERÁ O DOBRO DO NÚMERO DE MENINOS. QUANTOS FILHOS ELA TEM E QUAL É O SEXO DELES?
  29. 29. Questão 14 RESPOSTA = 8 FILHO – 3 MENINOS E 5 MENINAS UMA MULHER IRÁ TER UM BEBÊ. SE ELE FOR MENINO, FICARÁ FALTANDO APENAS UM FILHO PARA QUE O NÚMERO DE MENINOS SEJA IGUAL AO DE FILHAS. NO ENTANTO, SE O BEBÊ FOR UMA MENINA, O NÚMERO DE FILHAS DA MULHER SERÁ O DOBRO DO NÚMERO DE MENINOS. QUANTOS FILHOS ELA TEM E QUAL É O SEXO DELES?
  30. 30. Questão 15 HÁ UM PATO ENTRE DOIS PATOS, UM PATO ATRÁ DE UM PATO E UM PATO NA FRENTE DE OUTRO PATO. DE QUANTOS PATOS ESTAMOS FALANDO?
  31. 31. Questão 15 RESPOSTA = 3 PATOS HÁ UM PATO ENTRE DOIS PATOS, UM PATO ATRÁ DE UM PATO E UM PATO NA FRENTE DE OUTRO PATO. DE QUANTOS PATOS ESTAMOS FALANDO?
  32. 32. Questão 16 NO TÁXI QUE ENTREI HAVIA 8 PASSAGEIROS. POUCO DEPOIS, 3 PESSOAS DESCERAM E DUAS ENTRARAM. QUANTAS PESSOAS HÁ NO TÁXI?
  33. 33. Questão 16 RESPOSTA = 9 PESSOAS NO TÁXI QUE ENTREI HAVIA 8 PASSAGEIROS. POUCO DEPOIS, 3 PESSOAS DESCERAM E DUAS ENTRARAM. QUANTAS PESSOAS HÁ NO TÁXI?
  34. 34. Questão 17 UM PEQUENO CAMINHÃO PODE CARREGAR 50 SACOS DE AREIA OU 400 TIJOLOS. SE FORAM COLOCADOS NO CAMINHÃO 32 SACOS DE AREIA, QUANTOS TIJOLOS PODE AINDA ELE CARREGAR?
  35. 35. Questão 17 RESPOSTA = 144 TIJOLOS UM PEQUENO CAMINHÃO PODE CARREGAR 50 SACOS DE AREIA OU 400 TIJOLOS. SE FORAM COLOCADOS NO CAMINHÃO 32 SACOS DE AREIA, QUANTOS TIJOLOS PODE AINDA ELE CARREGAR?
  36. 36. Questão 18 MARIA COMPROU UM VASO DE FLORES POR 20 REAIS E O VENDEU POR 25 REAIS. ARREPENDIDA DA VENDA, COMPROU O MESMO VASO POR 35 REAIS, MAS LOGO DECIDIU VENDÊ-LO POR 40 REAIS. NO FINAL, QUANTO ELA LUCROU?
  37. 37. Questão 18 RESPOSTA = 10 REAIS MARIA COMPROU UM VASO DE FLORES POR 20 REAIS E O VENDEU POR 25 REAIS. ARREPENDIDA DA VENDA, COMPROU O MESMO VASO POR 35 REAIS, MAS LOGO DECIDIU VENDÊ-LO POR 40 REAIS. NO FINAL, QUANTO ELA LUCROU?
  38. 38. Questão 19 UM TIJOLO PESA 1KG MAIS MEIO TIJOLO. QUANTO PESA UM TIJOLO E MEIO?
  39. 39. Questão 19 RESPOSTA = 3kg UM TIJOLO PESA 1KG MAIS MEIO TIJOLO. QUANTO PESA UM TIJOLO E MEIO?

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