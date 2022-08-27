Lógica.pptx

1.
Racicínio Lógio
Matemático
Raciocínio lógico matemático é uma metodologia para resolução de
problemas relacionados a aspectos exatos e lógicos. Para além do contexto
avaliativo de uma instituição, o raciocínio lógico funciona para questões
cotidianas.
14.
Questão 07
HÁ UM GRAVE PROBLEMA COM O RELÓGIO DA TORRE DA CIDADE: POR UM
MOTIVO DESCONHECIDO, O RELÓGIO PARA UM MINUTO A CADA DEZ MINUTOS.
QUANTO TEMPO DEMORA O PONTEIROS DOS MINUTOS A DAR UMA VOLTA
COMPLETA NO RELÓGIO?
15.
Questão 07
RESPOSTA = 65 MINUTOS
HÁ UM GRAVE PROBLEMA COM O RELÓGIO DA TORRE DA CIDADE: POR UM
MOTIVO DESCONHECIDO, O RELÓGIO PARA UM MINUTO A CADA DEZ MINUTOS.
QUANTO TEMPO DEMORA O PONTEIROS DOS MINUTOS A DAR UMA VOLTA
COMPLETA NO RELÓGIO?
16.
Questão 08
SE DURANTE UMA CORRIDA DE CARROS, VOCÊ DEIXA O SEGUNDO COLOCADO
PRA TRÁS, QUAL É A SUA COLOCAÇÃO APÓS A ULTRAPASSAGEM?
17.
Questão 08
RESPOSTA = SEGUNDO
SE DURANTE UMA CORRIDA DE CARROS, VOCÊ DEIXA O SEGUNDO COLOCADO
PRA TRÁS, QUAL É A SUA COLOCAÇÃO APÓS A ULTRAPASSAGEM?
18.
Questão 09
NO CAMINHO DE CASA ATÉ O MERCADO, UMA SENHORA CONTA 10 ÁRVORES A
SUA DIREITA. APÓS AS COMPRAS, ELA VOLTA PARA CASA E CONTA 10 ÁRVORES A
SUA ESQUERDA. QUANTAS ÁRVORES ELA VIU NO TOTAL NESSE DIA?
19.
Questão 09
RESPOSTA = 10 ÁRVORES
NO CAMINHO DE CASA ATÉ O MERCADO, UMA SENHORA CONTA 10 ÁRVORES A
SUA DIREITA. APÓS AS COMPRAS, ELA VOLTA PARA CASA E CONTA 10 ÁRVORES A
SUA ESQUERDA. QUANTAS ÁRVORES ELA VIU NO TOTAL NESSE DIA?
20.
Questão 10
SE UMA BORBOLETA VIVE CINCO DIAS E A CADA DIA ELA VOA QUATRO METROS,
QUANTOS METROS ELA TERÁ PERCORRIDO EM UMA SEMANA?
21.
Questão 10
RESPOSTA = 20M
SE UMA BORBOLETA VIVE CINCO DIAS E A CADA DIA ELA VOA QUATRO METROS,
QUANTOS METROS ELA TERÁ PERCORRIDO EM UMA SEMANA?
22.
Questão 11
UMA ARANHA ESTÁ SUBINDO UM MURO DE 10 METROS. DURANTE O DIA, ELA
CONSEGUE SUBIR DOIS METROS, PORÉM TODAS AS NOITES, ELA DESCE UM
METRO. EM QUANTO TEMPO ELA CONSEGUIRÁ CHEGAR AO TOPO?
23.
Questão 11
RESPOSTA = 9 DIAS
UMA ARANHA ESTÁ SUBINDO UM MURO DE 10 METROS. DURANTE O DIA, ELA
CONSEGUE SUBIR DOIS METROS, PORÉM TODAS AS NOITES, ELA DESCE UM
METRO. EM QUANTO TEMPO ELA CONSEGUIRÁ CHEGAR AO TOPO?
24.
Questão 12
TRÊS GATOS PEGAM TRÊS RATOS EM TRÊS MINUTOS. SABENDO DISSO,
RESPONDA: QUANTO TEMPO 100 GATOS LEVAM PARA CAPTURAR 100 RATOS?
25.
Questão 12
RESPOSTA = 3 MINUTOS
TRÊS GATOS PEGAM TRÊS RATOS EM TRÊS MINUTOS. SABENDO DISSO,
RESPONDA: QUANTO TEMPO 100 GATOS LEVAM PARA CAPTURAR 100 RATOS?
26.
Questão 13
QUAL É O SUCESSOR DO DOBRO DO ANTECESSOR DO SUCESSOR DO TRIPLO DE
2?
27.
Questão 13
RESPOSTA = 13
QUAL É O SUCESSOR DO DOBRO DO ANTECESSOR DO SUCESSOR DO TRIPLO DE
2?
28.
Questão 14
UMA MULHER IRÁ TER UM BEBÊ. SE ELE FOR MENINO, FICARÁ FALTANDO APENAS
UM FILHO PARA QUE O NÚMERO DE MENINOS SEJA IGUAL AO DE FILHAS. NO
ENTANTO, SE O BEBÊ FOR UMA MENINA, O NÚMERO DE FILHAS DA MULHER SERÁ O
DOBRO DO NÚMERO DE MENINOS. QUANTOS FILHOS ELA TEM E QUAL É O SEXO
DELES?
29.
Questão 14
RESPOSTA = 8 FILHO – 3
MENINOS E 5 MENINAS
UMA MULHER IRÁ TER UM BEBÊ. SE ELE FOR MENINO, FICARÁ FALTANDO APENAS
UM FILHO PARA QUE O NÚMERO DE MENINOS SEJA IGUAL AO DE FILHAS. NO
ENTANTO, SE O BEBÊ FOR UMA MENINA, O NÚMERO DE FILHAS DA MULHER SERÁ O
DOBRO DO NÚMERO DE MENINOS. QUANTOS FILHOS ELA TEM E QUAL É O SEXO
DELES?
30.
Questão 15
HÁ UM PATO ENTRE DOIS PATOS, UM PATO ATRÁ DE UM PATO E UM PATO NA
FRENTE DE OUTRO PATO. DE QUANTOS PATOS ESTAMOS FALANDO?
31.
Questão 15
RESPOSTA = 3 PATOS
HÁ UM PATO ENTRE DOIS PATOS, UM PATO ATRÁ DE UM PATO E UM PATO NA
FRENTE DE OUTRO PATO. DE QUANTOS PATOS ESTAMOS FALANDO?
32.
Questão 16
NO TÁXI QUE ENTREI HAVIA 8 PASSAGEIROS. POUCO DEPOIS, 3 PESSOAS
DESCERAM E DUAS ENTRARAM. QUANTAS PESSOAS HÁ NO TÁXI?
33.
Questão 16
RESPOSTA = 9 PESSOAS
NO TÁXI QUE ENTREI HAVIA 8 PASSAGEIROS. POUCO DEPOIS, 3 PESSOAS
DESCERAM E DUAS ENTRARAM. QUANTAS PESSOAS HÁ NO TÁXI?
34.
Questão 17
UM PEQUENO CAMINHÃO PODE CARREGAR 50 SACOS DE AREIA OU 400
TIJOLOS. SE FORAM COLOCADOS NO CAMINHÃO 32 SACOS DE AREIA, QUANTOS
TIJOLOS PODE AINDA ELE CARREGAR?
35.
Questão 17
RESPOSTA = 144 TIJOLOS
UM PEQUENO CAMINHÃO PODE CARREGAR 50 SACOS DE AREIA OU 400
TIJOLOS. SE FORAM COLOCADOS NO CAMINHÃO 32 SACOS DE AREIA, QUANTOS
TIJOLOS PODE AINDA ELE CARREGAR?
36.
Questão 18
MARIA COMPROU UM VASO DE FLORES POR 20 REAIS E O VENDEU POR 25 REAIS.
ARREPENDIDA DA VENDA, COMPROU O MESMO VASO POR 35 REAIS, MAS LOGO
DECIDIU VENDÊ-LO POR 40 REAIS. NO FINAL, QUANTO ELA LUCROU?
37.
Questão 18
RESPOSTA = 10 REAIS
MARIA COMPROU UM VASO DE FLORES POR 20 REAIS E O VENDEU POR 25 REAIS.
ARREPENDIDA DA VENDA, COMPROU O MESMO VASO POR 35 REAIS, MAS LOGO
DECIDIU VENDÊ-LO POR 40 REAIS. NO FINAL, QUANTO ELA LUCROU?
38.
Questão 19
UM TIJOLO PESA 1KG MAIS MEIO TIJOLO. QUANTO PESA UM TIJOLO E MEIO?
39.
Questão 19
RESPOSTA = 3kg
UM TIJOLO PESA 1KG MAIS MEIO TIJOLO. QUANTO PESA UM TIJOLO E MEIO?