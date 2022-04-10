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Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Danışmanlığı.docx

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Apr. 10, 2022
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Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Danışmanlığı.docx

Apr. 10, 2022
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Business

patlamadan korunma dökümanı hazıralama, bursa pkd, pkd danışmanlığı,
İşyerlerinizde tehlikeli alanlarda hazırlanması kanunen zorunlu olan patlamadan korunma dökümanını profesyönel destek hizmetlerimizle başarılı bir şekilde oluşturabilir denetimlerde sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz. Çalışanlarınızın patlayıcı ortam tehlikelerinden korunmasına katkı sunabilirsiniz.

Bizlere www.halimas.com.tr adresi üzerinden ulaşabilir. Çalışanlarınız için gerekli önlemlerin alınarak güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasına katkı sunabilirsiniz.

EXPROOF özellikli ekipmanların hangi kategorilerde olduğunu pkd dökümanı ile anlayabilirsiniz.

patlamadan korunma dökümanı hazıralama, bursa pkd, pkd danışmanlığı,
İşyerlerinizde tehlikeli alanlarda hazırlanması kanunen zorunlu olan patlamadan korunma dökümanını profesyönel destek hizmetlerimizle başarılı bir şekilde oluşturabilir denetimlerde sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz. Çalışanlarınızın patlayıcı ortam tehlikelerinden korunmasına katkı sunabilirsiniz.

Bizlere www.halimas.com.tr adresi üzerinden ulaşabilir. Çalışanlarınız için gerekli önlemlerin alınarak güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasına katkı sunabilirsiniz.

EXPROOF özellikli ekipmanların hangi kategorilerde olduğunu pkd dökümanı ile anlayabilirsiniz.

Business

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Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Danışmanlığı.docx

  1. 1. Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Danışmanlığı Özellikle Boya,Tinervbgibi kimyasallar,Tozve gaz,gıda ürünleri (tahıl ve buğday) yada gübre gibi kimyasal,organikve inorganikbileşenlerinkullanıldığıalanlarıntümünde çalışanlarınpatlayıcı ortamlarınrisklerindenkorunmasıamacıyla patlamadan korunma dökümanı hazırlanmasıkanuni bir zorunluluktur. PatlamadanKorunmaDökümanıHazırlama Hizmetleriiçinaşağıdaki bağlantılardanyadailetişim numarasındanbize ulaşabilirsiniz. WhatsappMesajı GöndermekİçinTıklayın Telefon:0551 254 56 38 | Mail: mail@halimasa.com.tr PKD Nedir? Pkdadını sıkça duymayabaşladıysanız, pkdnedirdiye araştırıyorsanız, işgüvenliği konularıile ilginiz olmalı,yadaiş müfettişleritarafındanyapılanbirdenetimlekarşıkarşıya olmalısınız.Çalışanlarınızın patlayıcı ortam risklerindenkorunmasıhakkındaişverentarafındanyapılması gerekenönemli konulardanbiride patlamadankorunmadökümanıhazırlanmasıve buradaki kurallarauygunşekilde önlemlerinalınarakçalışanlarınpatlayıcıortam risklerindenkorunmasıilkesine uygunçalışmaların işyerinde uygulanmasıaşamalarınınpkd‘de belirtilmişsistematikadımlarınınkısaltılmasıdır. PatlamadanKorunmaDökümanı‘nınkısaltması olanpkdiş sağlığı ve güvenliği sektöründe sıksık duyduğunuzterimlerdenbiridir. İSG, EK-2,PKD, OSHA İSGKATİP,İSGGM vb.isg sektöründe sıkçaduyacağınızbu kısaltmalar,İSG Sektörününcandamarıniteliğindeönemli bilgileri barındırankurum, uygulamayadadökümanlardan bazılarıdır. İSG açısından en sonve güncel bilgilere ulaşmakiçinhalimasa.com.tr/adresinitakip edebilirsiniz. Ex işareti ne anlama geliyor? PKD Dökümanındasayfanınenbaşındagördüğünüzkısaltmalardanbiri olanEx kısaltmasıExproof kelimesininkısaltmasıdır.Amerikave Avrupadapatlayıcıortamlardakullanılanekipmanların patlamadankorunmaözelliklerini belirtmekiçinkullanıldığıgibi patlayıcıortamlarınbelirtilmesinde uyarı işaretlerinde de sıksıkkullanılmaktadır. PatlamadanKorunmaDökümanındabulunanZone ve SalınımNedir? Patlamadankorunmadökümanınıhazırlarken,önemlitanımlardanbiri zone ATEXyönetmeliğiyada Çalışanlarınpatlayıcı ortamlarınrisklerindenkorunmasıhkyönetmeliktegeçtiği üzere tehlike bölgelerini ifade etmektedirBölge 0Bölge IBölge II gibi tehlikebölgeleri sınıflandırmaları bulunmaktadır. PKD Örneği Var mı? PatlamadanKorunmadökümanı2013 yılından buyana düzenleniyorolsadariskdeğerlendirmesinde olduğugibi paylaşımısık yapılanbiruygulamadeğil bunedenle pkdörneklerini internettepek bulunmuyor.
  2. 2. PKD Hangi İşletmelerde Ne Zaman Hazırlanmalı PatlamadanKorunmaDökümanı,gazve tozlarabağlı olarak patlayıcı ortamlarınoluşmaihtimalinin bulunuduğualanlarıntümündehazırlanmasızorunludur.İlkparagraftabelirttiğimizüzere,gıda, mobilya,otomotiv,endüstriyelüretimalanlarınınçoğundakullanılanhammaddeyadaara maddelerdeki patlayıcılıktehlikesi bulunanmalzemelerinkullanıldığıtümsektörlerdehazırlanması zorunlubirdökümandır. PKD Genelliklekurumsal firmalarda,özellikleuluslararasışirketlerle çalışılması durumundaişmüfettişidenetimlerindendahaönce ilgilidokümanistenmektedir.Bazen haberli,bazenhabersizşekildegerçekleştirilenişsağlığıve güvenliği yönündenyasaylakonulan, devletinsorumluluklarındanbiri olandenetimgörevini icraetmekamacıylaişmüfettişleri tarafından gerçekleştirilendenetimlerde de şirketiçerisinde patlamariskibulunanalanlar(zone)için patlamadankorunmadökümanı,pkdhazırlamahizmetininalınmasıişmüfettişlerince talepedilebilir. Patlamadan Korunma Dökümanı Geçerlilik Süresi Var mı? Hazırlanan PKDiçinyönetmeliküzerinde tanımlanannetbirgeçerliliksüresi bulunmamaktadır.Ancak bu dökümanlardaişyerineve yapılanişe özgüolmasısebebiyle işyerinde yapılanişlerde birproses değişikliğiolduğundayadayeni birkimyasal maddeninüretime katılması,depolamaalanlarında kimyasal maddelerinartması,yeni tehlikelibirekipmanınalınması( akülüforkliftalınması durumundabirşarj istasyonununkurulması,ilgili aküşarj alanıbölge zone olaraktanımlanacağı için bu alanaözgü birpatlamadankorunmadökümanıhazırlanmalıdır.) gibi durumlarabağlıolarakPKD yenilenmeli,yadayeni oluşturulantehlikelialanlariçinpatlamadankorunmadökümanıoluşturulmalı, mevcutpkdye eklenmelidir. Patlamadan Korunma Dökümanı Kim Tarafından Hazırlanmalı PatlamadanKorunmaDökümanı,PatlamadanKorunmaDökümanıHazırlamaEğitimi almış personellertarafındanhazırlanmaktadır.Bukonuylailgiligeneldeişgüvenliğiuzmanlarınınilgi alanındaolması sebebiyleişgüvenliğiuzmanısertifikasınasahipkişilertarafından,üniversiteleryada sürekli eğitimmerkezleri tarafındanverilenPatlamadankorunmaDökümanıhazırlamaeğitimi veren kurumlardanalınaneğitimlebirlikteişletmelere patlamadankorunmadökümanı, pkdhazırlama hizmeti sunulmaktadır. PKD Belirli bir meslek grubunca mı hazırlanmalı? PatlamadanKorunmaDökümanıhazırlamakiçinKimyaMühendisi,Kimyacı,yadaMakine mühendisi olmakşart mı? Gibi sorularbazengelebiliyor,bununlailgili zamanzamanÇASGEMde dahil olmak üzere,İşGüvenliği Teknikeri olun,yadamühendis,teknisyen…Bueğitimi PKD Hazırlama Uygulamaları Var mı? Patlamadankorunmadökümanıhazırlamaamacıyla uygulamalargeliştirilmiştir.Ancakprogramları kullanmakyerineExcel de ATEXyönetmeliğinde patlamaoluşmariskbölgelerini belirten Excel uygulamalarıile kullananPKDuzmanlarınınolduğunudasöyleyebiliriz. PKD Uygulaması Ücretli mi? Piyasadapatlamadankorunmadökümanıhazırlayanuygulamalar(yerli ve yabancı) ücretli ve ücretsiz sürümlerbulunuyor. Türkiyede bulunanpkduygulamalarınıkullanmakiçinbirücretödemeniz gerekiyor.Kiralamametodubuuygulamalardakullanılmıyor.Ancakyurtdışımenşeili uygulamaları kullanmakisterseniz,buuygulamalarıkullanmayıdeneyebilir,beğenirsenizsatınalabilirsiniz.Ücretsiz sürümbir pkduygulamasıarıyorsanız Excel de hazırlanantablolarıkullanabilirsiniz.
  3. 3. Excel Uygulamaları ile Hazırlanan PKD kabul oluyor mu? PKD Hazırlamaprogramları ile bazı formatlarıhazır bulabilirken, Excelhesaplamayöntemlerinde matbuişlemleriçinWorddosyasıve bunubirleştirmekiçin Exceluygulamasınıkullanarak,buradaki verileri otomatikolarak Excel uygulamasındançekebilirsiniz. Bu yönüyle isterhazırpaketprogramkullanınistersenizpkdyi excel ve Wordbirleştirerekhazırlayın, iki türlüde geçerli olmaktadır.Buradapatlamadankorunmadökümanınıngeçerliliğine dairenönemli kanıtlar yapacakolduğunuzhesaplamalarve buhesaplaragöre çıkanpatlamariski olanbölgelerin kategorisi ve bukategoriye uygunekipmanönerilerinizi yadamühendislikönlemlerinizinbulunduğu kısımlardır. Patlamadan Korunma Dökümanı Ücretleri? İşletmeninyaptığıiş,büyüklük,salınımnoktaları,zone (bölgeler),gibideğişkensebeplerle sabitbir fiyatvermekçokmümkünolmamaktadır.Patlamadankorunmadökümanıhazırlanacağıişyerine ve işyerinde bulunantehlikeli alanlaragöre farklılıkgösterdiği için,birebirgörüşme ile işverenin bilgilerinegöre pkdfiyatı belirlenir. Bölge Yada Salınım Sayıları Patlamadan Korunma Dökümanı Ücretlerinde belirleyici kriterdir. Patlayıcı ortam risklerini belirlemekiçinhazırlanandökümanınfiyatınıbelirleyenenönemli etken tehlikeli alanlarınsayısıönemarz eder.Örneğin,birmobilyaüretimiyapıyorsunuz.Kurutma,yaş boya,manuel boya,otomatikboya, zımparagibi alanlarınızvar, buişlemlerde kullanılankimyasallar, toz boya,tiner,yaşboyavb gibi patlamariski bulunankimyasal maddelerkullanıyorsunuz,bunlarıda depoladığınızbiralanvar, bu durumdaenaz 6 7 nokta (zone yadabölge) pkdhazırlanmasıgereken bölge sayısı çıkacaktır. Bu nedenle de Patlamadankorunmadökümanıücreti busayıyagöre belirlenecektir. Yada tehlikeli gazve buharları(lpg,cng,asitbuharı vb.) borularlataşıyorsunuz,dirsekler,kaynak noktaları,vanalar,gaz ve buhar kaçış noktalarıölçümyapılması,hesapyapılmasıgerekensalınım noktalarıolarak karşımıza çıkacağı içinbunoktalariçinyapılacak hesaplamalardayine pkdücreti için belirleyicisayılarolarakgörülebilir. Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli? PKD hazırlanırken,işyerindekimyasallarındepolandığıalanlar,kullanılankimyasallarınMSDSformları dolayısıylabileşenlerinpatlayıcıözellikleri,işletmede kullanılanmiktarve mevcutbulunanstok miktarı önemarz etmektedir. Bu ekipmanlarınbulunduğualanlardagirişlerdeanti statiklevhalarınbulunması,kullanılan aydınlatmaekipmanlarının exproof özellikteolması,patlayıcıtozve gazların ortama yayılmasını engelleyecekcebri yadadoğal havalandırmasistemlerininözellikleri,özellikle kanal gibiemici yada itici sistemlerkullanılıyorsaburadakullanılanfanlarındaexproof özellikli olmasınadikkatedilmelidir. Patlamadan Korunma Dökümanı Ne Kadar Sürede Hazırlanır? PKD hazırlamaiçinişyerine keşif (ortalamaişletmeninbüyüklüğüne göre minimum1enfazla1 hafta sürüyor.) sonrasındaeksikliklerinortayaçıkarılması,Bölge hesaplarıyapılarak,dokümanana taslağınınoluşturulmasıve ortamdaki eksikliklerintamamlanması(buişlemlerişverentarafından yapılmasıgerektiği içinbütçe ve zamanınabağlıolarak 1 hafta gibi birzaman alabiliyor) sonrasındaise
  4. 4. bu eksiklikleringiderilmesi ile birlikteminimum3maksimum2hafta gibi birsüre sonunda patlamadankorunmadökümanıhazırlanabilir.Bunedenlepatlamadankorunmadökümanıhazırlama içinbirdanışmanlıkhizmeti alacaksanız.Denetimgibi süreçlerinizdezamanbaskısınıda hesaba katmanız gerekmektedir.

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