Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Danışmanlığı.docx

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İşyerlerinizde tehlikeli alanlarda hazırlanması kanunen zorunlu olan patlamadan korunma dökümanını profesyönel destek hizmetlerimizle başarılı bir şekilde oluşturabilir denetimlerde sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz. Çalışanlarınızın patlayıcı ortam tehlikelerinden korunmasına katkı sunabilirsiniz.



Bizlere www.halimas.com.tr adresi üzerinden ulaşabilir. Çalışanlarınız için gerekli önlemlerin alınarak güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasına katkı sunabilirsiniz.



EXPROOF özellikli ekipmanların hangi kategorilerde olduğunu pkd dökümanı ile anlayabilirsiniz.