كورس السيو لتهيئة وتحسين محركات البحث اصدار - الجزء 1

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‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الهقدوة‬ ‫قلن‬ ‫جرى‬ ‫وا‬ ‫لواله‬ ‫الري‬ ‫لله‬ ‫الحهد‬ , ‫لساى‬ ‫...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وغقلح‬ ‫ًي‬ ‫قبل‬ ‫وي‬ ‫سهيت‬ ‫قد‬ ً‫ٓحتها‬ ً‫إلكرتوٌٌا‬ ً‫ووقيا‬...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫باإلؿآة‬ ‫لرلك‬ ‫ٓهره‬ ‫اإلرطادات‬ ِ‫تهد‬ ً‫أٍؾا‬ ‫لتقوٍر‬ ‫وتحس...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ 3- ‫إذا‬ ‫وا‬ ‫ههر‬ ‫ووقيك‬ ‫للساّر‬ ًٓ ‫ٌتاّج‬ ‫البحج‬ ‫األولى‬ ‫...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬  ‫تهٌِة‬ ‫الهوقى‬ ً‫خارجٌا‬ (Off-Page SEO): ‫كل‬ ‫القرق‬ ‫والخقف‬...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫لتدرك‬ ‫ودى‬ ‫أههٌة‬ ‫أى‬ ‫ٍكوى‬ ‫اسن‬ ‫الًقاق‬ ‫ذو‬ ِ‫أحر‬ ‫قلٌل...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫سؤال‬ : ‫وا‬ ‫هو‬ ‫الحد‬ ‫األدٌى‬ ‫ليدد‬ ‫الكلهات‬ ًٓ ‫أي‬ ‫وقال‬...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬  ‫اليًاوٍي‬ ‫اليت‬ ‫جٌب‬ ُ‫ت‬ ‫ًلى‬ ‫األسِلة‬ ‫وحال‬ : ٌّ‫ك‬ ‫تؤخ...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للؾَف‬ ‫ًلى‬ ‫ووؿوًك‬ ًٓ ‫ٌتاّج‬ ‫البحج‬ ‫وها‬ ‫قد‬ ‫ٍرٓى‬ ‫ترتٌب...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬  ‫كحاقة‬ ‫الكلهة‬ ‫الهْتاحٌة‬ ًَ‫ًٍب‬ ‫أى‬ ‫ترتاوح‬ ‫وي‬ 0.5 % ‫إ...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وا‬ ً‫ه‬ ‫أهن‬ ‫اليواول‬ ‫لتحسسي‬ ‫السٌو‬ ً‫خارجٌا‬ « Off Page SE...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ 2- ‫بًاء‬ ‫الروابف‬ ‫قن‬ ‫بالهضاركة‬ ًٓ ‫الهًتدٍات‬ ‫ذات‬ ‫الغلة‬ ...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وي‬ ‫أٓؾل‬ ‫األدوات‬ ‫اليت‬ ‫قهت‬ ‫بتجربتها‬ ً‫طخغٌا‬ ًٓ ‫السٌو‬ ...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التالٌة‬ ‫االسئلة‬ ً‫وػ‬ ‫اٌظر‬ : ‫؟‬ ‫لهاذا‬ ‫؟‬ ‫جوجل‬ ً‫ف‬ ‫تا...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ً‫ف‬ ‫ستقغ‬ ‫الٌك‬ ‫ترجهته‬ ‫الرماد‬ ‫الهقال‬ ‫ٌفس‬ ‫تكتب‬ ‫لي‬ ‫و...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ووضوع‬ ‫ؼي‬ ‫اكتب‬ ‫اى‬ ‫ارٍد‬ ‫اٌا‬ " : ‫االٌرتٌت‬ ‫وي‬ ‫الربح‬ ...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫السٌو‬ ‫أدوات‬ ‫وأٓؾل‬ ‫أهن‬ ‫ًي‬ ‫كوٍلة‬ ‫قاّهة‬ ‫بيهل‬ ‫قهًا‬ ‫...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ WooRank ًٌ‫وجا‬ ‫تقدم‬ ‫أداة‬ WooRank ًٌ‫االلكرتو‬ ‫التواػل‬ ‫وواق...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ SEOptimer ًٌ‫وجا‬ ‫ٓال‬ ‫بهوقيك‬ ‫الخاظ‬ ‫للسٌو‬ ‫دقٌق‬ ‫تحلٌل‬ ‫ً...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الهفتاحٌة‬ ‫للكلهات‬ ‫سٌو‬ ‫أدوات‬ Google Keyword Planner ًٌ‫وجا‬...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أداتها‬ ًٓ ‫الهزية‬ ‫هرة‬ ‫وؤخرا‬ ‫دوجت‬ Google Keyword Planning ...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ Wordstream ‫وجاٌٌة‬ + ‫ودفوؼة‬ ‫الى‬ ‫تغل‬ ‫بٌاٌات‬ ‫قاًدة‬ ‫ًلى‬ ...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫والتوزٍغ‬ ‫الهحتوى‬ ‫تسوٍق‬ ‫تخض‬ ‫اليت‬ ‫سٌو‬ ‫أدوات‬ ‫افضل‬ Cop...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫داّها‬ ‫الههن‬ ‫وي‬ ‫اٌه‬ ‫اال‬ ً‫حاسها‬ ‫ًاوال‬ ‫تيد‬ ‫لن‬ ‫الهْ...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ All in one SEO pack ‫وجاٌٌة‬ – ‫وردبرٍس‬ ‫ألداة‬ ‫كحريا‬ ‫وضابهة‬ ...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الهقغودة‬ ‫والغْحات‬ ‫الجَرآٌة‬ ‫الهًاكق‬ ,‫قًوات‬ ‫وي‬ ‫بها‬ ‫ٍ...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تػرف‬ ‫هل‬ ‫جوجل‬ ‫ورشفى‬ ‫ادوات‬ ‫فى‬ ‫ووقػك‬ ‫بٌاٌات‬ ‫تظهر‬ ‫و...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ SEO Spider ‫وجاٌٌة‬ ِ‫كر‬ ‫وي‬ ‫األداة‬ ‫هره‬ ‫كورت‬ Screaming Fro...
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‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ Pingdom ‫وجاٌٌة‬ ‫الهوقى‬ ‫رابف‬ ‫وؿى‬ ‫هو‬ ‫ٓيله‬ ‫ًلٌك‬ ‫وا‬ ‫كل...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األداة‬ ‫وبدا‬ ‫ٌْس‬ Google Page Speed Insights ‫اليت‬ ‫الًتٌجة‬ ...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ SEO Site tools ‫وجاٌٌة‬ – ‫كروم‬ ‫جوجل‬ ‫وتتيلق‬ ‫ووقيك‬ ‫تهن‬ ً‫ج...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ W3 Total cache ‫وجاٌٌة‬ ‫استخدام‬ ‫كل‬ ‫بيد‬ ‫االؿآة‬ ‫تحهٌل‬ ‫ٍج...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ Xml-sitemaps ‫وجاٌٌة‬ ‫ػْحات‬ ‫كل‬ ‫ويرٓة‬ ‫ًلى‬ ‫جوجل‬ ‫ٍساًد‬ ‫ل...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ Open site Explorer ‫وجاٌٌة‬ – ‫ودفوؼة‬ ‫أداة‬ ‫وبدأ‬ ‫ٌْس‬ Majesti...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أداة‬ BuzzStream ‫اٌضاؤهن‬ ‫ٍجب‬ ,‫الروابف‬ ‫تحلٌل‬ ‫بيد‬ . ‫وى‬ ...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ SEMRush ‫وجاٌٌة‬ – ‫ودفوؼة‬ SEMRush ‫ذلك‬ ‫وي‬ ‫ًجب‬ ‫وال‬ ,‫كلبا‬...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫البحج‬ ‫ٌتائج‬ ‫فى‬ ‫ووقػك‬ ‫ترتٌب‬ ‫لهػرفة‬ ‫السٌو‬ ‫ادوات‬ SEO ...
‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ Moz Rank Tracker ‫تجرٍبٌة‬ 30 ‫ٍووا‬ ‫وهٌْة‬ ‫بًْس‬ ‫تقوم‬ SEO SER...
كورس السيو لتهيئة وتحسين محركات البحث اصدار - الجزء 1
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Education
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Jun. 12, 2021

كورس السيو لتهيئة وتحسين محركات البحث اصدار - الجزء 1


تحميل مجانى لكورس السيو لتهيئة وتحسين محركات البحث اصدار2021
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منقول من م : يحيى
انا اخوكم يحيى هتكلم عن تجربتى فى سطور بسيطة
انا دخلت مجال السيو من اقل من سنة بظبط من شهر 2 وطبعا كنت مشتت جدا بين ايه هو السيو وايه الادوات دى كلها والدنيا بصراحة وبدون مبالغه كانت متلعبكة جدا المهم طبعا كل اللى عرفت اعمله هو انى اشوف كام كورس وأبدأ
عربى على انجليزى والدنيا ماشية بس بردو توهت عشان فى تكات محدش بيقولها ولازم انتا اللى تعرفها بنفسك
وخصوصا ان فى algorithm بتتغير كل ما تدى الكمبيوتر ضهرك ,طبعا فى الوقت ده انا حسيت انى مش قادر الحق جوجل واللى بيعمله عشان المعلومات كترت بس بردو بدأت اشتغل وعملت ويب سايت ورد بريس وبدأت
نيجى بقا للنقطة المهمة
الناس اللى بتقف جنبك دول مينفعش تنساهم اولهم المهندس حسن عصام ,عمل ايه يعنى
بعتلى كتاب مفصل عن السيو 2020 - 2021 و فعلا ربنا يباركله
المهم ان انا كنت باخد المعلومات داخل الكتاب وادخل ادور على النقط اللى جواه فى الكورسات وقدرت ارتب الدنيا الحمد لله.
دلوقتى فضل من ربنا قدرت اوصل لزيارات يوميا لعدد زوار 2000 يوميا فى مده 3 شهور من غير باك لينك او اى اوف بيدج خالص كل الاعتماد على حاجات فى الكتاب اون بيدج مع انه فى الاخر بيتكام عن الباك لينك بشكل مفصل بس انا لغاية دلوقتى معتمد على الاون بيدج عشان الماديات ربنا معاكم جميعا
رابط الكورس كامل
https://free--courses.blogspot.com/2020/12/SEO-Course.html

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كورس السيو لتهيئة وتحسين محركات البحث اصدار - الجزء 1

  1. 1. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الهقدوة‬ ‫قلن‬ ‫جرى‬ ‫وا‬ ‫لواله‬ ‫الري‬ ‫لله‬ ‫الحهد‬ , ‫لساى‬ ‫تكلن‬ ‫وال‬ , ‫ًلى‬ ‫والسالم‬ ‫والغالة‬ ‫وحهد‬ ‫سٌدٌا‬ ( ‫وسلن‬ ‫ًلٌه‬ ‫هللا‬ ‫ػلى‬ ) ‫بٌاٌا‬ ‫وأوؿحهن‬ ‫لساٌا‬ ‫الًاس‬ ‫أٓغح‬ ‫كاى‬ , ‫بيد‬ ‫أوا‬ ‫خن‬ : ‫الهوؿوو‬ ‫هرا‬ ًٓ ‫ألكتب‬ ‫الينٌهة‬ ‫الْرػة‬ ‫هره‬ ً‫ل‬ ‫أتٌحت‬ ‫أى‬ ‫رسوري‬ ًً‫دوا‬ ‫وي‬ ‫إٌه‬ ‫الهام‬ ‫لتجربيت‬ ‫ٌقل‬ ‫او‬ ً‫لهاسات‬ ‫اؿآة‬ ‫وى‬ ً‫اليرب‬ ‫الوكي‬ ًٓ ‫السٌو‬ ‫خرباء‬ ‫وخالػة‬ ‫بيد‬ ‫الري‬ ‫والرشوحات‬ ‫والدروس‬ ‫الهقاالت‬ ‫واقوي‬ ‫آؾل‬ ‫الكتاب‬ ‫هرا‬ ًٓ ‫جهيت‬ ‫لقد‬ ‫سٌو‬ ًّ‫اخغا‬ ‫الًهاٍة‬ ًٓ ‫ًلٌك‬ ‫ٍقلق‬ ‫بخقوة‬ ‫خقوة‬ ‫وتقبٌقها‬ ‫لقراّتها‬ ‫اتهاوك‬ ‫بكل‬ ‫السٌو‬ ‫هو‬ ‫وا‬ ِ‫تير‬ ً‫لك‬ ‫تحتاجه‬ ‫وا‬ ‫كل‬ ‫لك‬ ‫اؿْت‬ ‫حرآريه‬ , ‫ٓؾولك‬ ‫احرق‬ ‫اى‬ ‫ارٍد‬ ‫ال‬ ‫بًْسك‬ ‫ئش‬ ‫كل‬ ّ‫تكتض‬ ‫ادًك‬ ‫ولرلك‬ ‫بالكتاب‬ ‫وا‬ ‫لهيرٓة‬ . ‫دراستهن‬ ًٓ ‫بالتوٌٓق‬ ً‫واخوات‬ ‫والهَْرة‬ ‫بالرحهة‬ ً‫واب‬ ً‫او‬ ‫ل‬ ‫الدًاء‬ ‫تًًس‬ ‫ال‬ ‫الٌَب‬ ‫بنهر‬ ‫دًوة‬ ً‫وًهل‬ ‫دراسيت‬ ًٓ ‫بالًجاح‬ ً‫ل‬ ًً‫اد‬ ‫الوقت‬ ‫لدٍك‬ ً‫تبق‬ ‫واى‬ ‫ٌنري‬ ‫وجهة‬ ‫وي‬ ‫الكزن‬ ‫لرلك‬ ِ‫اكتضا‬ ‫رحلة‬ ًٓ ‫ٌبداء‬ ‫بًا‬ ‫وهٌا‬ .
  2. 2. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وغقلح‬ ‫ًي‬ ‫قبل‬ ‫وي‬ ‫سهيت‬ ‫قد‬ ً‫ٓحتها‬ ً‫إلكرتوٌٌا‬ ً‫ووقيا‬ ‫أو‬ ‫ودوٌة‬ ‫تهتلك‬ ‫كًت‬ ‫إذا‬ « ‫سٌو‬ » ‫أو‬ « SEO » ‫لجهلة‬ ‫اختغار‬ ‫وهو‬ « Search Engine Optimization » ‫الهواقى‬ ‫تهٌِة‬ ‫أو‬ ‫ٌتاّج‬ ًٓ ‫األولى‬ ‫الغْحات‬ ‫ٍتغدر‬ ‫أى‬ ‫لهوقيك‬ ‫هكي‬ ٍُ ٌّ‫ك‬ ‫آخر‬ ‫بهيىن‬ ‫البحج؛‬ ‫لهحركات‬ ‫وا‬ ‫وْتاحٌة‬ ‫كلهة‬ ‫ًي‬ ‫البحج‬ « Keyword » ًٓ ‫ًآسة‬ ُ ‫و‬ ‫أخرى‬ ‫وواقى‬ ‫ًدة‬ ‫ًلى‬ ً‫وتْوقا‬ ‫الهجال؟‬ ‫ٌْس‬ ! ‫ًام‬ ‫بضكل‬ ‫السٌو‬ ‫إلٌه‬ ِ‫ٍهد‬ ‫وا‬ ‫هو‬ ‫هرا‬ ! ‫الهقال‬ ‫هرا‬ ‫خالل‬ ‫وي‬ ‫تيلن‬ ًٓ ‫الهواقى‬ ‫أػحاب‬ ‫تساًد‬ ِ‫سو‬ ‫اليت‬ ‫واإلرطادات‬ ‫الًغاّح‬ ‫بيؽ‬ ً‫ويا‬ ‫سًستيرؼ‬ ِ‫اإلحرتا‬ ‫وحىت‬ ‫الغْر‬ ‫وي‬ ‫السٌو‬ . ‫تيلن‬ ‫السٌو‬ ‫وي‬ ‫الغْر‬ ‫ٍضهل‬ ‫ًدة‬ ‫خقوات‬ ‫أساسٌة‬ ‫سًحاول‬ ‫تسلٌف‬ ‫الؾوء‬ ‫ًلٌها‬ ‫خالل‬ ‫هرا‬ ‫الهقال‬ ‫بها‬ ‫ٍضهل‬ ‫الرتكزي‬ ‫ًلى‬ ‫بيؽ‬ ‫الًقاـ‬ ‫األساسٌة‬ ً‫وه‬ :  ِ‫التير‬ ‫ًلى‬ ‫وغقلح‬ ‫السٌو‬ ‫وٓههه‬ ً‫جٌدا‬  ‫لهاذا‬ ًَ‫ًٍب‬ ‫االًتهاد‬ ‫ًلى‬ ‫السٌو‬ ‫ووا‬ ً‫ه‬ ‫أههٌتها‬ ‫لهوقيك؟‬  ‫ًواول‬ ‫أو‬ ‫وراحل‬ ‫السٌو‬  ‫أٓؾل‬ ‫الهواقى‬ ‫اليت‬ ‫تساًدك‬ ًٓ ِ‫التير‬ ‫ًلى‬ ‫أرسار‬ ‫السٌو‬  ‫أٓؾل‬ ‫الهغادر‬ ‫التيلٌهٌة‬ ‫سواء‬ ‫كتب‬ ‫أو‬ ‫كورسات‬ ‫واليت‬ ‫تساًدك‬ ًٓ ‫رحلة‬ ‫تيلن‬ ‫السٌو‬ ‫وي‬ ‫الغْر‬ ‫أػبح‬ ‫وْهوم‬ ‫السٌو‬ ‫اآلى‬ ًٓ ‫اليالن‬ ًٌ‫اإلكرتو‬ ‫أكرث‬ ‫أههٌة‬ ‫وي‬ ‫أي‬ ‫وقت‬ ‫وىض‬ ‫وبات‬ ً‫لساوا‬ ‫ًلى‬ ‫كل‬ ‫أػحاب‬ ‫الهواقى‬ « Webmaster » ‫تقبٌق‬ ‫قواًد‬ ‫وأسس‬ ‫هرا‬ ‫الهجال‬ . ‫هكي‬ ٍُ ٍّ‫تير‬ ‫السٌو‬ ‫بأٌها‬ ‫وجهوًة‬ ‫وي‬ ‫القواًد‬ ‫واإلرطادات‬ ‫اليت‬ ‫تبى‬ ُ‫ت‬ ‫وي‬ ‫بل‬ ِ ‫ق‬ ًٓ‫رش‬ ُ ‫و‬ ‫الهواقى‬ ‫أو‬ ‫الهدوٌات‬ ‫لتحسسي‬ ‫ههور‬ ‫ووقيهن‬ ًٓ ‫وحركات‬ ‫البحج‬ ‫وها‬ ‫ًٍيكس‬ ‫ًلى‬ ‫ارتْاو‬ ‫ترتٌب‬ ‫الهوقى‬ ‫وحغوله‬ ‫ًلى‬ ‫وسٍد‬ ‫وي‬ ‫السوار‬ .
  3. 3. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫باإلؿآة‬ ‫لرلك‬ ‫ٓهره‬ ‫اإلرطادات‬ ِ‫تهد‬ ً‫أٍؾا‬ ‫لتقوٍر‬ ‫وتحسسي‬ ‫جودة‬ ‫الهحتوى‬ ‫تاح‬ ُ ‫اله‬ ‫ًلى‬ ‫وواقى‬ ‫اإلٌرتٌت‬ ‫لتغبح‬ ‫هره‬ ‫الهواقى‬ ‫أسهل‬ ًٓ ,‫التغْح‬ ‫أرسو‬ ًٓ ,‫التحهٌل‬ ‫وسهلة‬ ‫اإلستخدام‬ . ‫ًًد‬ ‫إجراء‬ ‫ًهلٌة‬ ‫بحج‬ ‫ًي‬ ‫أي‬ ‫كلهة‬ ‫تخقر‬ ًٓ ‫بالك‬ ‫ًلى‬ ‫حرك‬ ُ ‫و‬ ‫جوجل‬ ‫أو‬ ‫أي‬ ‫وحرك‬ ‫بحيث‬ ‫آخر‬ ‫وحل‬ ‫ٍاهو‬ ‫أو‬ ‫بًٌج‬ ‫ٓإى‬ ‫ترتٌب‬ ‫الًتاّج‬ ‫الهيروؿة‬ ‫أواوك‬ ‫ٍتن‬ ً‫وٓقا‬ ‫لخوارزوٌات‬ ‫يقدة‬ ُ ‫و‬ « Complex Algorithms ». ‫هره‬ ‫الخوارزوٌات‬ ‫تؾى‬ ًٓ ‫اإلًتبار‬ ‫اليدٍد‬ ‫وي‬ ‫اليواول‬ ‫لتحدٍد‬ ‫أي‬ ‫ػْحة‬ ‫وٍب‬ ‫ٍجب‬ ‫أى‬ ‫تحتل‬ ‫الرمتبة‬ ,‫األولى‬ ‫وأي‬ ‫ػْحة‬ ًٓ ‫الرمتبة‬ ‫الحاٌٌة‬ ‫وهكرا‬ ً‫لباق‬ ‫الًتاّج‬ . ‫لهاذا‬ ًَ‫ًٍب‬ ‫تيلن‬ َ‫وباد‬ ‫وقواًد‬ ‫السٌو‬ ‫؟‬ ! 1- ‫وينن‬ ً‫وستخدو‬ ‫حركات‬ ُ ‫و‬ ‫البحج‬ ‫ٍقوووى‬ ‫بتغْح‬ ‫أول‬ ‫خهس‬ ‫اقرتاحات‬ ًٓ ‫الًتاّج‬ ‫يروؿة‬ ُ ‫اله‬ ‫أواوهن؛‬ ‫لإلستْادة‬ ‫وي‬ ‫هرا‬ ‫األور‬ ‫واكتساب‬ ‫الزمٍد‬ ‫وي‬ ‫السوار‬ ‫لهوقيك‬ ‫أو‬ ‫اليهالء‬ ‫للهتجر‬ ًٌ‫اإللكرتو‬ ‫الخاظ‬ ‫بك‬ ‫ٓأٌت‬ ‫بحاجة‬ ‫ة‬ ّ ‫واس‬ ‫لتغدر‬ ‫الًتاّج‬ ‫األولى‬ ‫وال‬ ‫سبٌل‬ ‫لهرا‬ ‫إال‬ ‫بقرٍقتسي‬ .  ‫اكتساب‬ ‫السوار‬ ‫إلى‬ ‫ووقيك‬ ‫وي‬ ‫خالل‬ ‫حركات‬ ُ ‫و‬ ‫البحج‬ ‫أو‬ ‫وواقى‬ ‫التواػل‬ ً‫وجاٌا‬ (Organic Traffic)  ‫اكتساب‬ ‫السوار‬ ‫ًي‬ ‫كرٍق‬ ‫اإلًالٌات‬ ‫الهدٓوًة‬ (Paid Traffic) ‫ولحوهة‬ : ‫ال‬ ‫ًغح‬ ٍُ ‫باالًتهاد‬ ‫ًلى‬ ‫اإلًالٌات‬ ‫الهدٓوًة‬ ‫إال‬ ًٓ ‫حالة‬ ‫وجود‬ ‫وزياٌٌة‬ ‫جٌدة‬ ‫لهرا‬ ‫األور؛‬ ‫ْؾل‬ ٍُ‫و‬ ‫ألػحاب‬ ‫الهواقى‬ ‫الغَرية‬ ‫والًاطِة‬ ‫االًتهاد‬ ‫ًلى‬ ‫تقبٌق‬ ‫قواًد‬ ‫السٌو‬ ً‫ٌنرا‬ ‫لتكلْة‬ ‫اإلًالٌات‬ ‫الرمتْية‬ ً‫ٌوًا‬ ‫وا‬ ً‫ٓؾال‬ ‫ًي‬ ‫التكلْة‬ ‫السًوٍة‬ ‫للهوقى‬ ‫ككل‬ ‫سواء‬ ‫استؾآة‬ ‫أو‬ ‫دووسي‬ . 2- ً‫داّها‬ ‫وا‬ ‫ٍحق‬ ‫الهستخدووى‬ ًٓ ‫حركات‬ ُ ‫و‬ ‫البحج‬ ‫هرا‬ ‫ٍيين‬ ‫أى‬ ‫تواجدك‬ ًٓ ‫الًتاّج‬ ‫األولى‬ ‫للبحج‬ ‫ٍسٍد‬ ‫وي‬ ‫خقة‬ ‫ووقيك‬ ‫أوام‬ ‫الساّر‬ . Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010 For Evaluation Only.
  4. 4. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ 3- ‫إذا‬ ‫وا‬ ‫ههر‬ ‫ووقيك‬ ‫للساّر‬ ًٓ ‫ٌتاّج‬ ‫البحج‬ ‫األولى‬ ‫ٓهو‬ ‫ًادة‬ ‫ٍتجه‬ ‫لًرشه‬ ‫ًلى‬ ‫وواقى‬ ,‫التواػل‬ ‫ٓالسٌو‬ ‫يد‬ ٍُ ‫وسٌلة‬ ‫دًاٌّة‬ ‫وهتازة‬ ‫لًرش‬ ‫ووقيك‬ ‫ًلى‬ ‫الضبكات‬ ‫اإلجتهاًٌة‬ . ‫سؤال‬ : ‫وا‬ ‫ٓاّدة‬ ‫تغدر‬ ً‫ووقي‬ ًٓ ‫الًتاّج‬ ‫األولى‬ ‫لهحركات‬ ‫البحج؟‬ ِ‫سو‬ ‫تحغل‬ ‫ًلى‬ ‫كن‬ ‫هاّل‬ ‫وي‬ ‫السٍارات‬ ‫وها‬ ‫ٍساًدك‬ ًٓ ‫جين‬ ‫الزمٍد‬ ‫وي‬ ‫األرباح‬ ‫سواء‬ ‫وي‬ ‫خالل‬ ‫اإلًالٌات‬ ‫الهدٓوًة‬ ‫أو‬ ‫أٍة‬ ‫براوج‬ ‫إًالٌٌة‬ ‫أخرى‬ ‫وحل‬ ‫جوجل‬ ‫أدسًس‬ ‫وحسوب‬ ‫إلخ‬ . ‫وا‬ ً‫ه‬ ‫وراحل‬ ‫السٌو‬ ‫؟‬ ! ‫السٌو‬ ‫لٌست‬ ‫ًهلٌة‬ ‫خابتة‬ ‫إٌها‬ ً‫ه‬ ‫إكار‬ ‫ٍحوي‬ ‫بداخله‬ ‫وجهوًة‬ ‫وي‬ ‫الؾوابف‬ ‫واإلرطادات؛‬ ‫حٌج‬ ‫هكي‬ ٍُ ‫تقسٌن‬ ‫السٌو‬ ‫إلى‬ ‫ورحلتسي‬ ‫أساسٌتسي‬ ‫وهها‬ :  ‫تهٌِة‬ ‫الهوقى‬ ً‫داخلٌا‬ (On-Page SEO): ‫كل‬ ‫القرق‬ ‫والخقوات‬ ‫تبية‬ ُ ‫اله‬ ‫داخل‬ ‫ووقيك‬ .
  5. 5. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬  ‫تهٌِة‬ ‫الهوقى‬ ً‫خارجٌا‬ (Off-Page SEO): ‫كل‬ ‫القرق‬ ‫والخقف‬ ‫تبية‬ ُ ‫اله‬ ‫خارج‬ ‫ووقيك‬ . ‫وا‬ ً‫ه‬ ‫أهن‬ ‫اليواول‬ ‫لتحسسي‬ ‫السٌو‬ ً‫داخلٌا‬ « On Page SEO » ‫؟‬ ! 1- ‫الًقاق‬ (domain) ‫هو‬ ‫ًًواى‬ ‫الهوقى‬ ‫وحل‬ (www.example.com) ‫؛‬ ‫اختٌار‬ ‫ًًواى‬ ‫الهوقى‬ ‫الخاظ‬ ‫بك‬ ‫هو‬ ‫أور‬ ‫ػيب‬ ‫للهبتدّسي‬ ًٓ ‫هرا‬ ‫الهجال‬ ‫ٓقد‬ ‫ال‬ ‫تستقٌى‬ ‫تٌَريه‬ ,ً‫الحقا‬ ‫لرا‬ ًَ‫ًٍب‬ ‫ًلٌك‬ ‫وراًاة‬ ‫بيؽ‬ ‫الًقاـ‬ ‫الهاوة‬ ‫اليت‬ ‫تساًدك‬ ‫ًلى‬ ‫اختٌار‬ ‫ٌقاق‬ ‫لهوقيك‬ ‫وتوآق‬ ‫وى‬ ‫قواًد‬ ‫السٌو‬ ً‫وه‬ :  ‫كلها‬ ‫كاى‬ ‫أقرص‬ ‫كلها‬ ‫ػار‬ ‫أٓؾل‬ ‫وحل‬ (www.moz.com) ‫؛‬ ‫بالقبى‬ ‫لي‬ ‫تجد‬ ‫ٌقاق‬ ‫ٍتكوى‬ ‫وي‬ ‫خالث‬ ِ‫أحر‬ ‫ٓكلها‬ ‫قد‬ ‫جست‬ ُ ‫ح‬ ‫بالْيل؛‬ ‫لكًًا‬ ‫ٌستيرؼ‬ ‫لك‬ ً‫وحاال‬ ً‫توؿٌحٌا‬
  6. 6. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫لتدرك‬ ‫ودى‬ ‫أههٌة‬ ‫أى‬ ‫ٍكوى‬ ‫اسن‬ ‫الًقاق‬ ‫ذو‬ ِ‫أحر‬ ‫قلٌلة‬ . ‫ال‬ ًَ‫ًٍب‬ ‫أى‬ ‫ٍتيدى‬ ‫اسن‬ ‫الًقاق‬ 15 ً‫حرٓا‬ .  ًَ‫ًٍب‬ ‫أى‬ ‫ٍكوى‬ ‫سهل‬ ‫التركر‬ ‫ولٌست‬ ً‫حروٓا‬ ‫ًضواٌّة‬ ‫وحل‬ (www.rapewtkldfk.com). ًٓ ‫هرا‬ ‫الهحال‬ ‫ٍغيب‬ ‫بل‬ ‫ٍستحٌل‬ ‫ًلى‬ ‫أي‬ ‫طخع‬ ‫تركر‬ ‫اسن‬ ‫ووقى‬ ‫بهره‬ ‫الغورة‬ !  ‫قدر‬ ‫الهستقاو‬ ‫حاول‬ ‫أال‬ ‫تستخدم‬ ‫الرشكة‬ (dash) ‫أو‬ ‫الرشكة‬ ‫السْلٌة‬ (underscore).  ‫ْؾل‬ ٍُ ‫اختٌار‬ ‫ٌقاق‬ ً‫ًٍته‬ ‫ب‬ (com.) 2- ‫الهحتوى‬ ‫اليبارة‬ ‫األطهر‬ ‫واألكرث‬ ً‫تداوال‬ ًٓ ‫وينن‬ ‫الهواقى‬ ‫الهتخغغة‬ ًٓ ‫السٌو‬ ً‫ه‬ “ ‫الهحتوى‬ ‫هو‬ ‫الهلك‬ ” ‫ألى‬ ‫وحتوى‬ ‫أي‬ ‫ووقى‬ ‫أو‬ ‫ودوٌة‬ ‫ًلى‬ ‫اإلٌرتٌت‬ ‫هو‬ ‫األساس‬ ‫لبًاءه‬ . ‫لغًى‬ ‫وحتوى‬ ‫وتهزي‬ ًَ‫ًٍب‬ ‫الرتكزي‬ ‫ًلى‬ ‫ًدة‬ ‫ٌقاـ‬ ‫أساسٌة‬ ً‫وه‬ :  ٌّ‫الك‬ ‫ٌوًٌة‬ ‫وجودة‬ ‫الهحتوى‬ ‫الهيروؼ‬ ‫ًلى‬ ‫ووقيك‬ ً‫يق‬ ٍُ ‫اٌقباو‬ ‫جٌد‬ ً‫جدا‬ ‫للساّر‬ . ‫ال‬ ‫تقن‬ ‫بًقل‬ ‫أو‬ ‫حىت‬ ‫إًادة‬ ‫ػٌاُة‬ ‫ألي‬ ‫وحتوى‬ ‫وًضور‬ ً‫سبقا‬ ُ ‫و‬ ‫ًلى‬ ‫الوٍب‬ ! ِ‫الهد‬ ‫األسايس‬ ‫وي‬ ‫السٌو‬ ‫هو‬ ‫بًاء‬ ‫ووقى‬ ‫ٌاجح‬ ‫ذو‬ ‫وحتوى‬ ‫ٓرٍد‬ . ‫اجتهد‬ ً‫داّها‬ ‫أى‬ ‫ٍكوى‬ ‫وحتوى‬ ‫ووقيك‬ ً‫أػلٌا‬ ‫ووي‬ ‫وجهودك‬ ‫الضخًص‬ .  ‫الكن‬ ‫ال‬ ‫ٍوجد‬ ‫قاًدة‬ ‫خابتة‬ ‫لهرا‬ ‫األور‬ ‫لكي‬ ‫ْؾل‬ ٍُ ‫أال‬ ‫تقل‬ ‫ًدد‬ ‫كلهات‬ ‫الهقال‬ ‫الواحد‬ ‫ًي‬ 500 ‫كلهة؛‬ ‫وكلها‬ ‫زاد‬ ‫بالقبى‬ ‫كاى‬ ‫أٓؾل‬ . ‫وي‬ ‫وجهة‬ ‫ٌنر‬ ‫طخغٌة‬ ‫بحتة‬ ‫حاول‬ ‫أى‬ ‫تجيل‬ ‫ًدد‬ ‫الكلهات‬ ‫الهستخدوة‬ ًٓ ‫كل‬ ‫تدوًٍة‬ ًٓ ‫ٌقاق‬ ‫وي‬ 500 - 1500 ‫كلهة‬ .
  7. 7. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫سؤال‬ : ‫وا‬ ‫هو‬ ‫الحد‬ ‫األدٌى‬ ‫ليدد‬ ‫الكلهات‬ ًٓ ‫أي‬ ‫وقال‬ ‫داخل‬ ‫ووقيك؟‬ ‫ذكرٌا‬ ً‫سابقا‬ ‫أى‬ ‫اليدد‬ ‫وي‬ 500 - 1500 ‫كلهة‬ ‫هو‬ ‫ًاسب‬ ُ ‫و‬ ً‫جدا‬ ‫لكي‬ ‫ًغح‬ ٍُ ‫وي‬ ‫بل‬ ِ ‫ق‬ ‫خرباء‬ ‫السٌو‬ ‫بأال‬ ‫تقل‬ ‫ًدد‬ ‫الكلهات‬ ‫بأي‬ ‫حال‬ ‫وي‬ ‫األحوال‬ ‫ًي‬ 300 ‫كلهة‬ ‫وهرا‬ ‫بالقبى‬ ‫ال‬ ‫ٍيين‬ ‫حضو‬ ‫الهقال‬ ‫بأي‬ ‫وحتوى‬ ‫لكي‬ ًَ‫ًٍب‬ ‫وراًاة‬ ‫إٓادة‬ ‫الساّر‬ ًٓ ‫الهقام‬ ‫األول‬ ‫وتقدٍن‬ ‫وحتوى‬ ‫خرى‬ ‫بالهيلووات‬ .  ‫تحدٍج‬ ‫الهحتوى‬ ًَ‫ًٍب‬ ‫ًلٌك‬ ‫إؿآة‬ ‫وحتوى‬ ‫وتجدد‬ ‫باسترمار‬ ‫لهوقيك؛‬ ‫كها‬ ًَ‫ًٍب‬ ً‫أٍؾا‬ ‫تحدٍج‬ ‫ووراجية‬ ‫الهحتوى‬ ‫السابق‬ ‫ْؾل‬ ٍُ‫و‬ ‫كتابة‬ ‫تارٍخ‬ ‫آخر‬ ‫تحدٍج‬ ‫قهت‬ ‫به‬ ًٓ ‫ٌهاٍة‬ ‫الهقال‬ .  ‫حجن‬ ‫الخف‬ ‫ػدق‬ ‫أو‬ ‫ال‬ ‫تغدق‬ , ‫ٓإى‬ ‫حجن‬ ‫الخقوـ‬ ‫الهستخدم‬ ًٓ ‫ووقيك‬ ‫بغْة‬ ‫ًاوة‬ ‫سواء‬ ‫اليًاوٍي‬ ‫الرٌّسٌة‬ ‫أو‬ ‫الهحتوى‬ ً‫الداخل‬ ‫يد‬ ٍُ ‫ًاول‬ ‫وؤخر‬ ًٓ ‫السٌو‬ . ‫تأكد‬ ‫وي‬ ‫أى‬ ‫الهحتوى‬ ‫الخاظ‬ ‫هكي‬ ٍُ ‫قراءته‬ ,‫بسهولة‬ ‫وإال‬ ‫ٓقد‬ ‫تجد‬ ‫ويدل‬ ‫ارتداد‬ ِ ‫ًال‬ ًٓ ‫إحغاٌّات‬ ‫ووقيك؛‬ ‫والري‬ ‫ٍيقى‬ ‫اٌقباو‬ ٌُ‫س‬ ‫لهحركات‬ ‫البحج‬ ‫بأى‬ ‫ػْحات‬ ‫ووقيك‬ ‫ال‬ ‫تقدم‬ ‫أي‬ ‫قٌهة‬ ‫للساّر‬ . 3- ‫ًًواى‬ ‫الهقاالت‬  ‫ْؾل‬ ٍُ ‫أال‬ ‫تسٍد‬ ‫ًدد‬ ِ‫األحر‬ ًٓ ‫ًًواى‬ ‫الهقالة‬ ‫ًي‬ 65 ِ‫حر‬ ‫ألى‬ ‫اليًاوٍي‬ ‫القوٍلة‬ ‫ٍتن‬ ‫اقتقاو‬ ‫جسء‬ ‫وًها‬ ًٓ ‫ٌتاّج‬ ‫البحج‬ .  ‫ٍجب‬ ‫أى‬ ‫ٍكوى‬ ‫اليًواى‬ ً‫يربا‬ ُ ‫و‬ ‫ًي‬ ‫الهحتوى‬ ‫بدقة؛‬ ‫تجًب‬ ‫أٍة‬ ‫وحاولة‬ ‫لخداو‬ ‫الساّر‬ ‫باستخدام‬ ‫ًًاوٍي‬ ‫ؾللة‬ ُ ‫و‬ .  ‫استخدم‬ ‫ًًاوٍي‬ ‫جرابة‬ ‫لْتة‬ ُ ‫وو‬ ‫لتدوًٍاتك‬ ‫ًلى‬ ‫سبٌل‬ ‫الهحال‬ : ‫ٌغاّح‬ ‫طاولة‬ ‫ًي‬ ‫اليلن‬ ‫والتيلن‬ ( ‫ًًواى‬ ‫تقلٌدي‬ ‫وُري‬ ‫جراب‬ ) 25 ‫ٌغٌحة‬ ‫ًي‬ ‫التيلن‬ ‫لي‬ ‫ٍخربك‬ ‫بها‬ ‫أساترتك‬ ! ( ‫ًًواى‬ ‫جراب‬ ) ‫سؤال‬ : ‫وا‬ ً‫ه‬ ‫ٌوًٌة‬ ‫اليًاوٍي‬ ‫اليت‬ ‫تدٓى‬ ‫الساّر‬ ‫ًرب‬ ‫وحركات‬ ‫البحج‬ ‫للؾَف‬ ‫ًلٌها‬ ‫وتغْح‬ ‫وحتواها‬ ‫؟‬ !
  8. 8. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬  ‫اليًاوٍي‬ ‫اليت‬ ‫جٌب‬ ُ‫ت‬ ‫ًلى‬ ‫األسِلة‬ ‫وحال‬ : ٌّ‫ك‬ ‫تؤخر‬ ‫السٌو‬ ‫ًلى‬ ‫ٌجاح‬ ‫ووقيك؟‬  ‫اليًاوٍي‬ ‫اليت‬ ‫تحتوي‬ ‫ًلى‬ ‫أًداد‬ ‫وحال‬ : 10 ‫خقوات‬ ‫لتقبٌق‬ ‫خقة‬ ‫سٌو‬ ‫ٓيالة‬ ‫لهوقيك‬ ًٓ ‫الهحال‬ ‫الهوجود‬ ًٓ ‫الغورة‬ ‫باألًلى‬ ‫قهًا‬ ‫بالبحج‬ ‫ًي‬ ‫كلهة‬ ‫وْتاحٌة‬ ‫وا‬ ً‫وه‬ “ ‫كتابة‬ ‫وقال‬ ‫وتوآق‬ ‫وى‬ ‫السٌو‬ ” ‫الحم‬ ً‫وي‬ ‫أى‬ ‫الًتاّج‬ ‫الحالث‬ ‫األولى‬ ‫لهره‬ ‫الكلهة‬ ً‫ه‬ ‫ليًاوٍي‬ ‫جٌب‬ ُ‫ت‬ ‫ًي‬ ‫أسِلة‬ ‫أو‬ ‫تحتوي‬ ‫ًلى‬ ‫أرقام؛‬ ‫وهره‬ ‫الًوًٌات‬ ‫وي‬ ‫اليًاوٍي‬ ‫حببة‬ ُ ‫و‬ ‫للساّر‬ ‫وكرلك‬ ‫لهحرك‬ ‫بحج‬ ‫جوجل‬ ! ‫بالقبى‬ ‫اليًواى‬ ‫لٌس‬ ‫كل‬ ‫ئش‬ ‫وكها‬ ‫ذكرٌا‬ ً‫سابقا‬ ‫أى‬ ‫الهحتوى‬ ‫الرثي‬ ‫الري‬ ‫ٍضهل‬ ‫جهٌى‬ ‫جواٌب‬ ‫الهوؿوو‬ ‫هو‬ ‫األساس‬ ً‫أوال‬ ً‫وأخريا‬ ‫ولكي‬ ‫اليًواى‬ ‫الجراب‬ ‫له‬ ‫دور‬ ‫بارز‬ ًٓ ‫دٓى‬ ‫الساّر‬
  9. 9. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للؾَف‬ ‫ًلى‬ ‫ووؿوًك‬ ًٓ ‫ٌتاّج‬ ‫البحج‬ ‫وها‬ ‫قد‬ ‫ٍرٓى‬ ‫ترتٌبك‬ ‫ػْحتك‬ ‫وووقيك‬ ‫برمور‬ ‫الوقت‬ . 4- ‫تغهٌن‬ ‫الهوقى‬ ‫ٍجب‬ ‫أى‬ ‫ٍكوى‬ ‫ووقيك‬ ً‫وتوآقا‬ ‫وى‬ ّ‫الهوات‬ ‫الركٌة‬ « Responsive ». ‫وي‬ ‫خالل‬ ‫ووقى‬ « Responsinator » ‫هكًك‬ ٍُ ‫ويرٓة‬ ‫وا‬ ‫إذا‬ ‫كاى‬ ‫ووقيك‬ ‫تجاوب‬ ُ ‫و‬ ‫وى‬ ّ‫الهوات‬ ‫الهحهولة‬ ‫والتابلت‬ ‫أم‬ ‫ال‬ . ‫إذا‬ ‫كاى‬ ‫ووقيك‬ ‫ُري‬ ‫وتوآق‬ ‫وى‬ ‫األجهسة‬ ‫الركٌة‬ ‫ٓحق‬ ً‫تهاوا‬ ‫أٌك‬ ِ‫سو‬ ‫تخرس‬ ‫ًدد‬ ‫كبري‬ ‫وي‬ ‫السوار‬ ! 5- ‫روابف‬ ‫التدوًٍات‬ ‫ٍجب‬ ‫تؾهسي‬ ‫الكلهات‬ ‫الرٌّسٌة‬ ‫للهوؿوو‬ ًٓ ‫رابف‬ ‫التدوًٍة‬ ‫ًلى‬ ‫سبٌل‬ ‫الهحال‬ : http://courses-lectures.com/learn-seo-from-scratch ( ‫رابف‬ ‫جٌد‬ ) http://courses-lectures.com/105478 ( ‫رابف‬ ٌُ‫س‬ ) 6- ‫الهلتٌهٌدٍا‬ ‫ْؾل‬ ٍُ ‫أال‬ ‫ٍكوى‬ ‫وحتوى‬ ‫التدوًٍات‬ ً‫ٌغٌا‬ ‫ٓقف‬ ! ‫حاول‬ ‫إؿآة‬ ‫بيؽ‬ ‫الغور‬ ‫والٌْدٍوهات‬ ‫بها‬ ‫ٍتًاسب‬ ‫وى‬ ّ ‫كن‬ ‫الهحتوى‬ ‫وًدد‬ ‫الكلهات‬ ًٓ ‫كل‬ ‫تدوًٍة‬ ‫وذلك‬ ‫لتقلٌل‬ ‫يدل‬ ُ ‫و‬ ‫اإلرتداد‬ ‫وزٍادة‬ ‫الوقت‬ ‫الري‬ ‫ٍقؾٌه‬ ‫الساّر‬ ًٓ ‫ووقيك‬ ً‫وه‬ ‫وي‬ ‫اليواول‬ ‫الرضورٍة‬ ًٓ ًٌّ‫تغ‬ ‫وترتٌب‬ ‫الهواقى‬ . 7- ‫الكلهة‬ ‫الهْتاحٌة‬ (Keyword) ً‫ه‬ ‫الجهلة‬ ‫أو‬ ‫اليبارة‬ ‫اليت‬ ‫ٍدور‬ ‫حولها‬ ‫الهحتوى‬ ‫األسايس‬ ‫لغْحتك‬ ‫أو‬ ‫وقالك‬ ‫واليت‬ ِ‫سو‬ ِ‫تستهد‬ ‫وي‬ ‫خاللها‬ ‫السوار‬ ‫ًرب‬ ‫حركات‬ ُ ‫و‬ ‫البحج‬ .  ‫ٍجب‬ ‫تؾهسي‬ ‫الكلهة‬ ‫الهْتاحٌة‬ ًٓ ‫ًًواى‬ ‫الهقال‬ .  ‫ٍجب‬ ‫ههور‬ ‫هره‬ ‫الكلهة‬ ًٓ ‫أول‬ 100 - 150 ‫كلهة‬ ‫وي‬ ‫وقالك‬ .
  10. 10. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬  ‫كحاقة‬ ‫الكلهة‬ ‫الهْتاحٌة‬ ًَ‫ًٍب‬ ‫أى‬ ‫ترتاوح‬ ‫وي‬ 0.5 % ‫إلى‬ 2.5 % ‫وي‬ ً‫إجهال‬ ‫ًدد‬ ‫كلهات‬ ‫الهقال‬ . 8- ‫الروابف‬ ‫الداخلٌة‬ (Internal Links) ‫قن‬ ‫بربف‬ ‫وقاالت‬ ‫ووقيك‬ ‫ًي‬ ‫كرٍق‬ ‫الروابف‬ ‫الداخلٌة‬ ‫وها‬ ‫ساهن‬ ٍُ ًٓ ‫بقاء‬ ‫الساّر‬ ًٓ ‫ووقيك‬ ‫لْرتة‬ ‫أكول؛‬ ‫ْؾل‬ ٍُ ‫أى‬ ‫تكوى‬ ًٓ ‫ٌقاق‬ 2 - 3 ‫روابف‬ ًٓ ‫كل‬ ‫تدوًٍة‬ . ‫كها‬ ‫هكًك‬ ٍُ ً‫أٍؾا‬ ‫تركٌب‬ ‫إؿآات‬ ‫لهوقيك‬ (Plugin) ‫تيرؼ‬ ‫لك‬ ‫الهوؿوًات‬ ‫الرمتبقة‬ ‫بالهقال‬ ‫الهًضور‬ (Related Posts) ‫وهرا‬ ‫األور‬ ‫ٍسٍد‬ ‫وي‬ ‫حركة‬ ‫الساّر‬ ‫داخل‬ ‫الهوقى‬ . 9- ‫رسًة‬ ‫تحهٌل‬ ‫الهوقى‬ ‫بالقبى‬ ‫كلها‬ ‫اٌخْؾت‬ ‫الْرتة‬ ‫السوًٌة‬ ‫الالزوة‬ ‫لتحهٌل‬ ‫الهوقى‬ ‫كلها‬ ‫كاى‬ ‫ذلك‬ ‫أٓؾل‬ ‫؛‬ ‫تأكد‬ ‫وي‬ ‫أى‬ ‫ووقيك‬ ‫ال‬ ‫ٍستَرق‬ ‫أكرث‬ ‫وي‬ 4 ‫خواى‬ ‫للتحهٌل‬ . ‫هكًك‬ ٍُ ‫قٌاس‬ ‫رسًة‬ ‫ووقيك‬ ‫وي‬ ‫خالل‬ « GTMetrix.com » 10- ‫ضاركة‬ ُ ‫اله‬ ‫ًلى‬ ‫وواقى‬ ‫التواػل‬ ‫قد‬ ‫ال‬ ‫تليب‬ ‫اإلطارات‬ ‫االجتهاًٌة‬ « Social Signals » ‫دورا‬ ً‫وبااا‬ ًٓ ‫ترتٌب‬ ‫ووقيك‬ ‫ولكًها‬ ‫تساًدك‬ ًٓ ‫جلب‬ ‫وسٍد‬ ‫وي‬ ‫السوار‬ ‫للهحتوى‬ ‫الخاظ‬ ‫بك؛‬ ‫لهرا‬ ‫قن‬ ‫بتؾهسي‬ ‫خٌارات‬ ‫لهضاركة‬ ‫وحتوى‬ ‫الهقال‬ ‫ًلى‬ ‫وواقى‬ ‫التواػل‬ ًً‫اإلجتها‬ ‫وحل‬ ‫ٌٓس‬ ,‫بوك‬ ‫جوجل‬ ,‫بلس‬ ‫وتوٍرت‬ .
  11. 11. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وا‬ ً‫ه‬ ‫أهن‬ ‫اليواول‬ ‫لتحسسي‬ ‫السٌو‬ ً‫خارجٌا‬ « Off Page SEO » ‫؟‬ ! 1- ‫وجود‬ ‫قوي‬ ‫ًلى‬ ‫وواقى‬ ‫التواػل‬ ًً‫اإلجتها‬ ‫أكرب‬ ‫الرشكات‬ ‫والهؤسسات‬ ًٓ ‫اليالن‬ ‫لها‬ ‫وجود‬ ‫ٓيال‬ ًٓ ‫الهواقى‬ ‫اإلجتهاًٌة‬ ‫كها‬ ‫أٌها‬ ‫تقوم‬ ‫بتيٌسي‬ ‫ووهْسي‬ ‫وتخغغسي‬ ‫لهتابية‬ ‫وإدارة‬ ‫ػْحاتهن‬ ‫الرسهٌة‬ ‫ًلى‬ ‫هره‬ ‫الهًغات‬ . ‫ًدد‬ ‫كبري‬ ‫وي‬ ً‫وستخدو‬ ‫طبكات‬ ‫اإلٌرتٌت‬ ‫ٍقؾوى‬ ‫أوقاتهن‬ ‫ًلى‬ ‫هره‬ ‫الهواقى‬ ‫لهرا‬ ‫ٍجب‬ ‫ًلٌك‬ ‫أى‬ ‫تًئش‬ ً‫ٓورا‬ ‫ػْحات‬ ‫لهوقيك‬ ‫أو‬ ‫ودوٌتك‬ ‫ًلى‬ ‫ٌٓس‬ ,‫بوك‬ ‫جوجل‬ ,‫بلس‬ ‫وتوٍرت‬ ‫لًرش‬ ‫روابف‬ ‫تدوًٍاتك‬ ‫ًلٌها‬ ‫باإلؿآة‬ ‫تابية‬ ُ ‫له‬ ‫الغْحات‬ ‫الهًآسة‬ ‫لك‬ ًٓ ‫ٌْس‬ ‫الهجال‬ .
  12. 12. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ 2- ‫بًاء‬ ‫الروابف‬ ‫قن‬ ‫بالهضاركة‬ ًٓ ‫الهًتدٍات‬ ‫ذات‬ ‫الغلة‬ ‫بهحتوى‬ ‫ووقيك‬ ‫بها‬ ‫ٍضهل‬ ‫إؿآة‬ ,‫ووؿوًات‬ ‫اإلجابة‬ ‫ًلى‬ ‫األسِلة‬ ,‫واالستْسارات‬ ‫إًقاء‬ ‫الهضورة‬ ‫لَري‬ ‫الهتخغغسي‬ ًٓ ‫وجال‬ ‫وا‬ . ‫كها‬ ‫ْؾل‬ ٍُ ‫إؿآة‬ ‫ووقيك‬ ‫إلى‬ ‫أدلة‬ ‫الهواقى‬ ‫الهضهورة؛‬ ‫هًاك‬ ‫اليدٍد‬ ‫وي‬ ‫األدلة‬ ‫اليربٌة‬ ‫وًهن‬ ‫ًلى‬ ‫سبٌل‬ ‫الهحال‬ ‫ال‬ ‫الحرص‬ :  ‫دوس‬ ‫دلٌل‬  ‫تراٍدٌت‬ ‫دلٌل‬ ‫وا‬ ً‫ه‬ ‫أٓؾل‬ ‫الهواقى‬ ‫اليربٌة‬ ‫اليت‬ ‫ٍجب‬ ‫اإلًتهاد‬ ‫ًلٌها‬ ًٓ ‫رحلة‬ ‫تيلن‬ ‫السٌو‬ ‫وي‬ ‫الغْر‬ ‫؟‬ ! ‫هًاك‬ ‫اليدٍد‬ ‫وي‬ ‫الهواقى‬ ‫والهًتدٍات‬ ‫اليربٌة‬ ‫الهتخغغة‬ ًٓ ‫السٌو‬ ‫لكي‬ ‫أٓؾلهن‬ ‫وي‬ ‫وجهة‬ ‫ٌنري‬ ‫هن‬ : 1- ‫ػح‬ ‫سٌو‬ 2- ً‫باليرب‬ ‫سٌو‬ ‫ويهد‬ 3- ‫تراٍدٌت‬ ‫وًتدى‬ ‫وا‬ ً‫ه‬ ‫أٓؾل‬ ‫األدوات‬ ‫الهجاٌٌة‬ ‫اليت‬ ‫ٍجب‬ ‫أى‬ ‫تيتهد‬ ‫ًلٌها‬ ‫لبًاء‬ ‫سٌو‬ ‫ٌاجح‬ ‫لهوقيك؟‬ ‫هره‬ ‫األدوات‬ ً‫ه‬ ‫ًبارة‬ ‫ًي‬ ‫خدوات‬ ‫وجاٌٌة‬ ‫قدوة‬ ُ ‫و‬ ‫ألػحاب‬ ‫الهواقى‬ ‫تساًدهن‬ ًٓ ‫ويرٓة‬ ‫اليدٍد‬ ‫وي‬ ‫اإلحغاٌّات‬ ‫الخاػة‬ ‫بالهوقى‬ ‫وًها‬ ‫ًلى‬ ‫سبٌل‬ ‫الهحال‬ :  ‫وغادر‬ ‫السٍارات‬  ‫ودة‬ ‫بقاء‬ ‫الساّر‬ ًٓ ‫ووقيك‬  ‫الغْحات‬ ‫اليت‬ ‫تهت‬ ‫وضاهدتها‬  ‫اليدد‬ ً‫الحقٌق‬ ‫لسوار‬ ‫ووقيك‬  ‫السوار‬ ‫الجدد‬
  13. 13. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وي‬ ‫أٓؾل‬ ‫األدوات‬ ‫اليت‬ ‫قهت‬ ‫بتجربتها‬ ً‫طخغٌا‬ ًٓ ‫السٌو‬ : 1- ‫إحغاٌّات‬ ‫جوجل‬ (Google Analytics) 2- ‫أدوات‬ ‫جوجل‬ ًٓ‫لهرش‬ ‫الهواقى‬ ًٓ ‫جوجل‬ (Google Webmasters) 3- ‫أدوات‬ ًٓ‫ورش‬ ‫الهواقى‬ ‫لهحرك‬ ‫بًٌج‬ (Bing Webmaster Tools) 4- ‫إؿآة‬ Yoast ( ‫لهدوٌات‬ ‫ورد‬ ‫برٍس‬ ‫ٓقف‬ !) ‫ساؼعٌكن‬ ‫هللا‬ ‫باذى‬ ‫و‬ ‫الٌوم‬ ‫وجزي‬ ‫وقت‬ ً‫ف‬ ‫و‬ ‫البحج‬ ‫ٌتائج‬ ‫لتطدر‬ ‫الطحٌحة‬ ‫العرٍقة‬ ‫جدا‬ , ‫الفكرة‬ ‫ٌجاح‬ ‫لضهاى‬ ‫بخعوة‬ ‫خعوة‬ ‫الهوضوع‬ ً‫ف‬ ‫ٍوجد‬ ‫وا‬ ‫اتباع‬ ‫ٍرجى‬ ‫ؼلى‬ ‫سًتكلن‬ ‫الهوضوع‬ ‫هرا‬ ً‫ف‬ 3 ‫االسايس‬ ‫الهطدر‬ ً‫ه‬ ‫و‬ ‫كبرية‬ ‫و‬ ‫وههة‬ ‫اقسام‬ ‫جوجل‬ ً‫ف‬ ‫البحج‬ ‫ٌتائج‬ ‫لتطدر‬ ً‫ه‬ ‫االقسام‬ :  ‫وفٌد‬ ‫و‬ ‫حرصي‬ ‫وحتوى‬ ‫كتابة‬  ً‫الداخل‬ ‫السٌو‬  ً‫الخارج‬ ‫السٌو‬ ‫و‬ ‫كلهة‬ ‫استهداف‬ ‫و‬ ‫وجزي‬ ‫وقت‬ ً‫ف‬ ‫جوجل‬ ً‫ف‬ ‫البحج‬ ‫ٌتائج‬ ‫تتطدر‬ ‫كٌف‬ ‫سارٍك‬ ‫االى‬ ‫ؼلٌها‬ ‫الهًافسة‬ ً‫وحرتف‬ ‫وي‬ ‫سًوات‬ ‫خربة‬ ً‫ه‬ ‫و‬ ‫وجاٌٌة‬ ‫كرلك‬ ‫و‬ ‫وضهوٌة‬ ‫و‬ ‫وجربة‬ ‫العرق‬ ‫هره‬ ‫ووضوع‬ ً‫ف‬ ‫تحطٌلها‬ ‫و‬ ‫العرق‬ ‫هره‬ ‫لتجهٌغ‬ ‫كبري‬ ‫وجهود‬ ‫وين‬ ‫اخرت‬ ‫لقد‬ ‫و‬ ‫السٌو‬ ‫واحد‬ ‫ؼلى‬ ‫التػرٍج‬ ‫و‬ ‫الرمور‬ ‫ؼلًٌا‬ ‫ٍجب‬ ‫الهوضوع‬ ً‫ف‬ ‫الرشوع‬ ‫قبل‬ ‫ارشفة‬ ‫كٌفٌة‬ ‫البحج‬ ‫وحركات‬ ً‫ف‬ ‫برسؼة‬ ‫وواضٌػك‬
  14. 14. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التالٌة‬ ‫االسئلة‬ ً‫وػ‬ ‫اٌظر‬ : ‫؟‬ ‫لهاذا‬ ‫؟‬ ‫جوجل‬ ً‫ف‬ ‫تارشف‬ ‫ال‬ ‫وواضٌػك‬ ‫هل‬ ‫التالٌة‬ ‫الهور‬ ً‫ف‬ ‫التفكري‬ ‫ٍجب‬ ‫؟‬ ‫جوجل‬ ً‫ف‬ ‫ٍتارشف‬ ‫ال‬ ‫اكتبه‬ ‫الري‬ ‫الهوضوع‬ ‫لهاذا‬ ‫؟‬ ‫الجدٍدة‬ ً‫وواضٌػ‬ ‫ٍارشف‬ ‫ال‬ ‫جوجل‬ ‫لهاذا‬ ‫؟‬ ‫برسؼة‬ ً‫وواضٌػ‬ ‫اارشف‬ ‫كٌف‬ ً‫ف‬ ‫التطدر‬ ‫كٌفٌة‬ ‫فهن‬ ً‫ف‬ ‫العرٍق‬ ‫بداٍة‬ ‫اخرٌا‬ ‫قد‬ ‫ٌكوى‬ ‫اسئلة‬ ‫هكرا‬ ‫غرح‬ ‫ؼًد‬ ‫التالٌة‬ ‫االجوبة‬ ‫الٌك‬ ‫و‬ ‫جوجل‬ ‫وواضٌػك‬ ‫بارشفة‬ ‫ٍقوم‬ ‫و‬ ‫ودوٌتك‬ ‫الى‬ ‫جوجل‬ ً‫ٍات‬ ‫اى‬ ‫الى‬ ‫تًتظر‬ ‫هل‬ ‫ال‬ ‫بالعبغ‬ , ‫تطدرها‬ ‫و‬ ‫وواضٌػك‬ ‫الرشفة‬ ‫التالٌة‬ ‫الخعوات‬ ‫اتباع‬ ‫و‬ ‫بجهد‬ ‫الػهل‬ ‫ٍجب‬ ‫البحج‬ ‫لًتائج‬ ‫الولى‬ ‫الخعوة‬ 1 : ‫وفٌد‬ ‫و‬ ‫حرصي‬ ‫وحتوى‬ ‫كتابة‬ ‫الحرصي‬ ‫الهحتوى‬ ‫البداٍة‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫وهن‬ ‫ووضوع‬ ‫هرا‬ ‫البحج‬ ‫ٌتائج‬ ً‫ف‬ ‫للتطدر‬ ‫وقال‬ ‫اكتب‬ ‫كٌف‬ ‫لكي‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫وفٌد‬ ‫و‬ ‫حرصي‬ ‫خبري‬ ‫ٍتعلب‬ ‫االور‬ ‫فهرا‬ ‫تتوقػها‬ ‫اليت‬ ‫السهولة‬ ‫بتلك‬ ‫لٌس‬ ‫االور‬ ‫اى‬ ‫ؼلها‬ ‫احٌعك‬ ً‫ف‬ ‫تجده‬ ‫كها‬ ‫لك‬ ‫اقول‬ ‫لي‬ ‫و‬ ‫البحج‬ ‫وحركات‬ ‫وغ‬ ‫ظدٍق‬ ‫وحتوى‬ ‫لكتابة‬ ‫بالسٌو‬ ‫فاٌا‬ ‫االٌجلزيٍة‬ ‫الكتب‬ ‫ترجهة‬ ‫او‬ ‫االجًيب‬ ‫الهحتوى‬ ‫ترجهة‬ ‫استػهل‬ ‫الهدوٌات‬ ‫بػض‬ ‫غري‬ ‫ال‬ ‫وقتك‬ ً‫ف‬ ‫تضٌغ‬ ‫اٌت‬ ‫و‬ ‫وفٌد‬ ‫غري‬ ‫و‬ ‫ضػٌف‬ ‫سٌكوى‬ ‫وقالك‬ ‫اى‬ ‫اخربك‬
  15. 15. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ً‫ف‬ ‫ستقغ‬ ‫الٌك‬ ‫ترجهته‬ ‫الرماد‬ ‫الهقال‬ ‫ٌفس‬ ‫تكتب‬ ‫لي‬ ‫و‬ ‫ظػبة‬ ‫تكوى‬ ‫فالرتجهة‬ ‫الهقال‬ ‫ذلك‬ ‫تشوه‬ ‫اليت‬ ‫االغالط‬ ‫بػض‬ ‫تشوه‬ ‫اليت‬ ‫الرتجهة‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫الهشكل‬ ‫ٌفس‬ ‫فٌبقى‬ ‫الكتب‬ ‫لرتجهة‬ ‫بالًسبة‬ ‫اوا‬ ‫و‬ ‫الهقال‬ ‫اوحتوى‬ ‫و‬ ‫وضهوى‬ ‫االوور‬ ‫هره‬ ‫بهحل‬ ‫اٌطح‬ ‫ال‬ ‫فاٌا‬ ‫لرلك‬ ً‫ف‬ ‫البحج‬ ‫ٌتائج‬ ‫به‬ ‫ٍتطدر‬ ‫و‬ ‫وفٌد‬ ‫و‬ ‫حرصي‬ ‫وقال‬ ‫ٍكتب‬ ‫وي‬ ‫هًاك‬ ‫اى‬ ‫تػلن‬ ‫هل‬ 15 ‫فقظ‬ ‫دقٌقة‬ , ‫قرابة‬ ‫ؼهل‬ ‫الٌه‬ ‫ذلك‬ 2 - 3 ‫دوى‬ ‫بًفسه‬ ‫الهوضوع‬ ‫كتابة‬ ً‫ف‬ ‫ساؼات‬ ‫الهحتوى‬ ‫ٌقل‬ ‫او‬ ‫الرتجهة‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫وفٌد‬ ‫و‬ ‫حرصي‬ ‫ووضوع‬ ‫تكتب‬ ‫كٌف‬ ‫ساخربك‬ ‫االى‬ ‫بكتابته‬ ‫ستقوم‬ ‫الري‬ ‫للهوضوع‬ ‫ؼًواى‬ ً‫ف‬ ‫التفكري‬ ‫ٍجب‬ ‫اوال‬ , ً‫ف‬ ‫تبدا‬ ‫خن‬ ‫وي‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫وشابهة‬ ‫وواضٌغ‬ ‫ؼي‬ ‫البحج‬ ‫و‬ ‫الهوضوع‬ ‫ذلك‬ ً‫ف‬ ‫الرئٌسٌة‬ ‫الػًواٍي‬ ‫وًها‬ ‫اخرت‬ ‫ستجدها‬ ‫اليت‬ ‫الهواضٌغ‬ ‫وي‬ ‫و‬ ‫تػلهته‬ ‫وا‬ ‫وي‬ ‫ووضوع‬ ‫اكتب‬ ‫خن‬ ‫وي‬ ‫و‬ ‫الهوضوع‬ ً‫ف‬ ‫الهوجودة‬ ‫االدوات‬ ‫و‬ ‫الوسائل‬ ‫وجدها‬ ‫اليت‬ ‫الوسائل‬ ‫و‬ ‫الػًواٍسي‬ ‫اضف‬ ‫و‬ ‫وفٌد‬ ‫و‬ ‫حرصي‬ ‫ووضوع‬ ‫اٌشاءت‬ ‫قد‬ ‫تكوى‬ ‫بهرا‬ ‫و‬ ً‫التال‬ ‫الهحال‬ ‫ساؼعٌك‬ ‫الفكرة‬ ‫لتتضح‬
  16. 16. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ووضوع‬ ‫ؼي‬ ‫اكتب‬ ‫اى‬ ‫ارٍد‬ ‫اٌا‬ " : ‫االٌرتٌت‬ ‫وي‬ ‫الربح‬ " ‫االٌرتٌت‬ ‫وي‬ ‫الربح‬ ‫اكتب‬ ‫و‬ ‫جوجل‬ ‫الى‬ ‫اذهب‬ , ‫التالٌة‬ ‫الطورة‬ ‫اٌظر‬ ‫وبًٌة‬ ً‫ه‬ ‫كها‬ ‫االولى‬ ‫الحالتة‬ ‫الهواقغ‬ ‫فقظ‬ ‫سًستػهل‬ ‫الطورة‬ ً‫ف‬ ‫ترى‬ ‫كها‬ ‫االفكار‬ ‫بػض‬ ً‫لًستوح‬ ‫فٌها‬ ‫الهوجودة‬ ‫الهقاالت‬ ‫جٌدا‬ ‫ٌقرا‬ ‫و‬ ‫الهواقغ‬ ‫لتلك‬ ‫ٌدخل‬ ‫الحرصي‬ ‫و‬ ‫الخاص‬ ‫وقالًا‬ ‫لكتابة‬ ً‫ٌات‬ ‫خن‬ ‫وي‬ ‫و‬ ‫وًها‬ ‫ترجهة‬ ً‫ف‬ ‫لٌس‬ ‫لكي‬ ‫و‬ ‫االجًبٌة‬ ‫بالهواقغ‬ ‫االستػاٌة‬ ‫ٍهكي‬ ‫حرصي‬ ‫وقال‬ ‫لكتابة‬ ‫و‬ ‫ٍستػهلوٌها‬ ‫اليت‬ ‫االدوات‬ ‫و‬ ‫الهههة‬ ‫الػًواٍسي‬ ‫بػض‬ ‫قًض‬ ً‫ف‬ ‫لكي‬ ‫و‬ ‫وواضٌػها‬ ‫حرصي‬ ‫وقال‬ ‫لكتابة‬ ‫بالٌوتٌوب‬ ‫االستػاٌة‬ ‫اٍضا‬ ‫ٍهكًك‬ ‫كها‬ ‫والحظة‬ : ‫ال‬ ‫وافوق‬ ‫الهقال‬ ‫غول‬ ‫ٍكوى‬ ‫اى‬ ‫ٍجب‬ 400 ‫وحركات‬ ‫ٍتطدر‬ ‫لي‬ ‫اال‬ ‫و‬ ‫كلهة‬ ‫جوجل‬ ً‫ف‬ ‫الحاٌٌة‬ ‫الطفحة‬ ً‫ف‬ ‫ٍظهر‬ ‫حىت‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫البحج‬ ‫اوال‬ ‫ودوٌتك‬ ً‫ف‬ ‫الهقال‬ ‫ٌرش‬ ً‫ف‬ ‫ًٍرشه‬ ‫خن‬ ‫الهًتدٍات‬ ً‫ف‬ ‫ٍكتبه‬ ‫الري‬ ‫الهوضوع‬ ‫بًرش‬ ‫ٍقوم‬ ‫الهدوٌسي‬ ‫وي‬ ‫كحري‬ ‫و‬ ‫ووقػه‬ ‫ترتٌب‬ ‫سريتفغ‬ ‫الهًتدٍات‬ ً‫ف‬ ‫الهقال‬ ‫ٌرش‬ ‫اذا‬ ‫اٌه‬ ‫وًه‬ ‫ظًا‬ ‫ووقػه‬ ‫تفادٍه‬ ‫ٍجب‬ ‫كبري‬ ‫خعا‬ ‫هرا‬ ‫و‬ ‫البحج‬ ‫وحركات‬ ً‫ف‬ ‫التقدم‬ ً‫ف‬ ‫ٍساؼده‬ ‫وفٌد‬ ‫وقال‬ ‫برلك‬ ‫و‬ ‫للسائر‬ ‫وفٌد‬ ‫ٍكوى‬ ‫اى‬ ‫تكتبه‬ ‫الري‬ ‫الهوضوع‬ ‫ؼلى‬ ‫فٌجب‬ ‫سابقا‬ ‫اخربتك‬ ‫كها‬ ‫الهوضوع‬ ‫حول‬ ‫االٍجابٌة‬ ‫ٌظرته‬ ً‫ٍػع‬ ‫و‬ ‫الهوضوع‬ ‫وغ‬ ‫ٍتفاؼل‬ ‫هو‬ ,‫األذهاى‬ ‫الى‬ ‫ٍتبادر‬ ‫سؤال‬ ‫أكرث‬ ‫سٌو‬ ‫أدوات‬ : ‫؟‬ ‫السٌو‬ ‫وأدوات‬ ‫براوج‬ ‫أفضل‬ ً‫واه‬
  17. 17. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫السٌو‬ ‫أدوات‬ ‫وأٓؾل‬ ‫أهن‬ ‫ًي‬ ‫كوٍلة‬ ‫قاّهة‬ ‫بيهل‬ ‫قهًا‬ ‫السؤال‬ ‫هرا‬ ‫ًلى‬ ‫لإلجابة‬ ‫للـسٌو‬ ‫الدقٌق‬ ‫الْهن‬ ‫ًلى‬ ‫تساًد‬ ‫اليت‬ ‫الرباوج‬ ‫وكرلك‬ ‫واالوتدادت‬ ‫واالؿآات‬ . ‫ًي‬ ‫البحج‬ ‫الِْات‬ ‫وي‬ ‫أي‬ ‫استبياد‬ ‫ٍتن‬ ‫لن‬ ,‫الهوقى‬ ‫رسًة‬ ,‫التحلٌالت‬ ,‫الهْتاحٌة‬ ‫الكلهات‬ . ‫لكن‬ ‫اتهىن‬ ‫سيٌدة‬ ‫قراءة‬ ! ‫للتحلٌل‬ ‫السٌو‬ ‫أدوات‬ ‫أفضل‬ : Zadroweb ‫وجاٌٌة‬ Zadroweb ‫طبكة‬ ‫ًلى‬ ‫ٌجاحك‬ ًٓ ‫بخقوة‬ ‫خقوة‬ ‫تدًهك‬ ,‫وجاٌٌة‬ ‫سٌو‬ ‫أداة‬ ً‫ه‬ ‫اإلٌرتٌت‬ . ‫أداة‬ ‫خالل‬ ‫وي‬ ‫ستتهكي‬ Zadroweb ‫لهوقيك‬ ًٌ‫وجا‬ ‫تدقٌق‬ ‫إجراء‬ ‫وي‬ . ‫ًًاوٍي‬ ,ّ‫الوػ‬ ,‫الهٌتا‬ H1 , H2 ‫ودوٌات‬ ,‫االجتهاًٌة‬ ‫الضبكات‬ , ‫باكلًٌكس‬, ‫داللٌة‬ ‫وكلهات‬ ‫وسوم‬ ‫ًهلك‬ ‫وتيسٍس‬ ‫جدد‬ ‫ًهالء‬ ‫ًلى‬ ‫الحغول‬ ًٓ ‫لهساًدتك‬ ‫االًتبار‬ ‫بيسي‬ ‫ٍؤخر‬ ‫يشء‬ ‫كل‬ .
  18. 18. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ WooRank ًٌ‫وجا‬ ‫تقدم‬ ‫أداة‬ WooRank ًٌ‫االلكرتو‬ ‫التواػل‬ ‫وواقى‬ ,‫السٌو‬ ‫ًي‬ ‫ووْغلة‬ ‫دقٌقة‬ ‫تقارٍر‬ ‫الهستخدم‬ ‫تجربة‬ ‫وكرلك‬ ‫الهوقى‬ ‫وتحسسي‬ . ‫أداة‬ WooRank ‫أٌها‬ ‫حٌج‬ ‫أبدا‬ ‫تخرلك‬ ‫لي‬ ‫االجتهاًٌة‬ ‫للهواقى‬ ‫بالًسبة‬ ‫الضأى‬ ‫هو‬ ‫كها‬ ‫الهْتاحٌة‬ ‫الكلهات‬ ‫ًي‬ ‫تقرٍرا‬ ‫تهًحك‬ . ‫ال‬ ‫تجربها‬ ًٓ ‫تردد‬ ! Marketing Grader ‫تهتلك‬ Hubspot ‫وي‬ ‫درجات‬ ‫وتهًحك‬ ‫بها‬ ‫الخاػة‬ ‫التدقٌق‬ ‫أداة‬ 100 ‫وي‬ ‫تتياول‬ , 5 ‫تٌارات‬ ‫وختلْة‬ : ‫والتدوٍي‬ ‫التسوٍق‬ ,‫الهحهول‬ ,ًً‫االجتها‬ ‫التواػل‬ ‫وواقى‬ ,‫السٌو‬ . ‫تساًدك‬ ‫ٓلٌس‬ ‫لدى‬ ,‫األور‬ ‫لسم‬ ‫اى‬ ‫ٌغاّج‬ ‫كرلك‬ ‫وتقدم‬ ‫ووقيك‬ ‫ًي‬ ‫دقٌقة‬ ‫ٌتاّج‬ ‫ًلى‬ ‫الحغول‬ ‫ًلى‬ ‫تجربة‬ ‫بيدم‬ ‫ًرر‬ ‫لدٍك‬ Marketing Grader ‫وًها‬ ‫واالستْادة‬ .
  19. 19. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ SEOptimer ًٌ‫وجا‬ ‫ٓال‬ ‫بهوقيك‬ ‫الخاظ‬ ‫للسٌو‬ ‫دقٌق‬ ‫تحلٌل‬ ‫ًلى‬ ‫خاللها‬ ‫وي‬ ‫لتحغل‬ ‫أداة‬ ‫ًي‬ ‫تبحج‬ ‫كًت‬ ‫اذا‬ ‫باستخدام‬ ‫ًٌغحك‬ ,ً‫بيٌدا‬ ‫ترهب‬ Seoptimer ‫باليًاوٍي‬ ‫تتيلق‬ ‫ٌتاّج‬ ‫تيقٌك‬ ‫ألٌها‬ ‫هو‬ ‫ٓيله‬ ‫ًلٌك‬ ‫وا‬ ‫كل‬ ,‫طٌِا‬ ‫تستحين‬ ‫لي‬ ,‫الهوقى‬ ‫وخرٍقة‬ ‫روبوتس‬ ّ‫وول‬ ‫واألوسهة‬ ‫خواى‬ ‫بؾية‬ ‫واالٌتنار‬ ‫رابف‬ ‫ادخال‬ . ‫بيؽ‬ ‫ٓى‬ ‫استخدوها‬ ً‫طخغٌا‬ ‫ٓأٌا‬ ‫االداة‬ ‫بهرة‬ ‫اٌغحكن‬ ‫اليهالء‬ ‫تقارٍر‬
  20. 20. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الهفتاحٌة‬ ‫للكلهات‬ ‫سٌو‬ ‫أدوات‬ Google Keyword Planner ًٌ‫وجا‬ ‫تيقٌك‬ ,‫جوجل‬ ً‫لهسوق‬ ‫الهتاحة‬ ‫الهْتاحٌة‬ ‫الكلهات‬ ‫تخقٌف‬ ‫أداة‬ ً‫ه‬ ‫هره‬ ‫أداة‬ Google Keyword Planner ‫حجن‬ ‫وتوسف‬ ‫وحل‬ ‫اسرتاتٌجٌة‬ ‫ويلووات‬ ‫الى‬ ‫الوػول‬ ‫الهًآسة‬ ‫وستوى‬ ‫او‬ ‫الؾَقة‬ ‫تكلْة‬ ,‫البحج‬ ( ‫ولٌس‬ ‫التحوٍل‬ ‫قوة‬ ‫ٍحدد‬ ‫االخري‬ ‫هرا‬ ً‫القبٌي‬ ‫ويًاها‬ ًٓ ‫الهًآسة‬ ) . ‫وجاٌٌة‬ ‫االداة‬ . Google Trends ‫وجاٌٌة‬ ‫أداة‬ Google Trends ,‫القوٍة‬ ‫الهوسهٌة‬ ‫الًضاكات‬ ‫ًلى‬ ‫تيتهد‬ ‫اليت‬ ‫للهواقى‬ ‫جدا‬ ‫وٌْدة‬ ‫أداة‬ ‫تيقٌك‬ ,‫الغٌٌْة‬ ‫الهالبس‬ ‫بٌى‬ ًٓ ‫وتخغع‬ ‫ووقى‬ ‫كهحل‬ Google Trends ‫ٌتاّج‬ ‫السًة‬ ‫وي‬ ‫ويًٌة‬ ‫ٓرتة‬ ‫تخع‬ ‫تحلٌلٌة‬ . ‫ادوردز‬ ‫كوى‬ ًٓ ‫تكهي‬ ‫ػَرية‬ ‫وضكلة‬ ‫هًاك‬
  21. 21. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أداتها‬ ًٓ ‫الهزية‬ ‫هرة‬ ‫وؤخرا‬ ‫دوجت‬ Google Keyword Planning ‫تقوم‬ ً‫ٓه‬ ‫لدى‬ ‫وْتاحٌة‬ ‫كلهات‬ ‫ًدة‬ ‫وٓق‬ ‫بالهقارٌة‬ . Ubersuggest ‫وجاٌٌة‬ ‫أداة‬ ‫الى‬ ,‫للقلق‬ ًً‫الدا‬ ‫أٓكار؟‬ ‫لدٍك‬ ‫تيد‬ ‫لن‬ Ubersuggest ‫اٍجاد‬ ‫تستقٌى‬ ‫قوٍة‬ ‫أداة‬ ‫واحدة‬ ‫بكلهة‬ ‫تتيلق‬ ‫ًدٍدة‬ ‫اقرتحات‬ . ,‫تْوٍتها‬ ‫ٍهكي‬ ‫ال‬ ‫راّية‬ ‫ذهين‬ ّ‫ًغ‬ ‫أداة‬ ‫اٌها‬ ‫بك‬ ‫الخاػة‬ ‫البحج‬ ‫أداة‬ ًٓ ‫لدوجها‬ ‫الهْتاحٌة‬ ‫الكلهات‬ ‫تغدٍر‬ ‫وي‬ ‫أٍؾا‬ ‫وتهكًك‬ . ‫اٌها‬ ‫ُري‬ ‫االستقرار‬ ‫بالرات‬ ‫تخع‬ ‫الهتاًب‬ ‫بيد‬ ‫وي‬ ‫حالٌا‬ ًٌ‫وتيا‬ ‫وٌجاحها‬ ‫قوتها‬ ‫ؿحٌة‬ ‫أػبحت‬ . Suggester.promediacorp.com ‫وجاٌٌة‬ ‫ألداة‬ ‫كبدٍل‬ ‫األداة‬ ‫هره‬ ‫ٌقرتح‬ Ubersuggest ‫تكوى‬ ‫األحٌاى‬ ‫بيؽ‬ ًٓ , ‫أداة‬ Ubersuggest ‫اذى‬ ‫تكوى‬ ,‫كبري‬ ‫ؿَف‬ ‫ًلٌها‬ Suggester promediacorp ‫لها‬ ‫بدٍل‬ ‫أٓؾل‬ ‫باتل‬ ‫ٌٌل‬ ‫كرلك‬ ‫بها‬ ‫أوىص‬ ‫وقد‬ .
  22. 22. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ Wordstream ‫وجاٌٌة‬ + ‫ودفوؼة‬ ‫الى‬ ‫تغل‬ ‫بٌاٌات‬ ‫قاًدة‬ ‫ًلى‬ ‫تتوٓر‬ ,‫كٌن‬ ‫الري‬ ‫اٌضأها‬ ‫االداة‬ ‫هره‬ 3 ‫كلهة‬ ‫ولٌارات‬ ‫الًسخة‬ ‫الى‬ ‫الرتقٌة‬ ‫ًلٌك‬ ‫ٍجب‬ ‫أٌه‬ ‫ُري‬ ‫وزيتها‬ ‫وهره‬ ‫اللَات‬ ‫كل‬ ‫تدًن‬ ,‫وْتاحٌة‬ ‫بلدك‬ ‫بلَة‬ ‫الخدوة‬ ‫ًلى‬ ‫تحغل‬ ً‫لك‬ ‫الهدٓوًة‬ . SmartKeyword ‫للتحهٌل‬ ‫قابلة‬ SmartKeyword ‫الهْتاحٌة‬ ‫الكلهات‬ ‫ًي‬ ‫البحج‬ ‫ًلى‬ ‫تساًدك‬ ‫أداة‬ . ‫وي‬ ‫اليدٍد‬ ‫تخربك‬ ‫األداة‬ ‫هره‬ ,‫البحج‬ ‫وحركات‬ ‫ًلى‬ ‫الهستخدووى‬ ‫ٍكتبها‬ ‫اليت‬ ‫اليبارات‬ ‫ًي‬ ‫األدوات‬ ‫األولى‬ ‫الغْحة‬ ًٓ ‫الهحتوى‬ ‫وؿى‬ ‫بإوكاٌك‬ ‫كاى‬ ‫إذا‬ ‫تخربكها‬ .
  23. 23. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫والتوزٍغ‬ ‫الهحتوى‬ ‫تسوٍق‬ ‫تخض‬ ‫اليت‬ ‫سٌو‬ ‫أدوات‬ ‫افضل‬ Copyscape ‫ودفوؼة‬ ‫ٌسخة‬ ‫وهًاك‬ ‫وجاٌٌة‬ ‫التقًٌات‬ ‫هره‬ ‫بتجًب‬ ‫وًٌغح‬ ,‫الهًقول‬ ‫الهحتوى‬ ‫برشاسة‬ ‫تحارب‬ ‫جوجل‬ ‫اى‬ ‫جهٌيا‬ ‫ٌيلن‬ ‫ٓاى‬ ‫لدى‬ ,‫وكسول‬ ‫وتقاًس‬ ‫واسرت‬ ‫وٍب‬ ‫وي‬ ‫وأوي‬ ًٓ ‫لست‬ ‫لكًك‬ ‫اداة‬ Copyscape ‫تحدد‬ ‫رابف‬ ‫وؿى‬ ‫سوى‬ ‫ًلٌك‬ ‫وا‬ ,‫لها‬ ‫الههاخلة‬ ‫او‬ ‫ووقيك‬ ‫ػْحات‬ ‫تضبه‬ ‫اليت‬ ‫الغْحات‬ ‫لك‬ ‫ٓحغها‬ ‫ترٍد‬ ‫اليت‬ ‫الغْحة‬ . Alyze ‫وجاٌٌة‬ ‫أداة‬ ‫بْؾل‬ Alyze ‫وستوى‬ ‫ًي‬ ‫وطاولة‬ ‫ًاوة‬ ‫لهحة‬ ‫ًلى‬ ‫الحغول‬ ‫ًلى‬ ً‫قادرا‬ ‫تكوى‬ ِ‫سو‬ ‫بغْحتك‬ ‫الخاظ‬ ‫التحسسي‬ . ‫بالهحتوى‬ ‫وتيلقة‬ ‫ويلووات‬ ‫وًحك‬ ‫تستقٌى‬ ‫األداة‬ ‫هره‬ ‫توزٍيه‬ ‫وكرلك‬ ( ‫وُريها‬ ‫الغور‬ ,‫الروابف‬ ‫ًدد‬ ,‫الهْتاحٌة‬ ‫الكلهات‬ ‫كحآة‬ ).
  24. 24. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫داّها‬ ‫الههن‬ ‫وي‬ ‫اٌه‬ ‫اال‬ ً‫حاسها‬ ‫ًاوال‬ ‫تيد‬ ‫لن‬ ‫الهْتاحٌة‬ ‫الكلهات‬ ‫كحآة‬ ‫اى‬ ‫وي‬ ‫بالرُن‬ ‫الكلهة‬ ‫تحدٍد‬ ًٓ ‫الهحال‬ ‫سبٌل‬ ‫ًلى‬ ‫تساًد‬ ‫قد‬ ‫الهيلووات‬ ‫هره‬ ‫ًلى‬ ‫الحغول‬ ‫ويًٌة‬ ‫ػْحة‬ ‫تحسي‬ ‫اليت‬ ‫الهْتاحٌة‬ . Yoast ‫وجاٌٌة‬ – ‫وردبرٍس‬ ‫السٌو‬ ‫أؿآة‬ Yoast ‫تتيلق‬ ‫اليت‬ ‫الهيلووات‬ ‫ًلى‬ ‫الحغول‬ ‫وي‬ ‫تهكًكن‬ ‫للوردبرٍس‬ ً‫الْيل‬ ‫الوقت‬ ًٓ ‫الهحتوى‬ ‫بتحسسي‬ . ‫ٍدخل‬ ‫ئش‬ ‫كل‬ ,‫الهحتوى‬ ,‫الروابف‬ ,‫وٌتا‬ ‫أوسهة‬ ‫التحلٌل‬ ًٓ . ‫الرٌّسٌة‬ ‫الغْحات‬ ‫ًًاوٍي‬ ‫بًٌة‬ ‫تخغٌع‬ ‫ٍهكًك‬ ,‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلؿآة‬ ‫واالوسهة‬ ‫والتغًٌْات‬ . ‫وتسهل‬ ‫الهوقى‬ ‫خرٍقة‬ ّ‫ول‬ ‫تًئش‬ ‫اٌها‬ ‫ذلك‬ ‫وي‬ ‫واالهن‬ ‫الهواقى‬ ًٓ‫ورش‬ ‫أدوات‬ ‫بحساب‬ ‫التوػٌل‬ .
  25. 25. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ All in one SEO pack ‫وجاٌٌة‬ – ‫وردبرٍس‬ ‫ألداة‬ ‫كحريا‬ ‫وضابهة‬ ‫اداة‬ Yoast ‫كل‬ ًٓ ‫الوقت‬ ‫وي‬ ‫الكحري‬ ‫توٓر‬ ‫اٌها‬ ‫ُري‬ ,‫الدور‬ ‫حٌج‬ ‫وي‬ ‫الرضوري‬ ‫وي‬ ‫اٌه‬ ‫اال‬ ‫السابقة‬ ‫األداة‬ ‫باستخدام‬ ‫ًٌغح‬ ‫اًٌا‬ ‫وى‬ ,‫السٌو‬ ‫وجهودات‬ ‫ٍخع‬ ‫وا‬ ‫اؿآٌة‬ ‫وزيات‬ ‫واستخدام‬ ‫بدٍلة‬ ‫خٌارات‬ ‫ويرٓة‬ ‫أٍؾا‬ ‫الهٌْد‬ ‫ووي‬ . Google Analytics ‫وجاٌٌة‬ ,‫بهوقيك‬ ‫الخاظ‬ ‫الهحتوى‬ ‫ًلى‬ ‫وبااة‬ ‫تؤخر‬ ‫اٌالٌتٌكس‬ ‫جوجل‬ ‫أداة‬ ‫تكي‬ ‫لن‬ ‫واى‬ ‫حىت‬ ‫ًدد‬ ,‫التحوٍالت‬ ِ‫أهدا‬ ‫ًي‬ ‫دقٌقة‬ ‫تحلٌلٌة‬ ‫ويلووات‬ ‫لك‬ ‫تقدم‬ ‫كوٌها‬ ‫وبْؾل‬ ‫ٓاٌها‬
  26. 26. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الهقغودة‬ ‫والغْحات‬ ‫الجَرآٌة‬ ‫الهًاكق‬ ,‫قًوات‬ ‫وي‬ ‫بها‬ ‫ٍتيلق‬ ‫وا‬ ‫وكل‬ ‫السٍارات‬ ‫وُريها‬ . ‫للسوار‬ ‫تقدوه‬ ِ‫سو‬ ‫الري‬ ‫الهحتوى‬ ‫اختٌار‬ ًٓ ‫وباا‬ ‫بضكل‬ ‫ٍساًد‬ ‫هرا‬ ‫كل‬ . ‫التقين‬ ‫الدؼن‬ ‫تهن‬ ‫اليت‬ ‫سٌو‬ ‫أدوات‬ ‫أفضل‬ Google Webmaster Tools ‫وجاٌٌة‬ ‫ًلى‬ ‫الحغول‬ ‫ًلى‬ ‫تساًدك‬ ‫االداة‬ ‫هره‬ ‫اى‬ ‫حٌج‬ ,‫الهواقى‬ ‫لهدراء‬ ‫ػدٍق‬ ‫آؾل‬ ‫الوقت‬ ‫وي‬ ‫الكحري‬ ‫لك‬ ‫توٓر‬ ,‫ٓهرسته‬ ‫وسهولة‬ ‫ووقيك‬ ‫ػحة‬ ‫تهن‬ ‫اليت‬ ‫الهيلووات‬ ‫وكرلك‬ ‫ووقيك‬ ‫الى‬ ‫الواردة‬ ‫الروابف‬ ‫وًدد‬ ‫البحج‬ ‫كلبات‬ ‫ًي‬ ‫ويلووات‬ ‫وتيقٌك‬ 404 . ‫سٌو‬ ‫أدوات‬ ‫ٓى‬ ‫اداة‬ ‫أهن‬ ‫وتيترب‬
  27. 27. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تػرف‬ ‫هل‬ ‫جوجل‬ ‫ورشفى‬ ‫ادوات‬ ‫فى‬ ‫ووقػك‬ ‫بٌاٌات‬ ‫تظهر‬ ‫وىت‬ Search Console ‫؟‬ Bing Webmaster Tools ‫وجاٌٌة‬ ‫أداة‬ ‫تقدوها‬ ‫اليت‬ ‫الخدوة‬ ‫ٌْس‬ Google Webmaster Tools ‫وي‬ ‫وقدوة‬ ‫أٌها‬ ‫ُري‬ ‫واٍكروسوٓت‬ . Xenu Link Reports ‫وجاٌٌة‬ ‫ُري‬ ‫اخرى‬ ‫ػْحات‬ ‫الى‬ ‫تحول‬ ‫او‬ ‫تالْة‬ ‫ووقيك‬ ًٓ ‫الروابف‬ ‫بيؽ‬ ‫تكوى‬ ‫االحٌاى‬ ‫بيؽ‬ ًٓ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫اليت‬ ‫الهجهودات‬ ‫بكل‬ ‫ٍرض‬ ‫وهرا‬ ,‫الرشكاء‬ ‫ػْحات‬ ‫او‬ ‫ووقيك‬ ‫ػْحات‬ . ‫أداة‬ Xenu Link Reports ‫ًدد‬ ‫ويرٓة‬ ‫وي‬ ‫لتهكًك‬ ‫الروابف‬ ‫كل‬ ‫ًي‬ ‫كاوال‬ ‫تقرٍرا‬ ‫باًقاّك‬ ‫تقوم‬ ‫األور‬ ‫وويالجة‬ ‫ووقيك‬ ًٓ ‫التالْة‬ ‫الروابف‬ .
  28. 28. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ SEO Spider ‫وجاٌٌة‬ ِ‫كر‬ ‫وي‬ ‫األداة‬ ‫هره‬ ‫كورت‬ Screaming Frog ,‫الكهبٌوتر‬ ‫جهاز‬ ‫ًلى‬ ‫وتاح‬ ‫تقبٌق‬ ‫وهو‬ , ًٓ ‫التحسسي‬ ‫ًًارص‬ ‫جهٌى‬ ‫ًي‬ ‫وْغل‬ ‫تقرٍر‬ ‫بإٌضاء‬ ‫أساسا‬ ‫ٍسهح‬ ‫والري‬ ‫ولًٌكس‬ ‫واك‬ ‫الهوقى‬ . ‫ٌسٌاٌه‬ ‫ٍتن‬ ‫يشء‬ ‫ال‬ ,‫جدا‬ ‫دقٌق‬ . ‫إًادة‬ ‫ًهلٌات‬ ‫إلى‬ ‫الهكسورة‬ ‫الروابف‬ ‫ًدد‬ ‫وي‬ ‫االًتبار‬ ًٓ ‫يشء‬ ‫كل‬ ‫أخر‬ ‫ٍتن‬ ,‫واب‬ ‫ساٍت‬ ‫ولْات‬ ‫أو‬ ‫واالوسهة‬ ‫التوجٌه‬ . Robots.txt generator ‫وجاٌٌة‬ ّ‫ول‬ ‫اٌضاء‬ ‫وي‬ ‫وتهكًك‬ ‫االستخدام‬ ‫وسهلة‬ ‫وجاٌٌة‬ ‫أداة‬ Robots.txt ‫سهولة‬ ‫بكل‬ .
  29. 29. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ Structured Data Testing Tool ‫وجاٌٌة‬ ‫وياًٍة‬ ‫بإٌضاء‬ ,‫جوجل‬ ‫وي‬ ‫الهواقى‬ ًٓ‫ورش‬ ‫أدوات‬ ًٓ ‫الهتوٓرة‬ ,‫األداة‬ ‫هره‬ ‫ستهكًك‬ ‫البحج‬ ‫ٌتاّج‬ ًٓ ‫لغْحتك‬ . ‫لدٍهن‬ ‫لهي‬ ‫خاظ‬ ‫بضكل‬ ‫وٌْدة‬ the Google Authorship ‫أو‬ , ‫ُريها‬ . Google structured data testing tool ‫بًقل‬ ‫السهاح‬ ‫ًلى‬ ‫باالخع‬ ‫وتيتهد‬ ‫قبلها‬ ‫ذكرٌاها‬ ‫اليت‬ ‫بتلك‬ ‫ورتبقة‬ ‫االداة‬ ‫هره‬ ‫وحل‬ ‫جوجل‬ ‫الى‬ ‫ووقيك‬ ‫وي‬ ‫ويًٌة‬ ‫ويلووات‬ ( ‫السير‬ , ‫ػورة‬ ,‫وًتج‬ ‫اسن‬ … ‫الخ‬ (.
  30. 30. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ Pingdom ‫وجاٌٌة‬ ‫الهوقى‬ ‫رابف‬ ‫وؿى‬ ‫هو‬ ‫ٓيله‬ ‫ًلٌك‬ ‫وا‬ ‫كل‬ ,‫ووقيك‬ ‫رسًة‬ ‫باختبار‬ ‫االداة‬ ‫هره‬ ‫لك‬ ‫تسهح‬ ‫الًتٌجة‬ ‫ًلى‬ ‫للحغول‬ ‫خواى‬ ‫بؾية‬ ‫واٌتنار‬ ‫بك‬ ‫الخاظ‬ . ‫سٌو‬ ‫أدوات‬ ‫اقوى‬ ‫وي‬ ‫تيترب‬ ‫ٓهى‬ Google Page Speed Insights ‫وجاٌٌة‬
  31. 31. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األداة‬ ‫وبدا‬ ‫ٌْس‬ Google Page Speed Insights ‫اليت‬ ‫الًتٌجة‬ ‫بهًحك‬ ‫ًًها‬ ‫تسٍد‬ ‫أٌها‬ ‫ُري‬ ‫ٌغاّح‬ ‫باًقاّك‬ ‫وتقوم‬ ‫الهحهول‬ ‫وجهاز‬ ‫الكهبٌوتر‬ ‫جهاز‬ ‫ًلى‬ ‫ووقيك‬ ‫رسًة‬ ‫تخع‬ ‫ووقيك‬ ‫رسًة‬ ‫تخع‬ ‫اليت‬ ‫للهضاكل‬ ‫وحلوال‬ . Firebug ‫وجاٌٌة‬ – ‫كروم‬ ‫جوجل‬ ‫ٓاٍرٓوكس‬ ‫ًلى‬ ‫كبرية‬ ‫ولْرتة‬ ‫كاٌت‬ ‫أى‬ ‫بيد‬ ,‫كروم‬ ‫جوجل‬ ‫ًلى‬ ‫االى‬ ‫وتاحة‬ ‫االداة‬ ‫اػبحت‬ ‫اى‬ ‫دوى‬ ‫الحقٌقة‬ ًٓ ‫وتحرٍرها‬ ‫ويًٌة‬ ‫وٍب‬ ‫ػْحة‬ ‫كود‬ ‫ٓحع‬ ‫خاللها‬ ‫وي‬ ‫وتستقٌى‬ ,‫ٓقف‬ ‫الهوقى‬ ‫او‬ ‫الغْحة‬ ‫ًلى‬ ‫تٌَريات‬ ‫تقرأ‬ . ‫الغْحات‬ ‫ًلى‬ ‫تجارب‬ ‫ليهل‬ ‫جدا‬ ‫وًاسبة‬ .
  32. 32. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ SEO Site tools ‫وجاٌٌة‬ – ‫كروم‬ ‫جوجل‬ ‫وتتيلق‬ ‫ووقيك‬ ‫تهن‬ ً‫جدا‬ ‫وههة‬ ‫ويلووات‬ ‫ًلى‬ ‫الحغول‬ ‫وي‬ ‫تهكًك‬ ‫االداة‬ ‫هره‬ ,‫والدووسي‬ ‫بالسريٓر‬ ‫الرمتبقة‬ ‫الهيلووات‬ ‫وكرلك‬ ‫وًضورة‬ ‫والَري‬ ‫الهًضورة‬ ‫بالغْحات‬ ‫وجاٌٌة‬ ‫الحم‬ ‫ولحسي‬ ‫جدا‬ ‫ووٌْدة‬ ‫للَاٍة‬ ‫وههة‬ ‫اٌها‬ . Use Google Libraries ‫وجاٌٌة‬ – ‫وردبرٍس‬ ‫كًت‬ ‫اذا‬ ‫اٌه‬ ‫ٓقف‬ ‫القول‬ ‫أحب‬ ,‫األداة‬ ‫استخدام‬ ‫لقرٍقة‬ ‫الههل‬ ‫للرشح‬ ‫التقرق‬ ‫بدوى‬ ‫هرة‬ ‫تحهٌل‬ ‫هو‬ ‫ًلٌك‬ ‫وا‬ ‫كل‬ ‫ووقيك‬ ُ‫وبق‬ ‫خقل‬ ‫وي‬ ًٌ‫تيا‬ ‫وكًت‬ ‫وردبرٍس‬ ‫تستخدم‬ ‫سهولة‬ ‫بكل‬ ُ‫البق‬ ‫وضكل‬ ‫وويالجة‬ ‫القوٍة‬ ‫األداة‬ .
  33. 33. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ W3 Total cache ‫وجاٌٌة‬ ‫استخدام‬ ‫كل‬ ‫بيد‬ ‫االؿآة‬ ‫تحهٌل‬ ‫ٍجب‬ ,‫التحهٌل‬ ‫رسًة‬ ‫وتيسٍس‬ ‫زٍادة‬ ًٓ ‫راّية‬ ‫أداة‬ ‫التحهٌل‬ ‫رسًة‬ ‫وي‬ ‫داّها‬ ‫االسْادة‬ ‫وي‬ ‫لتتهكي‬ ‫لوردبرٍس‬ . WP SmushIt ‫وجاٌٌة‬ ‫بهيالجة‬ ‫الرمة‬ ‫هره‬ ‫ولكي‬ ‫التحهٌل‬ ‫رسًة‬ ‫وتيسٍس‬ ‫زٍادة‬ ‫وهو‬ ‫السابقة‬ ‫االداة‬ ‫وبدأ‬ ‫ٌْس‬ ‫ػْحات‬ ‫تحهٌل‬ ‫رسًة‬ ‫وي‬ ‫برلك‬ ‫لزتٍد‬ ‫تلقاٌّا‬ ‫الغور‬ ‫بؾَف‬ ‫االداة‬ ‫هره‬ ‫تقوم‬ ,‫الغور‬ ‫الهستخدم‬ ‫تجربة‬ ‫وتيسٍس‬ ‫ووقيك‬ .
  34. 34. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ Xml-sitemaps ‫وجاٌٌة‬ ‫ػْحات‬ ‫كل‬ ‫ويرٓة‬ ‫ًلى‬ ‫جوجل‬ ‫ٍساًد‬ ‫للهوقى‬ ‫خرٍقة‬ ‫اوتالك‬ ‫هو‬ ‫سٌو‬ ‫أدوات‬ ‫أهن‬ ‫وي‬ ‫االستخدام‬ ًٓ ‫جدا‬ ‫سهلة‬ ‫االداة‬ ‫هره‬ ,‫الرتتٌب‬ ‫لرٓى‬ ‫لك‬ ‫وٌْد‬ ‫ئش‬ ‫وهو‬ ‫ووقيك‬ ‫وبساكة‬ ‫سهولة‬ ‫بكل‬ ‫ووقيك‬ ‫خرٍقة‬ ‫لبًاء‬ ‫بخقوة‬ ‫خقوة‬ ‫وتساًدك‬ . ‫سٌو‬ ‫أدوات‬ ‫أشهر‬ Majestic SEO ‫وجاٌٌة‬ – ‫ودفوؼة‬ Majestic SEO ‫الروابف‬ ‫او‬ ‫لًٌكس‬ ‫الباك‬ ‫ًي‬ ‫وْغلة‬ ‫وويلووات‬ ‫دقٌقا‬ ‫تحلٌال‬ ‫تهًحك‬ ‫أداة‬ ًٓ ‫ويسي‬ ‫دور‬ ‫وًها‬ ‫لكل‬ ‫ادوات‬ ‫ًدة‬ ‫الى‬ ‫االداة‬ ‫هره‬ ‫تًقسن‬ ,‫ووقيك‬ ‫الى‬ ‫تضري‬ ‫اليت‬ ‫الًسخة‬ ‫الى‬ ‫الرتقٌة‬ ‫وتستقٌى‬ ‫ووقيك‬ ‫الى‬ ‫تحول‬ ‫اليت‬ ‫الروابف‬ ‫ًي‬ ‫الهيلووات‬ ‫تقدٍن‬ ‫اكرث‬ ‫وهزيات‬ ‫ًلى‬ ‫للحغول‬ ‫الهدٓوًة‬ .
  35. 35. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ Open site Explorer ‫وجاٌٌة‬ – ‫ودفوؼة‬ ‫أداة‬ ‫وبدأ‬ ‫ٌْس‬ Majestic SEO ‫أداة‬ ‫أى‬ ‫ُري‬ Open site Explorer ‫بواسقة‬ ‫كورت‬ Moz ًٓ ‫وحدودة‬ ‫الهجاٌٌة‬ ‫ٌسختها‬ ‫أى‬ ‫حٌج‬ 10 ‫ًلٌك‬ ‫ٍجب‬ ‫الزمٍد‬ ‫ًلى‬ ‫وللحغول‬ ‫لًٌكس‬ ‫باك‬ ‫ًلى‬ ‫التسجٌل‬ ‫او‬ ‫الهدٓوًة‬ ‫الًسخة‬ ‫الى‬ ‫الرتقٌة‬ Moz. Ahrefs ‫وجاٌٌة‬ – ‫ودفوؼة‬ ًٓ ‫تكهي‬ ‫وزيتها‬ ‫لكي‬ ‫لًٌس‬ ‫الباك‬ ‫تحلٌل‬ ‫الدور‬ ‫ٌْس‬ ‫لها‬ ‫االداة‬ ‫ٓهره‬ ‫سابقاتها‬ ‫وحل‬ ‫ٍوٓر‬ ‫وها‬ ًً‫االجتها‬ ‫التواػل‬ ‫وواقى‬ ‫ًلى‬ ‫الهضاركات‬ ‫ًي‬ ‫اٍؾا‬ ‫ويلووات‬ ‫تيقًٌا‬ ‫كوٌها‬ ‫الوقت‬ ‫وي‬ ‫الكحري‬ .
  36. 36. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أداة‬ BuzzStream ‫اٌضاؤهن‬ ‫ٍجب‬ ,‫الروابف‬ ‫تحلٌل‬ ‫بيد‬ . ‫وى‬ BuzzStream ‫الهؤخرٍي‬ ‫الهدوٌسي‬ ‫تحدٍد‬ ‫تستقٌى‬ ‫ٌقرات‬ ‫خالث‬ ,‫خقوتسي‬ ًٓ ‫بهن‬ ‫الخاػة‬ ‫االتغال‬ ‫ويلووات‬ ‫ًلى‬ ‫والحغول‬ ‫ووقيك‬ ًٓ . ‫الهدوٌسي‬ ‫إلى‬ ‫إلرسالها‬ ًٌ‫اإللكرتو‬ ‫الربٍد‬ ‫ٌهاذج‬ ‫لك‬ ‫تقدم‬ ‫األداة‬ ‫أى‬ ‫حىت‬ . ‫ٍقدم‬ ‫كها‬ BuzzStream ًٌ‫االلكرتو‬ ‫التواػل‬ ‫وواقى‬ ‫ًلى‬ ‫تركس‬ ‫ولكي‬ ‫وهاخلة‬ ‫خدوة‬ . Builtwith ‫وجاٌٌة‬ ‫اليت‬ ‫القرٍقة‬ ‫ويرٓة‬ ‫وي‬ ‫تهكًك‬ ‫ولكًها‬ ‫بالسٌو‬ ‫وبااة‬ ‫ًالقة‬ ‫لها‬ ‫لٌست‬ ‫االداة‬ ‫هره‬ ‫ًلى‬ ‫برلك‬ ‫ٓتحغل‬ ‫الهستخدوة‬ ‫والرباوج‬ ‫لهوقيك‬ ‫الهًآسة‬ ‫الهواقى‬ ‫بها‬ ‫بًٌت‬ ‫الخاظ‬ ‫وووقيك‬ ‫لًضاكك‬ ‫وٌْدة‬ ‫ويلووات‬ .
  37. 37. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ SEMRush ‫وجاٌٌة‬ – ‫ودفوؼة‬ SEMRush ‫ذلك‬ ‫وي‬ ‫ًجب‬ ‫وال‬ ,‫كلبا‬ ‫األكرث‬ ‫سٌو‬ ‫برٌاوج‬ ‫وي‬ ‫واحدة‬ ‫االرجح‬ ‫ًلى‬ ً‫ه‬ . ‫اٌقالقا‬ ‫وي‬ ‫أدوردس‬ ‫إًالٌات‬ ‫تحلٌل‬ ‫إلى‬ ,‫ويًٌة‬ ‫وْتاحٌة‬ ‫كلهة‬ ‫ًلى‬ ‫وًآسٌك‬ ‫وركس‬ ‫وي‬ ‫ويلووات‬ ‫األداة‬ ‫لك‬ ‫تقدم‬ ,‫كوٍلة‬ ‫وْتاحٌة‬ ‫كلهات‬ ‫ًي‬ ‫والبحج‬ ‫باالقرتاح‬ ‫وورورا‬ ‫وًآسٌك‬ ‫وًآسٌك‬ ‫وسف‬ ‫وكاٌتك‬ ‫تحدٍد‬ ‫ًلى‬ ‫لهساًدتك‬ ‫وكاولة‬ ‫تْغٌلٌة‬ . Moz Bar ‫وجاٌٌة‬ – ‫كروم‬ ‫جوجل‬ ‫ووتًوًة‬ ‫دقٌقة‬ ‫ويلووات‬ ‫تقدم‬ ‫لكوٌها‬ ‫جدا‬ ‫وٌْدو‬ ‫القٌام‬ ‫ًلٌك‬ ‫وا‬ ‫كل‬ ,‫تْيٌلها‬ ‫بهجرد‬ ‫الهًآسة‬ ‫وستوى‬ ‫لتحدٍد‬ ‫جوجل‬ ‫بحج‬ ‫ٌتاّج‬ ‫إلى‬ ‫الرهاب‬ ‫هو‬ ‫به‬ . ‫ووز‬ ‫اٍف‬ ‫سٌيرؼ‬ ‫والغْحة‬ ‫الدووسي‬ ‫تخع‬ ‫وههة‬ ‫ويلووات‬ ( ‫تضري‬ ‫اليت‬ ‫الروابف‬ ‫ًدد‬ ‫إلى‬ ‫اإلطارة‬ ‫وى‬ ‫حىت‬ ‫الغْحة‬ ‫إلى‬ ). ‫ابدا‬ ‫استخداوها‬ ‫وي‬ ‫تهل‬ ‫لي‬ ,‫اًتهادها‬ ‫وبهجرد‬ . ‫التولبار‬ ‫ٍيهل‬ ‫لكى‬ ‫التسجٌل‬ ‫ًلٌك‬ ‫سٌتوجب‬ .. ‫لهدة‬ ‫وجاٌا‬ ‫التسجٌل‬ ‫بأوكاٌك‬ ‫تقلق‬ ‫ال‬ 30 ‫ٍوم‬
  38. 38. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫البحج‬ ‫ٌتائج‬ ‫فى‬ ‫ووقػك‬ ‫ترتٌب‬ ‫لهػرفة‬ ‫السٌو‬ ‫ادوات‬ SEO SERP Workbench ‫وجاٌٌة‬ – ‫كروم‬ ‫جوحل‬ ‫وإًدادات‬ ,‫وًآسٌك‬ ‫ورابف‬ ‫بك‬ ‫الخاظ‬ ‫الهوقى‬ ‫رابف‬ ‫أدخل‬ ,‫ٍغدق‬ ‫ال‬ ‫بضكل‬ ‫دقٌقة‬ ‫األداة‬ ‫بك‬ ‫الخاػة‬ ‫الهْتاحٌة‬ ‫الكلهات‬ ‫وستوى‬ ‫ًلى‬ ‫بك‬ ‫الخاظ‬ ‫الرتتٌب‬ ‫تتبى‬ ًٓ ‫وابدء‬ ‫البلد‬ ‫الهًآسة‬ ‫وتقٌٌن‬ .
  39. 39. ‫من‬ ‫مقدم‬ ( ‫عصام‬ ‫حسن‬ ) ‫خمسات‬ ‫منصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ Moz Rank Tracker ‫تجرٍبٌة‬ 30 ‫ٍووا‬ ‫وهٌْة‬ ‫بًْس‬ ‫تقوم‬ SEO SERP Workbench ‫وسهلة‬ ‫بساكة‬ ‫أكرث‬ ‫بقرٍقة‬ ‫ولكي‬ , ‫االستيهال‬ . ‫او‬ ‫األداة‬ ‫وى‬ ‫التياول‬ ًٓ ‫وضكلة‬ ‫أي‬ ‫لدٍك‬ ‫ٍكوى‬ ‫لي‬ ,‫االستخدام‬ ‫سهلة‬ ‫وهزياتها‬ ‫وي‬ ‫االستْادة‬ . ‫االجتهاؼٌة‬ ‫للشبكات‬ ‫السٌو‬ ‫أدوات‬ ‫أفضل‬ Tweetdeck ‫وجاٌٌة‬ ‫ًلى‬ ‫ٌضٌف‬ ‫اٌت‬ ‫أداة‬ ‫تليب‬ ِ‫سو‬ ‫؟‬ ‫الواجهة‬ ‫ًي‬ ‫راؼ‬ ‫ُري‬ ‫ولكًك‬ ‫توٍرت‬ Tweetdeck ‫وتقلباتك‬ ‫كل‬ . ‫تقدم‬ ‫ًي‬ ‫ًاوة‬ ‫لهحة‬ ‫لتيقٌك‬ ‫أًهدة‬ ‫ًدة‬ ‫إلى‬ ‫وقسهة‬ ‫وبسٌقة‬ ‫واؿحة‬ ‫واجهة‬ ‫األداة‬ ‫هره‬ ‫ًهلك‬ . ‫وٓقا‬ ,‫لك‬ ‫ٍحلو‬ ‫كها‬ ‫بك‬ ‫الخاػة‬ ‫التحكن‬ ‫لوحة‬ ‫تكوٍي‬ ‫ٍهكًك‬ ,‫القواّن‬ ,‫اإلطارات‬ ‫الحتٌاجاتك‬ .

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