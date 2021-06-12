كورس السيو لتهيئة وتحسين محركات البحث اصدار - الجزء 1



تحميل مجانى لكورس السيو لتهيئة وتحسين محركات البحث اصدار2021

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منقول من م : يحيى

انا اخوكم يحيى هتكلم عن تجربتى فى سطور بسيطة

انا دخلت مجال السيو من اقل من سنة بظبط من شهر 2 وطبعا كنت مشتت جدا بين ايه هو السيو وايه الادوات دى كلها والدنيا بصراحة وبدون مبالغه كانت متلعبكة جدا المهم طبعا كل اللى عرفت اعمله هو انى اشوف كام كورس وأبدأ

عربى على انجليزى والدنيا ماشية بس بردو توهت عشان فى تكات محدش بيقولها ولازم انتا اللى تعرفها بنفسك

وخصوصا ان فى algorithm بتتغير كل ما تدى الكمبيوتر ضهرك ,طبعا فى الوقت ده انا حسيت انى مش قادر الحق جوجل واللى بيعمله عشان المعلومات كترت بس بردو بدأت اشتغل وعملت ويب سايت ورد بريس وبدأت

نيجى بقا للنقطة المهمة

الناس اللى بتقف جنبك دول مينفعش تنساهم اولهم المهندس حسن عصام ,عمل ايه يعنى

بعتلى كتاب مفصل عن السيو 2020 - 2021 و فعلا ربنا يباركله

المهم ان انا كنت باخد المعلومات داخل الكتاب وادخل ادور على النقط اللى جواه فى الكورسات وقدرت ارتب الدنيا الحمد لله.

دلوقتى فضل من ربنا قدرت اوصل لزيارات يوميا لعدد زوار 2000 يوميا فى مده 3 شهور من غير باك لينك او اى اوف بيدج خالص كل الاعتماد على حاجات فى الكتاب اون بيدج مع انه فى الاخر بيتكام عن الباك لينك بشكل مفصل بس انا لغاية دلوقتى معتمد على الاون بيدج عشان الماديات ربنا معاكم جميعا

رابط الكورس كامل

https://free--courses.blogspot.com/2020/12/SEO-Course.html