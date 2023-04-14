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الصبر - آيات الكتاب المقدس للأطفال

Apr. 14, 2023
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الصبر - آيات الكتاب المقدس للأطفال

Apr. 14, 2023
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Spiritual

قصص وكتب وكتب إلكترونية ودروس وبطاقات تعليمية ومقاطع فيديو وصفحات تلوين مجانية للأطفال - www.freekidstories.org

الأطفال ، والأطفال الصغار ، ومرحلة ما قبل المدرسة ، والكتاب المقدس ، ومقاطع الكتاب المقدس ، ومقاطع الكتاب المقدس للأطفال ، وآيات الكتاب المقدس ، وآيات الكتاب المقدس للأطفال ، والقيم ، والقيم الأخلاقية ، وقيم الشخصية ،

قصص وكتب وكتب إلكترونية ودروس وبطاقات تعليمية ومقاطع فيديو وصفحات تلوين مجانية للأطفال - www.freekidstories.org

الأطفال ، والأطفال الصغار ، ومرحلة ما قبل المدرسة ، والكتاب المقدس ، ومقاطع الكتاب المقدس ، ومقاطع الكتاب المقدس للأطفال ، وآيات الكتاب المقدس ، وآيات الكتاب المقدس للأطفال ، والقيم ، والقيم الأخلاقية ، وقيم الشخصية ،

Spiritual
License: CC Attribution-NonCommercial License
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الصبر - آيات الكتاب المقدس للأطفال

  1. 1. ‫لألطفال‬ ‫المقدس‬ ‫الكتاب‬ ‫آيات‬
  2. 2. ِ‫للا‬ َ ‫ن‬ِ ‫م‬ َ ‫ين‬ِ ‫ب‬‫و‬ُ ‫حب‬َ ‫م‬َ ‫و‬ َ ‫ين‬ ِ ‫س‬َّ ‫د‬َ ‫ق‬ُ ‫م‬َ ‫و‬ َ ‫ين‬ِ ‫ار‬َ‫خت‬ُ ‫م‬ ٍ ‫اء‬َ ‫ن‬ْ‫أب‬ِ ‫ب‬ ُ ‫يق‬ِ ‫ل‬َ ‫ي‬ ‫ا‬ً ‫ب‬ ْ ‫و‬َ‫ث‬ ‫ا‬‫و‬ ُ ‫س‬َ ‫الب‬َ ‫ف‬ : َّ ‫الش‬ َ ‫وب‬َ‫ث‬ ِ ‫ر‬ْ‫ب‬ َّ ‫الص‬َ ‫و‬ ،ِ ‫ة‬َ ‫اع‬َ ‫د‬َ ‫الو‬َ ‫و‬ ،ِ ‫ع‬ ُ ‫اض‬َ ‫و‬َّ‫ت‬‫ال‬َ ‫و‬ ، ِ ‫طف‬ُّ ‫الل‬َ ‫و‬ ،ِ ‫ة‬َ ‫ق‬َ ‫ف‬ . ْ‫ل‬َ ‫ف‬ ْ ‫ل‬ِ ‫م‬َ‫ت‬ْ ‫ح‬َ ‫ي‬ َ ‫ر‬َ ‫آخ‬ ‫ى‬َ ‫ل‬َ ‫ع‬ ‫ى‬َ ‫كو‬ َ ‫ش‬ ٍ ‫د‬َ ‫ح‬ ِ ‫ِل‬ ُ ‫ن‬‫و‬ُ ‫ك‬َ ‫ي‬ َ ‫ين‬ِ ‫ح‬ َ ‫ر‬َ ‫اآلخ‬ ُ ‫م‬ُ ‫ك‬ُ ‫د‬َ ‫أح‬ ْ ‫ح‬ِ ‫ام‬ َ ‫س‬ُ ‫لي‬َ ‫و‬ ، َ ‫ر‬َ ‫اآلخ‬ ُ ‫م‬ُ ‫ك‬ُ ‫د‬َ ‫أح‬ . َ ‫ح‬َ ‫ام‬ َ ‫س‬ ‫ا‬َ ‫م‬َ ‫ك‬َ ‫ف‬ َ ‫ر‬َ ‫اآلخ‬ ُ ‫م‬ُ ‫ك‬ُ ‫د‬َ ‫أح‬ ْ ‫ح‬ِ ‫ام‬ َ ‫س‬ُ ‫ي‬ِ ‫ل‬ ،ٍ ‫اء‬َ ‫خ‬ َ ‫س‬ِ ‫ب‬ ُّ ‫ب‬َّ ‫الر‬ ُ ‫م‬ُ ‫ك‬ . ( ‫ﻏﻼ‬ ‫ﻃ‬ ‫ﻲ‬ 5:22 - 23 ، ‫ﻛ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺳﻲ‬ 3:12 - 13 ) َ ‫و‬ُ ‫ه‬َ ‫ف‬ ِ ‫ح‬ ‫و‬ ُّ ‫الر‬ ُ ‫ر‬َ ‫م‬َ‫ث‬ ‫ا‬َّ ‫أم‬ : َ ‫ان‬َ ‫اِلم‬ ،ُ ‫ح‬ َ ‫َل‬ َّ ‫الص‬ ، ُ ‫ف‬ْ ‫ط‬ُّ ‫الل‬ ، ُ ‫ر‬ْ‫ب‬ َّ ‫الص‬ ،ُ ‫م‬ َ ‫َل‬ َّ ‫الس‬ ،ُ ‫ح‬َ ‫ر‬َ ‫الف‬ ،ُ ‫ة‬َّ ‫ب‬َ ‫ح‬َ ‫الم‬ ِ ‫س‬ْ ‫ف‬َّ ‫الن‬ ُ ‫ط‬ْ‫ب‬ َ ‫ض‬ ،ُ ‫ة‬َ ‫اع‬َ ‫د‬َ ‫الو‬ ،ُ ‫ة‬ .
  3. 3. ْ ‫و‬َ ‫ع‬ َ ‫ين‬ِ ‫ر‬ ِ ‫ظ‬َ‫ت‬ْ‫ن‬ُ ‫م‬ ‫ا‬‫و‬ُ ‫ر‬ِ ‫ب‬ ْ ‫اص‬َ ‫ف‬ ِ ‫ب‬َّ ‫الر‬ َ ‫ة‬َ ‫د‬ . ‫ا‬‫و‬ُ ‫ذ‬ُ ‫خ‬ ِ ‫ح‬‫َل‬َ ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ ‫ن‬ِ ‫م‬ َ ‫ة‬َ ‫ر‬ْ‫ب‬ِ ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ : ُ ‫ه‬َ ‫ف‬ ْ ‫َن‬‫أ‬ ُ ‫ر‬ ِ ‫ظ‬َ‫ت‬ْ‫ن‬َ ‫ي‬ َ ‫و‬ َ‫ث‬ ً‫ال‬ َ ‫َل‬ِ ‫غ‬ ُ ‫ض‬ْ ‫َر‬‫ِل‬‫ا‬ ُ ‫ه‬َ ‫ي‬ ِ ‫ط‬ْ ‫ع‬ُ‫ت‬ ً‫ا‬ ‫ر‬ِ ‫ب‬‫ا‬ َ ‫ص‬ ،ً ‫ة‬َ ‫ين‬ِ ‫م‬ َ ‫ر‬ ْ ‫ش‬َ ‫ي‬ ‫ى‬َّ‫ت‬َ ‫ح‬ ِ ‫ع‬ْ ‫ر‬ َّ ‫الز‬ ‫ى‬َ ‫ل‬َ ‫ع‬ ِ ‫ر‬َ ‫ط‬َ ‫م‬ ْ ‫ن‬ِ ‫م‬ َ ‫ب‬ ِ ‫ع‬‫ي‬ِ ‫ب‬َّ ‫الر‬ ِ ‫ر‬َ ‫ط‬َ ‫م‬َ ‫و‬ ِ ‫يف‬ِ ‫ر‬َ ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬ . ‫ي‬ِ ‫غ‬َ ‫ب‬ْ‫ن‬َ ‫ي‬ َ ‫ك‬ِ ‫ل‬َ ‫ذ‬َ ‫ك‬ ‫ا‬ ً ‫ض‬ْ‫أي‬ ْ ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫أن‬ ‫ا‬‫و‬ُ ‫ر‬ ِ ‫ظ‬َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫ت‬ ْ ‫أن‬ ٍ ‫بر‬ َ ‫ص‬ِ ‫ب‬ . ‫ا‬‫و‬ُ ‫د‬ِ ‫د‬ َ ‫ش‬ َّ ‫الر‬ َ ‫يء‬ِ ‫ج‬َ ‫م‬ َّ ‫ن‬ ِ ‫ِل‬ ،ْ ‫م‬ُ ‫ك‬َ ‫وب‬ُ ‫ل‬ُ ‫ق‬ ٌ‫ي‬ِ ‫ر‬َ ‫ق‬ ِ ‫ب‬ . ‫ر‬َ ‫ن‬ ‫ا‬َ ‫م‬ ‫ى‬َ ‫ر‬َ ‫ن‬ ْ ‫أن‬ ‫ا‬َ ‫ن‬َ ‫ن‬َ ‫أمك‬ ْ ‫و‬َ ‫ل‬َ ‫و‬ َّ ‫إن‬َ ‫ف‬ ،ُ‫وه‬ُ ‫ج‬ ً ‫اء‬َ ‫ج‬َ ‫ر‬ ُ ‫ود‬ُ ‫ع‬َ ‫ي‬ َ ‫ال‬ َ ‫اء‬َ ‫ج‬َ ‫الر‬ . َ ‫َل‬َ ‫ف‬ ٍ ‫د‬َ ‫ِلح‬ ُ ‫ن‬ِ ‫ك‬ْ ‫م‬ُ ‫ي‬ ‫ال‬ِ ‫ب‬ ُ ‫ه‬ُ ‫ك‬ِ ‫ل‬ْ ‫م‬َ ‫ي‬ ‫ا‬َ ‫م‬ َ ‫و‬ُ ‫ج‬ْ ‫ر‬َ ‫ي‬ ْ ‫أن‬ ِ ‫ل‬ْ ‫ع‬ِ ‫ف‬ . ِ ‫ب‬ ْ ‫ن‬ِ ‫ك‬َ ‫ل‬َ ‫و‬ ‫ا‬َ ‫م‬ َ ‫ف‬ ،ُ ‫ه‬ُ ‫ك‬ُ ‫ل‬‫م‬َ ‫ن‬ َ ‫ال‬ ‫ا‬َ ‫م‬ ‫و‬ُ ‫رج‬َ ‫ن‬ ‫ا‬َ ‫ن‬َّ ‫أن‬ َّ ‫و‬ َ ‫ش‬َ‫ت‬َ ‫ن‬ ‫ا‬َ ‫ن‬َّ ‫إن‬ ُ ‫ق‬ ٍ ‫ر‬ْ‫ب‬ َ ‫ص‬ِ ‫ب‬ ِ ‫ه‬ْ‫ي‬َ ‫ل‬‫إ‬ . ( ‫ﻳﻌﻘ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺏ‬ 5:7 - 8 , ‫ﺭﻭﻣﻳﺔ‬ 8:24 - 25 )
  4. 4. ْ‫اِلن‬ ‫ا‬‫و‬ُ ‫ر‬َّ ‫ك‬َ ‫ذ‬َ‫ت‬ ،ُ‫ة‬َ ‫و‬ْ ‫اإلخ‬ ‫ا‬َ ‫ه‬ُّ ‫أي‬ َ ‫ين‬ِ ‫ذ‬َّ ‫ال‬ َ ‫اء‬َ ‫ي‬ِ ‫ب‬ َ ‫ف‬ ، ِ ‫ب‬َّ ‫الر‬ ِ ‫م‬ ْ ‫اس‬ِ ‫ب‬ ‫ا‬‫و‬ُ ‫م‬َّ ‫ل‬َ ‫ك‬َ‫ت‬ ‫ي‬ِ ‫ف‬ ‫ا‬َ ‫ن‬َ ‫ل‬ ‫ال‬َ‫ث‬ِ ‫م‬ ْ ‫م‬ُ ‫ه‬ َ ‫اآلال‬ ِ ‫ل‬ُّ ‫م‬َ ‫ح‬َ‫ت‬ ‫ي‬ِ ‫ف‬َ ‫و‬ ِ ‫بر‬ َّ ‫الص‬ ِ ‫م‬ . ُ ‫ر‬ِ ‫ب‬َ‫عت‬َ ‫ن‬ ‫ا‬َ ‫ن‬َّ ‫إن‬ ْ ‫م‬ُ ‫ه‬ ِ ‫ال‬َ ‫م‬ِ ‫احت‬ ِ ٌَ ‫ب‬ َ ‫س‬ِ ‫ب‬ َ ‫ين‬ِ ‫ك‬َ ‫ار‬َ ‫ب‬ُ ‫م‬ ْ ‫م‬ِ ‫ه‬ . َ ‫ن‬ُ ‫ه‬ َّ ‫أن‬ َ ‫ن‬ ْ ‫و‬ َ ‫ر‬َ‫ت‬ ْ ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫أن‬ ‫ا‬َ ‫ه‬َ ‫ف‬ ‫ا‬ً ‫ود‬ُ ‫ه‬ُ ‫ش‬ َ ‫اك‬ ‫و‬ُ ‫ط‬‫ي‬ِ ‫ح‬ُ ‫ي‬ ِ ‫ان‬َ ‫إليم‬ِ ‫ل‬ َ ‫ين‬ِ ‫ير‬ِ ‫ث‬َ ‫ك‬ ٍ ‫ة‬َ ‫اب‬َ ‫ح‬ َ ‫س‬َ ‫ك‬ ‫ا‬َ ‫ن‬ِ ‫ب‬ َ ‫ن‬ . ‫ي‬ِ ‫ف‬ ٍ ‫بر‬ َ ‫ص‬ِ ‫ب‬ ِ ‫جر‬َ ‫ن‬ْ‫ل‬َ ‫و‬ ‫ا‬َ ‫ذ‬َ ‫ه‬ِ ‫ل‬ ِ ‫م‬‫و‬ ُ ‫رس‬َ ‫الم‬ ِ ‫اق‬َ ‫ب‬ ِ ‫الس‬ ‫ا‬َ ‫ن‬َ ‫ل‬ . ‫ا‬َ ‫ن‬َ ‫ون‬ُ ‫ي‬ُ ‫ع‬ ْ ‫ت‬ِ ‫ب‬َ‫ث‬ُ ‫ن‬ْ‫ل‬َ ‫و‬ ِ ‫د‬ِ ‫ائ‬َ ‫ق‬ ،َ ‫ع‬ ‫و‬ ُ ‫س‬َ ‫ي‬ ‫ى‬َ ‫ل‬َ ‫ع‬ ِ ‫ه‬ِ ‫ل‬ِ ‫م‬َ ‫ك‬ُ ‫م‬َ ‫و‬ ‫ا‬َ ‫ن‬ِ ‫ان‬َ ‫إيم‬ . ( ‫ﻳﻌﻘ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺏ‬ 5:10 - 11 , ‫ﺍﻟﻌﺒ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺍﻧﻳﻳ‬ ‫ﻦ‬ 12:1 - 2 )
  5. 5. ِ ‫امت‬ َّ ‫أن‬ َ ‫ن‬‫و‬ُ ‫م‬َ ‫ل‬ْ ‫ع‬َ‫ت‬ َ ‫ان‬َ ‫ح‬ ُ ‫د‬ِ ‫ل‬َ ‫و‬ُ ‫ي‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬ِ ‫ان‬َ ‫إيم‬ ُ ‫م‬ُ ‫يك‬ِ ‫ف‬ َ ‫بر‬ َّ ‫الص‬ . ‫ا‬ ‫ا‬‫و‬ُ ‫ع‬َ ‫د‬َ ‫و‬ َ ‫ر‬ْ‫ب‬ َّ ‫لص‬ ‫ا‬ ُ ‫ه‬َ ‫ل‬َ ‫م‬َ ‫ع‬ ُ ‫ل‬َ ‫م‬ْ ‫ع‬َ ‫ي‬ َ ‫ل‬ِ ‫ام‬َ ‫ك‬ْ‫ل‬ َ ‫ي‬ ْ ‫ي‬َ ‫ك‬ِ ‫ل‬ ،ْ ‫م‬ُ ‫يك‬ِ ‫ف‬ َ ‫ل‬ِ ‫م‬َ‫ت‬ْ ‫ك‬ ِ ‫ص‬َ‫ت‬َ ‫و‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬ُ ‫ج‬ ْ ‫ض‬ُ ‫ن‬ ‫ا‬‫و‬ُ ‫ير‬ ‫ي‬ِ ‫ر‬ِ ‫اد‬َ ‫ق‬ َ ‫اء‬َ ‫ي‬ِ ‫و‬ْ ‫ق‬َ‫أ‬ ‫ى‬َ ‫ل‬َ ‫ع‬ َ ‫ن‬ ِ ‫يع‬ِ ‫م‬َ ‫ج‬ ِ ‫ة‬َ ‫ه‬َ ‫اج‬َ ‫و‬ُ ‫م‬ ِ ‫ال‬َ ‫و‬ْ ‫َح‬‫ِل‬‫ا‬ . ِ ‫ه‬ِ ‫ذ‬َ ‫ه‬ ْ ‫ن‬ِ ‫م‬ ‫ن‬ِ ‫ق‬َ ‫ي‬َ‫ت‬ُ ‫م‬ ‫ا‬َ ‫أن‬َ ‫و‬ ِ ‫ة‬َ ‫ق‬‫ي‬ِ ‫ق‬َ ‫الح‬ : َ‫للا‬ َّ ‫أن‬ ‫ي‬ِ ‫ذ‬َّ ‫ال‬ َ ‫ل‬َ ‫م‬َ ‫الع‬ ‫ا‬َ ‫ذ‬َ ‫ه‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬َ ‫ع‬َ ‫م‬ ‫أ‬َ ‫د‬َ ‫ب‬ َ‫ت‬ُ ‫ي‬ َ ‫س‬ ،َ ‫ح‬ِ ‫ال‬ َّ ‫الص‬ َّ‫ت‬َ ‫ح‬ ُ ‫ه‬ُ ‫م‬ِ ‫م‬ ‫ى‬ َ ‫ي‬ ِ ‫ح‬‫ي‬ ِ ‫س‬َ ‫الم‬ ِ ‫ة‬َ ‫ود‬َ ‫ع‬ َ ‫ع‬ ‫و‬ ُ ‫س‬ . ( ‫ﻳﻌﻘ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺏ‬ 1:3 - 4 , ‫ﻓﻳﻠﻳﺒﻲ‬ 1:6 )
  6. 6. َ ‫ك‬ِ ‫ل‬ ٍ ‫د‬ْ ‫ه‬َ ‫ج‬ َّ ‫ل‬ُ ‫ك‬ ‫ا‬‫و‬ُ ‫ل‬ُ ‫ذ‬ْ‫اب‬ ‫ا‬‫و‬ُ ‫يف‬ ِ ‫ض‬ُ‫ت‬ ‫ي‬ ،‫ا‬ً ‫ح‬ َ ‫َل‬ َ ‫ص‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬ِ ‫ان‬َ ‫إيم‬ ‫ى‬َ ‫ل‬‫إ‬ ‫ى‬َ ‫ل‬‫إ‬َ ‫و‬ َ ‫و‬ ،ً ‫ة‬َ ‫ف‬ِ ‫ر‬ْ ‫ع‬َ ‫م‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬ِ ‫ح‬ َ ‫َل‬ َ ‫ص‬ ‫ى‬َ ‫ل‬‫إ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ً ‫ط‬‫ب‬ َ ‫ض‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬ِ ‫ت‬َ ‫ف‬ِ ‫ر‬ْ ‫ع‬َ ‫م‬ ‫ى‬َ ‫ل‬‫إ‬َ ‫و‬ ،ِ ‫س‬ْ ‫ف‬َّ ‫لن‬ ْ‫ب‬ َ ‫ص‬ ِ ‫س‬ْ ‫ف‬َّ ‫الن‬ ِ ‫بط‬ َ ‫ض‬ ‫ى‬َ ‫ل‬‫إ‬َ ‫و‬ ،‫ا‬ً ‫ر‬ ‫ى‬َ ‫ل‬‫إ‬َ ‫و‬ ،‫ى‬َ ‫و‬ْ ‫ق‬َ‫ت‬ ِ ‫بر‬ َّ ‫الص‬ ‫ى‬َ ‫قو‬َّ‫ت‬‫ال‬ ‫ى‬َ ‫ل‬‫إ‬َ ‫و‬ ،ً ‫ة‬َّ ‫ي‬ِ ‫و‬َ ‫أخ‬ ً ‫ة‬َّ ‫د‬َ ‫و‬َ ‫م‬ ِ ‫ة‬ِ ‫د‬‫و‬َ ‫الم‬ ً ‫ة‬َّ ‫ب‬َ ‫ح‬َ ‫م‬ ِ ‫ة‬َّ ‫ي‬ِ ‫و‬َ ‫اِلخ‬ . َ ‫ف‬ ُ ‫ن‬‫و‬ُ ‫ك‬َ‫ت‬ َ ‫ين‬ِ ‫ح‬ ِ ‫ي‬َّ ‫الط‬ ُ ‫ات‬َ ‫ف‬ ِ ‫الص‬ ِ ‫ه‬ِ ‫ذ‬َ ‫ه‬ ‫ي‬ِ ‫ف‬ ُ ‫ة‬َ ‫ب‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬ُ ‫ل‬َ ‫ع‬ْ ‫ج‬َ‫ت‬ ،ٍ ‫ة‬َ ‫ر‬ْ ‫ف‬َ ‫و‬ِ ‫ب‬ ُ ‫اد‬َ ‫د‬ْ ‫ز‬َ‫ت‬َ ‫و‬ ،ْ ‫م‬ُ ‫ك‬ِ ‫ل‬ِ ‫اخ‬َ ‫د‬ ِ ‫ر‬ِ ‫م‬ْ‫ث‬ُ ‫م‬َ ‫و‬ َ ‫ين‬ِ ‫د‬ِ ‫ه‬َ‫ت‬ْ ‫ج‬ُ ‫م‬ َ ‫ين‬ . ( ‫ﺒ‬ ‫ﻄﺮ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻳﺔ‬ ‫ﺱ‬ 1:5 - 8 )
  7. 7. Image Credits: Image 1: WallMic via Flickr Image 2: Rich Young via Flickr Image 3: Designed by Prostooleh via Freepik Image 4: Designed by wirestock via Freepik Image 5: Designed by Freepik Image 6: Designed by Freepic.Diller via Freepik All text from the Bible www.freekidstories.org

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